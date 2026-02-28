Димитър Радев: Еврото е въведено успешно, растежът е положителен, инфлацията отслабва

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев отчете успешното въвеждане на еврото у нас, но същевременно отправи сериозно предупреждение за скрити рискове пред икономиката. По време на среща в София с ръководителите на дипломатически мисии на държавите от Европейския съюз, той фокусира вниманието върху ценовата динамика и фискалната политика, предаде БГНЕС.
Срещата се проведе по инициатива на кипърския посланик у нас Хараламбос Кафкаридис.
Въпреки че официалната позиция на БНБ представя прехода към единната европейска валута от 1 януари 2026 година като безпроблемен и лишен от оперативни затруднения, централната банка признава наличието на сериозни външни и вътрешни опасности. Според Радев макроикономическата среда остава стабилна, а банковият сектор е добре капитализиран, но това не е достатъчно за пълно спокойствие.
"В същото време са налице рискове, свързани с външната среда, ценовата динамика и фискалната политика, които изискват разумни и навременни решения," заяви Димитър Радев, цитиран от БГНЕС.
Експертите разчитат зад формулировката "ценова динамика" притеснения за прикрита инфлация в търговската мрежа, докато акцентът върху "фискалната политика" е ясен сигнал към политиците да спрат с популистките харчове от държавния бюджет.
Ръководителят на централната банка не спести критики към настоящата ситуация в държавата. Той посочи, че в условията на пореден служебен кабинет и предстоящи избори, политическият дебат е силно напрегнат. Радев обвърза директно подобряването на инвестиционната среда с необходимостта от провеждане на реални антикорупционни реформи и изясняване на ролята на държавата в икономиката.
От думите му стана ясно, че устойчивостта на българската икономика в условията на еврозоната изисква благоразумна макроикономическа политика и връщане към строгата фискална дисциплина.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #13
20:17 28.02.2026
2 кой му дреме
Коментиран от #10
20:18 28.02.2026
3 Гост
20:18 28.02.2026
4 Лост
20:19 28.02.2026
5 РАБОТЕЩ -БЕДЕН
"$ИТИЯТ НА ГЛАДНИЯ НЕ ВЯРВА "!
20:20 28.02.2026
6 Сатана Z
20:20 28.02.2026
7 И през 1986г нямаше радиация
20:20 28.02.2026
8 Въпрос
Коментиран от #12, #16
20:21 28.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
обувайте шпайковете....
че много лизгаву бе❗
Коментиран от #25
20:21 28.02.2026
10 Европеец
До коментар #2 от "кой му дреме":Преди 35 години не бих се съгласил с твоя коментар, Но сега съм напълно съгласен и за съжаление коментара ти е верен за голяма част от българите....
20:23 28.02.2026
11 Помак
..така ли та научиха Ено и тиквата ..да не забравяме че си им Васал ..Бат митко
20:24 28.02.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Въпрос":Отговоря-
БНБ нито е излишно, нито е червено, нито е бунище❗
А това, че евроGEйците у нас заТриха НАЦОНАЛНАТА ни валута е ТЪЖЕН факт❗
Явно нямаш с какво да осмислиш защо ВСЕКИ владетел се е стремил да сече свои собствени монети❗
20:25 28.02.2026
13 защо?
До коментар #1 от "Европеец":Той за себе си е прав. Със заплата от над 18000 евро как да усети инфлация? С такава заплата еврото идва лесно и безболезнено. Да му мислят тези, които му я плащат, за да има комфорта да говори небивалици. Наглостта е изключително вбесяващо явление, но нашите храненици са истински таланти в това отношение.
20:26 28.02.2026
14 Софийски селянин,
Коментиран от #18
20:27 28.02.2026
15 Гост
20:27 28.02.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Въпрос":За такива НЕумни като теб лично някой си Ротшилд е казал:
"Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"
Е, Ненашите ПОЛИ/ТУТКИ му дадоха НАШИТЕ пари❗
20:27 28.02.2026
17 И Киев е Руски
20:28 28.02.2026
18 Гост
До коментар #14 от "Софийски селянин,":Едно време, тоталитарните лидери по същият начин ни втълпяваха ежедневно, че растем и просперираме.
И сега правят същото.
Коментиран от #21
20:29 28.02.2026
19 Боко
20:29 28.02.2026
20 Гост
20:31 28.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Гост":Отвори статистиката за ръст на населението в БГ и
ще се изненадАш, че до 01.01.1990.г приръстът е ПОЛОЖИТЕЛЕН❗
А след това ежегодно НАМАЛЯВАМЕ❗
20:32 28.02.2026
22 Що ли не
20:33 28.02.2026
23 оня с питон.я
20:34 28.02.2026
24 БНБ е крадлива мафия
20:40 28.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Бако
20:43 28.02.2026
27 Перо
20:49 28.02.2026
28 така е
20:52 28.02.2026
29 Ягуар
20:56 28.02.2026
30 Шефът на бнб
21:01 28.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.