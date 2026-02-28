Новини
България »
София »
Димитър Радев: Еврото е въведено успешно, растежът е положителен, инфлацията отслабва

Димитър Радев: Еврото е въведено успешно, растежът е положителен, инфлацията отслабва

28 Февруари, 2026 20:16 650 32

  • димитър радев-
  • бнб-
  • евро-
  • еврозона-
  • кипър-
  • хараламбос кафкаридис

Срещата се проведе по инициатива на кипърския посланик у нас Хараламбос Кафкаридис

Димитър Радев: Еврото е въведено успешно, растежът е положителен, инфлацията отслабва - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев отчете успешното въвеждане на еврото у нас, но същевременно отправи сериозно предупреждение за скрити рискове пред икономиката. По време на среща в София с ръководителите на дипломатически мисии на държавите от Европейския съюз, той фокусира вниманието върху ценовата динамика и фискалната политика, предаде БГНЕС.

Срещата се проведе по инициатива на кипърския посланик у нас Хараламбос Кафкаридис.

Въпреки че официалната позиция на БНБ представя прехода към единната европейска валута от 1 януари 2026 година като безпроблемен и лишен от оперативни затруднения, централната банка признава наличието на сериозни външни и вътрешни опасности. Според Радев макроикономическата среда остава стабилна, а банковият сектор е добре капитализиран, но това не е достатъчно за пълно спокойствие.

"В същото време са налице рискове, свързани с външната среда, ценовата динамика и фискалната политика, които изискват разумни и навременни решения," заяви Димитър Радев, цитиран от БГНЕС.

Експертите разчитат зад формулировката "ценова динамика" притеснения за прикрита инфлация в търговската мрежа, докато акцентът върху "фискалната политика" е ясен сигнал към политиците да спрат с популистките харчове от държавния бюджет.

Ръководителят на централната банка не спести критики към настоящата ситуация в държавата. Той посочи, че в условията на пореден служебен кабинет и предстоящи избори, политическият дебат е силно напрегнат. Радев обвърза директно подобряването на инвестиционната среда с необходимостта от провеждане на реални антикорупционни реформи и изясняване на ролята на държавата в икономиката.

От думите му стана ясно, че устойчивостта на българската икономика в условията на еврозоната изисква благоразумна макроикономическа политика и връщане към строгата фискална дисциплина.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    27 1 Отговор
    Много грешно и лъжовно заглавие.....

    Коментиран от #13

    20:17 28.02.2026

  • 2 кой му дреме

    11 6 Отговор
    българин на турски значи мошеник, бандит, лош човек

    Коментиран от #10

    20:18 28.02.2026

  • 3 Гост

    22 1 Отговор
    Слуга

    20:18 28.02.2026

  • 4 Лост

    26 1 Отговор
    Радев извади си ръката от джоба.Стига си играл джобен тенис.

    20:19 28.02.2026

  • 5 РАБОТЕЩ -БЕДЕН

    27 1 Отговор
    ЗА такива КАТО този банк€р НАРОДЪТ Е КАЗАЛ:
    "$ИТИЯТ НА ГЛАДНИЯ НЕ ВЯРВА "!

    20:20 28.02.2026

  • 6 Сатана Z

    22 0 Отговор
    Инфлация в БГто няма.Има няколко Американски самолети - катафалки от Air America паркирани на летище София з а извозване на трупове от Краварските бази в близкия изток.

    20:20 28.02.2026

  • 7 И през 1986г нямаше радиация

    15 4 Отговор
    Всичко беше в норми а случилото се в чернобил беше само малък локален пожар и е загасен за минути...🤣🤣🤣🤣така говориха другарите от талавизора

    20:20 28.02.2026

  • 8 Въпрос

    11 6 Отговор
    Кога европейската банка ще ликвидира това излишно червено бунище бнб????????

    Коментиран от #12, #16

    20:21 28.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор
    Всичко вече е по мед и масло-
    обувайте шпайковете....

    че много лизгаву бе❗

    Коментиран от #25

    20:21 28.02.2026

  • 10 Европеец

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "кой му дреме":

    Преди 35 години не бих се съгласил с твоя коментар, Но сега съм напълно съгласен и за съжаление коментара ти е верен за голяма част от българите....

    20:23 28.02.2026

  • 11 Помак

    18 1 Отговор
    ..Бат Митко ..кво викаш ..сичко е цветя рози и пърхащи пеперуди
    ..така ли та научиха Ено и тиквата ..да не забравяме че си им Васал ..Бат митко

    20:24 28.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Въпрос":

    Отговоря-
    БНБ нито е излишно, нито е червено, нито е бунище❗
    А това, че евроGEйците у нас заТриха НАЦОНАЛНАТА ни валута е ТЪЖЕН факт❗
    Явно нямаш с какво да осмислиш защо ВСЕКИ владетел се е стремил да сече свои собствени монети❗

    20:25 28.02.2026

  • 13 защо?

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Той за себе си е прав. Със заплата от над 18000 евро как да усети инфлация? С такава заплата еврото идва лесно и безболезнено. Да му мислят тези, които му я плащат, за да има комфорта да говори небивалици. Наглостта е изключително вбесяващо явление, но нашите храненици са истински таланти в това отношение.

    20:26 28.02.2026

  • 14 Софийски селянин,

    18 2 Отговор
    Кое му е успешното бе дъртак,икономически потъваме,и грам растеж няма с една дума затъваме в общото европейско блато..

    Коментиран от #18

    20:27 28.02.2026

  • 15 Гост

    11 0 Отговор
    ДиБ розовото ти пони, ДиБ...

    20:27 28.02.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Въпрос":

    За такива НЕумни като теб лично някой си Ротшилд е казал:
    "Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"
    Е, Ненашите ПОЛИ/ТУТКИ му дадоха НАШИТЕ пари❗

    20:27 28.02.2026

  • 17 И Киев е Руски

    12 1 Отговор
    Пююю да ти е.. май...

    20:28 28.02.2026

  • 18 Гост

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Софийски селянин,":

    Едно време, тоталитарните лидери по същият начин ни втълпяваха ежедневно, че растем и просперираме.
    И сега правят същото.

    Коментиран от #21

    20:29 28.02.2026

  • 19 Боко

    10 1 Отговор
    Тоя какво взима 😳 за бг ли говори 🤨

    20:29 28.02.2026

  • 20 Гост

    14 1 Отговор
    Димитър Радев ще е първият справедливо обесен след поредното освобождение на България!😙

    20:31 28.02.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Отвори статистиката за ръст на населението в БГ и
    ще се изненадАш, че до 01.01.1990.г приръстът е ПОЛОЖИТЕЛЕН❗
    А след това ежегодно НАМАЛЯВАМЕ❗

    20:32 28.02.2026

  • 22 Що ли не

    8 0 Отговор
    се разкараш и не спираш да наглееш , бе ? Хората не са буболечки !

    20:33 28.02.2026

  • 23 оня с питон.я

    3 0 Отговор
    Днес целия следобяд колона американски военни самолети прелитат над България от Кипър в посока Германия.

    20:34 28.02.2026

  • 24 БНБ е крадлива мафия

    8 0 Отговор
    Обира върви по план мафията е доволна

    20:40 28.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бако

    5 0 Отговор
    Радев, мишок си, кога за последно си влизал в магазин, да видиш и сравниш цените...ма с твоята заплата все ти е тая, продажници!

    20:43 28.02.2026

  • 27 Перо

    4 0 Отговор
    Това недоразумение и отявлен костовист живее в паралелен свят! Само у нас държавен чиновник получава над €16,000 на месец!

    20:49 28.02.2026

  • 28 така е

    3 0 Отговор
    Радев, продажнико, искам да знаеш, че когато пипам твоето ПРОГНИЛО ЕВРО, ИЗПИТВАМ ПОГНУСА!!!!!!! Дано съдбата те накаже за предателството!!!!!! Рано или късно, ще си го получиш!!!!!!

    20:52 28.02.2026

  • 29 Ягуар

    2 0 Отговор
    Тоя ше го бесим ли или само ше го дерем?

    20:56 28.02.2026

  • 30 Шефът на бнб

    0 0 Отговор
    Сигурно е глух и сляп.

    21:01 28.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове