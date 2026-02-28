Иран налага блокада на Ормузкия проток

Служител от военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" заяви пред агенция "Ройтерс", че корабите са приемали УКВ предавания от Иранската революционна гвардия, като се казва, че "на нито един кораб не е позволено да преминава през Ормузкия проток".
Проливът е най-важният маршрут за износ на петрол в света, който свързва най-големите производители на петрол от Персийския залив, като Саудитска Арабия, Иран, Ирак и Обединените арабски емирства, с Оманския залив и Арабско море, припомня news.bg.
Служителят, който говори пред "Ройтерс" при условие за анонимност, заяви, че Иран не е потвърдил официално подобна заповед.
Техеран от години заплашва да блокира тесния воден път в отмъщение за всяка атака срещу режима на аятоласите.
Съединените щати "разполагат с най-добре обучената и смъртоносна сила в света и ще продължат да действат с най-високи нива на професионализъм и да се придържат към международните норми. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция трябва да направи същото", подчерта СЕНТКОМ.
Ормузкият проток между Иран и Оман е широк 55 километра, отбелязва ДПА.
