Иран налага блокада на Ормузкия проток

Иран налага блокада на Ормузкия проток

28 Февруари, 2026 19:24

Проливът е най-важният маршрут за износ на петрол в свет

Иран налага блокада на Ормузкия проток - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Служител от военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" заяви пред агенция "Ройтерс", че корабите са приемали УКВ предавания от Иранската революционна гвардия, като се казва, че "на нито един кораб не е позволено да преминава през Ормузкия проток".

Проливът е най-важният маршрут за износ на петрол в света, който свързва най-големите производители на петрол от Персийския залив, като Саудитска Арабия, Иран, Ирак и Обединените арабски емирства, с Оманския залив и Арабско море, припомня news.bg.

Служителят, който говори пред "Ройтерс" при условие за анонимност, заяви, че Иран не е потвърдил официално подобна заповед.

Техеран от години заплашва да блокира тесния воден път в отмъщение за всяка атака срещу режима на аятоласите.

Съединените щати "разполагат с най-добре обучената и смъртоносна сила в света и ще продължат да действат с най-високи нива на професионализъм и да се придържат към международните норми. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция трябва да направи същото", подчерта СЕНТКОМ.

Ормузкият проток между Иран и Оман е широк 55 километра, отбелязва ДПА.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    100 15 Отговор
    Ми ша купуват от Русия.

    Коментиран от #29, #73, #75

    19:26 28.02.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    123 21 Отговор
    Честито 4 евро нафтата от утре. Честита ви инфлация в ЕС

    Коментиран от #16, #65, #93

    19:26 28.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    82 12 Отговор
    Ша караме нефт от Новороссийск.

    Коментиран от #69

    19:27 28.02.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    98 9 Отговор
    Ийде пред говедарското посолство утре протест

    Коментиран от #14

    19:27 28.02.2026

  • 5 Даааа

    64 5 Отговор
    Тъй ший тя, сега тромпет влиза в лудница щото много го бавиха

    19:28 28.02.2026

  • 6 Ххххххххххх

    92 9 Отговор
    Гответе се за високи цени на горивата.

    Коментиран от #37

    19:28 28.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    32 18 Отговор
    Бай Дончо помага на Путин, войната да свърши по бързо.

    Коментиран от #78

    19:28 28.02.2026

  • 10 Архангел Михаил

    70 15 Отговор
    Изтеглете си парите от банките.

    Купете си храна, вода и най- важните лекарства.

    Икономиката ще претърпи сериозен шок, за който България не е подготвена.

    Коментиран от #18, #82

    19:29 28.02.2026

  • 11 нннн

    94 8 Отговор
    Днес ,,най-добре обучената и смъртоносна сила в света" удари училище в Иран. Загинали са над 150 деца.

    Коментиран от #35, #102

    19:29 28.02.2026

  • 12 Реалист

    74 11 Отговор
    Края на ЕС в това!

    Коментиран от #81

    19:29 28.02.2026

  • 13 Атина Палада

    68 11 Отговор
    надявам се накой да каже на иранците че тук във ново село има краварска база и да я ударят и запаляят

    19:29 28.02.2026

  • 14 Софиянец

    64 4 Отговор

    До коментар #4 от "Българин 🇧🇬":

    Там няма никой 😅 то затова и няма правителство в България, евроатлантическите подлоги си нямат господар

    19:30 28.02.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    27 8 Отговор
    Венецуела ще изнася яко нефт.

    Коментиран от #27

    19:30 28.02.2026

  • 17 2222

    13 75 Отговор
    Всичките им кораби, които са запушили протока, ще отидат на дъното. Добре, че са ги събрали на едно място, за да улеснят САЩ и Израел.

    Коментиран от #19, #85, #87

    19:30 28.02.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    48 5 Отговор

    До коментар #10 от "Архангел Михаил":

    важното е бананите да не поскъпват щото ще ядем банани скоро

    19:31 28.02.2026

  • 20 Дзак

    23 9 Отговор
    Не може да бъде. Абсурдна война. Трябва големите сили за се намесят.

    Коментиран от #24

    19:33 28.02.2026

  • 23 Яшар

    63 6 Отговор
    Правилно ,да затваря ! .нека види магерото трамп кво чудо сътвори

    19:33 28.02.2026

  • 24 Хихихи

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Дзак":

    Марсианците?

    19:33 28.02.2026

  • 25 Kико

    25 2 Отговор
    Не,не тромпет а сексифон!!

    19:34 28.02.2026

  • 26 Българин

    6 49 Отговор
    Путин и слугата му Краснов нападнаха Иран, за да го елиминират, като доставчик на петрол и газ за Китай.

    19:34 28.02.2026

  • 27 Хеми значи бензин

    5 21 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Сащ се подсигуриха сел ьо. Гаврило Принцип Велик а не пдрси от Пет рухан с 20 оръжия единствено се самоубиха пе далите

    19:34 28.02.2026

  • 28 Българин

    19 12 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Така и народа се е радвал, когато краварите са бомбандирали софето!

    19:35 28.02.2026

  • 31 Биби

    7 27 Отговор
    Ще го отблокират.

    19:38 28.02.2026

  • 32 А50

    38 8 Отговор
    Върви пета вълна ракетна атака от Иран. Един кораб е ршил да се промъкне, не му се е получило

    Коментиран от #48

    19:39 28.02.2026

  • 36 Сталин

    31 4 Отговор
    Ей сега си ба м@мата,аз ви казвах ,яжте сега кошерни л@йна

    Коментиран от #40

    19:42 28.02.2026

  • 37 Хихи

    22 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ххххххххххх":

    Жълтопаветните софтуерни ендженери ше спрат да одат на почивка в чужбина.

    19:43 28.02.2026

  • 39 Леля Гошо

    33 5 Отговор
    Това спира не само суровия петрол, но и втечнения газ от Катар. Сега Европа трябва да купува само от Тръмп на високи цени

    Коментиран от #53, #94

    19:44 28.02.2026

  • 40 оня с питон.я

    35 1 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    Кочината не може да произведе един домат, един литър мляко. Ганю ще яде ушите на идиота Киро и на чфутина Соломон.

    19:45 28.02.2026

  • 41 Хеми значи бензин

    3 19 Отговор
    Те иранските ракети с жироскопично насочване дават отклонение от 100м срам голем

    19:46 28.02.2026

  • 42 Сатана Z

    26 6 Отговор
    ⚡️ Ормузкият проток е затворен

    Военноморските сили на Корпуса на ислямската гвардия (IRGC) обявяват по високочестотно радио, че на кораби е разрешено преминаване през пролива. Танкери за нефт и газ се струпват близо до затворения Ормузки проток.

    Застрахователните компании анулират застрахователните полици за кораби в Персийския залив и Ормузкия проток — FT

    Остават по-малко от два дни до откриването на борсовата търговия и дивото покачване на цените на петрола и газа. Освен ако, разбира се, конфликтът не бъде разрешен дотогава.
    Отивам за бензин докато има.

    19:46 28.02.2026

  • 43 Ами

    20 4 Отговор
    В Русия вече се лее шампанско.
    Захарова танцува казачок, а Митя вече е в матрицата.
    За всеки случай Путин е скрил куфарчето.
    За хората с крипто ... Моите съболезнования :)

    Коментиран от #77

    19:47 28.02.2026

  • 44 оня с питон.я

    14 6 Отговор
    Чаршафите ше си изнасят петрола с вертолети а ние ще трябва да бягаме в Истанбул да не умреме от глад.

    19:47 28.02.2026

  • 46 Реалист

    24 5 Отговор
    По плана на Нетаняху Европа да остане без горива

    19:48 28.02.2026

  • 47 Гошо

    6 4 Отговор
    А така я да треснат и они по Саудитска Арабия

    19:48 28.02.2026

  • 48 За кораба...Москаль ли думаш?

    8 14 Отговор

    До коментар #32 от "А50":

    Или за подводницата КУРСК?!?
    Че то Педофило си каза: Она.. ута нула
    Хехехехехехе

    19:48 28.02.2026

  • 49 Пламен

    6 25 Отговор
    Копейките хабер нямат от география .
    Ормузкия проток отдавна е байпасиран и тръбите стигат до Джеда и Янбу .

    Бивш моряк съм , затова ви отварям очите .

    Коментиран от #58, #84

    19:48 28.02.2026

  • 51 оня с питон.я

    21 5 Отговор
    Щатските подлоги в Близкия Изток си вкараха автогол. Сега никой няма и да си помисли да лети за Дубай или да им ползва авиолиниите за един дълъг период от време. А петролът ще си го изнасят с велосипеди.

    19:50 28.02.2026

  • 53 оня с питон.я

    20 3 Отговор

    До коментар #39 от "Леля Гошо":

    Няма как Тръмп да захрани цяла Европа, забрави.

    19:52 28.02.2026

  • 56 Данко

    5 13 Отговор
    Копеи - опорката за 5 лева бензин отдавна се изтърка. Дайте нещо друго.
    И лятото го чакахме - 5 лева, ама обратното - поевтиня !

    19:53 28.02.2026

  • 58 Ами

    7 3 Отговор

    До коментар #49 от "Пламен":

    Тия танкери трици ли карат :)

    19:55 28.02.2026

  • 59 Да,бе

    19 5 Отговор
    Това ще е крайната зелена сделка за безмозъчната Европа...Сам да си направиш "райската"градина в пустиня е направо за Нобел по наследствена простотия.

    19:55 28.02.2026

  • 62 Абе нали ти писах

    9 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ааааааа не !":

    Пе нетаняху има ГОЛЯМО разстройство само бяга насам натам и радарите на Иран не го хващат за да го неутрализират !!!

    19:57 28.02.2026

  • 63 Служител- разносвач

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "отец нафърфорий":

    Ми като поркаш като смок уиски и пуфкаш марихуана,как да се разминеш,като две не видиш.
    Даже много време се цял.

    19:57 28.02.2026

  • 66 Пламен

    6 10 Отговор
    Нищо ново .
    Иранчовците затваряха този проток и по Тошово време .
    Нормалните моряци от нормалните държави тогава изоставиха танкерите.
    Нашия ,,Трансинпекс" започна да праща български моряци в Залива . Имаше допълнително заплащане ,,Военен риск" , което означаваше ДОЛАРИ и КОРЕКОМ .

    Споко , петролът няма да спре .

    Коментиран от #72

    19:59 28.02.2026

  • 67 Славков

    6 16 Отговор

    До коментар #61 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Прав е човека, Пут ин пак избяга и изостави тези пред които коленичеше и целуваше Корана.
    А за 3 дневната изобщо няма смисъл да се обсъжда

    20:00 28.02.2026

  • 68 морски

    8 15 Отговор
    Фарватерът минава през териториалните води на Оман. Иран се опитва да се разпорежда в чужди води. Няма да му разрешат.

    20:01 28.02.2026

  • 69 Без санкцията на Мадяр

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Без санкцията на Мадяр в Новоросийск пиле не може да прехвръкне.

    20:02 28.02.2026

  • 71 Роскомнадзор

    6 9 Отговор

    До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Отдавна никой в Моска не пише в западни сайтове. Очаква го колония или СВО.

    20:05 28.02.2026

  • 72 Ами

    17 4 Отговор

    До коментар #66 от "Пламен":

    За какво ни е петрол. Ние сме въглеродно неутрални.
    Ще караме на възобновяеми източници.
    Да вземем да спрем и 5-ти блок.
    Ще караме и на вещи :)

    20:07 28.02.2026

  • 73 азсе

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Те и досега това правят 😉

    20:08 28.02.2026

  • 75 Няма как

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Арабите не са съгласни на такъв вариант, а Тръмп пък - изобщо. Вече ще се продава само арабски и венецуелски петрол. На този етап ще е така.

    20:09 28.02.2026

  • 76 Стадо

    13 4 Отговор
    Техеран отвръща на удара: Иранските сили удариха американски кораб за бойна поддръжка в Персийския залив
    Атаката е извършена с помощта на прецизни боеприпаси.

    20:10 28.02.2026

  • 77 Какво шампанско

    6 11 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Русия е в ступор и шок.

    Коментиран от #90

    20:10 28.02.2026

  • 78 Курти

    1 10 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Верваш ли си на тва копей

    Коментиран от #104

    20:11 28.02.2026

  • 79 Стадо

    11 1 Отговор
    Техеран отвръща на удара: Иранските сили удариха американски кораб за бойна поддръжка в Персийския залив
    Атаката е извършена с помощта на прецизни боеприпаси.

    20:12 28.02.2026

  • 80 Путин

    6 1 Отговор
    Честито от утре руски петрол на промоция 99,99$ за барел 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ормутския проток е собственост на Иран за който не знае! И от двете страни сухопътните територии са иранска територия!

    Коментиран от #83

    20:12 28.02.2026

  • 81 Глупости

    3 11 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    ЕС и САЩ са си много добре. Русия обаче фалира, там положението е на етап - изчерпване на Държавния резерв. :)))

    Коментиран от #89

    20:13 28.02.2026

  • 82 В бегето нема икономика

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "Архангел Михаил":

    А само измами и грабежи така че нищо нема претърпи тука

    Коментиран от #88

    20:13 28.02.2026

  • 83 Руския петрол

    3 5 Отговор

    До коментар #80 от "Путин":

    не се продава вече.

    20:14 28.02.2026

  • 84 СССРБарета

    14 1 Отговор

    До коментар #49 от "Пламен":

    Да прав си! През протока минават 20 милиона барела на ден а през байпаса минават само 3 милиона! Горе-долу минус 17 милиона барела! Казаха го вчера експерти! Или иначе казано байпаса е МИЖАВ!

    20:14 28.02.2026

  • 85 Проток се запушва с мини

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "2222":

    а не с кораби!

    Коментиран от #95

    20:14 28.02.2026

  • 87 ганев

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "2222":

    ЛЬЛЬО...ТАМ СЕ РАБОТИ ..С РАКЕТИ...БЕЕЕЕЕЕ

    20:16 28.02.2026

  • 88 ганев

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "В бегето нема икономика":

    САМО...ПО...2

    20:18 28.02.2026

  • 89 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Глупости":

    ...ДААА...ГЛУПАВ..СИ

    20:19 28.02.2026

  • 90 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #77 от "Какво шампанско":

    Какъв шок бе. В Русия празнуват.
    Я се пророви малко в новините.
    Но в истинските. Не тия които са на хранилката.
    Там коментарите са от - " огромна криза" до "Бог да пази Америка".

    20:20 28.02.2026

  • 91 Копейка

    3 6 Отговор
    Сложихме чалмите, отворихме корана и викаме за Иран, Русия и Палестина.

    20:21 28.02.2026

  • 92 Oня с коня

    2 5 Отговор
    Гърците като блокираха границата си послужиха със Земеделска техника.Къде им са Морските Трактори на тия Чалми и толкова ли е трудно за разбиране че е изключено такива прости хора да имат ЯО?

    20:23 28.02.2026

  • 93 Оги

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бесен - Язовец":

    Гледам, още е 1,20. Кога точно утре ще стане 4 евро да ни открехнеш ако може?

    Коментиран от #105

    20:26 28.02.2026

  • 94 Европа отдавна

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Леля Гошо":

    си купува петрол от други места, а не само от САЩ. Ползва се петрол от Норвегия, Саудитска Арабия, Ирак, Либия, така и ще си продължи.

    20:28 28.02.2026

  • 95 Генерал от НАТО

    4 0 Отговор

    До коментар #85 от "Проток се запушва с мини":

    не бе
    паркира ли автобуси напряко
    целта на кравите беше да се нароят плиткоумници и гледам имат успех

    20:29 28.02.2026

  • 96 не може да бъде

    1 2 Отговор
    Това развитие се очакваше ...а на някои им си струваше несериозно и даже се опитваха да се подиграват!?Ноп сега има и още един много сериозен въпрос -попаднаха ли САЩ и Израел в такова положение че вече не могат да спрат -или ще трябва да пречупят Иран да сменят властта и до преустроят цялото управление или да претърпят унизителен провал!?Честно казано не мога да си представя как ще изглежда този провал просто не виждам такъв изход ....но проблемът на САЩ и Израел че победата им ще има висока цена ...според мен доста по-висока от тази която ще плати Русия за победата си над Украйна!?....А ние какво да правим ...ами първо трябва деликатно да предложим на американците да си махнат самолетите от софийското летище!?

    Коментиран от #97, #100

    20:39 28.02.2026

  • 97 Ще ги махнат ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "не може да бъде":

    Там където е отишло говедото - не се маха.
    Изключенията (Виетнам и Афганистан) само потвърждават правилото.

    Коментиран от #99

    20:49 28.02.2026

  • 98 Голем смех

    0 3 Отговор
    Иран затваря Ормузкия пролив при наличие на Щатски самолетоносачи......

    Коментиран от #101

    20:50 28.02.2026

  • 99 Учат са от

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Ще ги махнат ли?":

    Путин......

    20:50 28.02.2026

  • 100 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #96 от "не може да бъде":

    Кой та пита теб бре......

    20:52 28.02.2026

  • 101 Плаващата тоалетна

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Голем смех":

    какви самальотоносачки ре
    единият е удрискан
    другия е на път към кафево щото тавана му гори

    Коментиран от #106

    20:57 28.02.2026

  • 102 Бгдгйк

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "нннн":

    Бе, не е ясно кой го е ударил.

    20:58 28.02.2026

  • 103 Болен мозък

    0 1 Отговор
    Петрол има.....не ни плашете другари.....важно е да бомбят Путин и Аятолаха.

    20:58 28.02.2026

  • 105 Бесен - Язовец

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Оги":

    Утре в 9 сутринта нафта няма да има, а в 11 ше с нова цена ма шу.ндро сороска

    20:59 28.02.2026

  • 106 Адмирал "КУЗНЕЦОВ"..самолетоносач руски

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Плаващата тоалетна":

    Никой не е като мен.....осем години ма ремонтират и пак не ставам.

    21:00 28.02.2026

  • 107 Как ли Иран

    0 0 Отговор
    Ша блокира Ормузкия проток, че нещо не са разбра....кой търговски кораб е луд да минава от там.....

    21:02 28.02.2026

