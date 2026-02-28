Новини
Турция не е оказала подкрепа за ударите срещу Иран

Турция не е оказала подкрепа за ударите срещу Иран

28 Февруари, 2026 20:24 1 262 22

Суверенитетът на Анкара върху нейното въздушно пространство, сухопътни и морски територии е "пълен и неоспорим"

Турция не е оказала подкрепа за ударите срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дирекцията по комуникациите на турското президентство категорично отрече твърдения в социалните мрежи, че Анкара е подкрепила американско-израелските удари срещу Иран, като нарече тези твърдения "напълно безпочвена дезинформация, целяща да подведе обществото", съобщава изданието "Тюркийе тудей", цитирано от БТА.

Центърът за борба с дезинформацията публикува две отделни изявления днес, опровергавайки неверни твърдения за предполагаема роля на Анкара в конфликта и манипулирани кадри, представящи незаконни преминавания на границата от Иран, посочва изданието.

"Твърденията в някои медийни платформи, че Турция подкрепя неотдавнашните удари срещу Иран, са напълно безпочвени и представляват дезинформация, целяща подвеждане на обществеността", заяви центърът в мрежата Екс.

В публикацията се подчертават основните принципи на турската външна политика: "Република Турция не позволява въздушните, сухопътните или морските ѝ активи, включително въздушното пространство, да бъдат използвани за целите на операции в полза на която и да е страна в който и да е конфликт или война, в които страната не участва".

Дирекцията подчертава, че суверенитетът на Турция върху нейното въздушно пространство, сухопътни и морски територии е "пълен и неоспорим".

В отделно съобщение центърът коментира кадри, разпространявани в социалните мрежи, представящи предполагаеми нелегални преминавания на границата от Иран към Турция, като посочва, че те съдържат дезинформация. Според центъра тези кадри включват стари записи от неустановено време и място и са разпространявани "преднамерено" в контекста на настоящите събития

"Няма конкретни данни, които да свързват тези изображения с турската гранична линия", подчертава Центърът за борба с дезинформацията, като добавя, че "граничната сигурност на Турция се поддържа 24 часа в денонощието седем дни в седмицата чрез многопластови системи без никакво прекъсване".


Турция
Оценка 4.5 от 15 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Набутаха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.Децата ни ще растат и учат в мазетата като децата в Донбас и Украйна, Израел и Палестина.

    Коментиран от #18

    20:26 28.02.2026

  • 2 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Ердоган не си цапа ръцете с кръвта на братята си мюсюлмани

    Техеран — ИРНА — Говорителят на Министерството на образованието обяви, че броят на жертвите от бруталната атака на САЩ и ционисткия режим срещу началното училище за момичета „Минаб“ е достигнал 85.

    Али Фархади в интервю за ИРНА в събота заяви, че глобалната арогантност и ционистите са извършили три ракетни удара по училището за момичета „Минаб“ днес.

    Той добави, че 85 ученички са убити, а други 92 са ранени при това ужасяващо престъпление.

    Фархади отбеляза, че поради обширните разрушения продължават работата по разчистване на развалините и издирване на загиналите и ранените.

    20:26 28.02.2026

  • 3 Путин

    4 7 Отговор
    И аз не съм помагал и Аз
    Да знае чичо сам и аз

    20:27 28.02.2026

  • 4 Пич

    20 2 Отговор
    Естествено! Турците са умни хора и много добри дипломати! И си гонят турските интереси!

    20:27 28.02.2026

  • 5 Помак

    20 2 Отговор
    А нашите п ..ки управляващи подкрепиха удар срещу независима държава

    20:28 28.02.2026

  • 6 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    19 0 Отговор
    За това пък, България е като разграден двор

    20:28 28.02.2026

  • 7 Червените Хълмове

    5 8 Отговор
    България е Клозет а населението и е Бъгаво останаха само Ком анчи Хайдути Цигани Лумпени Чорапи и развратни и перверзни българки навсякъде в държавата който обичат да ядат джендъри
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея от Атина ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години напред

    20:28 28.02.2026

  • 8 иван костов

    12 4 Отговор
    Че кой иска да се забърква със световните бандити САЩ и Израел? Единствено уродливи режими като този на ПеПедофилите в София!

    20:29 28.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Барбалей

    13 2 Отговор
    А България се дуnu на всички

    20:31 28.02.2026

  • 11 Ер малък

    6 0 Отговор
    Страх лозе пази.

    20:32 28.02.2026

  • 12 Ф акт

    6 2 Отговор
    Винаги са били к о ври

    20:33 28.02.2026

  • 13 Сатана Z

    5 0 Отговор
    С падането на мрака ударите по американски цели в Бахрейн продължиха: ракетите в небето бяха заменени от дронове, а познатият звук на „Шахед“ отекна над Манама.

    Пристанището и околността на американската военноморска база останаха целта. Няколко дрона удариха целта под възторжените викове на тълпата. Ударът по високата сграда (някои вече твърдят, че е хотел, в който са настанени американски войски) най-вероятно е бил инцидент с изстреляна ПВО ракета, тъй като районът е близо до базата.

    На този фон се появиха съобщения за забрана за заснемане на снимки за жителите. Малко вероятно е обаче това да проработи по предназначение – Иран със сигурност би заявил успех, докато САЩ биха имали обратен ефект. Може би ще има по-малко изображения на араби, празнуващи ударите по американците.

    Коментиран от #21

    20:33 28.02.2026

  • 14 Червените Хълмове

    0 8 Отговор
    Пуйката Туркие Ердо напълно гащите от страх пред Американците и Израел,а с Иран е свършено ,на брадатите ще им се скопят топките скоро ще им сменят пола в Женски на Аятоласите и Иранските чалми

    20:35 28.02.2026

  • 15 А50

    8 0 Отговор
    Ха ха, бахрейнците снимат и се радват на ударите на иранците по американските бази там. Янките са обичани по цял свят.Дончо се чуди какво става, нетаняху разправя, че всичко е по план

    20:35 28.02.2026

  • 16 Хеми значи бензин

    1 5 Отговор
    На никой не му пука Сащ имат 14 самолетоносача. Още русняците се чешат по главите за кво име туй нящо самалотанасача за кво служи и де билите от Бан им пригласят.

    20:42 28.02.2026

  • 17 Спрете войните!

    5 1 Отговор
    Тръмп и Ердоган са в конфликт от доста години. Разбира се, че позицията на Турция в момента е правилна - да не участва по никакъв начин в тази зверска агресия на сащ. А българските политици за пореден път направиха фатална грешка......

    Коментиран от #20

    20:47 28.02.2026

  • 18 Курти

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Питай Бащицата за тая работа

    20:51 28.02.2026

  • 19 Грета Тунберг

    1 0 Отговор
    Местните сили трябва да изгонят краварите и да изчистят продажните политици и елити които мачкат народа и го ползват за да вземат някой комисион от господаря си.

    20:52 28.02.2026

  • 20 Курти

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Спрете войните!":

    Бащицата е най добре нали копей

    20:52 28.02.2026

  • 21 Русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Абе копей напълнил си гащите и само мажеш кафяво

    20:55 28.02.2026

  • 22 Бесен - Язовец

    0 0 Отговор
    Сороси яжте ярака на п0мака

    21:03 28.02.2026

