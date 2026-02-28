Турция не е оказала подкрепа за ударите срещу Иран

Дирекцията по комуникациите на турското президентство категорично отрече твърдения в социалните мрежи, че Анкара е подкрепила американско-израелските удари срещу Иран, като нарече тези твърдения "напълно безпочвена дезинформация, целяща да подведе обществото", съобщава изданието "Тюркийе тудей", цитирано от БТА.
Центърът за борба с дезинформацията публикува две отделни изявления днес, опровергавайки неверни твърдения за предполагаема роля на Анкара в конфликта и манипулирани кадри, представящи незаконни преминавания на границата от Иран, посочва изданието.
"Твърденията в някои медийни платформи, че Турция подкрепя неотдавнашните удари срещу Иран, са напълно безпочвени и представляват дезинформация, целяща подвеждане на обществеността", заяви центърът в мрежата Екс.
В публикацията се подчертават основните принципи на турската външна политика: "Република Турция не позволява въздушните, сухопътните или морските ѝ активи, включително въздушното пространство, да бъдат използвани за целите на операции в полза на която и да е страна в който и да е конфликт или война, в които страната не участва".
Дирекцията подчертава, че суверенитетът на Турция върху нейното въздушно пространство, сухопътни и морски територии е "пълен и неоспорим".
В отделно съобщение центърът коментира кадри, разпространявани в социалните мрежи, представящи предполагаеми нелегални преминавания на границата от Иран към Турция, като посочва, че те съдържат дезинформация. Според центъра тези кадри включват стари записи от неустановено време и място и са разпространявани "преднамерено" в контекста на настоящите събития
"Няма конкретни данни, които да свързват тези изображения с турската гранична линия", подчертава Центърът за борба с дезинформацията, като добавя, че "граничната сигурност на Турция се поддържа 24 часа в денонощието седем дни в седмицата чрез многопластови системи без никакво прекъсване".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18
20:26 28.02.2026
2 Сатана Z
Техеран — ИРНА — Говорителят на Министерството на образованието обяви, че броят на жертвите от бруталната атака на САЩ и ционисткия режим срещу началното училище за момичета „Минаб“ е достигнал 85.
Али Фархади в интервю за ИРНА в събота заяви, че глобалната арогантност и ционистите са извършили три ракетни удара по училището за момичета „Минаб“ днес.
Той добави, че 85 ученички са убити, а други 92 са ранени при това ужасяващо престъпление.
Фархади отбеляза, че поради обширните разрушения продължават работата по разчистване на развалините и издирване на загиналите и ранените.
20:26 28.02.2026
3 Путин
Да знае чичо сам и аз
20:27 28.02.2026
4 Пич
20:27 28.02.2026
5 Помак
20:28 28.02.2026
6 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
20:28 28.02.2026
7 Червените Хълмове
Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея от Атина ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години напред
20:28 28.02.2026
8 иван костов
20:29 28.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Барбалей
20:31 28.02.2026
11 Ер малък
20:32 28.02.2026
12 Ф акт
20:33 28.02.2026
13 Сатана Z
Пристанището и околността на американската военноморска база останаха целта. Няколко дрона удариха целта под възторжените викове на тълпата. Ударът по високата сграда (някои вече твърдят, че е хотел, в който са настанени американски войски) най-вероятно е бил инцидент с изстреляна ПВО ракета, тъй като районът е близо до базата.
На този фон се появиха съобщения за забрана за заснемане на снимки за жителите. Малко вероятно е обаче това да проработи по предназначение – Иран със сигурност би заявил успех, докато САЩ биха имали обратен ефект. Може би ще има по-малко изображения на араби, празнуващи ударите по американците.
Коментиран от #21
20:33 28.02.2026
14 Червените Хълмове
20:35 28.02.2026
15 А50
20:35 28.02.2026
16 Хеми значи бензин
20:42 28.02.2026
17 Спрете войните!
Коментиран от #20
20:47 28.02.2026
18 Курти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Питай Бащицата за тая работа
20:51 28.02.2026
19 Грета Тунберг
20:52 28.02.2026
20 Курти
До коментар #17 от "Спрете войните!":Бащицата е най добре нали копей
20:52 28.02.2026
21 Русофил
До коментар #13 от "Сатана Z":Абе копей напълнил си гащите и само мажеш кафяво
20:55 28.02.2026
22 Бесен - Язовец
21:03 28.02.2026