Турция не е оказала подкрепа за ударите срещу Иран

Дирекцията по комуникациите на турското президентство категорично отрече твърдения в социалните мрежи, че Анкара е подкрепила американско-израелските удари срещу Иран, като нарече тези твърдения "напълно безпочвена дезинформация, целяща да подведе обществото", съобщава изданието "Тюркийе тудей", цитирано от БТА.

Центърът за борба с дезинформацията публикува две отделни изявления днес, опровергавайки неверни твърдения за предполагаема роля на Анкара в конфликта и манипулирани кадри, представящи незаконни преминавания на границата от Иран, посочва изданието.

"Твърденията в някои медийни платформи, че Турция подкрепя неотдавнашните удари срещу Иран, са напълно безпочвени и представляват дезинформация, целяща подвеждане на обществеността", заяви центърът в мрежата Екс.

В публикацията се подчертават основните принципи на турската външна политика: "Република Турция не позволява въздушните, сухопътните или морските ѝ активи, включително въздушното пространство, да бъдат използвани за целите на операции в полза на която и да е страна в който и да е конфликт или война, в които страната не участва".

Дирекцията подчертава, че суверенитетът на Турция върху нейното въздушно пространство, сухопътни и морски територии е "пълен и неоспорим".

В отделно съобщение центърът коментира кадри, разпространявани в социалните мрежи, представящи предполагаеми нелегални преминавания на границата от Иран към Турция, като посочва, че те съдържат дезинформация. Според центъра тези кадри включват стари записи от неустановено време и място и са разпространявани "преднамерено" в контекста на настоящите събития

"Няма конкретни данни, които да свързват тези изображения с турската гранична линия", подчертава Центърът за борба с дезинформацията, като добавя, че "граничната сигурност на Турция се поддържа 24 часа в денонощието седем дни в седмицата чрез многопластови системи без никакво прекъсване".