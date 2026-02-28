След призив от Макрон: ООН ще обсъди извънредно масираните удари срещу Иран

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание в събота късно вечерта заради изострянето на конфликта в Близкия изток. Срещата е провокирана от масираните атаки на Съединените американски щати и Израел срещу Иран, както и от последвалите ответни удари от страна на Техеран.

Заседанието ще започне в 16:00 часа местно време в Ню Йорк, което се равнява на 23:00 часа българско време.

Посланиците на Франция и Бахрейн са сред основните инициатори за свикването на най-висшия орган за сигурност към световната организация, съобщи БТА, позовавайки се на израелската делегация в ООН. Според независими международни източници, към официалното искане са се присъединили още Русия, Китай и Колумбия.

"Настоящата ескалация е опасна за всички и трябва да спре," заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от агенция Reuters.

Основна тема на разискванията ще бъде ситуацията в Близкия изток и търсенето на незабавен дипломатически изход от кризата. Очаква се генералният секретар на ООН Антонио Гутериш да представи доклад за състоянието на сигурността в региона и да призове воюващите страни към спиране на огъня.

Международната общност изразява сериозна загриженост, че продължаващата размяна на военни удари може да доведе до пълномащабен регионален конфликт с непредвидими последици за световния мир.