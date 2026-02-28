След призив от Макрон: ООН ще обсъди извънредно масираните удари срещу Иран

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание в събота късно вечерта заради изострянето на конфликта в Близкия изток. Срещата е провокирана от масираните атаки на Съединените американски щати и Израел срещу Иран, както и от последвалите ответни удари от страна на Техеран.
Заседанието ще започне в 16:00 часа местно време в Ню Йорк, което се равнява на 23:00 часа българско време.
Посланиците на Франция и Бахрейн са сред основните инициатори за свикването на най-висшия орган за сигурност към световната организация, съобщи БТА, позовавайки се на израелската делегация в ООН. Според независими международни източници, към официалното искане са се присъединили още Русия, Китай и Колумбия.
"Настоящата ескалация е опасна за всички и трябва да спре," заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от агенция Reuters.
Основна тема на разискванията ще бъде ситуацията в Близкия изток и търсенето на незабавен дипломатически изход от кризата. Очаква се генералният секретар на ООН Антонио Гутериш да представи доклад за състоянието на сигурността в региона и да призове воюващите страни към спиране на огъня.
Международната общност изразява сериозна загриженост, че продължаващата размяна на военни удари може да доведе до пълномащабен регионален конфликт с непредвидими последици за световния мир.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
Коментиран от #9
18:54 28.02.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #14, #17
18:55 28.02.2026
3 Курти
18:56 28.02.2026
4 хаха
И после квоооооо? Ще го спирате ли? Ми няма...само ще си чешете езиците там. Колкото спряхте и путлер а?
ХАХАХА
То като си представиш че и байганьовците имат представители в ООН и ти става ясно колко е безполезна "организацията".
18:56 28.02.2026
5 777
Коментиран от #10
18:57 28.02.2026
6 Ташаков
18:58 28.02.2026
7 ПИТАНКА
18:58 28.02.2026
8 Швейк
18:59 28.02.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Прав си..... Микрона го дава много харт, но ми се струва ,че заглавието няма да бъде вярно..... Ще се съберат слабоумните европейски пудели и ще направят декларация Иран да преустанови ударите, т.е. да спре да се отбранява..... Ако пък осъдят еврейската агресия срещу суверен Иран ще стане истинско чудо....
18:59 28.02.2026
10 Русофил
До коментар #5 от "777":Да бе Бащицата носи демокрация ама ти седиш в Европа а не одиш у Матушка твая
Коментиран от #15
19:00 28.02.2026
11 Сталин
19:05 28.02.2026
12 О Не Не
19:08 28.02.2026
13 Госпожа Макарон
Излагаш ме!
19:09 28.02.2026
14 Пуслерчето не смеят да го пипнат
До коментар #2 от "ФАКТ":Че ще ги изпържи за 10 минути.
Абе те Ким не смеят да пипнат, бе!
19:10 28.02.2026
15 Европеец
До коментар #10 от "Русофил":Явно по география си имал слаба оценка щом не знаеш, че Русия заема 38% от територията на така наречената Европа, която се явява полуостров на големия континент Евразия.... Не смяташ ли, че ти не си човека да казваш кой къде да ходи.... Бил съм в Русия и преди и в сегашно време, много красиво и чисто, но и много скъпо и студено.... Бил съм почти във всички европейски страни, в нито една от тях не видях чистотата и добронамерените и усмихнати хора, който съм виждал в Русия и Беларус.... Бил съм и киев-там почти всичко е от съветско време.....
19:14 28.02.2026
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:18 28.02.2026
17 Путин
До коментар #2 от "ФАКТ":Изтеглете си парите, които имате в банки.
Купете си храна, вода и най- важните лекарства.
Бъдете умни, защото глупавите няма да оцелеят.
19:23 28.02.2026
18 Тръмпеняху
19:26 28.02.2026