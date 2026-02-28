Новини
След призив от Макрон: ООН ще обсъди извънредно масираните удари срещу Иран

След призив от Макрон: ООН ще обсъди извънредно масираните удари срещу Иран

28 Февруари, 2026 18:53

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • война-
  • удари-
  • ракетни удари-
  • оон-
  • франция-
  • макрон

Посланиците на Франция и Бахрейн са сред основните инициатори за свикването на най-висшия орган за сигурност към световната организация

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание в събота късно вечерта заради изострянето на конфликта в Близкия изток. Срещата е провокирана от масираните атаки на Съединените американски щати и Израел срещу Иран, както и от последвалите ответни удари от страна на Техеран.

Заседанието ще започне в 16:00 часа местно време в Ню Йорк, което се равнява на 23:00 часа българско време.

Посланиците на Франция и Бахрейн са сред основните инициатори за свикването на най-висшия орган за сигурност към световната организация, съобщи БТА, позовавайки се на израелската делегация в ООН. Според независими международни източници, към официалното искане са се присъединили още Русия, Китай и Колумбия.

"Настоящата ескалация е опасна за всички и трябва да спре," заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от агенция Reuters.

Основна тема на разискванията ще бъде ситуацията в Близкия изток и търсенето на незабавен дипломатически изход от кризата. Очаква се генералният секретар на ООН Антонио Гутериш да представи доклад за състоянието на сигурността в региона и да призове воюващите страни към спиране на огъня.

Международната общност изразява сериозна загриженост, че продължаващата размяна на военни удари може да доведе до пълномащабен регионален конфликт с непредвидими последици за световния мир.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бесен - Язовец

    14 1 Отговор
    ООН умре

    Коментиран от #9

    18:54 28.02.2026

  • 2 ФАКТ

    1 11 Отговор
    Пуслерчето е следващото след аятолаха. Затова трепери в ъгъла.

    Коментиран от #14, #17

    18:55 28.02.2026

  • 3 Курти

    1 10 Отговор
    Копеи пак пълните гащите и лаете закани и пак си стоите в кочината

    18:56 28.02.2026

  • 4 хаха

    6 1 Отговор
    Хайде на новата софра! Шъ обсъждат такова дали било хубаво или не дето бай пеДоналд започнал да бомбардира Иран.
    И после квоооооо? Ще го спирате ли? Ми няма...само ще си чешете езиците там. Колкото спряхте и путлер а?
    ХАХАХА

    То като си представиш че и байганьовците имат представители в ООН и ти става ясно колко е безполезна "организацията".

    18:56 28.02.2026

  • 5 777

    9 1 Отговор
    Макрон е артист с роля да създава усещане в проскубаната рая, че Франция не е изцяло в ръцете на еврейската мафия, която носи "демокрацията".

    Коментиран от #10

    18:57 28.02.2026

  • 6 Ташаков

    4 1 Отговор
    Това са отиграни сцени за наивни копеи

    18:58 28.02.2026

  • 7 ПИТАНКА

    7 0 Отговор
    Какво беше ООН.... чв напоследък не играе никаква роля

    18:58 28.02.2026

  • 8 Швейк

    9 0 Отговор
    Макрон пак се бърка у мъжките работи

    18:59 28.02.2026

  • 9 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Прав си..... Микрона го дава много харт, но ми се струва ,че заглавието няма да бъде вярно..... Ще се съберат слабоумните европейски пудели и ще направят декларация Иран да преустанови ударите, т.е. да спре да се отбранява..... Ако пък осъдят еврейската агресия срещу суверен Иран ще стане истинско чудо....

    18:59 28.02.2026

  • 10 Русофил

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "777":

    Да бе Бащицата носи демокрация ама ти седиш в Европа а не одиш у Матушка твая

    Коментиран от #15

    19:00 28.02.2026

  • 11 Сталин

    5 0 Отговор
    Да довлекат и Дъмбо в ООН и да му бият 100 тояги на голо

    19:05 28.02.2026

  • 12 О Не Не

    1 0 Отговор
    Ще осъдим жертвата, защото агресорът ни плаща!

    19:08 28.02.2026

  • 13 Госпожа Макарон

    2 0 Отговор
    Трябва да те бушонирам пак!

    Излагаш ме!

    19:09 28.02.2026

  • 14 Пуслерчето не смеят да го пипнат

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Че ще ги изпържи за 10 минути.
    Абе те Ким не смеят да пипнат, бе!

    19:10 28.02.2026

  • 15 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Русофил":

    Явно по география си имал слаба оценка щом не знаеш, че Русия заема 38% от територията на така наречената Европа, която се явява полуостров на големия континент Евразия.... Не смяташ ли, че ти не си човека да казваш кой къде да ходи.... Бил съм в Русия и преди и в сегашно време, много красиво и чисто, но и много скъпо и студено.... Бил съм почти във всички европейски страни, в нито една от тях не видях чистотата и добронамерените и усмихнати хора, който съм виждал в Русия и Беларус.... Бил съм и киев-там почти всичко е от съветско време.....

    19:14 28.02.2026

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Не помня някога ФАЩ или Израел да са зачитали решенията на ООН...

    19:18 28.02.2026

  • 17 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Изтеглете си парите, които имате в банки.

    Купете си храна, вода и най- важните лекарства.

    Бъдете умни, защото глупавите няма да оцелеят.

    19:23 28.02.2026

  • 18 Тръмпеняху

    0 0 Отговор
    двама изроди- американски пореден изкукал дърт президент и клепоух кръвожаден еврейски психопат отново объркват света. Евреистан като притежател на ядрено оръжие като какъв иска да пречи на други да притежават такова? Трумпуняка се е засилил да прихване иранския петрол, американците още не могат да преживеят изритването им от Ирак. Режимът на Ирак е за смяна, но това трябва да решат иранците

    19:26 28.02.2026

