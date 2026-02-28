Али Хаменей вероятно е бил убит при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран

Израелската телевизия Channel 12, позовавайки се на неназовани израелски източници, съобщава, че има "нарастващ брой признаци“ за това, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил ликвидиран, пише Times of Israel.
Изданието отбелязва, че няма официално потвърждение на съобщението за смъртта на Хаменей, пише "Фокус".
Няколко минути преди съобщението за вероятната смърт на Хаменей Channel 12 заяви, че според оценката на Израел аятолахът "най-малко е пострадал“ и тази оценка се основава и на сателитни снимки.
Те показвали, че президентският комплекс на духовния лидер на режима в Техеран е разрушен. Това сочи информация от неназовани източници.
Преди това бе съобщено, че скоро се очаква обръщение от Хаменей. Телевизионният канал заяви, че ако това е така, обръщението е било записано предварително.
Channel 12 също така заяви, че днешните удари са нанесли "много значителни щети“ на ръководството на иранския режим и неговите военни командири.
