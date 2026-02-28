Новини
Али Хаменей вероятно е бил убит при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран

Али Хаменей вероятно е бил убит при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран

28 Февруари, 2026 20:11 3 587 154

Мистерия обви съдбата на аятолаха

Али Хаменей вероятно е бил убит при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Израелската телевизия Channel 12, позовавайки се на неназовани израелски източници, съобщава, че има "нарастващ брой признаци“ за това, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил ликвидиран, пише Times of Israel.

Изданието отбелязва, че няма официално потвърждение на съобщението за смъртта на Хаменей, пише "Фокус".

Няколко минути преди съобщението за вероятната смърт на Хаменей Channel 12 заяви, че според оценката на Израел аятолахът "най-малко е пострадал“ и тази оценка се основава и на сателитни снимки.

Те показвали, че президентският комплекс на духовния лидер на режима в Техеран е разрушен. Това сочи информация от неназовани източници.

Преди това бе съобщено, че скоро се очаква обръщение от Хаменей. Телевизионният канал заяви, че ако това е така, обръщението е било записано предварително.

Channel 12 също така заяви, че днешните удари са нанесли "много значителни щети“ на ръководството на иранския режим и неговите военни командири.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 2.5 от 43 гласа.
Оценка 2.5 от 43 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 вероятно

    39 28 Отговор
    войната свърши!

    Коментиран от #11, #35

    20:13 28.02.2026

  • 2 Колко

    27 13 Отговор
    двойника има?

    20:13 28.02.2026

  • 3 Руси Филев

    35 23 Отговор
    Лошо ми е!Вдигнах кръвно!

    20:13 28.02.2026

  • 4 Mo a мед

    31 21 Отговор
    Аятолаха е при мен

    20:13 28.02.2026

  • 5 Град Козлодуй

    37 14 Отговор
    Дано се оправи човека.

    20:13 28.02.2026

  • 6 хъ хъ хъ

    9 12 Отговор
    Може би и швепс според каналето...🤣

    20:13 28.02.2026

  • 7 БОЛШЕВИК

    31 42 Отговор
    Вероятно е да не е бил убит, при ударите на агресорите! Иран трябваше много отдавна да се беше сдобил с ЯО!

    Коментиран от #130

    20:14 28.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    34 16 Отговор
    Вкараха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    20:14 28.02.2026

  • 9 Аватар

    26 16 Отговор
    Аятолах се прави по-лесно от Путин!

    20:14 28.02.2026

  • 10 Вероятно е така наречените медии

    39 23 Отговор
    да пишат поредните си простотии.

    20:14 28.02.2026

  • 11 Хихи

    34 8 Отговор

    До коментар #1 от "вероятно":

    Както с България е свършено ако Бащицата се спомине, нали? Откъде ви намират такива кухи.

    Коментиран от #26, #28

    20:14 28.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ВЕНЦИСЛАВ Е ВЕНЦИСЛАВР

    22 20 Отговор
    БЛАЖЕНИ СА ВЯРВАЩИТЕ .ГОЛЯМА ГОРДОСТ С АМЕРИКАНЦИТЕ

    20:15 28.02.2026

  • 14 ДПС

    12 9 Отговор
    Слава на Али !

    20:15 28.02.2026

  • 15 Охобохо

    36 29 Отговор
    АятУлаха трябва да бъде оставен на тълпата . Подобно на кадафитУ

    20:15 28.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Арчи

    42 29 Отговор
    Ще ги разкатаят. Малкия Израел за 12 дни направи чудеса а сега към него се прибави такава мощ.

    Коментиран от #40

    20:16 28.02.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    30 38 Отговор
    Много малко вероятно

    Иранските военни публикуваха карта с предстоящите удари в израел... нема да е много приятно да си евреин в следващите дни

    Коментиран от #32, #37

    20:16 28.02.2026

  • 19 ГибМелсън

    26 20 Отговор
    Айде!Хаирлия да е!Само още добри новини да има днес,че и утре пък и другиден!

    20:17 28.02.2026

  • 20 Лъжа

    17 5 Отговор
    Крие се в Петрохан!

    Коментиран от #123

    20:17 28.02.2026

  • 21 Какво е това?

    19 27 Отговор
    Тероризъм на държавно ниво.

    20:17 28.02.2026

  • 22 Аз пък не разбирам

    27 24 Отговор
    тоя нещастен и заблуден Хаменей на 90г. защо не се е пенсионирал, а се натиска за власт. Явно като Путин, за да краде. Накрая го убиха като престъпник.

    20:17 28.02.2026

  • 23 У ДРИ БАЦЕ

    24 17 Отговор
    У ДРИ ТАА ТЕРОРИСТИЧНА ГНЯС!
    ПОСЛЕ И...КРЕМЛЯ
    У ДРИ

    20:17 28.02.2026

  • 24 аz СВО Победа 80

    19 5 Отговор
    Ква стана тя🤣
    Ква стана тя 🤣

    20:17 28.02.2026

  • 25 СССРБарета

    24 31 Отговор
    Най вероятно, не означава нищо! И той ще умира 30 пъти като Путин! А на Иран 30 пъти ще им свършват ракетите!

    20:17 28.02.2026

  • 26 вероятно

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Хихи":

    благодаря,Вие сигурно сте пълни с ла.на!

    20:18 28.02.2026

  • 27 На снимката

    11 1 Отговор
    се издава къде е!

    20:18 28.02.2026

  • 28 Сър Уинстън

    5 10 Отговор

    До коментар #11 от "Хихи":

    ОТ ППДБ

    20:18 28.02.2026

  • 29 Копейка

    34 9 Отговор
    Сложихме чалмите, отворихме корана и викаме за Иран, Русия и Палестина.

    20:18 28.02.2026

  • 30 Безпристрастен

    15 19 Отговор
    И преди няколко месеца в 12-дневната война се твърдеше че Али хамеле и е убит заедно с други високопоставени Иран си а се оказа пълна лъжа за дезинформация

    20:18 28.02.2026

  • 31 САЩ и Израел

    17 28 Отговор
    трябва да се обявят за световен терорист и света да ги постави в изолация!

    20:19 28.02.2026

  • 32 Жик Так

    20 2 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Ха ха ха . Ама техните ракети са калпави нищо не могат да направят ,пуцат ги като пъдпъдъци .
    Отдал си се на фантазии .

    20:19 28.02.2026

  • 33 Аз знам

    19 7 Отговор
    Аятолахът на Иран
    се е скрил като п@сран

    Коментиран от #49

    20:19 28.02.2026

  • 34 Али Хаменей

    19 8 Отговор
    Бай Путине,помагай!Едни американци ме търсят да ме бият.

    20:19 28.02.2026

  • 35 Още седмица поне

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "вероятно":

    за да може да се разчисти както трябва. Същата схема като миналата година, с тази разлика, че сега вече ще има ново управление на Иран.

    20:19 28.02.2026

  • 36 Механик

    13 10 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    20:19 28.02.2026

  • 37 Хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Троле, ти пак ли се появи.

    20:20 28.02.2026

  • 38 Мадуро

    8 2 Отговор
    Казвах му,да го изиграе ,като мен!

    20:20 28.02.2026

  • 39 Пич

    13 10 Отговор
    Да бе...!!! Те веднъж вече ВЕРОЯТНО бяха унищожили и ядрените съоръжения на Иран...

    Коментиран от #47

    20:20 28.02.2026

  • 40 Хахахаха

    13 17 Отговор

    До коментар #17 от "Арчи":

    Малкият Израел ще приключи да съществува като държава!

    Коментиран от #70

    20:21 28.02.2026

  • 41 СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ МОСКАЛЯ И КОПЕЙКИ

    13 10 Отговор
    ОПИНЯЙТЕ КИЛИМЧЕТО И ДУПАРАТА НАГОРЕ ОТИ СТАНА ВРЕМЕ ЗА ВЕЧЕРНАТА;
    МЮИЗИНИНА ВЕКЕ ВИЕ ОТ МИНАРЕТО!!
    АЛЛАХ И ..ХУ ЙЛО АКБ-АР!!
    ХАМДУЛИЛЯ..

    Коментиран от #53

    20:22 28.02.2026

  • 42 Фиката

    15 14 Отговор
    Путин реве безутешно в бункера

    Първо Мадуро ,а сега и аятолаха .
    Захарова му предлага водка да си успокои нервите.

    Коментиран от #52, #80, #137

    20:22 28.02.2026

  • 43 Георги

    6 8 Отговор
    най-вероятно да. Да видим сега това дали ще е добре за американските кораби или не.

    20:22 28.02.2026

  • 44 Вашето мнение

    16 14 Отговор
    Не знам за аятолаха, ама стотици униформени кравари вече ги сабират с карантиите и ще си ги водят в обора. На дончо му е лошо.

    Коментиран от #134

    20:22 28.02.2026

  • 45 Сатана Z

    13 8 Отговор
    Али Хаменей ще се срещне с 69 девица ,а Доналд Тръмп го чака Джефри Епстийн.

    20:23 28.02.2026

  • 46 Мона Лиза

    8 3 Отговор
    Купувайте портрети на Хаменей!

    20:23 28.02.2026

  • 47 пич Ко

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пич":

    Нема го поемай толкова навътре.

    Коментиран от #56

    20:23 28.02.2026

  • 48 Гаджева

    10 2 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #66

    20:24 28.02.2026

  • 49 И аз знам

    12 3 Отговор

    До коментар #33 от "Аз знам":

    Той отиде на гости на Хасан Насралла

    20:24 28.02.2026

  • 50 Башар

    8 3 Отговор
    Аз ударих 6 от тотото!

    20:24 28.02.2026

  • 51 Антон

    15 10 Отговор
    Жалко, че няма къде да прочетеш обективно инфо за случващото се. Само пропаганд си манипулации. Може и да е убит, не знаем. Ама това ли е критерият да се мисли така - срутили му двореца.
    Друго. От всяка медия ни се вменява че Иран, стреля по ОАЕ, Катар, СА и други държави в региона. Някак си се пропуска, че Иран удря америлански бази в теси райони а не самите държави.
    Обаче папагалитв кълват.
    Говори се че Иран е ударич радарни станции на американците в района, с което е усложнил операцияъа им.
    Говори се че имало убити стотици американци из тези бази.
    За съжаление няма една читава медия, която да покаже обективно фактите, без да взима страна. Просто духи факти.
    Жалка история.

    Коментиран от #61, #72, #90

    20:24 28.02.2026

  • 52 Хаха

    12 13 Отговор

    До коментар #42 от "Фиката":

    Путин реве друг път. Руския петрол поскъпва, урсулите реват и купуват дърва.

    Коментиран от #73

    20:24 28.02.2026

  • 53 Механик

    11 6 Отговор

    До коментар #41 от "СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ МОСКАЛЯ И КОПЕЙКИ":

    Алейкум Селям,Аркадашлар.
    Пу тин ху ЙЛО

    20:25 28.02.2026

  • 54 Аятолах Али Хаменей расма

    6 6 Отговор
    На Бали съм, е 6 @л съм ва

    20:25 28.02.2026

  • 55 гост

    9 4 Отговор
    да не го мислим...сега си пие кафето горе,и около него 72 девици...и няколко кашона с виагра...да не си опикава калеврите...

    20:25 28.02.2026

  • 56 Няма

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "пич Ко":

    Как, като облизваш толкова всеотдайно...

    20:25 28.02.2026

  • 57 Дж. Борн

    8 4 Отговор
    Аятолахът е на крачка от отвъдното, щото още не са намерили 72 дърти девици да го последват.

    20:26 28.02.2026

  • 58 Али Хаменей е бил ликвидиран,

    7 4 Отговор
    как ликвидиран? Не е ли при девиците?

    20:26 28.02.2026

  • 59 Николас Мадуро

    7 5 Отговор
    Казах ти,да бягаш,но ти не ми повярва,големи братко.РИП вав пийс,братко!

    20:26 28.02.2026

  • 60 Гост

    11 7 Отговор
    Сащ и Израел са терористи №1, имат оръжия и смятат, че никой друг няма. Жалка картинка, и тези се опитват да го играят стожери на световния мир, заливайки света с инфлацията си...😷, няма да им се получи, ще си сърбат попарата сами, както я надробиха за другите, и да не забравят, че вече никой не им вярва...😭

    20:27 28.02.2026

  • 61 Коуега

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Антон":

    Четеш най-обективният и винаги първи информиран с достоверна информация сайт.Как може да се оплакваш?😂😂😂

    20:27 28.02.2026

  • 62 СССРБарета

    10 6 Отговор
    Али Хаменей се присъедини към Безсмертий полк.

    20:27 28.02.2026

  • 63 По интересно е

    7 3 Отговор
    какво става с китайските и руски ракетчици?

    Коментиран от #98

    20:27 28.02.2026

  • 64 Смех с ватенки

    10 4 Отговор
    Кабзон приема ли ислямисти?

    Коментиран от #117

    20:27 28.02.2026

  • 65 Бай Данчо

    9 0 Отговор
    Гледам един като него ама 1към1 по витошка днеска!

    20:28 28.02.2026

  • 66 Щото

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Гаджева":

    разхлабените отзад не ги взимаха за войници,за да не заразяват другите с половопредавани болести.

    20:28 28.02.2026

  • 67 Лавров Сергей

    9 1 Отговор
    РФ ще внесе протестна нота в ООН.

    20:28 28.02.2026

  • 68 Путин

    5 2 Отговор
    Аз Дънкан Маклауд ли съм?

    20:28 28.02.2026

  • 69 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    Пукнал е като куче. Македоните вече го съобщиха.

    20:29 28.02.2026

  • 70 Георги

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    Ще ви се ама не. Пък и имат бомба така че както е казала Голда Меир ако е писано да си тръгнат няма да са сами. Не че евреите нямат трески за дялане имат, ама в сравнение с чалмите са хиляди пъти за предпочитане

    20:29 28.02.2026

  • 71 Ха Ха

    13 4 Отговор
    Идва редът на Путлер, свобода за Украйна от путинските есесовци, смърт за путинският фашизам!

    20:29 28.02.2026

  • 72 Георги

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "Антон":

    много е рано за обективна информация. Колкото Украйна и Русия дават, толкова и Иран, Израел и САЩ ще дадат. За да разбереш поне част от реалната ситуация ще трябва да прочетеш доста статии от различни източници, да преминем през целият спектър от проИранска до проИзраелска пропаганда и пак ще мине време докато се разбере всичко.

    20:30 28.02.2026

  • 73 Руския петрол го пиши

    7 5 Отговор

    До коментар #52 от "Хаха":

    бегал. Кауза пердута. ))))

    20:31 28.02.2026

  • 74 Мадуро

    8 4 Отговор
    Всяка сутрин благодаря на Тръмп!

    20:31 28.02.2026

  • 75 Учител по БЕЛ

    5 2 Отговор
    Не знам господа "журналистите" дали правят разлика между "най-малко е пострадал" и "е най-малкото пострадал". За съжаление, един объркан словоред (както и неграмотно преведен цитат) понякога прави чудеса...

    20:32 28.02.2026

  • 76 Да питам МОСАД

    6 1 Отговор
    Случайно да сте му намерили чалмата, че не вярвам да се е задомил със 700 девици?

    Коментиран от #93

    20:32 28.02.2026

  • 77 Газдо

    2 3 Отговор
    Да си кажа не вярвам на американците, но евреите може и да са прави.

    20:32 28.02.2026

  • 78 Копейкин

    9 3 Отговор
    Не се издържа вече,ще се обрежа публично пред съветското посолство

    Коментиран от #86

    20:33 28.02.2026

  • 79 Абе

    5 1 Отговор
    Иран стреля ли Орешници?

    20:33 28.02.2026

  • 80 Многоходовото

    9 3 Отговор

    До коментар #42 от "Фиката":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега има само един начин за оцеляване - да проси заеми от господаря си Китай.

    20:33 28.02.2026

  • 81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор
    Страховщики начали отзывать полисы для судов в Персидском заливе и Ормузском проливе, сообщает The Financial Times.

    20:34 28.02.2026

  • 82 Който се е изрепчил на Израел

    4 6 Отговор
    Бел ден не е видял.

    20:34 28.02.2026

  • 83 Дик диверсанта

    6 2 Отговор
    Засега оцелели са само нашенските рос дебили, ама полза от тях никаква, само пречат на развитието на България.

    20:34 28.02.2026

  • 84 Путин

    6 1 Отговор
    спешно е звънял на Ким!

    20:34 28.02.2026

  • 85 Шекел Мошещайн

    4 0 Отговор
    Раздавам безплатни пейджъри на всички ирански граждани.Е,не мога да ги дам баш безплатно,но ще ви ги дам на добра цена.

    20:35 28.02.2026

  • 86 Дик диверсанта

    0 4 Отговор

    До коментар #78 от "Копейкин":

    Браво стотинкин.

    20:36 28.02.2026

  • 87 Мощен удар

    4 1 Отговор
    В зурлите на копейките.

    20:36 28.02.2026

  • 88 Лол

    3 1 Отговор
    Това би било върха на тъпотията. Всяко дете от детската градина в България знае че сащ/израел ще нападат иран а тоя ще си стои в къщата и ще ги чака?!

    Коментиран от #99

    20:36 28.02.2026

  • 89 Гришо

    4 1 Отговор
    Бай Дончо действа систематично. Под различни предложи шамари всички съюзници на Путин.

    Коментиран от #110, #115, #120

    20:37 28.02.2026

  • 90 Говори се че Иран е ударич радарни

    3 7 Отговор

    До коментар #51 от "Антон":

    Говори се че имало убити стотици американци из тези бази. - Да говори се. Сега обаче не е време за говорене, а за бомбене на военни обекти, обекти за обогатяване на уран, обекти за производство на ракети, обекти, в които са се скрили "висши" чалми, изтрепали народа си и т.н..

    Коментиран от #113

    20:37 28.02.2026

  • 91 Тольо Цайса с Брадъта

    3 6 Отговор
    Да бе Аятолаха е сидял в комплеса си и чакал мошшш шетттата да го ударят 🤣👄🤣👄🤣👄 неможачите се опитват само от пропаганда да го докарат .Иран в момента изразходва старите си запаси от 15г ракети ,след това идва момента на истината ,ще хвърчат железни куполи и прашки на Давид ,а не е зле и някой самолетоносач да стане красив подводен риф .Голям купон се заформя !

    Коментиран от #95

    20:37 28.02.2026

  • 92 Пиночет

    7 2 Отговор
    Да се готви Пудинг,да си подаде нослето между карамфилите

    20:38 28.02.2026

  • 93 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Да питам МОСАД":

    Само чалмата е останала от него.

    20:38 28.02.2026

  • 94 Али Хаменей

    6 0 Отговор
    Късно е,бай Путине.Вече ме пребиха,а заедно с мен пребиха министъра на отбраната и и командващият елитните революционни гвардейци.А аз толкова разчитах на теб и на твоята натренираност от улиците на Санкт Петербург.

    20:40 28.02.2026

  • 95 Знаещ

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Тольо Цайса с Брадъта":

    Търсели са го една седмица, затова и операцията се е забавила. Като са го открили са почнали. Не е ясно дали са го убили, ама рано или късно ще го направят.

    20:40 28.02.2026

  • 96 Шахед-Махед

    3 0 Отговор
    Дрънн.

    20:40 28.02.2026

  • 97 Срок до юни

    0 2 Отговор
    Тръмп нали беше му дал срок до 9 април?

    20:40 28.02.2026

  • 98 Дик диверсанта

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "По интересно е":

    Китайските се върнали в Китай, а руските изпили горивото на ракетите.
    През ВСВ стеол, който е работната течност на противооткатните системи на оръдията и гаубиците на основата на спирт е преработен с инхибитор до стеол М за да не го пият руските войници.

    20:40 28.02.2026

  • 99 Фрасна ли

    5 0 Отговор

    До коментар #88 от "Лол":

    Са го в бункера дето се е окопал.

    20:41 28.02.2026

  • 100 Тацо Диев

    5 1 Отговор
    Представяте ли си Митя как се е напил на тараба

    20:41 28.02.2026

  • 101 Оня с коня

    4 1 Отговор
    Когато Янките отвлякоха Мадуро,много хора се възмутиха и даже настояват да бъде освободен.Ами нормално е Америка да си е взела поука и вместо да арестува Хаменей,да го ликвидира с Ракета за по-лесно.

    20:41 28.02.2026

  • 102 Петър

    3 1 Отговор
    Дай Боже всичко да мине добре. Да позагреят докато свалят аятоласите, че ги чакат еретиците от остатъчната Империят на злото.

    20:42 28.02.2026

  • 103 Иран няма сила

    1 8 Отговор
    да победи САЩ, но е достатъчно силен, да ги нарани жестоко! Не случайно страхливците Израел и САЩ заедно нападат!

    Коментиран от #126

    20:42 28.02.2026

  • 104 Курти

    10 1 Отговор
    Копеи днес сте много активни и пак напълнихте гащите

    Коментиран от #111, #118

    20:43 28.02.2026

  • 105 Израел са варвари и терористи

    5 8 Отговор
    Ненормални убийци

    20:43 28.02.2026

  • 106 Херлок Шолмс

    1 3 Отговор
    Както каза преди 8месеца ветерана от Сащ ,Лари Джонсън -бивш старши анализатор в ЦРУ ,мошш шетта никога не коментират и не излагат на показ загубите си ,след време ,от тук от там ,ако се интересувате ще разберете истината .

    20:43 28.02.2026

  • 107 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Копейките къде ще палат свещи сета да жалат чълмъта, пред пасьола ли!

    20:43 28.02.2026

  • 108 Нали

    7 0 Отговор
    Русия и Китай го пазеха!И учения разиграваха!

    20:43 28.02.2026

  • 109 Тити на Кака

    2 6 Отговор
    Хаменей не го ли вероятно убиха юни месец миналата година, в първия сет на войната ?

    20:44 28.02.2026

  • 110 Дааа

    7 0 Отговор

    До коментар #89 от "Гришо":

    Оказва се много опасно да си приятел на путинка. Сириеца едвам избега от селско въстание, а брадатия козел и сатрап направо замина за ада.

    20:44 28.02.2026

  • 111 ХА ХА

    1 6 Отговор

    До коментар #104 от "Курти":

    Лапуркай бре ,козяшка маzzz тийооо !

    20:44 28.02.2026

  • 112 Добре,добре са го утрепали.

    8 0 Отговор
    Много добре се е получило.Добре,добре.

    20:44 28.02.2026

  • 113 СССРБарета

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Говори се че Иран е ударич радарни":

    Ама къде се говори това .
    Такова нещо в медиите няма . На теб кукувица ти говори

    Коментиран от #141

    20:45 28.02.2026

  • 114 Омазана ватенка

    10 0 Отговор
    Рискът на професията-"Приятел на Путин"

    20:45 28.02.2026

  • 115 Оранджавият клоун и карликът

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Гришо":

    са приятели. Систематично унщожават руската армия и руския народ, руската икономика и петрол. Оранджавият дава оръжие, а карлика пушечно месо. И двамата са правят, че искат мир, ама Зеленски не им дава да си делнат Украйна.

    20:46 28.02.2026

  • 116 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    10 1 Отговор
    Аятолаха е при мен в бункера

    Коментиран от #154

    20:46 28.02.2026

  • 117 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    10 0 Отговор

    До коментар #64 от "Смех с ватенки":

    Те блатарите повечето са с чалми, задунайските копейки тоже❗❗

    Коментиран от #128

    20:46 28.02.2026

  • 118 Копеи

    8 1 Отговор

    До коментар #104 от "Курти":

    колкото и да са ошашавени, все пак загряват, че събитията са развиват катастрофално за Русия и затова са активизирани.

    20:46 28.02.2026

  • 119 Експерт

    6 0 Отговор
    Забелязвам ,че се удрят евентуалните места за укриване на Путин!

    20:47 28.02.2026

  • 120 Ачо

    2 3 Отговор

    До коментар #89 от "Гришо":

    Гришо ,сокай бибека ,коте 🙀,правиш го прекрасно докато ти масажирам ушичките ,муцка 👅 !

    Коментиран от #127, #150

    20:47 28.02.2026

  • 121 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Кабзон пее от заран, а копейки стенат по бунища, ще си сипя едно по тоя повод!

    20:47 28.02.2026

  • 122 Време

    6 1 Отговор
    Беше да го пратят в ада този убиец , дето изби стотици хиляди за една година.

    20:48 28.02.2026

  • 123 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лъжа":

    Ние сме на хижа Петрохан, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    20:48 28.02.2026

  • 124 Р.Р.

    2 0 Отговор
    Може да размисля за изборите!

    20:48 28.02.2026

  • 125 Чалмата

    8 0 Отговор
    В РУСИЯ СЪМ , В РУСИЯ СЪМ .

    20:49 28.02.2026

  • 126 Михайл

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "Иран няма сила":

    Има ама ако народа е с аятоласите, а той не е над 70% искат край на режима и което е особено интересно силно зачестха лозунгите срещу исляма като религия.

    Коментиран от #136

    20:50 28.02.2026

  • 127 Станчо

    6 0 Отговор

    До коментар #120 от "Ачо":

    Младеж, тук не форум за педааааали

    20:50 28.02.2026

  • 128 Жалкият трол

    1 6 Отговор

    До коментар #117 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    на пропадналият запад, залят от тероризъм, фашизъм и цигания, пак краде. Няма такава по мия. 😄

    Коментиран от #139

    20:50 28.02.2026

  • 129 Фейк на часа

    2 5 Отговор
    Голяма олигофрения тресе редакцията на този сайт.
    В Иран си има много добре определени правила кой ще наследи аятолаха.
    Хаменей може всеки момент да умре и от естествена смърт защото наближава 90-годишна възраст
    и какво от това.
    В цялата ви редакция има някаква просташка злоба, най-вероятно защото работите на минимални надници и се налага да пишете пропагандни поръчкови "статии".
    Наистина ви съжалявам.

    Коментиран от #133

    20:50 28.02.2026

  • 130 копейка булшитвик

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    - нена войната в Иран (в същото време подкрепям СВО в Украйна...)

    20:50 28.02.2026

  • 131 аz СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Така са се разбрали в Аляска.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #153

    20:51 28.02.2026

  • 132 да питам

    6 1 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Иран ?

    20:51 28.02.2026

  • 133 цани

    5 1 Отговор

    До коментар #129 от "Фейк на часа":

    И него ще убият, после и неговия наследник.

    20:51 28.02.2026

  • 134 Хм Хм

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Вашето мнение":

    Кога?

    20:52 28.02.2026

  • 135 пиночет

    6 1 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло

    20:52 28.02.2026

  • 136 Ами какво иска народа в Иран

    2 5 Отговор

    До коментар #126 от "Михайл":

    и какво пропагандата, лъжите и НПО-тата организиращи преврат, са две различни неща! Като не успяха с преврата, терористите нападнаха суверенна страна! Поредната!

    Коментиран от #146

    20:52 28.02.2026

  • 137 Чи да!

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Фиката":

    Всичките съюзници на Раша ги трепят поединично. Какво следва? Коя копейска държава? Еритрея, Сев. Корея или България?

    20:52 28.02.2026

  • 138 Дойде

    2 8 Отговор
    Краят на Израел и Сащ

    Коментиран от #145

    20:53 28.02.2026

  • 139 Тихо πръдляк!

    1 2 Отговор

    До коментар #128 от "Жалкият трол":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #142, #144

    20:53 28.02.2026

  • 140 19 април избираме

    2 1 Отговор
    САЩ ,или Иран ?

    20:53 28.02.2026

  • 141 Що мен питъш за тва?

    0 1 Отговор

    До коментар #113 от "СССРБарета":

    Питъй Антон от комент №51.

    20:53 28.02.2026

  • 142 Абе троле

    0 2 Отговор

    До коментар #139 от "Тихо πръдляк!":

    Що си дъното на помията и поизказваш циганията и гетото запада залято от помия? В кое сметище те прави циганката бре по мийо? Само отпадък правят тия цигани!

    20:55 28.02.2026

  • 143 Днес

    2 0 Отговор
    разбрахме кой подкрепя Иран !

    Коментиран от #148

    20:55 28.02.2026

  • 144 Жалкият трол

    0 3 Отговор

    До коментар #139 от "Тихо πръдляк!":

    на пропадналият запад, залят от тероризъм, фашизъм и цигания, пак краде. Няма такава по мия. 😄

    20:55 28.02.2026

  • 145 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "Дойде":

    На калния бункер и чалмите му искаш да кажеш!

    Коментиран от #152

    20:57 28.02.2026

  • 146 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #136 от "Ами какво иска народа в Иран":

    Бункерните тераристи и лакейте им трябва да се млатат до като шават❗

    20:59 28.02.2026

  • 147 Лошо

    1 0 Отговор
    Ако е оцелели, да бега у Масива. Можеше да бега и у Дубай като Божков, ако не беше го обстрелвал. Кухий лейко.

    20:59 28.02.2026

  • 148 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #143 от "Днес":

    Сите рушлямистки раби.

    21:00 28.02.2026

  • 149 така, така

    0 1 Отговор
    Ако това е вярно, то положението на Израел и САЩ съвсем ще се вгорчи.
    Иранците си имат стройна система за приемственост във властта. Въведоха я преди години и скоро ще обявят приемника, сиреч новия върховен. От смъртта на аятолаха няма да се срине нито режима, но това ще настърви емоционално всички срещу Израел и САЩ. Хич не ми се коментира фетвата, която са дали редица мюсюлмански лидери по света - да не си евреин или американец. Отново ще се увеличи броя на терористичните актовете, но ще бъдат терористични само в очита на западняка.
    За Израел и САЩ ще е най-добре аятолаха да е жив, иначе тая хвалба ще им излезе през носа. Бая клетки ще се събудят. Единственото лошо е, че много невинни граждани също могат да пострадат. Да им имам съобразителността на Тръмп и Биби.

    21:00 28.02.2026

  • 150 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Ачо":

    Тук не е за обратни

    21:00 28.02.2026

  • 151 Бесен - Язовец

    0 1 Отговор
    Нетаняху също е умрела. Много ви се ще Хаменей да е умрял бе шу.ндри сороски

    21:01 28.02.2026

  • 152 Тихо троле

    0 1 Отговор

    До коментар #145 от "Последния Софиянец":

    Много си жалък. Запада явно тъне в по мия, щом фана мръсни цигани за тролеи. Изкъпи се поне бе по мийо./ Пък после ела да показваш колко си жалък и пртостт тролей. Само боклук ражда отпадък. Нали бе смет?

    21:01 28.02.2026

  • 153 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "аz СВО Победа 80":

    Какво са се разбрали в Аляска?
    Дончо да изтреби съюзниците на Пуси, а в замяна многоходовият да фалира. Това ли?

    21:02 28.02.2026

  • 154 Нека уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    "с токчета", да се чете "с кокили".

    21:02 28.02.2026

