Спешна евакуация! „Росатом" изтегли близо 100 души от иранската АЕЦ „Бушехр"

Спешна евакуация! „Росатом“ изтегли близо 100 души от иранската АЕЦ „Бушехр“

28 Февруари, 2026 17:56

Построената от Русия АЕЦ „Бушехр“ е единствената действаща атомна електроцентрала в Иран

Спешна евакуация! „Росатом“ изтегли близо 100 души от иранската АЕЦ „Бушехр“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руската енергийна корпорацията „Росатом“ е евакуирала близо 100 души от Иран, но нейни служители остават в иранската АЕЦ „Бушехр“. Това съобщи днес руската държавна компания, цитирайки изявление на изпълнителния си директор Алексей Лихачов, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съединените щати и Израел започнаха днес удари срещу Иран. В отговор иранската армия обяви, че е извършила днес нападения срещу четири американски военни бази в Близкия изток - в Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЕ.

„Росатом“ съобщи, че е евакуирала децата на всички свои служители в Бушехр. Евакуирани са били и служителите, които не са необходими за поддържането на критичните операции, както и всеки, който е пожелал да напусне Иран – общо 94 души.

„Ние постоянно следим ситуацията и оценяваме рисковете. Ако е необходимо, ще бъдат предприети допълнителни мерки в сътрудничество с Министерството на външните работи, за да се гарантира безопасността на нашите служители“, заяви Лихачов.

Той не предостави допълнителни подробности за ситуацията в Бушехр, но заяви, че ядрените съоръжения „не трябва да бъдат атакувани при никакви обстоятелства“.

Построената от Русия АЕЦ „Бушехр“ е единствената действаща атомна електроцентрала в Иран.

Миналата година руският президент Владимир Путин каза, че хиляди руснаци работят в атомната електроцентрала.

Руският министър на външните работи Сергей Лавров имаше телефонен разговор днес с иранския си колега Абас Арагчи, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на руското външно министерство.

Лавров осъди "непровокираното въоръжено нападение" на САЩ и Израел срещу Иран и призова за незабавно преустановяване на ударите.

Русия е готова да съдейства, включително и в качеството си на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, за търсенето на мирна развръзка на ситуацията около Иран, обяви външното министерство в Москва в съобщението си, цитирано от ТАСС.

В разговора си с Лавров е бил уведомен от Арагчи за намерението на Техеран да свика спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради агресията на САЩ и Израел, се допълва в информацията.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 4.5 от 16 гласа.
