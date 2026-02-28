Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул не продава Алисон въпреки силния интерес от Ювентус

Ливърпул не продава Алисон въпреки силния интерес от Ювентус

28 Февруари, 2026 20:21 402 0

  • ливърпул -
  • алисон бекер -
  • трансферен прозорец-
  • ювентус

„Червените“ държат твърдо на своя №1, бразилецът не е на пазара това лято

Ливърпул не продава Алисон въпреки силния интерес от Ювентус - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ливърпул няма намерение да се разделя с Алисон Бекер през летния трансферен прозорец, въпреки появилите се информации за интерес от страна на Ювентус, твърди “Football Insider”.

33-годишният бразилски национал не се разглежда като продаваем актив на „Анфийлд“, а ръководството остава категорично, че вратарят е ключова част от проекта на тима. От клуба не планират да изслушват оферти и са напълно уверени, че ще задържат титулярния си страж.

През този сезон Алисон има 8 сухи мрежи в 22 мача във Висшата лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове