Ливърпул не продава Алисон въпреки силния интерес от Ювентус

Ливърпул няма намерение да се разделя с Алисон Бекер през летния трансферен прозорец, въпреки появилите се информации за интерес от страна на Ювентус, твърди “Football Insider”.

33-годишният бразилски национал не се разглежда като продаваем актив на „Анфийлд“, а ръководството остава категорично, че вратарят е ключова част от проекта на тима. От клуба не планират да изслушват оферти и са напълно уверени, че ще задържат титулярния си страж.

През този сезон Алисон има 8 сухи мрежи в 22 мача във Висшата лига.