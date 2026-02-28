По плана на израелската армия! Засега всичко се развива според сценариите, за които се е подготвял Генералният щаб

Десетки военни цели са били поразени при първата вълна от съвместната американско-израелска операция в Иран, включително голям брой пускови установки за ракети, съобщи израелският военен експерт Дейвид Генделман в интервю за руската служба на Би Би Си.

Сред ударените военни цели голям брой са били пускови установки, което означава (поне засега) че иранските удари срещу Израел са били неефективни. Досега са изстреляни приблизително 35 ракети.

Иран също така предприе ответни ракетни удари срещу американски военни бази в Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Йордания и другаде. С други думи, той изпълни обещанията си в това отношение, като насочи ударите към всички американски бази в Близкия изток.

Очаква се проиранските милиции в Ирак да се включат в бойните действия. Според непотвърдени данни, те вече са били обект на нападения, което може да се счита за предупредителен удар.

Йеменските хути публично заявиха, че ще се намесят, но досега не е имало реални изстрелвания от тяхна страна.

Хизбула все още не е влязла в играта. Израел обаче се подготвя за факта, че този път ливанската групировка няма да остане настрана, както направи през лятото на 2025 г. През последните дни Израел засили редовните си удари срещу инфраструктура на Хизбула и започна да укрепва северните и източните ѝ граници.

Засега всичко се развива според сценариите, за които се е подготвял израелският Генерален щаб.

В близко бъдеще са планирани поне няколко дни интензивни боеве. Възможни са и други сценарии, ако иранският режим започне да се дестабилизира.

Но засега, на практическо ниво, целта е да се нанесат максимални възможни щети на възможностите на иранския режим, преди всичко на военните му възможности във всички области: ракети, ядрени оръжия, Корпусът на гвардейците на ислямската революция и вътрешни сили за потискане.