Новини
Свят »
Израел »
По плана на израелската армия! Засега всичко се развива според сценариите, за които се е подготвял Генералният щаб

По плана на израелската армия! Засега всичко се развива според сценариите, за които се е подготвял Генералният щаб

28 Февруари, 2026 18:26 1 278 41

  • израел-
  • иран-
  • цахал-
  • бенямин нетаняху-
  • аятолах али хаменей-
  • пентагон-
  • ракети-
  • дронове

Десетки военни цели са били поразени при първата вълна от съвместната американско-израелска операция в Иран, включително голям брой пускови установки за ракети

По плана на израелската армия! Засега всичко се развива според сценариите, за които се е подготвял Генералният щаб - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Десетки военни цели са били поразени при първата вълна от съвместната американско-израелска операция в Иран, включително голям брой пускови установки за ракети, съобщи израелският военен експерт Дейвид Генделман в интервю за руската служба на Би Би Си.

Сред ударените военни цели голям брой са били пускови установки, което означава (поне засега) че иранските удари срещу Израел са били неефективни. Досега са изстреляни приблизително 35 ракети.

Иран също така предприе ответни ракетни удари срещу американски военни бази в Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Йордания и другаде. С други думи, той изпълни обещанията си в това отношение, като насочи ударите към всички американски бази в Близкия изток.

Очаква се проиранските милиции в Ирак да се включат в бойните действия. Според непотвърдени данни, те вече са били обект на нападения, което може да се счита за предупредителен удар.

Йеменските хути публично заявиха, че ще се намесят, но досега не е имало реални изстрелвания от тяхна страна.

Хизбула все още не е влязла в играта. Израел обаче се подготвя за факта, че този път ливанската групировка няма да остане настрана, както направи през лятото на 2025 г. През последните дни Израел засили редовните си удари срещу инфраструктура на Хизбула и започна да укрепва северните и източните ѝ граници.

Засега всичко се развива според сценариите, за които се е подготвял израелският Генерален щаб.

В близко бъдеще са планирани поне няколко дни интензивни боеве. Възможни са и други сценарии, ако иранският режим започне да се дестабилизира.

Но засега, на практическо ниво, целта е да се нанесат максимални възможни щети на възможностите на иранския режим, преди всичко на военните му възможности във всички области: ракети, ядрени оръжия, Корпусът на гвардейците на ислямската революция и вътрешни сили за потискане.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАЙ КОСТА

    29 3 Отговор
    Всичко е по план. Тръмп е в капана.

    Коментиран от #27

    18:30 28.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    36 0 Отговор
    Планът проработи мирните преговори бяха минирани - САЩ бяха завелечени в нова война

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ПРИЕМЕТЕ, ЧЕ ПРОБЛЕМА Е В ЕВРЕИТЕ - НЕ В АРАБИТЕ!

    18:30 28.02.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 22 Отговор
    копеи!!! гледайте и се учете как се прави СВО

    Коментиран от #7, #10, #22

    18:31 28.02.2026

  • 4 бе не е баш така ама карай

    30 1 Отговор
    Взривове в Тел Авив , ама те са планирани....

    18:33 28.02.2026

  • 5 9689

    22 1 Отговор
    А ционистите уж на празника Шабат не трябва да убиват.

    18:33 28.02.2026

  • 6 Китай

    26 2 Отговор
    Ние знаехме за плановете Ви.

    Израелците са достатъчно глупави, за да си мислят, че всичко върви по план.

    Коментиран от #34

    18:34 28.02.2026

  • 7 ГРУ

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тебе някой руснак ти го е подавал немит и още е останал вкус 😀🇧🇬🇷🇺🍺

    Коментиран от #15, #21, #32

    18:34 28.02.2026

  • 8 християнин

    18 1 Отговор
    Колко време ще устиска съвременния Вавилон и империя на сатаната Сащ?
    А пък и време децата на дявола да построят третия храм и да се поклонят на месията си антихриста, който ще ги заведе право в ада, където ги чака с отворени обятия сатаната за са ки играе с тях на Ханибал Лектор вовеки, а пък и ханибал ке е нещо като лека загрявка.

    18:34 28.02.2026

  • 9 горски

    22 1 Отговор
    Сега всички ще плащаме скъпи горива,заради еврейските тарикатлъци....

    18:36 28.02.2026

  • 10 Вашето мнение

    21 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Как бе кутьо, я разкажи. Саш и исраел не правят нищо, а гражданите от исраел скоро няма да излезнат от дупките си.

    18:36 28.02.2026

  • 11 Браво

    16 2 Отговор
    Пак ще има еврейско квичене в метрото.

    18:36 28.02.2026

  • 12 А Путин Къде е????

    2 16 Отговор
    Най верният Му съюзник
    Брат Му бива Разкъсван!
    А бункер Гдя?

    18:36 28.02.2026

  • 13 ЩеЛетят Вати и Чашми до космоса

    1 13 Отговор
    Украйна полудя

    18:37 28.02.2026

  • 14 А50

    22 1 Отговор
    Явно убийството на деца в Иранско училище е по-сценарий. Да се готвят агресорите за най-лошия за тях сценарий

    18:37 28.02.2026

  • 15 Варненка

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГРУ":

    Не знам дали руснак му го е подавал на кутурака, ама със сигурност е видял много торммоз в детството и юношеството си. Хем са го били, хем са го оправяли. Живее като скот и лочи на майка си пенсията.

    18:38 28.02.2026

  • 16 стоян георгиев

    17 1 Отговор
    Исраелски кретен!

    18:39 28.02.2026

  • 17 Бесен - Язовец

    15 2 Отговор
    Си вярват сороските поодлоги

    18:39 28.02.2026

  • 18 Ами

    19 0 Отговор
    Да разбираме ли, че ръководството на Израел вече е напуснало страната?

    18:39 28.02.2026

  • 19 Сесесере

    9 4 Отговор
    "Спасителят" от село Славяново пак се покри!
    Да излезе и да каже, че Иран не трябва да се защитава, защото така само удължава войната. Да даде част от територията си и да приеме всички условия на САЩ и Израел, за да има мир и да няма жертви.

    18:39 28.02.2026

  • 20 повръща ми се от

    21 1 Отговор
    Продажни гъзолисци. Тези две терористични държави нападът чужда дъргава ей така от нищота и вие ги хвалите. Повръща ми се ...

    18:40 28.02.2026

  • 21 Май

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "ГРУ":

    Предозираш с rей п0рно.

    18:40 28.02.2026

  • 22 Вашето мнение

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти пак ли краде от пенсията на майка си за да си платиш нета, бе лузър?

    18:40 28.02.2026

  • 23 Бесен - Язовец

    17 1 Отговор
    Точно по плана уж ,, железния и купол "се оказа яко пробит, а краварите са загубили половин самолетоносач др половина е пуснал зов за помощ!

    18:41 28.02.2026

  • 24 Световното зло САЩ - Израел

    15 1 Отговор
    трябва да бъде унищожено! Не може повече да страдат народи заради тази световна из мет!

    18:41 28.02.2026

  • 25 всичко е по план

    17 1 Отговор
    Експлозии разтърсиха Израел, след като Иран отвърна на започнатата срещу него военна операция.
    Иранска ракета удари фондовата борса в Тел Авив .
    Иран също така порази с балистична ракета третата по големина болница в Израел - "Сорока", намираща се в град Беер Шева, която е единствената болница в пустинята Негев.


    Бахрейн потвърди, че щабът на Пети флот на Военноморските сили на Саш е бил ударен .

    18:41 28.02.2026

  • 26 Реалист

    15 1 Отговор
    Точно по плана са ударили евреите училище за девици!

    18:41 28.02.2026

  • 27 Няма такова нещо

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "БАЙ КОСТА":

    Не бъркай Тръмп с Путин. Тръмп е акула, а Путин и мишка, и като такава сам се набута в Украйна.

    Коментиран от #39

    18:43 28.02.2026

  • 28 Само питам

    11 0 Отговор
    А по плана ли една иранска ракета с уран в най големия язовир за питейна вода в Израел?

    18:45 28.02.2026

  • 29 читател

    12 0 Отговор
    Разузнавателен самолет MQ-4C Triton на ВМС на САЩ е издал сигнал за бедствие (код 7700) над Ормузкия проток. Самолетът е кръжал над военноморската база Чабахар за продължителен период от време.

    18:45 28.02.2026

  • 30 Феникс

    9 0 Отговор
    Вашта мамЪ чаФЪтска, само ми елате в ръчичките!

    18:45 28.02.2026

  • 31 Копейка

    2 10 Отговор
    Сложихме чалмите, отворихме корана и викаме за Иран, Русия и Палестина.

    18:46 28.02.2026

  • 32 Град Козлодуй

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "ГРУ":

    Приятел, не е хубаво да се публикува флаг на една пропаднала и антибългарска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    18:49 28.02.2026

  • 33 Хеми значи бензин

    1 8 Отговор
    Иранците имат допотопни ракети без разделящи се бойни глави такива ракети се движат по определена тракетория която без проблеми се установявя и се свалят от ракери прехващачи никаквя заплаха не са иранците

    Коментиран от #38

    18:51 28.02.2026

  • 34 Китай не го замесвай

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "Китай":

    изобщо, той си има съвсем други приоритети. От цялата работа на САЩ -санкции и операции жертвите са две - Иран и Русия.

    Коментиран от #37

    18:54 28.02.2026

  • 35 Курти

    1 4 Отговор
    Копеи пак пълните гащите и лаете закани и пак си стоите в кочината

    18:55 28.02.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    0 10 Отговор
    Евреите ще смажат чалмите с епичен гняв. Друга възможност няма да имат. Сега му е времето.

    18:57 28.02.2026

  • 37 Китай

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Китай не го замесвай":

    Стратегията на изчакване позволява да се изразходят важни муниции, които иначе биха били предизвикателство.

    Ние изчакваме гринготата да се изморят.

    После ще си вземем нашето.

    19:17 28.02.2026

  • 38 максим

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хеми значи бензин":

    ти ,някога разглобявал ли си ракета,зареждал ли си ? изпитвал ли си я ,на стенд?
    гледам ,даваш заключения ,като много невеж специалист.

    Коментиран от #41

    19:18 28.02.2026

  • 39 Влечуго

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Няма такова нещо":

    Обратното…

    Последните 5 американски президенти ще се запомнят с това, че са управлявали по времето на Путин!


    Европа и САЩ срещу един единствен човек!

    И гълтат вода!

    19:19 28.02.2026

  • 40 Путин

    4 0 Отговор
    Да се готвят за заличаване от света хамерика и исраел иран ще ги оправят

    19:21 28.02.2026

  • 41 Хеми значи бензин

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "максим":

    Повече от теб със сигурност червен клоун

    19:30 28.02.2026