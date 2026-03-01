Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран потвърди за смъртта на двама свои висши военачалници, хиляди оплакват Хаменей на Площада на Революцията

Иран потвърди за смъртта на двама свои висши военачалници, хиляди оплакват Хаменей на Площада на Революцията

1 Март, 2026 06:35, обновена 1 Март, 2026 07:55 4 468 34

  • иран-
  • командири-
  • военни-
  • загинали

Това са секретарят на Съвета за отбрана адмирал Али Шамхани и командирът на Корпуса на стражите на ислямската революция, генерал-лейтенант Мохамад Пакпур

Иран потвърди за смъртта на двама свои висши военачалници, хиляди оплакват Хаменей на Площада на Революцията - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Секретарят на Съвета за отбрана на Иран адмирал Али Шамхани и командирът на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), генерал-лейтенант Мохамад Пакпур, са били убити при американско-израелска операция в Иран, съобщи иранската информационна агенция IRNA.

Агенцията съобщава, че те са били убити при атака в събота, 28 февруари.

По-рано, IDF съобщи за смъртта на няколко членове на иранското ръководство за сигурност, включително Шамхани и Пакпур, според Times of Israel.


Иранската информационна агенция Fars съобщи по-рано, че дъщерята, зетят, внукът и една от снахите на Хаменей са били убити при американско-израелската операция, позовавайки се на източници, близки до аятолаха.

„След като се свърза с информирани източници, близки до върховния лидер, новината за мъченическата смърт на снахата, зетя и внука на Революционния лидер, за съжаление беше потвърдена“, се казва в доклада на агенцията.

Хиляди хора се събраха днес на емблематичния площад "Енгелаб" ("Революция") в Техеран след обявяването на смъртта на върховния лидер Али Хаменей, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.

Повечето от тях са облечени в черно, някои от тях със сълзи на очите. Събралите се развяваха ирански знамена и портрети на лидера, управлявал Иран от 1989 г., като скандираха "Смърт на Америка!" и "Смърт на Израел!"

Смъртта на 86-годишния Али Хаменей, убит при удари на САЩ и Израел срещу резиденцията му в Техеран, беше потвърдена от ирански медии часове по-късно.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    29 20 Отговор
    Както ви казах вчера, атаката срещу Тръмп започна! Убийството на Аятолаха не е никакъв успех! Току що гледах Лари Джонсън, който някога беше обявен за най добрият аналитик, който ЦРУ е имало! Според него САЩ и Израел ще загубят възможност за война до две седмици! Казва и че САЩ нямат възможност за ескалация на конфликта! Според него Иран може да бъде овладян само със сухопътна атака от поне половин милионна армия, с която никой не разполага! Относно разните Железни Куполи твърди, че за да работят е необходимо да пускат минимум две и повече ракети по една иеанска. Годишното производство е 700-800 ракети, и ако вчера Иран са пуснали 400 от най старите и непригодни модели с който разполагат, за десетина минути са унищожили годишен запас за отговор. Според него САЩ крият много жертви от своя страна, за които ще трябва да се даде отговор! Вероятно е при ескалация от Иран да бъдат унищожени всички икономически интереси на американците в региона - нефтени корпорации и още, и още, и още...... А невъзможността да отблокират Ормузкия проток според него показва истинското състояние на нещата!!!

    Коментиран от #5, #7

    06:52 01.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    21 13 Отговор
    Става интересно, няколко стотин кравешки карантии тръгват с ковчези към сащ.

    06:53 01.03.2026

  • 4 Повторение от снощи:

    12 5 Отговор
    Наследниците на Хаменей:

    Децата на Али Хаменей (Биологични наследници)
    Али Хаменей има шест деца – четирима синове и две дъщери. Те водят сравнително затворен живот, но някои от тях заемат влиятелни позиции:
    Моджтаба Хаменей (Mojtaba Khamenei): Вторият му син, считан за най-влиятелния сред децата му. Силно свързан с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и често споменаван като потенциален наследник на поста Върховен лидер.
    Мустафа Хаменей (Mostafa Khamenei): Най-големият син, духовник, който до голяма степен стои далеч от публичната политическа сцена.
    Масуд и Мейсам Хаменей: Другите двама синове, които също са духовници и са ангажирани в семейни и бизнес структури.
    Бушра и Хода Хаменей: Дъщерите му, за които има много малко публична информация.
    2. Политически наследници (Приемственост на властта)
    След съобщенията за неговата смърт на 28 февруари 2026 г., основните спрягани имена за негов политически наследник са:
    Моджтаба Хаменей: Въпреки че Конституцията на Иран не предвижда наследствена власт, влиянието му в йерархията го прави силен кандидат.
    Али Лариджани: Бивш председател на парламента, който според някои доклади е бил натоварен с централни управленски функции в извънреден план за приемственост.
    Алиреза Арафи: Висш духовник, ползващ се с голямо доверие в религиозните кръгове.
    Конституционно решение за следващия лидер трябва да бъде взето от Съвета на експертите. Към момента ситуацията в Иран е динамична.

    Коментиран от #19

    06:58 01.03.2026

  • 5 Вацев

    24 17 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Иран не е Венецуела.Ха ха ха.

    Коментиран от #11, #12

    06:59 01.03.2026

  • 6 Мо а мед

    8 5 Отговор
    И Алито е при мен.Кажете на ИРНА.

    06:59 01.03.2026

  • 7 Очаква се днес

    13 20 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Гвардейците на революцията да изравнят силите, от утре а заочнат контраатака и в други ден да завладеят Риад, Дубай, Доха и Йерусалим!

    Медведев ще помогне с две три ядерки!

    Коментиран от #32

    07:01 01.03.2026

  • 8 ОБОСРАНА КУПЕЙКА

    18 16 Отговор
    ЗАБОЛЯ МЕ ПАМПЕРСА.

    ТОЛКОВА БЪРЗ И ЗДРАВ УДАР

    ДАЖЕ И НИЕ

    КУПЕЙКИТЕ НЕ СИ МИСЛЕХМЕ

    ЧЕ Е ВЪЗМОЖЕН .

    НА НАС НИ КАЗАХА

    УНИЩОЖЕНИ СА ВСИЧКИ КОРАБИ
    И ВОЕННИ БАЗИ
    НА ТРЪМП В РЕГИОНА .И
    ИЗРАЕЛ СЪЩО Е ПОСТАВЕН НА КОЛЕНЕ.

    ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ.

    И АЯТОЛАХА Е ЖИВ .

    Коментиран от #14

    07:02 01.03.2026

  • 9 Българин

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж":

    Точно за да осигури пари на Русия, Краснов започна поредната война!

    07:03 01.03.2026

  • 10 Справедлив

    23 26 Отговор
    Идва ред на ботокса След като изби милион славяни в Украйна действията на Израел и САЩ са напълно нормални.

    07:05 01.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    22 14 Отговор

    До коментар #5 от "Вацев":

    Точно! Според Лари Джонсън до две седмици Израел и САЩ ще останат без никакви възможности за отговор, и ще започнат да мислят как да се изнижат от ситуацията с възможно най малко имиджови щети! Този път Иран нямало да намали натиска, а при включване на СА във конфликта, като той нарече СА - терористи в костюми, Иран ще ескалират в масово унищожение на икономическите цели на САЩ в региона! Същото ще направят ако САЩ сглупят да посегнат дори и на една единствена петролна фирма на Иран! Казва, че целият нефтодобив на САЩ и Англия в персийския залив ще бъде изпепелен!

    07:06 01.03.2026

  • 13 Може

    23 13 Отговор

    До коментар #11 от "Да Вчера":

    Би обикновените идиоти наистина не схващате, че няма никаква победа за САЩ и Израел?! Ама чети медии в САЩ какво казват бе, драги, пардон, драга...

    07:09 01.03.2026

  • 14 Вашето мнение

    23 12 Отговор

    До коментар #8 от "ОБОСРАНА КУПЕЙКА":

    А проливът затворен? Нали америка и исраел победиха? СА, кувейт и оае вече ни искат американски бази на територията си?

    Коментиран от #15

    07:11 01.03.2026

  • 15 Пак аз бе

    16 15 Отговор

    До коментар #14 от "Вашето мнение":

    Затворили са пролива с джапанките о чалмата на Аятолаха.

    07:33 01.03.2026

  • 16 Има свалени стелят ф22

    12 19 Отговор
    Гледайте в иранския теледрам
    Има и пленени тръмпови пилоти как съжаляват

    Коментиран от #17, #23

    07:43 01.03.2026

  • 17 Ха ха

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Има свалени стелят ф22":

    🤣🤣🤣😂🤣😂🤣

    07:48 01.03.2026

  • 18 Вместо да плачат да отиват в САЩ

    3 8 Отговор
    И да отмъстят

    08:13 01.03.2026

  • 19 хмм копейка

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Повторение от снощи:":

    съмнително много знаеш за тия чалми

    Коментиран от #31

    08:13 01.03.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    5 14 Отговор
    Аятолаха си е жив и здрав! Нека го броят за мъртъв ционистите, друго не им остава!

    08:15 01.03.2026

  • 21 Хабиби

    8 7 Отговор
    Вай аллааа,КимЧен Ун също оплква Алито

    08:26 01.03.2026

  • 22 венсеремос

    8 10 Отговор
    Докато СОЩ/съединените овчарски щати/ и Чифу-.;тл-.;ан-.;дия не бъдат унищожени до последния американец и чиф-.;ут ,ще има войни предизвикани от краварите и от чиф-.;утите.ТАНАТОС на СОЩ и на ЧИФ-.; УТ-.;ЛАНДИЯ!!!

    Коментиран от #34

    08:26 01.03.2026

  • 23 Ха-ха

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Има свалени стелят ф22":

    Апчеата

    08:29 01.03.2026

  • 24 Ха ха ха

    10 6 Отговор
    Само като си спомня как се радваха на победата на Тръмп копeeцuте преди година ......

    08:29 01.03.2026

  • 25 Васил

    12 3 Отговор
    Явно има доста промити мозъци щом подкрепят диктатурата.

    08:40 01.03.2026

  • 26 Логично!

    13 3 Отговор
    Треперете комунисти! Доналд Тръмп не се шегува.Остава да ви повярваме, че феодалите с чалмите са по-силни от Космическа Америка. Можете да заблудите само неграмотните си симпатизанти по селата...

    08:43 01.03.2026

  • 27 БУХАХАХА

    11 5 Отговор
    Следва путлера....

    Коментиран от #29

    08:44 01.03.2026

  • 28 рахбар

    7 3 Отговор
    аккббарр

    08:53 01.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Е сега вече $@ш

    0 2 Отговор
    Ше барат дедовия...
    Империята на злото ще потъне в пясъците на Персия...

    09:22 01.03.2026

  • 31 Феликс Дж

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "хмм копейка":

    Ду - рак.

    Коментиран от #33

    09:28 01.03.2026

  • 32 Ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Очаква се днес":

    Мечти . Просия е никакъв фактор ,или сила . Учи история ,1967,1973,1982. И,тогава коментирай . Хората в Иран искат свобода ,а не теократична диктатура.

    09:51 01.03.2026

  • 33 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Феликс Дж":

    Му-дак ,иб-анко.

    09:52 01.03.2026

  • 34 Ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "венсеремос":

    Венсеремос няма ,сега иде ред и на Куба.

    09:54 01.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания