Иран потвърди за смъртта на двама свои висши военачалници, хиляди оплакват Хаменей на Площада на Революцията

Секретарят на Съвета за отбрана на Иран адмирал Али Шамхани и командирът на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), генерал-лейтенант Мохамад Пакпур, са били убити при американско-израелска операция в Иран, съобщи иранската информационна агенция IRNA.

Агенцията съобщава, че те са били убити при атака в събота, 28 февруари.

По-рано, IDF съобщи за смъртта на няколко членове на иранското ръководство за сигурност, включително Шамхани и Пакпур, според Times of Israel.

Иранската информационна агенция Fars съобщи по-рано, че дъщерята, зетят, внукът и една от снахите на Хаменей са били убити при американско-израелската операция, позовавайки се на източници, близки до аятолаха.

„След като се свърза с информирани източници, близки до върховния лидер, новината за мъченическата смърт на снахата, зетя и внука на Революционния лидер, за съжаление беше потвърдена“, се казва в доклада на агенцията.

Хиляди хора се събраха днес на емблематичния площад "Енгелаб" ("Революция") в Техеран след обявяването на смъртта на върховния лидер Али Хаменей, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.



Повечето от тях са облечени в черно, някои от тях със сълзи на очите. Събралите се развяваха ирански знамена и портрети на лидера, управлявал Иран от 1989 г., като скандираха "Смърт на Америка!" и "Смърт на Израел!"



Смъртта на 86-годишния Али Хаменей, убит при удари на САЩ и Израел срещу резиденцията му в Техеран, беше потвърдена от ирански медии часове по-късно.