Израел нанесе нова серия въздушни удари срещу Иран

Израел нанесе нова серия въздушни удари срещу Иран

1 Март, 2026 06:57, обновена 1 Март, 2026 07:48

Израелски хакери поразиха иранско мобилно приложение за молитви

Израел нанесе нова серия въздушни удари срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Израел съобщи, че днес е нанесъл нова серия въздушни удари срещу Иран на фона на нарастващо напрежение след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей при американско-израелска операция, която засили опасенията от по-широка дестабилизация в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израелската армия заяви, че ударите в днес сутринта са били насочени срещу ирански балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана. Иранските държавни медии съобщиха за взрив в Техеран в ранните часове на деня.

В изявление Ислямската революционна гвардия посочи, че въоръжените сили на страната „скоро ще отвърнат с най-голямата си офанзивна операция досега“ срещу американски бази и Израел.

Свидетели съобщиха, че в Техеран, както и в градовете Карадж и Исфахан, част от жителите са излезли по улиците след появата на съобщенията за смъртта на Хаменей. Видеоклипове в социалните мрежи, чиято автентичност Ройтерс не е успяла да потвърди по независим начин, показват празненства и на други места.

Според два американски източника и служител на САЩ, запознат с въпроса, Израел и Съединените щати са координирали атаките така, че те да съвпаднат със среща на Хаменей с негови близки сътрудници.

Иранските държавни медии съобщиха, че Хаменей е бил в офиса си, когато е извършена атаката в събота сутринта. Според същите източници при удара са загинали и членове на семейството му – дъщеря му, внукът му, снаха му и зет му.

Революционната гвардия изрази съболезнования за загубата на „великия лидер“. Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи Хаменей в публикация в социалните мрежи като „един от най-злите хора в историята“.

„Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и хората от много страни по света, които са били убити или осакатени от Хаменей и неговата банда кръвожадни бандити“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“ (Truth Social), след като тялото на Хаменей беше намерено.

Държавната информационна агенция ИРНА потвърди и смъртта на генерал-майор Мохамад Пакпур, който пое командването на Революционната гвардия, след като предишният ѝ командир бе убит по време на 12-дневната война през юни. По данни на агенцията е загинал и Али Шамхани – дългогодишна фигура в иранските сили за сигурност, който бе ранен при военните действия през юни.

Временно управление и процедура по наследяване

След убийството на върховния лидер е сформиран съвет, който временно да управлява страната. Създаването на подобен орган е предвидено в законодателството на Ислямската република.

Съветът включва действащия президент Масуд Пезешкиан, председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и член на Съвета на пазителите, избран от Съвета за целесъобразност – орган, който консултира върховния лидер и разрешава спорове с парламента.

Иранското законодателство предвижда Съветът на експертите „колкото е възможно по-скоро“ да избере нов върховен лидер. Ситуацията в страната остава напрегната на фона на заплахите за ответни удари и опасенията от по-широка регионална ескалация.

Израелски хакери са проникнали в иранското мобилно приложение BadeSaba Calendar, което следи времето за молитва, съобщава The Wall Street Journal.

Според скрийншотове, публикувани в социалните медии, потребителите на приложението са получили известия сутринта в събота, 28 февруари, призоваващи военните на страната да преминат на страната и да се присъединят към борбата за „освобождаване на страната“. Съобщенията са били на персийски език и са включвали фразата „Помощта дойде“.

BadeSaba Calendar е мобилно приложение за мюсюлмани, предназначено да следи ежедневните времена за молитва, ислямския календар и религиозните празници. То е широко използвано в Иран и предлага известия за време за молитва, както и религиозни и календарни напомняния. Приложението се разпространява чрез магазини за мобилни приложения и има милиони изтегляния, което го прави популярна ислямска услуга сред иранските потребители.

Според израелското издание The Jerusalem Post, едно от съобщенията гласи: „За свободата на иранските братя и сестри, това е призив към всички репресивни сили: сложете оръжията си или се присъединете към освободителните сили. Само тогава можете да спасите живота си за Иран.“

„Не е ясно кой е отговорен за хакерската атака“, коментира израелското издание.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Смърфиета

    7 5 Отговор
    То ест, израелските хакери с птичия си мозък, са ги приканили да се включат в съпротивата срещу агресора.

    07:06 01.03.2026

  Коста

    11 9 Отговор
    Смятай кви са гнусари евреите. Аз съм християнин и уважавам останалите религии. Заслужават си всяка ракета!

    Коментиран от #15, #18

    07:09 01.03.2026

  Вай вай

    5 6 Отговор
    Вайй,сега талибаните как ще клякат без приложение

    07:09 01.03.2026

  Софиянец

    10 5 Отговор
    Уау, каква ционистка победа и колко важна новина! Всички тия изблици на дбилизъм и мисирскито им отразяване не ви ли напомнят на едни други боклуци, синьо жълти боклуци!

    07:22 01.03.2026

  Майстора

    3 4 Отговор
    Какви смели евреи.Браво.

    07:30 01.03.2026

  Бай амед сиганина

    2 6 Отговор
    Браво голяма работа са направили ционистите терористи

    07:30 01.03.2026

  Ционист

    5 4 Отговор
    Щом хакерите са от нашите, моля Ви, приветствайте ги. Не мълчете

    07:34 01.03.2026

  Евреина МАДУРОВИЧ

    3 2 Отговор
    А на мен ми казаха

    Че Иран била Сила .

    И не може да стане това
    Което се случи със мен .

    Аятолаха даже и не го арестуваха ,
    Явно съм изкарал Късмет.

    07:53 01.03.2026

  Аятоласите приключиха

    1 2 Отговор
    46 години стигат!

    07:53 01.03.2026

  Ха Ха

    4 1 Отговор
    Не стана за 24 часа в стила на Тръмп. Смърта на Аятолаха не предизвика паника и дезориентация в гвардейския корпус. "Аз паднах, друг ще ме смени и толкоз. Какво тук значи някаква си личност". Корпусът е обявен за терористична организация навсякъде на Запад и знаят, че са си сложили главата в торбата. А как агресорите очакваха хората да излезнат на улицата под бомбите и да свалят кого? Войната или ще се задълбочава, или ще се подновят преговорите, но този път иранците ще станат по-твърди

    Коментиран от #12

    07:54 01.03.2026

  Zaxaрова

    1 1 Отговор
    Скърбим за другаря Хамейни!

    07:54 01.03.2026

  Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ха Ха":

    Намериха ли главата на аятолаха?

    07:55 01.03.2026

  2222

    1 0 Отговор
    Копейкаджиите познаха, че Иран не е Венецуела - Мадуро е жив, макар и в затвор, а Аятолаха стана на парчета.

    07:56 01.03.2026

  Много

    2 0 Отговор
    е опасно да си приятел на руски сатрап.

    07:58 01.03.2026

  Това е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коста":

    много смело изказване на глуапава копейка.

    07:59 01.03.2026

  Русенец

    0 1 Отговор
    Израел е използван от щатите, като инструмент за мръсната им работа.
    Днес са големи приятели, но негативите ще ги обере Израел. Щатите са надалеко, на завет.

    07:59 01.03.2026

  БУНКЕРНИЯ КАШИК

    0 0 Отговор
    ДРУГАРЕ

    редно е само да се отбележи.,

    Досега в Бойните действия

    Самолети на Сащ

    Още не са провели атакуващи полети и удари .

    Когато и те се Включат

    Какво ли ги чака Аятоласите ?

    07:59 01.03.2026

  Случайно

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коста":

    или не, изгубил си представа са собствената си самоличност.

    08:00 01.03.2026

