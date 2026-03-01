Израел нанесе нова серия въздушни удари срещу Иран

Израел съобщи, че днес е нанесъл нова серия въздушни удари срещу Иран на фона на нарастващо напрежение след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей при американско-израелска операция, която засили опасенията от по-широка дестабилизация в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Израелската армия заяви, че ударите в днес сутринта са били насочени срещу ирански балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана. Иранските държавни медии съобщиха за взрив в Техеран в ранните часове на деня.



В изявление Ислямската революционна гвардия посочи, че въоръжените сили на страната „скоро ще отвърнат с най-голямата си офанзивна операция досега“ срещу американски бази и Израел.



Свидетели съобщиха, че в Техеран, както и в градовете Карадж и Исфахан, част от жителите са излезли по улиците след появата на съобщенията за смъртта на Хаменей. Видеоклипове в социалните мрежи, чиято автентичност Ройтерс не е успяла да потвърди по независим начин, показват празненства и на други места.



Според два американски източника и служител на САЩ, запознат с въпроса, Израел и Съединените щати са координирали атаките така, че те да съвпаднат със среща на Хаменей с негови близки сътрудници.



Иранските държавни медии съобщиха, че Хаменей е бил в офиса си, когато е извършена атаката в събота сутринта. Според същите източници при удара са загинали и членове на семейството му – дъщеря му, внукът му, снаха му и зет му.



Революционната гвардия изрази съболезнования за загубата на „великия лидер“. Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи Хаменей в публикация в социалните мрежи като „един от най-злите хора в историята“.



„Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и хората от много страни по света, които са били убити или осакатени от Хаменей и неговата банда кръвожадни бандити“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“ (Truth Social), след като тялото на Хаменей беше намерено.



Държавната информационна агенция ИРНА потвърди и смъртта на генерал-майор Мохамад Пакпур, който пое командването на Революционната гвардия, след като предишният ѝ командир бе убит по време на 12-дневната война през юни. По данни на агенцията е загинал и Али Шамхани – дългогодишна фигура в иранските сили за сигурност, който бе ранен при военните действия през юни.



Временно управление и процедура по наследяване



След убийството на върховния лидер е сформиран съвет, който временно да управлява страната. Създаването на подобен орган е предвидено в законодателството на Ислямската република.



Съветът включва действащия президент Масуд Пезешкиан, председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и член на Съвета на пазителите, избран от Съвета за целесъобразност – орган, който консултира върховния лидер и разрешава спорове с парламента.



Иранското законодателство предвижда Съветът на експертите „колкото е възможно по-скоро“ да избере нов върховен лидер. Ситуацията в страната остава напрегната на фона на заплахите за ответни удари и опасенията от по-широка регионална ескалация.

Израелски хакери са проникнали в иранското мобилно приложение BadeSaba Calendar, което следи времето за молитва, съобщава The Wall Street Journal.

Според скрийншотове, публикувани в социалните медии, потребителите на приложението са получили известия сутринта в събота, 28 февруари, призоваващи военните на страната да преминат на страната и да се присъединят към борбата за „освобождаване на страната“. Съобщенията са били на персийски език и са включвали фразата „Помощта дойде“.

BadeSaba Calendar е мобилно приложение за мюсюлмани, предназначено да следи ежедневните времена за молитва, ислямския календар и религиозните празници. То е широко използвано в Иран и предлага известия за време за молитва, както и религиозни и календарни напомняния. Приложението се разпространява чрез магазини за мобилни приложения и има милиони изтегляния, което го прави популярна ислямска услуга сред иранските потребители.

Според израелското издание The Jerusalem Post, едно от съобщенията гласи: „За свободата на иранските братя и сестри, това е призив към всички репресивни сили: сложете оръжията си или се присъединете към освободителните сили. Само тогава можете да спасите живота си за Иран.“

„Не е ясно кой е отговорен за хакерската атака“, коментира израелското издание.