Новини
Любопитно »
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“ (ВИДЕО)

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“ (ВИДЕО)

1 Март, 2026 07:47 456 11

  • дара-
  • евровизия-
  • песен-
  • bangaranga

По време на шоуто от финалния етап на националната селекция на БНТ DARA представи три песни

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“ (ВИДЕО) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“ на 14 май по време на втория полуфинал на конкурса във Виена. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ 1 в неделя, 1 март, DARA ще разкрие подробности около създаването на песента „Bangaranga“.

По време на шоуто от финалния етап на националната селекция на Българската национална телевизия DARA представи три песни – „This is me“, „Curse“ и „Bangaranga“. Те бяха написани специално за участието ѝ на „Евровизия 2026“, като за тяхното представяне предварително бяха подготвени сценография, визуални ефекти и хореография.

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“ (ВИДЕО)

Автори на музиката и текста на „Bangaranga“ са: Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea - Monoir), Дарина Йотова - DARA, Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos). Песента беше избрана чрез комбиниран вот – на жури (Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити) и на зрителите, гласували през платформата eurovision2026.bg.

Гост-изпълнители в шоуто на финала на националната селекция за избор на песен по БНТ 1 бяха две международни участнички в „Евровизия“. Eva Marija, която е финалистът на Люксембург, изпълни песента „Mother Nature“, с която ще представи страната си във Виена. В България пристигна и Senhit, която беше участникът на Сан Марино в „Евровизия“ през 2021 г. Deep Zone Project изпълниха песента „Freedom To Love“ с участието на Rob Money от емблематичната група C-Block, а детската вокална група „Бон-Бон“ и тийнейджърите от B!ON бяха подготвили селекция от песни, изпълнявани на „Евровизия“ през годините.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    За моя изненада, песента става! Но...... дикцията на английски е унищожителна!!! Индийка да беше....... ама........не е !

    Коментиран от #3, #11

    07:51 01.03.2026

  • 2 Браво, Дара!

    1 3 Отговор
    Дара прави страхотно Шоу, има Харизма, но малко си стиска гърлото като пее!

    Коментиран от #5

    07:52 01.03.2026

  • 3 Хари

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Понякога акцетът я прави по-сладка!!
    Не е нужно всичко да е идеално, идеалното е сщучно!

    Коментиран от #9

    07:54 01.03.2026

  • 4 Герп боклуци

    3 1 Отговор
    Точно това се чува когато Шиши пръдн3 баангаарааангааа

    07:54 01.03.2026

  • 5 ООрана държава

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Браво, Дара!":

    Професионално изкривяване, ако се сещаш...

    07:55 01.03.2026

  • 6 индиец

    3 1 Отговор
    Ужас. Индия ли представяме.

    07:56 01.03.2026

  • 7 Готина Щуротия!!

    1 3 Отговор
    „Бангаранга“ на Дara е истинска експлозия от енергия и характер! 🔥 Песента звучи модерно, смело и супер запомнящо се – точно от онези парчета, които ти влизат под кожата още от първото слушане. Има страхотен ритъм, силно послание и онзи международен вайб, който е идеален за сцената на Евровизия. Гордея се, че точно с такава свежа и различна песен ще представим България – време е Европа да усети нашата „Бангаранга“!

    07:56 01.03.2026

  • 8 СТРААААААШНО

    2 1 Отговор
    ТЪПА ПЕСЕН!!!!!!!!!

    07:57 01.03.2026

  • 9 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хари":

    Има логика! Прав сте!

    07:57 01.03.2026

  • 10 межаник

    1 2 Отговор
    Сякаш китайци са изтървали тенджерите по стълбите на индийска музика.

    07:58 01.03.2026

  • 11 Ирония

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А ти, Пич, какво очакваш от държава, на която бивш премиер може да каже единствено "Конграчулейшън"???

    07:59 01.03.2026