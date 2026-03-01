DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“ (ВИДЕО)

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“ на 14 май по време на втория полуфинал на конкурса във Виена. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ 1 в неделя, 1 март, DARA ще разкрие подробности около създаването на песента „Bangaranga“.

По време на шоуто от финалния етап на националната селекция на Българската национална телевизия DARA представи три песни – „This is me“, „Curse“ и „Bangaranga“. Те бяха написани специално за участието ѝ на „Евровизия 2026“, като за тяхното представяне предварително бяха подготвени сценография, визуални ефекти и хореография.

Автори на музиката и текста на „Bangaranga“ са: Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea - Monoir), Дарина Йотова - DARA, Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos). Песента беше избрана чрез комбиниран вот – на жури (Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити) и на зрителите, гласували през платформата eurovision2026.bg.

Гост-изпълнители в шоуто на финала на националната селекция за избор на песен по БНТ 1 бяха две международни участнички в „Евровизия“. Eva Marija, която е финалистът на Люксембург, изпълни песента „Mother Nature“, с която ще представи страната си във Виена. В България пристигна и Senhit, която беше участникът на Сан Марино в „Евровизия“ през 2021 г. Deep Zone Project изпълниха песента „Freedom To Love“ с участието на Rob Money от емблематичната група C-Block, а детската вокална група „Бон-Бон“ и тийнейджърите от B!ON бяха подготвили селекция от песни, изпълнявани на „Евровизия“ през годините.