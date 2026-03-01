Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Външните министри от Г-7 се договориха за тясно сътрудничество след началото на ударите срещу Иран

1 Март, 2026 07:27, обновена 1 Март, 2026 07:37 567 8

Китай нарече атаката срещу „нагла агресия срещу суверенна държава“

Външните министри от Г-7 се договориха за тясно сътрудничество след началото на ударите срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Външните министри на страните от Г-7 се договориха за тясно сътрудничество след началото на израелско-американските удари срещу цели в Иран, съобщиха АПА и ДПА, позовавайки се на японското външно министерство.

По време на телефонен разговор Съединените щати са представили обзор на последните събития и възможните перспективи за развитието на ситуацията, се посочва в изявление на Токио.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че при ударите е загинал иранският държавен глава и върховен религиозен лидер аятолах Али Хаменей.

Япония ще продължи да полага „всички необходими дипломатически усилия“ по отношение на Иран в координация с международната общност, включително в рамките на Г-7, заяви японският външен министър Тошимицу Мотеги.

В групата на седемте икономически развити демокрации участват САЩ, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Канада.

Междувременно външните министри на държавите членки на Европейския съюз също планират да проведат днес конферентен разговор, посветен на актуалната ситуация в Близкия изток.

Kитайската държавна информационна агенция „Синхуа“ критикува американско-израелските удари срещу Иран, наричайки ги „нагла агресия срещу суверенна държава“ и „политиката на силата и хегемонията“.

Според агенцията използването на военна сила от страна на Вашингтон представлява „арогантно нарушение“ на целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации и отклонение от „основните норми на международните отношения“.

„Тази практика на открито нападение срещу суверенна държава и оказване на натиск върху нея да свали режима си е нищо друго освен силова политика и хегемония“, посочи „Синхуа“. „Агресивното и хегемонистично поведение в крайна сметка ще има обратен ефект“, добавя тя.

Междувременно Китай призова за незабавно прекратяване на огъня и настоя всички страни да избегнат по-нататъшна ескалация и да възобновят диалога и преговорите.

В изявление китайското външно министерство изрази „загриженост“ от развитието на ситуацията и подчерта, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат зачитани, предаде Ройтерс.

Днес китайското посолство в Израел публикува уведомление, с което призова китайските граждани да се евакуират възможно най-скоро към по-безопасни райони в страната или да напуснат Израел през граничния пункт Таба към Египет.

САЩ и Израел започнаха в събота атаки срещу Иран, насочени срещу военния му потенциал. Иранските държавни медии съобщиха, че при операцията е загинал върховният лидер аятолах Али Хаменей.

Англоезичното издание „Чайна дейли“, свързано с Комунистическата партия на Китай, също осъди действията на САЩ и Израел. Военните операции „пораждат хаос и предизвикват цикъл от ответни удари, които могат да обхванат целия регион“, се казва в редакционна статия. „Приоритетът трябва да бъде предотвратяването на по-широка война“.

През последните години Пекин засили дипломатическите и икономическите си връзки с Техеран, макар да няма формален съюз с Ислямската република. Китай подкрепи членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество през 2023 г., както и присъединяването му към БРИКС – формати, които Пекин разглежда като инструмент за балансиране на влиянието на САЩ, припомня Блумбърг.

През 2021 г. двете страни подписаха 25-годишно споразумение за стратегическо сътрудничество, включващо обещания за китайски инвестиции в размер на около 400 милиарда долара, но изпълнението му остава ограничено. Икономическите интереси на Китай в по-широкия регион на Персийския залив надхвърлят тези в Иран.

Пекин се въздържа от предоставяне на оръжие на Техеран поради опасения от американски санкции. При предходни ескалации Китай осъждаше военните действия и настояваше за дипломатически инициативи, без да предлага пряка материална подкрепа.


Иран (Ислямска Република)
