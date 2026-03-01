Външните министри от Г-7 се договориха за тясно сътрудничество след началото на ударите срещу Иран

Външните министри на страните от Г-7 се договориха за тясно сътрудничество след началото на израелско-американските удари срещу цели в Иран, съобщиха АПА и ДПА, позовавайки се на японското външно министерство.
По време на телефонен разговор Съединените щати са представили обзор на последните събития и възможните перспективи за развитието на ситуацията, се посочва в изявление на Токио.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че при ударите е загинал иранският държавен глава и върховен религиозен лидер аятолах Али Хаменей.
Япония ще продължи да полага „всички необходими дипломатически усилия“ по отношение на Иран в координация с международната общност, включително в рамките на Г-7, заяви японският външен министър Тошимицу Мотеги.
В групата на седемте икономически развити демокрации участват САЩ, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Канада.
Междувременно външните министри на държавите членки на Европейския съюз също планират да проведат днес конферентен разговор, посветен на актуалната ситуация в Близкия изток.
Kитайската държавна информационна агенция „Синхуа“ критикува американско-израелските удари срещу Иран, наричайки ги „нагла агресия срещу суверенна държава“ и „политиката на силата и хегемонията“.
Според агенцията използването на военна сила от страна на Вашингтон представлява „арогантно нарушение“ на целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации и отклонение от „основните норми на международните отношения“.
„Тази практика на открито нападение срещу суверенна държава и оказване на натиск върху нея да свали режима си е нищо друго освен силова политика и хегемония“, посочи „Синхуа“. „Агресивното и хегемонистично поведение в крайна сметка ще има обратен ефект“, добавя тя.
Междувременно Китай призова за незабавно прекратяване на огъня и настоя всички страни да избегнат по-нататъшна ескалация и да възобновят диалога и преговорите.
В изявление китайското външно министерство изрази „загриженост“ от развитието на ситуацията и подчерта, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат зачитани, предаде Ройтерс.
Днес китайското посолство в Израел публикува уведомление, с което призова китайските граждани да се евакуират възможно най-скоро към по-безопасни райони в страната или да напуснат Израел през граничния пункт Таба към Египет.
САЩ и Израел започнаха в събота атаки срещу Иран, насочени срещу военния му потенциал. Иранските държавни медии съобщиха, че при операцията е загинал върховният лидер аятолах Али Хаменей.
Англоезичното издание „Чайна дейли“, свързано с Комунистическата партия на Китай, също осъди действията на САЩ и Израел. Военните операции „пораждат хаос и предизвикват цикъл от ответни удари, които могат да обхванат целия регион“, се казва в редакционна статия. „Приоритетът трябва да бъде предотвратяването на по-широка война“.
През последните години Пекин засили дипломатическите и икономическите си връзки с Техеран, макар да няма формален съюз с Ислямската република. Китай подкрепи членството на Иран в Шанхайската организация за сътрудничество през 2023 г., както и присъединяването му към БРИКС – формати, които Пекин разглежда като инструмент за балансиране на влиянието на САЩ, припомня Блумбърг.
През 2021 г. двете страни подписаха 25-годишно споразумение за стратегическо сътрудничество, включващо обещания за китайски инвестиции в размер на около 400 милиарда долара, но изпълнението му остава ограничено. Икономическите интереси на Китай в по-широкия регион на Персийския залив надхвърлят тези в Иран.
Пекин се въздържа от предоставяне на оръжие на Техеран поради опасения от американски санкции. При предходни ескалации Китай осъждаше военните действия и настояваше за дипломатически инициативи, без да предлага пряка материална подкрепа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
07:40 01.03.2026
2 Zaxaрова
07:40 01.03.2026
3 Аятоласите приключиха
07:41 01.03.2026
4 Коста
07:42 01.03.2026
5 Ха Ха
07:43 01.03.2026
6 Копейка
07:46 01.03.2026
7 ВОЙНАТА Е ЕВРЕЙСКАТА ЖЪТВА
07:49 01.03.2026
8 ГОЛЕМИТЕ БАНДИТИ ОТ Г7
07:50 01.03.2026