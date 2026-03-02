Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Слави Трифонов: Когато медиите пазят властта, обществото плаща сметката

Слави Трифонов: Когато медиите пазят властта, обществото плаща сметката

2 Март, 2026 04:25, обновена 2 Март, 2026 03:28 359 5

  • слави трифонов-
  • политика-
  • власт-
  • медии

Няма да има спирка! Заради истината! - заяви лидерът на Има такъв народ

Слави Трифонов: Когато медиите пазят властта, обществото плаща сметката - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Истината е проста: когато медиите започнат да пазят властта, вместо да я притискат, обществото плаща сметката. Така започва последната си публикация във Facebook лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов. В нея той осъжда работата на медиите.

Ето остатъка от текста без редакторска намеса:

Три "национални“ телевизии, които по закон трябва да служат на обществения интерес, от сутрин до вечер, въртят едно и също: пералня на имидж за компрометирани фигури на ППДБ в служебния кабинет. От сутрин до вечер. От Христанов по БНТ до Дечев по Нова тв.

Всъщност нищо не се е променило.

От времето, когато правехме "Хъшове“, та до днес. Разликата е във възможностите. По времето на "Хъшове“ цялата власт, начело с Иван Костов, беше срещу нас. Излъчвахме "Хъшове“ от мазета, гледаха ни по кабелна телевизия и се разпространявахме на видеокасети.

Днес е почти същото. Властта, зад която прозират такива като Костов, пак е срещу нас. Ние пак сме в кабелна телевизия, но пък има социални мрежи.

Щом е така и след като "свободата“ в националните телевизии е заложник на наведени журналисти, които задават удобни въпроси, аз и моите колеги ще продължаваме да разкриваме истината. Няма да замажете истината. Нито за Петрохан, нито за компрометирания екип на Христанов, където има задържани за наркотици и други, които злоупотребяват със служебно положение, нито за натиска на вътрешния министър срещу негови подчинени в ресторанти, за да се прикриват следите, които ясно показват, че ППДБ покровителстват педофили.

Ще продължим да разкриваме истината, независимо къде имаме тази възможност - в кабелна телевизия, в социалните мрежи или в парламента.

Няма да има спирка!

Заради истината!

Заради вас!


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки

    03:30 02.03.2026

  • 2 Атина Палада

    0 0 Отговор
    На Българите няма да им остане нищо друго освен да се върнат в азиатските степи от където Аспарух е домъкнал катуна в земите на славяните ,чиито потомци все още живеят в територията и се различават коренно от пришълците

    03:30 02.03.2026

  • 3 Хари путър

    1 0 Отговор
    Тихо боклук.помник как ни излъга.
    Лаеш за да си заслужиш наградата от Шиши

    03:38 02.03.2026

  • 4 Оооо

    3 0 Отговор
    Изчезвай еничар! Турска подлога.

    03:39 02.03.2026

  • 5 само питам

    0 0 Отговор
    тояБОКЛУК да каже защо заплоди алекс раева и после я остави да абортира момичето?

    ама верно тоя не заслучава потомство правилно е направило момичето

    03:43 02.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове