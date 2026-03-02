Слави Трифонов: Когато медиите пазят властта, обществото плаща сметката

Истината е проста: когато медиите започнат да пазят властта, вместо да я притискат, обществото плаща сметката. Така започва последната си публикация във Facebook лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов. В нея той осъжда работата на медиите.

Ето остатъка от текста без редакторска намеса:

Три "национални“ телевизии, които по закон трябва да служат на обществения интерес, от сутрин до вечер, въртят едно и също: пералня на имидж за компрометирани фигури на ППДБ в служебния кабинет. От сутрин до вечер. От Христанов по БНТ до Дечев по Нова тв.

Всъщност нищо не се е променило.

От времето, когато правехме "Хъшове“, та до днес. Разликата е във възможностите. По времето на "Хъшове“ цялата власт, начело с Иван Костов, беше срещу нас. Излъчвахме "Хъшове“ от мазета, гледаха ни по кабелна телевизия и се разпространявахме на видеокасети.

Днес е почти същото. Властта, зад която прозират такива като Костов, пак е срещу нас. Ние пак сме в кабелна телевизия, но пък има социални мрежи.

Щом е така и след като "свободата“ в националните телевизии е заложник на наведени журналисти, които задават удобни въпроси, аз и моите колеги ще продължаваме да разкриваме истината. Няма да замажете истината. Нито за Петрохан, нито за компрометирания екип на Христанов, където има задържани за наркотици и други, които злоупотребяват със служебно положение, нито за натиска на вътрешния министър срещу негови подчинени в ресторанти, за да се прикриват следите, които ясно показват, че ППДБ покровителстват педофили.

Ще продължим да разкриваме истината, независимо къде имаме тази възможност - в кабелна телевизия, в социалните мрежи или в парламента.

Няма да има спирка!

Заради истината!

Заради вас!