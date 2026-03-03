Новини
Мелания Тръмп председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН ВИДЕО

Мелания Тръмп председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН ВИДЕО

3 Март, 2026 07:09, обновена 3 Март, 2026 06:14

Заседанието бе посветено на децата, технологиите и образованието в условията на конфликти, съобщи Белият дом

Мелания Тръмп председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп стана първата съпруга на световен лидер, която председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, съобщиха световните новинарски агенции.

Заседанието бе посветено на децата, технологиите и образованието в условията на конфликти, съобщи Белият дом.

САЩ поеха ротационното председателство на най-важния орган на ООН през март, което включва и ръководенето на заседанията. Обикновено срещите на 15-членния орган се водят от посланици на ООН или правителствени представители, отбелязва ДПА.

В откриващото си изказване Мелания Тръмп изрази съболезнования към „семействата, които са загубили своите герои и които са пожертвали живота си за свободата“.

„САЩ застават до всички деца по света. Надявам се скоро мирът да бъде ваш“, заяви тя.

Първата дама подчерта, че образованието е от съществено значение за предотвратяването на конфликти.

„Траен мир ще бъде постигнат, когато знанието и разбирането бъдат ценени напълно във всички общества. Значението, което лидерите на една нация отдават на образованието, оформя основата на ценностната система на тяхната страна“, каза Мелания Тръмп.

„Нация, която прави ученето свещено, пази своите книги, своя език, своята наука и своята математика – тя пази своето бъдеще. Това води до нещо мощно – до по-добро разбиране, морални разсъждения и толерантност към другите. Мир“, каза Мелания Тръмп, цитирана от ДПА.

Тя призова членовете на Съвета за сигурност на ООН да защитават обучението и да насърчават достъпа до образование за всички.

„Призовавам ви да изградите бъдещо поколение лидери, които възприемат мира чрез образованието“, каза първата дама на САЩ.

Мелания Тръмп не спомена американско-израелската офанзива, която започна в събота (28 февруари) срещу Иран, отбелязва ДПА.

Появата ѝ се състоя на фона на напрегнати отношения между администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и Организацията на обединените нации. Според данни на ООН САЩ дължат на организацията милиарди долари, напомня ДПА.

Американският президент нееднократно е критикувал Организацията на обединените нации като „неефективна“, изтегли САЩ от няколко институции на ООН и международни споразумения и наскоро представи собствени инициативи, като например „Съвет за мир“, който критиците виждат като опит за алтернатива на ООН.


  • 1 Брейййй

    20 1 Отговор
    Ето това се нарича успяла "златотърсачка"

    06:17 03.03.2026

  • 2 Даниел Немитов

    26 2 Отговор
    Явно цялото семейство страда от тежка форма на мегаломания!?!

    06:20 03.03.2026

  • 3 Модела у нас е същия

    19 1 Отговор
    Мутресите на управляващите бандити са поставени на високи синекурни длъжности.

    06:22 03.03.2026

  • 4 А що не покажат

    20 1 Отговор
    Там и Баба Гицка от Северно Южно, да се оплаче, че тези "от съюза й утрепаха без никакво право козата и двете овце"? И коя е тази "Мелания", та да говори от трибуната на ООН? 10-та жена на кандидат за Нобелова награда за мир, който се ядоса, че не му я дадоха и започна да стреля по света???

    06:22 03.03.2026

  • 5 хехе

    21 0 Отговор
    мухаха рижия обърна ООН в семеен клуб.

    06:23 03.03.2026

  • 6 снн

    18 0 Отговор
    Мис Гащи стигна и до оон...

    06:29 03.03.2026

  • 7 ти да видиш

    11 0 Отговор
    Блъди Мели!

    06:31 03.03.2026

  • 8 Тая

    14 0 Отговор
    Пpоcтата тyтка на Епщайн на какъв език го води тоя цирк, че краварския ѝ английски хич го няма?

    06:38 03.03.2026

  • 9 Хи хи хи

    11 1 Отговор
    ква е па таа мелания и кво дири в ооНЕ-то ???!
    .... къде изчезна оня дипломатически гений аналвлена де ???!......най великата диплоПатка, след кая

    06:46 03.03.2026

  • 10 Кухоглава копейка

    4 7 Отговор
    Мислех,че ще сложат Захарова 😁

    06:48 03.03.2026

  • 11 Съвет

    11 0 Отговор
    Тази е мн куха, като рижавия не е прочела нито една книга. Чуйте я на слабия й английски и ще разберете.

    Коментиран от #16

    06:49 03.03.2026

  • 12 Те ти на

    12 0 Отговор
    От Ново место , моделка в Италия , после по партитата на Джефри Епщайн , "случайна" среща с Тръмп , халка и сега с "перфектен английски" председателства и позира в ООН за "престиж" .

    Коментиран от #15

    06:53 03.03.2026

  • 13 Град Козлодуй.

    9 0 Отговор
    Още един пример че плоститутки и педофали са на власт в сша!

    Коментиран от #18

    06:53 03.03.2026

  • 14 Морски

    7 0 Отговор
    Какво падение само за ООН🙈Тая безполезна организация е време да се закрие

    06:54 03.03.2026

  • 15 Град Козлодуй..

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Те ти на":

    Пйчка като любеничка. Не е устоял тръмпона на изкушението! Километража няма значение!

    06:55 03.03.2026

  • 16 Абе "куха", не куха

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Съвет":

    То и кои са там "важните"? Оная с 360-те градуса от зелените, дето ги е страх от "огромното затопляне" и един пенсионер, когото никой не слуша?? И нали сащ се отказаха от ООН? Защо тогава тази отива там да разказва вицове? Перчема си организира "частно ООН", в което и ние сме член? Железния в оставка ни включи и обеща да хвърлим и там 2 милиарда Левро за тоя що клати въздуха? Еми да си продаде водопадите и да плаща само с негови пари. Мен кво да ме интересува частното ООН на некъв си тръмпов?

    06:56 03.03.2026

  • 17 Хаха

    10 0 Отговор
    Каква пародия, докато в Иран трепят деца, Мелания говори за защита на деца!

    Коментиран от #20

    06:57 03.03.2026

  • 18 Град Симитли

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй.":

    Само в САЩ ли властват пpоcтитутки и пeдофили?

    Коментиран от #21

    06:58 03.03.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    МЕЛАНИЯ Е СЛОВЕНСКА МРЪВКА ПРОДАДЕНА ОТ СРЪБСКАТА МАФИЯ
    .. НА ДЖЕФРИ ЕПСТЕЙН :)
    .....
    НА БАЛКАНИТЕ СИ ЗНАЕМ КАКИТЕ И КОЛКО СА ИНТЕЛИГЕНТТНИ :)
    .... НЕ МОЖЕ ДА НИ ПРОБУТАТЕ НЕИСТИНИ

    07:00 03.03.2026

  • 20 В първия ден

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    В Техеранско училище варварите убиха 165 момичета на възраст 6-12 години. Дано Господ ги накаже.

    07:03 03.03.2026

  • 21 Е, то навсякъде е

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Град Симитли":

    Димна крация. А при нея чалгаджии, прости туту..ти, бембено-зелени и всякакви тикви, прасета... и подобни са на власт. Разпад на обществата има. Огромна отрицателна демография и измиране на нормалните, при властта на Ламите и ненормалните.

    07:05 03.03.2026