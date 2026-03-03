Мелания Тръмп председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН ВИДЕО

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп стана първата съпруга на световен лидер, която председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, съобщиха световните новинарски агенции.
Заседанието бе посветено на децата, технологиите и образованието в условията на конфликти, съобщи Белият дом.
САЩ поеха ротационното председателство на най-важния орган на ООН през март, което включва и ръководенето на заседанията. Обикновено срещите на 15-членния орган се водят от посланици на ООН или правителствени представители, отбелязва ДПА.
В откриващото си изказване Мелания Тръмп изрази съболезнования към „семействата, които са загубили своите герои и които са пожертвали живота си за свободата“.
„САЩ застават до всички деца по света. Надявам се скоро мирът да бъде ваш“, заяви тя.
Първата дама подчерта, че образованието е от съществено значение за предотвратяването на конфликти.
„Траен мир ще бъде постигнат, когато знанието и разбирането бъдат ценени напълно във всички общества. Значението, което лидерите на една нация отдават на образованието, оформя основата на ценностната система на тяхната страна“, каза Мелания Тръмп.
„Нация, която прави ученето свещено, пази своите книги, своя език, своята наука и своята математика – тя пази своето бъдеще. Това води до нещо мощно – до по-добро разбиране, морални разсъждения и толерантност към другите. Мир“, каза Мелания Тръмп, цитирана от ДПА.
Тя призова членовете на Съвета за сигурност на ООН да защитават обучението и да насърчават достъпа до образование за всички.
„Призовавам ви да изградите бъдещо поколение лидери, които възприемат мира чрез образованието“, каза първата дама на САЩ.
Мелания Тръмп не спомена американско-израелската офанзива, която започна в събота (28 февруари) срещу Иран, отбелязва ДПА.
Появата ѝ се състоя на фона на напрегнати отношения между администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и Организацията на обединените нации. Според данни на ООН САЩ дължат на организацията милиарди долари, напомня ДПА.
Американският президент нееднократно е критикувал Организацията на обединените нации като „неефективна“, изтегли САЩ от няколко институции на ООН и международни споразумения и наскоро представи собствени инициативи, като например „Съвет за мир“, който критиците виждат като опит за алтернатива на ООН.
