CNN: Има повредени сгради в ядреното съоръжение в иранския град Натанз

Няколко сгради в ядреното съоръжение в иранския град Натанз бяха повредени след американско-израелските атаки, съобщава CNN, позовавайки се на сателитни изображения, направени от Vantor.

„Сателитните изображения, направени от Vantor през последните 48 часа, показват щети на ядреното съоръжение в Натанз. Според анализа на изображенията на CNN, щети са нанесени на голям склад и две малки двуетажни сгради“, се казва в доклада.

Отбелязва се, че тези структури биха могли да служат като точки за достъп на работници и превозни средства до подземните конструкции на съоръжението.

В понеделник генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че агенцията не вижда признаци на щети или атака срещу някое от ядрените съоръжения на Иран, включително атомната електроцентрала в Бушер.

Самолети на израелските военновъздушни сили удариха две сгради в южните покрайнини на Бейрут.

Въздушното пространство на Катар, Бахрейн и Кувейт ще бъде затворено за полети поне до 12:00 ч. българско време, съобщи източник от средите за контрол на въздушното движение пред ТАСС.

„Авиационните власти на Кувейт, Катар и Бахрейн отново удължиха затварянето на въздушното пространство на своите страни, сега до 10:00 ч. UTC (12:00 ч. българско време)“, каза източникът на агенцията. Той отбеляза, че забраната за полети, наложена сутринта на 28 февруари, се удължава въз основа на настоящата ситуация.

Шиитското движение Хизбула извърши удар с дрон срещу авиобазата Рамат Давид в Северен Израел. Това се съобщава в изявление, публикувано в Telegram канала на движението.

„Във вторник сутринта движението атакува радарни станции и контролни кули във военновъздушната база Рамат Давид с група дронове“, се казва в изявлението.

Хизбула обясни, че атаката е извършена „в отговор на израелската агресия и бомбардировките на градове и населени места, включително Бейрут, което причини многобройни жертви сред цивилното население и принуди много жители да напуснат домовете си“.