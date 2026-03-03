Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
CNN: Има повредени сгради в ядреното съоръжение в иранския град Натанз

CNN: Има повредени сгради в ядреното съоръжение в иранския град Натанз

3 Март, 2026 06:23, обновена 3 Март, 2026 06:31 788 10

  • иран-
  • ядрени съоръжения-
  • война-
  • израел-
  • сащ

Въздушното пространство на Катар, Бахрейн и Кувейт ще бъде затворено до 12:00 ч. Хизбула удари авиобазата Рамат Давид в Северен Израел

CNN: Има повредени сгради в ядреното съоръжение в иранския град Натанз - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко сгради в ядреното съоръжение в иранския град Натанз бяха повредени след американско-израелските атаки, съобщава CNN, позовавайки се на сателитни изображения, направени от Vantor.

„Сателитните изображения, направени от Vantor през последните 48 часа, показват щети на ядреното съоръжение в Натанз. Според анализа на изображенията на CNN, щети са нанесени на голям склад и две малки двуетажни сгради“, се казва в доклада.

Отбелязва се, че тези структури биха могли да служат като точки за достъп на работници и превозни средства до подземните конструкции на съоръжението.

В понеделник генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че агенцията не вижда признаци на щети или атака срещу някое от ядрените съоръжения на Иран, включително атомната електроцентрала в Бушер.

Самолети на израелските военновъздушни сили удариха две сгради в южните покрайнини на Бейрут.

Въздушното пространство на Катар, Бахрейн и Кувейт ще бъде затворено за полети поне до 12:00 ч. българско време, съобщи източник от средите за контрол на въздушното движение пред ТАСС.

„Авиационните власти на Кувейт, Катар и Бахрейн отново удължиха затварянето на въздушното пространство на своите страни, сега до 10:00 ч. UTC (12:00 ч. българско време)“, каза източникът на агенцията. Той отбеляза, че забраната за полети, наложена сутринта на 28 февруари, се удължава въз основа на настоящата ситуация.

Шиитското движение Хизбула извърши удар с дрон срещу авиобазата Рамат Давид в Северен Израел. Това се съобщава в изявление, публикувано в Telegram канала на движението.

„Във вторник сутринта движението атакува радарни станции и контролни кули във военновъздушната база Рамат Давид с група дронове“, се казва в изявлението.

Хизбула обясни, че атаката е извършена „в отговор на израелската агресия и бомбардировките на градове и населени места, включително Бейрут, което причини многобройни жертви сред цивилното население и принуди много жители да напуснат домовете си“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъ

    5 0 Отговор
    И след седмица,две ще се окаже ,че Иран нямат ЯО.

    Коментиран от #7

    06:34 03.03.2026

  • 2 Стенли

    8 1 Отговор
    За мен в тази ситуация най достойно постъпиха испанците можем само се поучим от тях

    Коментиран от #5

    06:34 03.03.2026

  • 3 Психопати управляват живота по света

    5 1 Отговор
    Дъpтия педофил Тръмпоча е най-вярното куче на другия стар педофил, ционист и световен терорист Сатаняyy. Тръмпоча е много по-зависим от невнятника БaйИздън. Тръмпоча изпълни мръсната поръчка на Сатаняyy и световните ционисти през напълно излишен широкомащабен военен конфликт с Иран да вкара света в невиждана досега икономическа криза.

    С тая леврозона на фалиралите тепърва ще берем големи ядове заради варварските безчинства на тотално обезумелите терористи Сатаняyy и Тръмпоча!

    06:34 03.03.2026

  • 4 Вашето мнение

    4 0 Отговор
    Сатанистите от исраел и сащ искат да подпалят света, това е ясно на всички. Когато звяра умира, хапе най сериозно.

    06:34 03.03.2026

  • 5 Ъхъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    За това се иска Dупе

    06:35 03.03.2026

  • 6 Факт

    5 0 Отговор
    С този Иран Зеления мина на заден план.

    06:37 03.03.2026

  • 7 Шопо

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъ":

    Иран имат ядрено ръжие купили са го от Русия

    Коментиран от #8, #9

    06:38 03.03.2026

  • 8 Ъхъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    И така да е.
    Защо краварите ще имат ЯО а Иран не.

    06:39 03.03.2026

  • 9 Маке

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Имат въшки

    Коментиран от #10

    06:45 03.03.2026

  • 10 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Маке":

    Шахед 129 е способен на бойни и разузнавателни мисии до 24 часа. Той е подобен по размер, форма и роля на американския MQ-1 "Хищник" и се счита за един от най-способните дронове в служба на иранската армия.1
    Как руснаците са платили за тези дронове ?
    Направили са бартер Шахед за ЯО

    06:51 03.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания