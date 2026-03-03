CNN: Има повредени сгради в ядреното съоръжение в иранския град Натанз

Няколко сгради в ядреното съоръжение в иранския град Натанз бяха повредени след американско-израелските атаки, съобщава CNN, позовавайки се на сателитни изображения, направени от Vantor.
„Сателитните изображения, направени от Vantor през последните 48 часа, показват щети на ядреното съоръжение в Натанз. Според анализа на изображенията на CNN, щети са нанесени на голям склад и две малки двуетажни сгради“, се казва в доклада.
Отбелязва се, че тези структури биха могли да служат като точки за достъп на работници и превозни средства до подземните конструкции на съоръжението.
В понеделник генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че агенцията не вижда признаци на щети или атака срещу някое от ядрените съоръжения на Иран, включително атомната електроцентрала в Бушер.
Самолети на израелските военновъздушни сили удариха две сгради в южните покрайнини на Бейрут.
Въздушното пространство на Катар, Бахрейн и Кувейт ще бъде затворено за полети поне до 12:00 ч. българско време, съобщи източник от средите за контрол на въздушното движение пред ТАСС.
„Авиационните власти на Кувейт, Катар и Бахрейн отново удължиха затварянето на въздушното пространство на своите страни, сега до 10:00 ч. UTC (12:00 ч. българско време)“, каза източникът на агенцията. Той отбеляза, че забраната за полети, наложена сутринта на 28 февруари, се удължава въз основа на настоящата ситуация.
Шиитското движение Хизбула извърши удар с дрон срещу авиобазата Рамат Давид в Северен Израел. Това се съобщава в изявление, публикувано в Telegram канала на движението.
„Във вторник сутринта движението атакува радарни станции и контролни кули във военновъздушната база Рамат Давид с група дронове“, се казва в изявлението.
Хизбула обясни, че атаката е извършена „в отговор на израелската агресия и бомбардировките на градове и населени места, включително Бейрут, което причини многобройни жертви сред цивилното население и принуди много жители да напуснат домовете си“.
1 Ъхъъъ
Коментиран от #7
06:34 03.03.2026
2 Стенли
Коментиран от #5
06:34 03.03.2026
3 Психопати управляват живота по света
С тая леврозона на фалиралите тепърва ще берем големи ядове заради варварските безчинства на тотално обезумелите терористи Сатаняyy и Тръмпоча!
06:34 03.03.2026
4 Вашето мнение
5 Ъхъъъ
До коментар #2 от "Стенли":За това се иска Dупе
06:35 03.03.2026
6 Факт
06:37 03.03.2026
7 Шопо
До коментар #1 от "Ъхъъъ":Иран имат ядрено ръжие купили са го от Русия
Коментиран от #8, #9
06:38 03.03.2026
8 Ъхъъъ
До коментар #7 от "Шопо":И така да е.
Защо краварите ще имат ЯО а Иран не.
06:39 03.03.2026
9 Маке
До коментар #7 от "Шопо":Имат въшки
Коментиран от #10
06:45 03.03.2026
10 Шопо
До коментар #9 от "Маке":Шахед 129 е способен на бойни и разузнавателни мисии до 24 часа. Той е подобен по размер, форма и роля на американския MQ-1 "Хищник" и се счита за един от най-способните дронове в служба на иранската армия.1
Как руснаците са платили за тези дронове ?
Направили са бартер Шахед за ЯО
06:51 03.03.2026