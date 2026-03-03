Иран: Ще изгорим всеки кораб, който опита да изнесе и капка петрол през Ормузкия проток! ВИДЕО

Корпусът на гвардейците на ислямската революция ще изгори всеки кораб, който се опита да премине през Ормузкия проток, заяви Ибрахим Джабари, съветник на командира на Корпуса, предаде иранската информационна агенция ISNA.
„Ще изгорим всеки кораб, който се опита да премине през Ормузкия проток. Няма да позволим нито една капка петрол да напусне този регион“, каза той.
Той добави, че Иран е готов, ако е необходимо, да удари всички тръбопроводи в Близкия изток и да блокира износа на петрол от региона.
Ден преди това Иран съобщи за унищожаването на три танкера, принадлежащи на Съединените щати и Обединеното кралство, в Персийския залив и Ормузкия проток.
Напрежението в Близкия изток отново се превърна в основен двигател на световните стокови пазари. Рискът от блокада на Ормузкия проток предизвика рязък скок на цените на петрола: цената на суровия петрол Brent се повиши със 7-13% за един ден, достигайки 14-месечен връх. В същото време рублата се оказа под двоен натиск: цените на петрола я тласкаха нагоре, докато глобалните рискови фактори и укрепването на долара като сигурно убежище я тласкаха надолу.
Американските ракетни запаси, включително крилати ракети „Томахоук“, намаляват на фона на военната ескалация в Близкия изток, съобщи CNN, позовавайки се на високопоставен американски служител.
Според него най-тревожният фактор е намаляването на броя на ракетите „Томахоук“, предназначени за удари по наземни цели, както и на прехващачите SM-3, използвани срещу балистични ракети.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #3
07:03 03.03.2026
2 Шопо
Цената на петрола ще се повиши купувайте магарета каруци докато все още има.
07:05 03.03.2026
3 Ха ха
До коментар #1 от "Вашето мнение":Абе завивай се и легай бе😅
Коментиран от #7
07:07 03.03.2026
4 Евроатлантическа магарешка каручка
07:07 03.03.2026
5 Жоро
07:07 03.03.2026
6 Оксана из Лвов
07:07 03.03.2026
7 Степан Бандера
До коментар #3 от "Ха ха":Скоро всички укри при мен!
07:08 03.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
- СЪВЕТНИКА НА АЯТОЛАХ АЛИ 30 МИНУТИ СЛЕД НЕГОВАТА СМЪРТ БЕШЕ ВЛАДИМИР ПУТИН :)
.....
ТАКА ЧЕ ИРАН ИМА ЦАР ПИКА В РЪКАВА :)
07:09 03.03.2026
9 Аз не мога само едно да разбера,
07:09 03.03.2026
10 Зеленски
07:10 03.03.2026
11 ЪХЪ
07:11 03.03.2026
12 Иде невиждана световна криза
С тая леврозона на фалиралите тепърва ще берем големи ядове заради варварските безчинства на тотално обезумелите терористи Сатаняyy и Тръмпоча!
07:11 03.03.2026