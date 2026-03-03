Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран: Ще изгорим всеки кораб, който опита да изнесе и капка петрол през Ормузкия проток! ВИДЕО

3 Март, 2026 06:53, обновена 3 Март, 2026 07:00

Американските запаси от ракети намаляват, съобщи високопоставен служител

Иран: Ще изгорим всеки кораб, който опита да изнесе и капка петрол през Ормузкия проток! ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция ще изгори всеки кораб, който се опита да премине през Ормузкия проток, заяви Ибрахим Джабари, съветник на командира на Корпуса, предаде иранската информационна агенция ISNA.

„Ще изгорим всеки кораб, който се опита да премине през Ормузкия проток. Няма да позволим нито една капка петрол да напусне този регион“, каза той.

Той добави, че Иран е готов, ако е необходимо, да удари всички тръбопроводи в Близкия изток и да блокира износа на петрол от региона.

Ден преди това Иран съобщи за унищожаването на три танкера, принадлежащи на Съединените щати и Обединеното кралство, в Персийския залив и Ормузкия проток.

Напрежението в Близкия изток отново се превърна в основен двигател на световните стокови пазари. Рискът от блокада на Ормузкия проток предизвика рязък скок на цените на петрола: цената на суровия петрол Brent се повиши със 7-13% за един ден, достигайки 14-месечен връх. В същото време рублата се оказа под двоен натиск: цените на петрола я тласкаха нагоре, докато глобалните рискови фактори и укрепването на долара като сигурно убежище я тласкаха надолу.

Американските ракетни запаси, включително крилати ракети „Томахоук“, намаляват на фона на военната ескалация в Близкия изток, съобщи CNN, позовавайки се на високопоставен американски служител.

Според него най-тревожният фактор е намаляването на броя на ракетите „Томахоук“, предназначени за удари по наземни цели, както и на прехващачите SM-3, използвани срещу балистични ракети.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    20 3 Отговор
    В Кремъл има едно килимче, всички еврюатлантици в индианска нишка начело с мърцуля, следвана от кая, коалицията на жилаещите и ганчо пълзешком, по корем пред знаете кого. Щото иначе са 2-3 седмици песента ви е изпята.

    Коментиран от #3

    07:03 03.03.2026

  • 2 Шопо

    13 1 Отговор
    Иран ще да удари всички тръбопроводи в Близкия изток и ще блокира износа на петрол от региона.
    Цената на петрола ще се повиши купувайте магарета каруци докато все още има.

    07:05 03.03.2026

  • 3 Ха ха

    0 12 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Абе завивай се и легай бе😅

    Коментиран от #7

    07:07 03.03.2026

  • 4 Евроатлантическа магарешка каручка

    9 0 Отговор
    ще кара всеки един евро джендър либераст.

    07:07 03.03.2026

  • 5 Жоро

    5 0 Отговор
    Сащ нападат на хиляди километра Русия на границата и!

    07:07 03.03.2026

  • 6 Оксана из Лвов

    12 0 Отговор
    Ако преди войната в Иран някои все още смятаха американската армия за най-голлямата сила в света, днес всички считат, че американците се оказаха най-голямото посмешище и позор за света.

    07:07 03.03.2026

  • 7 Степан Бандера

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Скоро всички укри при мен!

    07:08 03.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ПЪРВИЯ ЧОВЕК НА КОЙТО СЕ ОБАДИ ЛАРИДЖИАНИ
    - СЪВЕТНИКА НА АЯТОЛАХ АЛИ 30 МИНУТИ СЛЕД НЕГОВАТА СМЪРТ БЕШЕ ВЛАДИМИР ПУТИН :)
    .....
    ТАКА ЧЕ ИРАН ИМА ЦАР ПИКА В РЪКАВА :)

    07:09 03.03.2026

  • 9 Аз не мога само едно да разбера,

    7 0 Отговор
    защото Иран вероломно нападна САЩ и Израел?!

    07:09 03.03.2026

  • 10 Зеленски

    7 0 Отговор
    Лошо ми е!

    07:10 03.03.2026

  • 11 ЪХЪ

    0 5 Отговор
    Засега горят чалмите на моолите.

    07:11 03.03.2026

  • 12 Иде невиждана световна криза

    3 0 Отговор
    Дъpтия педофил Тръмпоча е най-вярното куче на другия стар педофил, ционист и световен терорист Сатаняyy. Тръмпоча е много по-зависим от невнятника БaйИздън. Тръмпоча изпълни мръсната поръчка на Сатаняyy и световните ционисти през напълно излишен широкомащабен военен конфликт с Иран да вкара света в невиждана досега икономическа криза.

    С тая леврозона на фалиралите тепърва ще берем големи ядове заради варварските безчинства на тотално обезумелите терористи Сатаняyy и Тръмпоча!

    07:11 03.03.2026

Новини по държави:
