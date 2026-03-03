Уиткоф: Опитахме да постигнем справедлива сделка с Иран, оказа се невъзможно

Иранските преговарящи със Съединените щати потвърдиха неотменимото право на Техеран да обогатява ядрени материали, заяви специалния президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф.

„Иранските преговарящи ни казаха, че имат неотменимото право да обогатяват цялото ядрено гориво, което имат. Така започнаха преговорите си. Ние отговорихме: „Президентът смята, че имаме неотменимото право да ви спрем“, каза той в интервю за Fox News.

Според Уиткоф, иранските преговарящи ясно са заявили, че заявената от тях позиция „ще бъде отправната точка“ за сделка.

САЩ са предложили на Иран преди ударите да се откажат от обогатяването на уран за 10 години в замяна на безплатни доставки на ядрено гориво.

„Обсъдихме с тях 10-годишно отлагане на всяко обогатяване и казахме, че ще платим за горивото. Те отказаха“, каза той.

„Опитахме се да постигнем справедлива сделка с тях. До края на втората среща стана пределно ясно, че е невъзможно. Но дойдохме на третата среща, за да им дадем още един шанс“, каза той в интервю за Fox News.

Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха за прехващане на два дрона, летящи от Ливан.

„След като сирени се задействаха в Западна Галилея в 4:43 ч. сутринта, което показваше засичане на враждебни самолети, израелските военновъздушни сили прихванаха два дрона, пресичащи израелската граница от Ливан“, се казва в изявление на пресслужбата на IDF.

Според телевизия Al Hadath, в северния град Ербил отново са станали няколко експлозии.

Според канала атаките в Ербил са възобновени, като са чути експлозии.

По-рано беше съобщено, че няколко дрона са се опитали да атакуват военна база в покрайнините на Ербил, където са настанени американски войски. Освен това, проирански групировки съобщиха за изстрелване на няколко въоръжени дрона към един от хотелите в града, където са настанени американски войски.

Израел предупредиха жителите на южните предградия на Бейрут да се евакуират поради подготовка за удари по цели в района.

Въпросните квартали са Гобейри и Харет Хорейк. IDF планира да удари две сгради там. „Намирате се близо до цели на Хизбула, които скоро ще бъдат обект на атаки. За ваша безопасност трябва незабавно да евакуирате тези сгради и съседните им конструкции и да се отдалечите на поне 300 метра от тях“, каза говорителят на силите Едри.