Уиткоф: Опитахме да постигнем справедлива сделка с Иран, оказа се невъзможно

Иранските преговарящи със Съединените щати потвърдиха неотменимото право на Техеран да обогатява ядрени материали, заяви специалния президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф.
„Иранските преговарящи ни казаха, че имат неотменимото право да обогатяват цялото ядрено гориво, което имат. Така започнаха преговорите си. Ние отговорихме: „Президентът смята, че имаме неотменимото право да ви спрем“, каза той в интервю за Fox News.
Според Уиткоф, иранските преговарящи ясно са заявили, че заявената от тях позиция „ще бъде отправната точка“ за сделка.
САЩ са предложили на Иран преди ударите да се откажат от обогатяването на уран за 10 години в замяна на безплатни доставки на ядрено гориво.
„Обсъдихме с тях 10-годишно отлагане на всяко обогатяване и казахме, че ще платим за горивото. Те отказаха“, каза той.
„Опитахме се да постигнем справедлива сделка с тях. До края на втората среща стана пределно ясно, че е невъзможно. Но дойдохме на третата среща, за да им дадем още един шанс“, каза той в интервю за Fox News.
Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха за прехващане на два дрона, летящи от Ливан.
„След като сирени се задействаха в Западна Галилея в 4:43 ч. сутринта, което показваше засичане на враждебни самолети, израелските военновъздушни сили прихванаха два дрона, пресичащи израелската граница от Ливан“, се казва в изявление на пресслужбата на IDF.
Според телевизия Al Hadath, в северния град Ербил отново са станали няколко експлозии.
Според канала атаките в Ербил са възобновени, като са чути експлозии.
По-рано беше съобщено, че няколко дрона са се опитали да атакуват военна база в покрайнините на Ербил, където са настанени американски войски. Освен това, проирански групировки съобщиха за изстрелване на няколко въоръжени дрона към един от хотелите в града, където са настанени американски войски.
Израел предупредиха жителите на южните предградия на Бейрут да се евакуират поради подготовка за удари по цели в района.
Въпросните квартали са Гобейри и Харет Хорейк. IDF планира да удари две сгради там. „Намирате се близо до цели на Хизбула, които скоро ще бъдат обект на атаки. За ваша безопасност трябва незабавно да евакуирате тези сгради и съседните им конструкции и да се отдалечите на поне 300 метра от тях“, каза говорителят на силите Едри.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мурка
05:22 03.03.2026
2 Лумпен
Хигиена трябва !
05:22 03.03.2026
3 Всъщност
Коментиран от #10
05:35 03.03.2026
4 Вашето мнение
05:43 03.03.2026
5 Еми да
"...Ама те имали вече ОМП..." е много неоправдано и неуместно. САЩ, както и Израел, ама още и доста други страни по звета имат ОМП. А кои са САЩ и Израел, та ще имат право да забраняват на други?.. Още повече Израел постоянно напада военно всичките си съседи. От къде на къде тези наглите ще им забраняват?
06:17 03.03.2026
6 евреийската мушeнгия Витков
Коментиран от #7
06:23 03.03.2026
7 И тоя ли бе?
До коментар #6 от "евреийската мушeнгия Витков":Хазар от отбора на зеленото и останалите 40 на Али Баба? Вилнеят по света и ограбват народите?
06:25 03.03.2026
8 Вашето мнение
Коментиран от #15
06:25 03.03.2026
9 оня с коня
дори два атома да гръмнат дано
06:26 03.03.2026
10 Шопо
До коментар #3 от "Всъщност":Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия
06:30 03.03.2026
11 Ццц
Коментиран от #14, #18
06:34 03.03.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ЕВРЕИТЕ Е ИЗВЕСТНИЯ МАКЕДОНСКИ ХОМОСЕКСУАЛИСТ АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ , ПО МАЙКА ТРАКИЕЦ ...
.....
ЗАСТАНАЛ ПРЕД ВРАТИТЕ НА ЙЕРУСАЛИМ С 50 000 ТРАКИЙСКИ ВОЙНИ , С МЕЧОВЕ РОМФЕЯ , ДЕТО РЕЖАТ ХОБИТИ НА СЛОНОВЕ, .
И КРОТКО ПОПИТАЛ " МОЖЕ ЛИ ДА ВЛЯЗА"
.. ..
ЕВРЕИТЕ МУ СЕ ЗАРАДВАЛИ И ОТВОРИЛИ ВРАТИТЕ ,С ТОЙ НАПРАВИЛ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ В ДЖАМИЯТА
АЛ АКСА :)
06:42 03.03.2026
13 нннн
06:43 03.03.2026
14 Съвет
До коментар #11 от "Ццц":Една плаваща патица даде фира - със запушени тоалетни и 5000 крави избяга от района.
06:58 03.03.2026
15 така е
До коментар #8 от "Вашето мнение":Те разчитат само на рекламата и филмите, с които насаждат убеждението каква страшна армия имат и как няма кой да я победи. Същото се отнася и до демокрацията им, тя е същата като армията им. Всичко там е бутафория в стил Холивуд. Разчитат на страха, който насаждат, и фантазията на лековерните. Вместо страх обаче, вече предизвикват само присмех. Тъжен край за толкова "велика" държава.
07:04 03.03.2026
16 Само да кажа
Азащо да нямат право след като Израел имат??!!
Хайде да не мерим с двоен аршин
07:07 03.03.2026
17 мдаа
07:08 03.03.2026
18 Само казвам
До коментар #11 от "Ццц":Е, вече са два...
07:11 03.03.2026
19 Лъжа
07:12 03.03.2026
20 Урок по история
07:13 03.03.2026