Въоръжените сили на Бахрейн прехванаха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни от Иран

Силите за противовъздушна отбрана на Бахрейн прехванаха и унищожиха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни от Иран от началото на ескалацията, съобщиха въоръжените сили на Бахрейн.

„Системите за противовъздушна отбрана унищожиха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни по време на бруталната иранска терористична атака срещу Кралство Бахрейн. Успяхме да осуетим тази безразборна атака“, се казва в изявление на Бахрейнската информационна агенция (BNA).

Американската военна операция срещу Иран ще се проведе на няколко фази, съобщава NBC News, позовавайки се на източник.

Вашингтон досега е провел две фази на операцията: първата включва използването на ракети „Томахоук“ и прецизно насочващи се боеприпаси за унищожаване на противовъздушната отбрана на Ислямската република и отслабване на нейния нападателен потенциал. Във втората фаза американските военни са разположили стратегически бомбардировачи B-1 и B-2 и тежки бомби за унищожаване на укрепени цели в Иран, включително ракетни силози и площадки за балистични ракети.

Военните не разкриват колко фази ще продължи операцията. Според телевизионния канал, САЩ все още не са атакували ирански ядрени съоръжения, но те биха могли да станат цели в по-късни етапи на операцията.