Въоръжените сили на Бахрейн прехванаха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни от Иран

Силите за противовъздушна отбрана на Бахрейн прехванаха и унищожиха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни от Иран от началото на ескалацията, съобщиха въоръжените сили на Бахрейн.
„Системите за противовъздушна отбрана унищожиха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни по време на бруталната иранска терористична атака срещу Кралство Бахрейн. Успяхме да осуетим тази безразборна атака“, се казва в изявление на Бахрейнската информационна агенция (BNA).
Американската военна операция срещу Иран ще се проведе на няколко фази, съобщава NBC News, позовавайки се на източник.
Вашингтон досега е провел две фази на операцията: първата включва използването на ракети „Томахоук“ и прецизно насочващи се боеприпаси за унищожаване на противовъздушната отбрана на Ислямската република и отслабване на нейния нападателен потенциал. Във втората фаза американските военни са разположили стратегически бомбардировачи B-1 и B-2 и тежки бомби за унищожаване на укрепени цели в Иран, включително ракетни силози и площадки за балистични ракети.
Военните не разкриват колко фази ще продължи операцията. Според телевизионния канал, САЩ все още не са атакували ирански ядрени съоръжения, но те биха могли да станат цели в по-късни етапи на операцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лилава Жена
15:10 03.03.2026
4 Европеец
Коментиран от #26
15:10 03.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 честен ционист
15:11 03.03.2026
7 Ганя Путинофила
Във великата си матушка?
15:11 03.03.2026
8 име
15:11 03.03.2026
9 а тукашните имат ли с кво да прихващат
Въоръжените сили на Бахрейн прихванаха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни от Иран
15:12 03.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кравари жалкари
15:14 03.03.2026
13 Линда
Коментиран от #16, #21
15:15 03.03.2026
14 Прихванли
15:17 03.03.2026
15 Но тези които пропуснаха
До коментар #2 от "арбалета 🎯":за съжаление се оказаха истински .Няма я базата ...
15:20 03.03.2026
16 име
До коментар #13 от "Линда":Я хващай киро и двамата марш обратно в Канада. Ако искаш взимай и мустакатото Ленче барабар с парапета.
15:21 03.03.2026
17 Новичок
15:23 03.03.2026
18 патоки
15:28 03.03.2026
19 Данко Харсъзина
Коментиран от #22
15:32 03.03.2026
20 А бе
15:34 03.03.2026
21 Брад Пит
До коментар #13 от "Линда":Никой не се съмнява в това, въпросът е кога
15:38 03.03.2026
22 ПРОГРЕСИВНА ОТБРАНА
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":Е КАК ДА НЯМАМЕ КАК ...
МИ ЧИ
НАЛИ ВЪВ ВСЕКИ ДВОР С ЧЕРЕШИ
ИМАМЕ ЧЕРЕШОВА АРТИЛЕРИЯ ВЕ....
15:42 03.03.2026
23 Уса
15:53 03.03.2026
24 Данко Харсъзина
16:01 03.03.2026
25 Казанлъшкия
16:04 03.03.2026
26 Казанлъшкия
До коментар #4 от "Европеец":Така ли ? И аз това се чудя как така Израел няма поражения, в медиите нищо не намирам. Може ли линк? Мерси.
16:07 03.03.2026
27 Еми
Коментиран от #30
16:20 03.03.2026
28 Съгласен съм,
16:20 03.03.2026
29 Странно
16:20 03.03.2026
30 Ами не,
До коментар #27 от "Еми":на терористите ще свършат много по рано!
16:22 03.03.2026