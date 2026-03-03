Новини
Свят »
Бахрейн »
Въоръжените сили на Бахрейн прехванаха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни от Иран

Въоръжените сили на Бахрейн прехванаха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни от Иран

3 Март, 2026 15:07 1 821 30

  • бахрейн-
  • иран-
  • конфликт-
  • близък изток

САЩ очертаха няколко фази на военната операция срещу Иран

Въоръжените сили на Бахрейн прехванаха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни от Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана на Бахрейн прехванаха и унищожиха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни от Иран от началото на ескалацията, съобщиха въоръжените сили на Бахрейн.

„Системите за противовъздушна отбрана унищожиха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни по време на бруталната иранска терористична атака срещу Кралство Бахрейн. Успяхме да осуетим тази безразборна атака“, се казва в изявление на Бахрейнската информационна агенция (BNA).

Американската военна операция срещу Иран ще се проведе на няколко фази, съобщава NBC News, позовавайки се на източник.

Вашингтон досега е провел две фази на операцията: първата включва използването на ракети „Томахоук“ и прецизно насочващи се боеприпаси за унищожаване на противовъздушната отбрана на Ислямската република и отслабване на нейния нападателен потенциал. Във втората фаза американските военни са разположили стратегически бомбардировачи B-1 и B-2 и тежки бомби за унищожаване на укрепени цели в Иран, включително ракетни силози и площадки за балистични ракети.

Военните не разкриват колко фази ще продължи операцията. Според телевизионния канал, САЩ все още не са атакували ирански ядрени съоръжения, но те биха могли да станат цели в по-късни етапи на операцията.


Бахрейн
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лилава Жена

    6 1 Отговор
    Днес ако си смесица от Британски Карагьоз и Жена Полицайка Атинянка имаш шанс да си отстрани извън матрицата страничен наблюдател

    15:10 03.03.2026

  • 4 Европеец

    31 6 Отговор
    Защо не се пише и казва нищо за пораженията в Израел,а ги има и са доста сериозни....

    Коментиран от #26

    15:10 03.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    18 2 Отговор
    Вече разбирам, защо Карлос отказа да представлява Бахрейн. Ами те са се запътили към общинно родовой строй.

    15:11 03.03.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    9 25 Отговор
    3 милиона наташки в Израел , сега къде ще бягат?
    Във великата си матушка?

    15:11 03.03.2026

  • 8 име

    24 4 Отговор
    Къде са краварите да защитят съюзничискети арабски държави и ционистите?! Свърши им ПВОто ли? Пак ли ще молят иранците за прекратяване на огъня като минала година?

    15:11 03.03.2026

  • 9 а тукашните имат ли с кво да прихващат

    16 1 Отговор
    изстреляни от Иран ако ни се разсърдят

    Въоръжените сили на Бахрейн прихванаха 73 ракети и 91 дрона, изстреляни от Иран

    15:12 03.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кравари жалкари

    22 3 Отговор
    Щом краварите си държат бомбардировачите в тила и не ги използват, това значи само едно. Нямат господство във въздуха, което значи че иранското пво вършее здраво. Бомбардировачите се използват единствено ако имаш въздушно превъзходство, може да не е над целият фронт, а само на участъка който искаш да бомбиш, а кравите и това не могат да постигнат даже.

    15:14 03.03.2026

  • 13 Линда

    6 27 Отговор
    САЩ ще спечелят тази война народа на Иран е за Демокрация

    Коментиран от #16, #21

    15:15 03.03.2026

  • 14 Прихванли

    20 0 Отговор
    добре, а колко не можаха?

    15:17 03.03.2026

  • 15 Но тези които пропуснаха

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "арбалета 🎯":

    за съжаление се оказаха истински .Няма я базата ...

    15:20 03.03.2026

  • 16 име

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Линда":

    Я хващай киро и двамата марш обратно в Канада. Ако искаш взимай и мустакатото Ленче барабар с парапета.

    15:21 03.03.2026

  • 17 Новичок

    19 1 Отговор
    Как звучи само " бруталната иранска терористична атака" и после по-надолу " Американската военна операция срещу Иран " каква продажна сган сте .Пфу...

    15:23 03.03.2026

  • 18 патоки

    14 1 Отговор
    Като гледам какви са развалините , не знам какво са прехванали ...

    15:28 03.03.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    10 5 Отговор
    Бахрейн е смешна държавичка, но имат ефективно ПВО. Ние вече нямаме ПВО системи, че сглобкаджиите ги дариха на Зеления, но имаме най-великия държавник Бойко Борисов и той ще лови ракетите и дроновете във въздуха. Да е жив и здрав бате Бойко и да иляди!

    Коментиран от #22

    15:32 03.03.2026

  • 20 А бе

    10 2 Отговор
    То и железния гевгир прихваща всичко, Ама бесното клехоупо псе го нема вече.

    15:34 03.03.2026

  • 21 Брад Пит

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Линда":

    Никой не се съмнява в това, въпросът е кога

    15:38 03.03.2026

  • 22 ПРОГРЕСИВНА ОТБРАНА

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Е КАК ДА НЯМАМЕ КАК ...
    МИ ЧИ
    НАЛИ ВЪВ ВСЕКИ ДВОР С ЧЕРЕШИ
    ИМАМЕ ЧЕРЕШОВА АРТИЛЕРИЯ ВЕ....

    15:42 03.03.2026

  • 23 Уса

    1 0 Отговор
    Трошат се милиарди на вятъра за заря.Богатите залагат и се забавляват а бедните квичат за своя отбор

    15:53 03.03.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    А колко не прихванаха или само краварски щайги свалалят.

    16:01 03.03.2026

  • 25 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Aко това е снимка от Бахрейн, "добре" са ги прихванали...

    16:04 03.03.2026

  • 26 Казанлъшкия

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Така ли ? И аз това се чудя как така Израел няма поражения, в медиите нищо не намирам. Може ли линк? Мерси.

    16:07 03.03.2026

  • 27 Еми

    1 0 Отговор
    Иранците имат към 2500 ракети от всякакъв вид и около 80 000 дрона. От събота до сега са изтреляли около 1000 ракети и може би няколко хиляди дрона. Ракетите ще свършат до 10 дена, а дроновете може да изкарат след това месец или два. Толкова ще е крякането на аятоласите.

    Коментиран от #30

    16:20 03.03.2026

  • 28 Съгласен съм,

    0 0 Отговор
    но кажете и колко са неприхванатите,и какво са унищожили!?Или това не е политкоректно?!

    16:20 03.03.2026

  • 29 Странно

    0 0 Отговор
    Дедо Дони се фраскаше, че им е съсипал ядрената програма предишния път, а пък сега пак ще я съсипва с някоя от фазите на войната. Ии, няма ли някой да напише колко дронове и бомби не са свалени, че като гледам каква попара е и в Иран, и в Израел, не ще да е само от отломки...

    16:20 03.03.2026

  • 30 Ами не,

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Еми":

    на терористите ще свършат много по рано!

    16:22 03.03.2026