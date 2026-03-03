Тръмп за военните инсталации на Иран: Почти всичко е разрушено

Почти всичко в Иран е разрушено. Това обяви американският лидер Доналд Тръмп по време на срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом, пише Sky News.
"Те нямат флот, той е унищожен, нямат военновъздушни сили, унищожени са, нямат въздушно откриване, това е унищожено", добави Тръмп.
"Справяме се много добре, имаме страхотна армия и те вършат фантастична работа", подчерта президентът на САЩ, цитиран от "Фокус".
Президентът Тръмп оспори предположението, че плановете на Израел да атакува Иран са го подтикнали да нанесе удари, като заяви, че може би е "принудил действията", а не обратното.
"Щяха да нападнат, ако ние не го направим, те щяха да нападнат първи," каза той за Иран. "Чувствах се силно по този въпрос."
"Ако изобщо, може би бих принудил Израел да действа, но Израел беше готов, и ние бяхме готови, и имахме много, много силно въздействие, защото практически всичко, което имат, беше унищожено. Сега броят на ракетите им значително намалява," каза той в Овалния кабинет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уааау
Коментиран от #5, #6, #54, #68
20:21 03.03.2026
2 Орънджев клуун
Коментиран от #7, #97
20:22 03.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 таксиджия 🚖
Радев е поредният краварски натовец зионист!
20:23 03.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нищо не е останало
До коментар #2 от "Орънджев клуун":от военните заводи на Иран, всичко е заличено.
20:24 03.03.2026
8 Тома
Коментиран от #37, #108
20:24 03.03.2026
9 Тавариши и Таварашутки
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
За 2 Дена служба и
Вече е при Аятолаха.
20:25 03.03.2026
10 Да да да
Коментиран от #19
20:25 03.03.2026
11 Орънджев клуун
Коментиран от #22
20:25 03.03.2026
12 az СВО Победа 80
1. Вашингтон започна да търси изход от ситуацията, в която сам се вкара като започна война срещу Иран, която не може да спечели и минусите от кояго са доста по-големи от плюсовете.
2. Засега кандидатите, нарочени за виновници за резултата, който ще се получи накрая са ЕС и Байдън, г.е. политическите противници на Тръмп.
3. До десетина дни, т.е. около средата на месец Март очаквам Тръмп да обяси "пълна победа", "че вскчки цели са постигнати" и САЩ да напуснат полесражението.
Коментиран от #29, #33
20:26 03.03.2026
13 Zахарова
20:26 03.03.2026
14 ако някой ти вярва
20:26 03.03.2026
15 Пич
Коментиран от #76
20:26 03.03.2026
16 "Израел удари сградата,
Коментиран от #50, #110
20:27 03.03.2026
17 ДРУГАРЕ КЪПЕЙКИ
Тръмп Наш
Тръмп Наш
Тръмп Наш.
Няма да го плюете АГЕНТ КРАСНОВ.
Нали ви беше Любимец ?
20:27 03.03.2026
18 Zахарова
20:27 03.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дзак
20:28 03.03.2026
21 ДОНЧО бомби ПУТИН
Коментиран от #43
20:28 03.03.2026
22 Иран нямат полезен ход
До коментар #11 от "Орънджев клуун":в момента. Искат преговори с Тръмп, както и помощ от ООН.
Коментиран от #34, #38
20:28 03.03.2026
23 Мишел
След като няма радиоактивно замърсяване, значи ядрените обекти не са засегнати.
Иранските ракети са в скривалища под планините. Самолетите също. Войските са се разсредоточили и скрили.
Какво е унищожено и защо САЩ и Израел не навлизат с войска в Иран?
Коментиран от #35
20:29 03.03.2026
24 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
Коментиран от #113
20:29 03.03.2026
25 нннн
20:29 03.03.2026
26 хаха
Миналата година това путлерастко г0мно дуднеше същото.
20:29 03.03.2026
27 Къде са Кремълските Натегачи
Нали викаха
Тръмп е Миротворец
И с него ще върне Нормалността.
Защо не Протестират срещу
Тръмп
Жалките Подлоги ?
Тишина отвсякъде .
20:29 03.03.2026
28 Не е така
20:30 03.03.2026
29 хмм
До коментар #12 от "az СВО Победа 80":Май на там вървят нещата както ти казваш.
20:31 03.03.2026
30 Пич
20:31 03.03.2026
31 ха ха
20:31 03.03.2026
32 Аз на Дончо не вярвам!
20:31 03.03.2026
33 "Иран моли ООН
До коментар #12 от "az СВО Победа 80":да спре войната. Иран призова днес Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за спиране на войната на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република, съобщи "Франс Прес" Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи каза на пресконференция, че Съветът за сигурност може да го направи, "ако пожелае", и "има дълг" по отношение на това. Като постоянен член на този орган на световната организация, САЩ имат право на вето, припомня АФП."
20:31 03.03.2026
34 А50
До коментар #22 от "Иран нямат полезен ход":Иран преди малко стреляха по големия ла.й.новоз в Индийския океан
Коментиран от #44
20:31 03.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дончо ша срине Иран
20:32 03.03.2026
37 Мишел
До коментар #8 от "Тома":Иран са произвеждали и складирали пет години ракети и сега ги ползват. Очевидно имат много повече от Израел.
Коментиран от #47, #53, #66
20:32 03.03.2026
38 Хихихи
До коментар #22 от "Иран нямат полезен ход":Изобщо не си в час. Иранците категорично отказаха. Не гледай и слушай еврогейсккатта пропаганда Интернет е всеобхватен, виж и чети.
Коментиран от #58
20:33 03.03.2026
39 ЦРУ
20:33 03.03.2026
40 Иван 1
20:33 03.03.2026
41 У ДРИ БАЦЕ
НО МЪРСИ
АааааааХахахаха
20:33 03.03.2026
42 А50
20:33 03.03.2026
43 Брикс
До коментар #21 от "ДОНЧО бомби ПУТИН":е като ШОС, ОНД, Евразийския Съюз и още една шепа организации дето жужко създаде е така да ги има. Направи една като хората и това е.
20:34 03.03.2026
44 Иран
До коментар #34 от "А50":сдадоха багаж. Няма и нов аятолах и както изглежда няма и да има. Домовата книга на аятоласите днес е била изгорена, всички наведнъж.
20:34 03.03.2026
45 КАМИЛА ХАРИС ДЕМО КРАТКА
ТАЗ КОДИНА МОЛЛИТЕ ДОГОДИНА ОРКИТЕ...
20:34 03.03.2026
46 Хеми значи бензин
Коментиран от #109
20:34 03.03.2026
47 Извинете, бихте ли ми подухали..
До коментар #37 от "Мишел":Не множко?
Ееееедехееее
Тее БА у неща стника
Ееееедехееее
20:35 03.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Куку без бенд
20:37 03.03.2026
50 Не разбрах
До коментар #16 от ""Израел удари сградата,":А хората дали са добре…? Бог да ги прости!
20:37 03.03.2026
51 Софиянец
Както всичко е разрушено, с какво ви пукат базите на стотици километри, както и исраел? Днес гледах клип снимат от една дебеле исраелка, как реве докато ракетите падат една след друга 😂😂😂
20:37 03.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Само
До коментар #37 от "Мишел":2500 са имали и повечето или използвани или са взривени от ВВС на Израел. Заводите за ракети ги няма от миналата вечер, когато над Иран се разходиха 4 бр. Б-2, ако знаеш изобщо какво е това, но унищожава много бързо с бомби подземни заводи и бункери в скали.
20:37 03.03.2026
54 "Ако изобщо, може би"
До коментар #1 от "Уааау":Разделихме се с надежда . На една далечна гара ..
20:37 03.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 1945
Коментиран от #59
20:38 03.03.2026
57 стоян георгиев
20:38 03.03.2026
58 "Иран моли ООН
До коментар #38 от "Хихихи":да спре войната. Иран призова днес Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за спиране на войната на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република, съобщи "Франс Прес" Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи каза на пресконференция, че Съветът за сигурност може да го направи, "ако пожелае", и "има дълг" по отношение на това. Като постоянен член на този орган на световната организация, САЩ имат право на вето, припомня АФП."
20:39 03.03.2026
59 Стойко
До коментар #56 от "1945":При хамериканските войници ли 😁
20:39 03.03.2026
60 Ха-ха
Коментиран от #79
20:39 03.03.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Куку без бенд
20:40 03.03.2026
63 Щом "почти всичко е разрушено"
Коментиран от #74, #80, #82
20:41 03.03.2026
64 Тръмп
20:41 03.03.2026
65 Тръмпоча
два пилишарника;
пет козарски обора;
един шапрон за складиране на кукуруз;
десетина хамбара
и едно девическо училище.
Гоуеми сме, мен.
20:42 03.03.2026
66 Глупости
До коментар #37 от "Мишел":много в лъжат във вашия пенсионерски клуб :))))
20:42 03.03.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ъъъъ платения трол на факти и нпо
До коментар #1 от "Уааау":сорос ха
20:42 03.03.2026
69 Дончо Тръмпончо педофилов
И аче сега ще ги изговори все такива и до няколко дни ще се тимзъкне от тая каша като каже,че краварите са си (изпълнили)задачата и ще си бие камшика от Персийския залив,защото на всички беше ясно ,че краварника няма ресурс да продължи дълго време тоя конфликт.
Целта на Дончо педофила и сатанисткото изчадие Натаняху беше да се смени режима в Иран с такъв послушен на Израел и САЩ,,затова извършиха и това подло убийство на аятолаха и другите висши ирански ръководители.
Не само,че плана им се провали,ами сега на власт в Иран има вече още по радикални сили настроени срещу краварите и клепоухите.
Ясно е ,ч режима в Иран само с бомбандировки няма да падне ,а ще трябва и сухопътна операция,а това при наличието на огромна и силна иранска армия и в допълнение пресечения планински релеф на страната е равносилно.на категоричен разгром за щатите и исрал-ел.
Така,че оранжевият клоун единствено това му остана да говори такива небивалици и (победоносната)краварска армия да направи единственото възможно ,а именно да стори същото като в Афганистан.-Да бяга...
20:43 03.03.2026
70 Обама
20:43 03.03.2026
71 Коста
20:43 03.03.2026
72 Русенец
До коментар #61 от "Тракиец 🇮🇷":Недей да сееш омраза! Достатъчно е заляла света.
Помни, че политиците скарват нациите. Обикновените хора търсят начин да съжителстват и да се разбират помежду си.
Коментиран от #77, #84
20:43 03.03.2026
73 az СВО Победа 80
Очевидно в Тел Авив вече са предупредени, че Тръмп ще оттегли САЩ от войната срещу Иран съвсем скоро и израелците ще останат сами срещу иранците, а Израел няма шанс срещу Иран, ако останат 1 на 1, затова и от Тел Авив ще обявят "победа" над Иран
и цялото внимание ще бъде прехвърлено върху Ливан...
Коментиран от #88
20:44 03.03.2026
74 Има много цели
До коментар #63 от "Щом "почти всичко е разрушено"":още заводи, бункери. Иран не е много малка държава.
20:44 03.03.2026
75 Куку без бенд
20:44 03.03.2026
76 хаха 🤣
До коментар #15 от "Пич":дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, руските крепостни не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣
20:45 03.03.2026
77 Тракиец 🇮🇷
До коментар #72 от "Русенец":Омразата е засята от евреите които избират световни терористи като Нетаняху и Тръмп...време е да си платят цената....не може да убиваш безразборно Миролюбив народ и неговите деца и девици и да очакваш насреща примирие...кръв за кръв ....
Коментиран от #83
20:45 03.03.2026
78 Тръмпоча
20:46 03.03.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 И защо САЩ да
До коментар #63 от "Щом "почти всичко е разрушено"":са престъпници, къде ви лъжат така :))))
20:47 03.03.2026
81 Бай Ставри
20:48 03.03.2026
82 Коста
До коментар #63 от "Щом "почти всичко е разрушено"":Защото са терористи и кръвожадни военно престъпници. И вече се чудя дали са добре с психиката
20:48 03.03.2026
83 Русенец
До коментар #77 от "Тракиец 🇮🇷":Омразата е засята от подобни исказвания. И те искат кръв за кръв. Докъде ще стигне това?
Да ти напомням ли, че публичното приканване към омраза и физическо посегателство, се преследва и наказва от закона в България?
20:49 03.03.2026
84 Стивън Дарси...
До коментар #72 от "Русенец":Ч@футино ,омразата ,войните и гадостите ги посяхте вие ж•••овете ,така ,че ,сега ще се наложи да оберете и изядете докрай всички отровните и изгнили плодове на посятото от вас
Коментиран от #89
20:50 03.03.2026
85 Тези разрушиха
20:50 03.03.2026
86 Зъб за че е
20:51 03.03.2026
87 Евгений Онанегин
20:51 03.03.2026
88 Моята Прогноза
До коментар #73 от "az СВО Победа 80":Китай ше урегулира ситуацията и със Сащ ще се договорят за зони на влияние и някакви гаранции за ненападения между държавите в региона.
Коментиран от #95
20:52 03.03.2026
89 Русенец
До коментар #84 от "Стивън Дарси...":Давиш с в злоба. Дори не знаеш с кого говориш.
Има резон, да ви лишат от интернет, докато не навършите 15 години.
Фанатиците винаги си намирате към кого да фокусирате гнева си. Нямазначение кой. Важното е, да си избивате комплексите и да си задоволявате кръвожадният нагон.
Искаш кръв за кръв? Какво ще стане, ако пръв пролееш кръв? Дали и тогава ще си толкова силен, колкото се правиш зад клавиатурата?
20:53 03.03.2026
90 Казанлъшкия
Коментиран от #94
20:54 03.03.2026
91 Ами
американските бази и посолства в региона.
Или поне това което е останало от тях.
20:56 03.03.2026
92 Ти да видиш
Сега обаче настъпи мотиката, този път Иран диктува условията и Иран ще продължи докато не унищожи напълно всички ционисти в района - убийци на невинни хора и деца.
Тръмп се е омазал отвсякъде и нищо не може да го спаси, а той ще завлече и целият задокеански обор на дъното, където му е мястото!
20:57 03.03.2026
93 Един безпристрастен наблюдател
20:58 03.03.2026
94 Русенец
До коментар #90 от "Казанлъшкия":Преди това, да не стане втори Уудсток в САЩ?
Веднъж американското население се обърна срещу правителството си, при войната с Виетнам.
Може да се повтори същият сценарий.
20:59 03.03.2026
95 Моята прогноза
До коментар #88 от "Моята Прогноза":е Китай няма да се замесва изобщо в този случай. Най-важно е какво ще е следващото правителство на Иран и каква политика ще води. Ще се върне ли Иран отново към добрите времена на свобода и просперитет, преди преврата на режима на аятоласите.
21:00 03.03.2026
96 Сатана Z
21:00 03.03.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този е абсолютно ненормален
21:03 03.03.2026
99 Ами тогава САЩ да
По е интересно, какво мисли оня ушатия по въпроса, че нещо го няма в ефир напоследък.
Коментиран от #106
21:04 03.03.2026
100 Наблюдател
Коментиран от #103, #107
21:05 03.03.2026
101 Айзомби
21:05 03.03.2026
102 Задунайски празнокарпузник
21:08 03.03.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Гражданин
Коментиран от #111
21:11 03.03.2026
105 Тимур
21:12 03.03.2026
106 Не бързай
До коментар #99 от "Ами тогава САЩ да":днес е 3 ден от операцията. Едва ли ще е по-малко от 10дни, дори и повече. Миналото лято беше 10 дни, но сега явно са решили да изкоренят злото по-мащабно.
21:12 03.03.2026
107 Какво пиете
До коментар #100 от "Наблюдател":по тези пенсионерски клубове, никак не ви се отразява добре :)))))
21:13 03.03.2026
108 Странно
До коментар #8 от "Тома":Защо медиите след като ни надуваха главите, че руснаците обстрелвали със Шахеди, не са се сетили да пишат сега, че иранците обстрелват с Герани. Бавничко зацепват май дори с нелепата си пропаганда?
Ама не е късно!
21:13 03.03.2026
109 Да бе
До коментар #46 от "Хеми значи бензин":Да си чул нещо срещу Туркие то от доналд. Плаши Испания и инглизите но за Инджирлик нито дума. А Иран бомби всички подред но пропуска сама Туркие. Нуко сващашли??? Много знаеха всички видяли кой командва в сирия....
21:13 03.03.2026
110 Девица от екипа
До коментар #16 от ""Израел удари сградата,":При нас са, обаче има малък проблем, сега из развалините им търсим инструментите.
21:14 03.03.2026
111 Логично е
До коментар #104 от "Гражданин":русофилите са много притеснени и изплашени, защото нещата не се развиват никак добре за тях.
21:15 03.03.2026
112 Омбре
21:15 03.03.2026
113 Абе
До коментар #24 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":Датисера нанатото😀🇧🇬🇷🇺
21:16 03.03.2026