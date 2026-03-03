Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп за военните инсталации на Иран: Почти всичко е разрушено

Тръмп за военните инсталации на Иран: Почти всичко е разрушено

3 Март, 2026 20:19 1 836 113

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • израел

Ако изобщо, може би бих принудил Израел да действа, но Израел беше готов, и ние бяхме готови, заяви президентът на САЩ

Тръмп за военните инсталации на Иран: Почти всичко е разрушено - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Почти всичко в Иран е разрушено. Това обяви американският лидер Доналд Тръмп по време на срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом, пише Sky News.

"Те нямат флот, той е унищожен, нямат военновъздушни сили, унищожени са, нямат въздушно откриване, това е унищожено", добави Тръмп.

"Справяме се много добре, имаме страхотна армия и те вършат фантастична работа", подчерта президентът на САЩ, цитиран от "Фокус".

Президентът Тръмп оспори предположението, че плановете на Израел да атакува Иран са го подтикнали да нанесе удари, като заяви, че може би е "принудил действията", а не обратното.

"Щяха да нападнат, ако ние не го направим, те щяха да нападнат първи," каза той за Иран. "Чувствах се силно по този въпрос."

"Ако изобщо, може би бих принудил Израел да действа, но Израел беше готов, и ние бяхме готови, и имахме много, много силно въздействие, защото практически всичко, което имат, беше унищожено. Сега броят на ракетите им значително намалява," каза той в Овалния кабинет.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уааау

    14 22 Отговор
    Направи им БРИКСАЖ

    Коментиран от #5, #6, #54, #68

    20:21 03.03.2026

  • 2 Орънджев клуун

    47 14 Отговор
    Намаляват, щото няма вече какво да бомбят, нищо читаво фащанско не остана в залива.

    Коментиран от #7, #97

    20:22 03.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 таксиджия 🚖

    29 23 Отговор
    Днес Радев Боташов 🇮🇱🇺🇲 отново е изказал подкрепа за Израел. Заявил че единственият път към мир е преврат о победа над Иран.

    Радев е поредният краварски натовец зионист!

    20:23 03.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нищо не е останало

    16 37 Отговор

    До коментар #2 от "Орънджев клуун":

    от военните заводи на Иран, всичко е заличено.

    20:24 03.03.2026

  • 8 Тома

    55 12 Отговор
    Само има малък проблем при всичко разрушено не спират да ни стрелят базите с балистични ракети и шахеди

    Коментиран от #37, #108

    20:24 03.03.2026

  • 9 Тавариши и Таварашутки

    15 39 Отговор
    Къде е Новия Министър на Отбраната на Иран.?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    За 2 Дена служба и

    Вече е при Аятолаха.

    20:25 03.03.2026

  • 10 Да да да

    12 40 Отговор
    Този старец пращи от енергия ,и казано на български не може са си седне на гъ..за и за една минута за.разлика от по младият от него Путин който не може да излезе от бункера.

    Коментиран от #19

    20:25 03.03.2026

  • 11 Орънджев клуун

    37 7 Отговор
    Все си мисля, че това е игра на изтощение от страна на Иран. Все още не сме видели съвременни оръжия. Разрушенията, преките и косвените жертви са калкулирани и е изведен резултата, че САЩ нямат полезен ход.

    Коментиран от #22

    20:25 03.03.2026

  • 12 az СВО Победа 80

    42 5 Отговор
    Накрагко:

    1. Вашингтон започна да търси изход от ситуацията, в която сам се вкара като започна война срещу Иран, която не може да спечели и минусите от кояго са доста по-големи от плюсовете.

    2. Засега кандидатите, нарочени за виновници за резултата, който ще се получи накрая са ЕС и Байдън, г.е. политическите противници на Тръмп.

    3. До десетина дни, т.е. около средата на месец Март очаквам Тръмп да обяси "пълна победа", "че вскчки цели са постигнати" и САЩ да напуснат полесражението.

    Коментиран от #29, #33

    20:26 03.03.2026

  • 13 Zахарова

    8 14 Отговор
    Очен испугался! Плохо,плохо

    20:26 03.03.2026

  • 14 ако някой ти вярва

    22 2 Отговор
    Да стане педофил и терорист като тебе!

    20:26 03.03.2026

  • 15 Пич

    33 5 Отговор
    Хахаха......те така и руснаците нападаха с лопати, защото всичко беше разрушено!!! Ама нощес Иран пак ще ви снима за спомен с разрушените светкавици, гледайте да сте усмихнати, а не озъбени!!!

    Коментиран от #76

    20:26 03.03.2026

  • 16 "Израел удари сградата,

    12 27 Отговор
    в която беше събранието за избиране на наследник на аятолаха на Иран. Съвета на експертите в град Кум. Това е органът, отговорен за избирането на новия върховен лидер на Ислямската република. В нея в този момент се били събрали 88 духовници, за да изберат заместник на убития върховен лидер Али Хаменей.Изображения показват зданието, в което се намирали иранските лидери. То било напълно разрушено до основи след експлозията."

    Коментиран от #50, #110

    20:27 03.03.2026

  • 17 ДРУГАРЕ КЪПЕЙКИ

    11 20 Отговор
    Още ли викате :

    Тръмп Наш

    Тръмп Наш

    Тръмп Наш.

    Няма да го плюете АГЕНТ КРАСНОВ.

    Нали ви беше Любимец ?

    20:27 03.03.2026

  • 18 Zахарова

    8 10 Отговор
    Очен испугался! Плохо,плохо

    20:27 03.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дзак

    21 2 Отговор
    Това беше ясно. Първо при опита за покушение срещу Тръмп, съвсем нелепо замесиха Иран. Това беше солиден намек какъв ще бъде лайтмотивът. Още с избирането за президент, поставената цел е била нападение, макар да имаше някакви преговори.

    20:28 03.03.2026

  • 21 ДОНЧО бомби ПУТИН

    12 26 Отговор
    И Иран.....къде го БРИКС, да ги отърве.

    Коментиран от #43

    20:28 03.03.2026

  • 22 Иран нямат полезен ход

    7 31 Отговор

    До коментар #11 от "Орънджев клуун":

    в момента. Искат преговори с Тръмп, както и помощ от ООН.

    Коментиран от #34, #38

    20:28 03.03.2026

  • 23 Мишел

    35 4 Отговор
    Празноглав самохвалко.
    След като няма радиоактивно замърсяване, значи ядрените обекти не са засегнати.
    Иранските ракети са в скривалища под планините. Самолетите също. Войските са се разсредоточили и скрили.
    Какво е унищожено и защо САЩ и Израел не навлизат с войска в Иран?

    Коментиран от #35

    20:29 03.03.2026

  • 24 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    5 22 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАНКИ И ИЗРАЕЛ!!

    Коментиран от #113

    20:29 03.03.2026

  • 25 нннн

    30 5 Отговор
    Рижaтa мaймyнa се хвали сам, защото всички останали го плюят. С изключение на Израел, де.

    20:29 03.03.2026

  • 26 хаха

    5 13 Отговор
    Като предния път ли бе педофил???

    Миналата година това путлерастко г0мно дуднеше същото.

    20:29 03.03.2026

  • 27 Къде са Кремълските Натегачи

    7 16 Отговор
    Орбан и Фицо ?

    Нали викаха

    Тръмп е Миротворец

    И с него ще върне Нормалността.

    Защо не Протестират срещу
    Тръмп

    Жалките Подлоги ?

    Тишина отвсякъде .

    20:29 03.03.2026

  • 28 Не е така

    22 3 Отговор
    Не може да си сееддне на заддникка, защото има хемортроиди от епсттааййн.

    20:30 03.03.2026

  • 29 хмм

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 80":

    Май на там вървят нещата както ти казваш.

    20:31 03.03.2026

  • 30 Пич

    24 2 Отговор
    Чшъъ, главнокомандващ, знаеш ли ти, колко е мизерабълско говедарското положение?! Вие сте базирали толкова далече самолетоносача, че когато ви изфърчат самолетите, трябва да минат покрай Кувейт !!! А там оня - лудия картечар, пропуск нема!!! Само презарежда...

    20:31 03.03.2026

  • 31 ха ха

    14 0 Отговор
    дай Боже и с вас да се случи същото

    20:31 03.03.2026

  • 32 Аз на Дончо не вярвам!

    6 14 Отговор
    Искам някоя ривяща копейка да ми каже какво е положението!

    20:31 03.03.2026

  • 33 "Иран моли ООН

    10 11 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 80":

    да спре войната. Иран призова днес Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за спиране на войната на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република, съобщи "Франс Прес" Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи каза на пресконференция, че Съветът за сигурност може да го направи, "ако пожелае", и "има дълг" по отношение на това. Като постоянен член на този орган на световната организация, САЩ имат право на вето, припомня АФП."

    20:31 03.03.2026

  • 34 А50

    23 1 Отговор

    До коментар #22 от "Иран нямат полезен ход":

    Иран преди малко стреляха по големия ла.й.новоз в Индийския океан

    Коментиран от #44

    20:31 03.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дончо ша срине Иран

    6 20 Отговор
    Нема кой да го спре. Нема Брикс, Микс, Дикс.....нема Путинчо, Кимчо, СИ....

    20:32 03.03.2026

  • 37 Мишел

    24 6 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Иран са произвеждали и складирали пет години ракети и сега ги ползват. Очевидно имат много повече от Израел.

    Коментиран от #47, #53, #66

    20:32 03.03.2026

  • 38 Хихихи

    20 2 Отговор

    До коментар #22 от "Иран нямат полезен ход":

    Изобщо не си в час. Иранците категорично отказаха. Не гледай и слушай еврогейсккатта пропаганда Интернет е всеобхватен, виж и чети.

    Коментиран от #58

    20:33 03.03.2026

  • 39 ЦРУ

    14 1 Отговор
    Санитарите да действат докато не е подпалил целия Свят не само Близкия изток.

    20:33 03.03.2026

  • 40 Иван 1

    13 1 Отговор
    Тогава кой го бие и взривява.

    20:33 03.03.2026

  • 41 У ДРИ БАЦЕ

    3 14 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ЧАЛМАРСКА ИЗ МЕТ.
    НО МЪРСИ
    АааааааХахахаха

    20:33 03.03.2026

  • 42 А50

    18 2 Отговор
    Скоро и Суецкия канал ще е извън чата. Петродолара се срива

    20:33 03.03.2026

  • 43 Брикс

    1 14 Отговор

    До коментар #21 от "ДОНЧО бомби ПУТИН":

    е като ШОС, ОНД, Евразийския Съюз и още една шепа организации дето жужко създаде е така да ги има. Направи една като хората и това е.

    20:34 03.03.2026

  • 44 Иран

    10 20 Отговор

    До коментар #34 от "А50":

    сдадоха багаж. Няма и нов аятолах и както изглежда няма и да има. Домовата книга на аятоласите днес е била изгорена, всички наведнъж.

    20:34 03.03.2026

  • 45 КАМИЛА ХАРИС ДЕМО КРАТКА

    3 11 Отговор
    БРАВО ДОНАЛД ДЪК👂
    ТАЗ КОДИНА МОЛЛИТЕ ДОГОДИНА ОРКИТЕ...

    20:34 03.03.2026

  • 46 Хеми значи бензин

    4 9 Отговор
    Ерсдухан си трае да не го подпукан и него да гп убият насред Анкара. Купи от геЙрмания евнухфайтер ама Ф-35 не си играе ни радари го засичат ни нищо бухат яко квот си искат.

    Коментиран от #109

    20:34 03.03.2026

  • 47 Извинете, бихте ли ми подухали..

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Не множко?
    Ееееедехееее
    Тее БА у неща стника
    Ееееедехееее

    20:35 03.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Куку без бенд

    17 2 Отговор
    Лъжата я има за поздрав.Всичко им било унищожено но им останали малко ракети.Той лично ли ги е броил не се знае.Голям е майтапчия.

    20:37 03.03.2026

  • 50 Не разбрах

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от ""Израел удари сградата,":

    А хората дали са добре…? Бог да ги прости!

    20:37 03.03.2026

  • 51 Софиянец

    22 4 Отговор
    😂 е няма такъв клоун!
    Както всичко е разрушено, с какво ви пукат базите на стотици километри, както и исраел? Днес гледах клип снимат от една дебеле исраелка, как реве докато ракетите падат една след друга 😂😂😂

    20:37 03.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Само

    6 17 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    2500 са имали и повечето или използвани или са взривени от ВВС на Израел. Заводите за ракети ги няма от миналата вечер, когато над Иран се разходиха 4 бр. Б-2, ако знаеш изобщо какво е това, но унищожава много бързо с бомби подземни заводи и бункери в скали.

    20:37 03.03.2026

  • 54 "Ако изобщо, може би"

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Уааау":

    Разделихме се с надежда . На една далечна гара ..

    20:37 03.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 1945

    5 14 Отговор
    атоласите се преселиха в друго измерение

    Коментиран от #59

    20:38 03.03.2026

  • 57 стоян георгиев

    17 3 Отговор
    Лъже паляка, за да каже, че целите са изпълнени и да се изниже като "победител" от резила си!

    20:38 03.03.2026

  • 58 "Иран моли ООН

    4 15 Отговор

    До коментар #38 от "Хихихи":

    да спре войната. Иран призова днес Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за спиране на войната на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република, съобщи "Франс Прес" Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи каза на пресконференция, че Съветът за сигурност може да го направи, "ако пожелае", и "има дълг" по отношение на това. Като постоянен член на този орган на световната организация, САЩ имат право на вето, припомня АФП."

    20:39 03.03.2026

  • 59 Стойко

    9 2 Отговор

    До коментар #56 от "1945":

    При хамериканските войници ли 😁

    20:39 03.03.2026

  • 60 Ха-ха

    8 15 Отговор
    Лошо за Русийката. Пак хвана средния, както винаги.!

    Коментиран от #79

    20:39 03.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Куку без бенд

    15 1 Отговор
    Предишния им Президент беше сенилен но този е и опасен.

    20:40 03.03.2026

  • 63 Щом "почти всичко е разрушено"

    15 2 Отговор
    Защо пресъпниците САЩ и Израел продължават с бомбардировките?

    Коментиран от #74, #80, #82

    20:41 03.03.2026

  • 64 Тръмп

    14 2 Отговор
    Аз съм празноглав самохвалко.

    20:41 03.03.2026

  • 65 Тръмпоча

    14 2 Отговор
    - Унищожихме опасни съоръжения:
    два пилишарника;
    пет козарски обора;
    един шапрон за складиране на кукуруз;
    десетина хамбара
    и едно девическо училище.
    Гоуеми сме, мен.

    20:42 03.03.2026

  • 66 Глупости

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    много в лъжат във вашия пенсионерски клуб :))))

    20:42 03.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ъъъъ платения трол на факти и нпо

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Уааау":

    сорос ха

    20:42 03.03.2026

  • 69 Дончо Тръмпончо педофилов

    15 1 Отговор
    Интересното е ,че оранжевият дърт педодил като лъже може сам и да си вярва.
    И аче сега ще ги изговори все такива и до няколко дни ще се тимзъкне от тая каша като каже,че краварите са си (изпълнили)задачата и ще си бие камшика от Персийския залив,защото на всички беше ясно ,че краварника няма ресурс да продължи дълго време тоя конфликт.
    Целта на Дончо педофила и сатанисткото изчадие Натаняху беше да се смени режима в Иран с такъв послушен на Израел и САЩ,,затова извършиха и това подло убийство на аятолаха и другите висши ирански ръководители.
    Не само,че плана им се провали,ами сега на власт в Иран има вече още по радикални сили настроени срещу краварите и клепоухите.
    Ясно е ,ч режима в Иран само с бомбандировки няма да падне ,а ще трябва и сухопътна операция,а това при наличието на огромна и силна иранска армия и в допълнение пресечения планински релеф на страната е равносилно.на категоричен разгром за щатите и исрал-ел.
    Така,че оранжевият клоун единствено това му остана да говори такива небивалици и (победоносната)краварска армия да направи единственото възможно ,а именно да стори същото като в Афганистан.-Да бяга...

    20:43 03.03.2026

  • 70 Обама

    7 5 Отговор
    Обама като се върне на президентския стол този еврейски иб.ри.к ще седне на електрическия стол заедно с другия международен престъпник Нетаняху

    20:43 03.03.2026

  • 71 Коста

    12 0 Отговор
    Ку куууу. Но коментс

    20:43 03.03.2026

  • 72 Русенец

    7 8 Отговор

    До коментар #61 от "Тракиец 🇮🇷":

    Недей да сееш омраза! Достатъчно е заляла света.
    Помни, че политиците скарват нациите. Обикновените хора търсят начин да съжителстват и да се разбират помежду си.

    Коментиран от #77, #84

    20:43 03.03.2026

  • 73 az СВО Победа 80

    12 2 Отговор
    Отделно от това, което написах в коментара с номер 12 прави впечатление, че другият участник в агресията срещу Иран - Израел се префокусира върху Ливан.

    Очевидно в Тел Авив вече са предупредени, че Тръмп ще оттегли САЩ от войната срещу Иран съвсем скоро и израелците ще останат сами срещу иранците, а Израел няма шанс срещу Иран, ако останат 1 на 1, затова и от Тел Авив ще обявят "победа" над Иран
    и цялото внимание ще бъде прехвърлено върху Ливан...

    Коментиран от #88

    20:44 03.03.2026

  • 74 Има много цели

    8 5 Отговор

    До коментар #63 от "Щом "почти всичко е разрушено"":

    още заводи, бункери. Иран не е много малка държава.

    20:44 03.03.2026

  • 75 Куку без бенд

    18 2 Отговор
    Голям е образ.Сякаш говори кодирано.Дали изобщо се чува какво приказва ?Но явно си личи че доста е объркан.

    20:44 03.03.2026

  • 76 хаха 🤣

    3 11 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, руските крепостни не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    20:45 03.03.2026

  • 77 Тракиец 🇮🇷

    15 3 Отговор

    До коментар #72 от "Русенец":

    Омразата е засята от евреите които избират световни терористи като Нетаняху и Тръмп...време е да си платят цената....не може да убиваш безразборно Миролюбив народ и неговите деца и девици и да очакваш насреща примирие...кръв за кръв ....

    Коментиран от #83

    20:45 03.03.2026

  • 78 Тръмпоча

    9 2 Отговор
    Марширувам гордо с на а кани панталони. Стойте настрани, че ухая на адреналин.

    20:46 03.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 И защо САЩ да

    2 7 Отговор

    До коментар #63 от "Щом "почти всичко е разрушено"":

    са престъпници, къде ви лъжат така :))))

    20:47 03.03.2026

  • 81 Бай Ставри

    9 3 Отговор
    На тоя палячо вярвали ли му някой

    20:48 03.03.2026

  • 82 Коста

    9 3 Отговор

    До коментар #63 от "Щом "почти всичко е разрушено"":

    Защото са терористи и кръвожадни военно престъпници. И вече се чудя дали са добре с психиката

    20:48 03.03.2026

  • 83 Русенец

    7 3 Отговор

    До коментар #77 от "Тракиец 🇮🇷":

    Омразата е засята от подобни исказвания. И те искат кръв за кръв. Докъде ще стигне това?
    Да ти напомням ли, че публичното приканване към омраза и физическо посегателство, се преследва и наказва от закона в България?

    20:49 03.03.2026

  • 84 Стивън Дарси...

    6 6 Отговор

    До коментар #72 от "Русенец":

    Ч@футино ,омразата ,войните и гадостите ги посяхте вие ж•••овете ,така ,че ,сега ще се наложи да оберете и изядете докрай всички отровните и изгнили плодове на посятото от вас

    Коментиран от #89

    20:50 03.03.2026

  • 85 Тези разрушиха

    5 11 Отговор
    иранските заводи за ракети; украинците разрушиха руските заводи за ракети. Мъка в КОЧИНИТЕ.

    20:50 03.03.2026

  • 86 Зъб за че е

    7 2 Отговор
    Зъб за чене нормално май Сега някой ще си намери майстора..... Хихихи

    20:51 03.03.2026

  • 87 Евгений Онанегин

    5 9 Отговор
    Путин заева ли иранците или още не е запознат с нещата???

    20:51 03.03.2026

  • 88 Моята Прогноза

    2 6 Отговор

    До коментар #73 от "az СВО Победа 80":

    Китай ше урегулира ситуацията и със Сащ ще се договорят за зони на влияние и някакви гаранции за ненападения между държавите в региона.

    Коментиран от #95

    20:52 03.03.2026

  • 89 Русенец

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Стивън Дарси...":

    Давиш с в злоба. Дори не знаеш с кого говориш.
    Има резон, да ви лишат от интернет, докато не навършите 15 години.
    Фанатиците винаги си намирате към кого да фокусирате гнева си. Нямазначение кой. Важното е, да си избивате комплексите и да си задоволявате кръвожадният нагон.
    Искаш кръв за кръв? Какво ще стане, ако пръв пролееш кръв? Дали и тогава ще си толкова силен, колкото се правиш зад клавиатурата?

    20:53 03.03.2026

  • 90 Казанлъшкия

    10 2 Отговор
    Изниква логичните въпроси защо Тръмп настоява за включване и на Великобритания в нападенията, ако постигат успех и защо не спира да приканва иранците да вземат властта е свои ръце. Странно някакси ,нали ? Всичко върви по план , но вероятно нещо се крие от обществеността.

    Коментиран от #94

    20:54 03.03.2026

  • 91 Ами

    7 1 Отговор
    Явно са показали на Тръмп актуални снимки на
    американските бази и посолства в региона.
    Или поне това което е останало от тях.

    20:56 03.03.2026

  • 92 Ти да видиш

    9 2 Отговор
    Диаρията на Тръмп сме я слушали вече. Преди 6 месеца пак бяха безвъзвратно унищожени и Иран уж пак беше победен.
    Сега обаче настъпи мотиката, този път Иран диктува условията и Иран ще продължи докато не унищожи напълно всички ционисти в района - убийци на невинни хора и деца.
    Тръмп се е омазал отвсякъде и нищо не може да го спаси, а той ще завлече и целият задокеански обор на дъното, където му е мястото!

    20:57 03.03.2026

  • 93 Един безпристрастен наблюдател

    0 7 Отговор
    Жалко за проекта БРИКС. Хубав план беше да има многополюсен свят. Диктатори и Демокрации...

    20:58 03.03.2026

  • 94 Русенец

    5 1 Отговор

    До коментар #90 от "Казанлъшкия":

    Преди това, да не стане втори Уудсток в САЩ?
    Веднъж американското население се обърна срещу правителството си, при войната с Виетнам.
    Може да се повтори същият сценарий.

    20:59 03.03.2026

  • 95 Моята прогноза

    4 3 Отговор

    До коментар #88 от "Моята Прогноза":

    е Китай няма да се замесва изобщо в този случай. Най-важно е какво ще е следващото правителство на Иран и каква политика ще води. Ще се върне ли Иран отново към добрите времена на свобода и просперитет, преди преврата на режима на аятоласите.

    21:00 03.03.2026

  • 96 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Кажи нещо за онези 160 момиченца ,които умъртвихте с Хитлеряу?

    21:00 03.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този е абсолютно ненормален

    5 4 Отговор
    Много кравари ще ходят при свети петър

    21:03 03.03.2026

  • 99 Ами тогава САЩ да

    2 3 Отговор
    да обявяват победа и да си обират партакешите и ако нещо е останало от базите им от района, докато не е късно и Израел не е изчезнал от картата.

    По е интересно, какво мисли оня ушатия по въпроса, че нещо го няма в ефир напоследък.

    Коментиран от #106

    21:04 03.03.2026

  • 100 Наблюдател

    6 5 Отговор
    Олеле, всички краварски посолства в близкия изток, горят, всички краварски бази горят и са неизползваеми, като щетите за стотици милиарди, мъртви краварчета вече разтоварват в обора, ударени кораби, свалени самолети, унищожени и изразходвани оръжия за сто милиарда, липса вече на боеприпаси, затворен персийски залив, най-големите рафинерии в Саудитска Арабия и Катар горят и вече не работят, цени на горива и суровини вече до небесата, въстания в Ирак, Бахрейн, Европа без горива, а иранските ракети не спират да падат като кинжали от небето.....всичко е под контрол....хехе....този е идиот!!

    Коментиран от #103, #107

    21:05 03.03.2026

  • 101 Айзомби

    2 4 Отговор
    Дано иран метнат ядрено оръжие в УАЕ , и някой техен човек в америка не взриви някое училище или детска градина.

    21:05 03.03.2026

  • 102 Задунайски празнокарпузник

    3 1 Отговор
    Бая блатни подлоги от навядане към тресавището просия май циливат куранът ката вечер, готови са да свирят на флейта на всеки чалмалия,ами вкусно им е......😂😂😂😂😂

    21:08 03.03.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Гражданин

    4 0 Отговор
    Гледам, че всичкото русофилистик е на тежки психотропни химикали

    Коментиран от #111

    21:11 03.03.2026

  • 105 Тимур

    0 0 Отговор
    За намалим вицовете,а!? То мани,че са тъпи,ами са и инфантилни,което е голям проблем. Тва ти е от плейстейшъните..На живо не е така

    21:12 03.03.2026

  • 106 Не бързай

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Ами тогава САЩ да":

    днес е 3 ден от операцията. Едва ли ще е по-малко от 10дни, дори и повече. Миналото лято беше 10 дни, но сега явно са решили да изкоренят злото по-мащабно.

    21:12 03.03.2026

  • 107 Какво пиете

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Наблюдател":

    по тези пенсионерски клубове, никак не ви се отразява добре :)))))

    21:13 03.03.2026

  • 108 Странно

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Защо медиите след като ни надуваха главите, че руснаците обстрелвали със Шахеди, не са се сетили да пишат сега, че иранците обстрелват с Герани. Бавничко зацепват май дори с нелепата си пропаганда?
    Ама не е късно!

    21:13 03.03.2026

  • 109 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хеми значи бензин":

    Да си чул нещо срещу Туркие то от доналд. Плаши Испания и инглизите но за Инджирлик нито дума. А Иран бомби всички подред но пропуска сама Туркие. Нуко сващашли??? Много знаеха всички видяли кой командва в сирия....

    21:13 03.03.2026

  • 110 Девица от екипа

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от ""Израел удари сградата,":

    При нас са, обаче има малък проблем, сега из развалините им търсим инструментите.

    21:14 03.03.2026

  • 111 Логично е

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Гражданин":

    русофилите са много притеснени и изплашени, защото нещата не се развиват никак добре за тях.

    21:15 03.03.2026

  • 112 Омбре

    0 1 Отговор
    Егати лицемера. Докараха огромна флотилия и заплашваха да напднат иранците,ако не се съгласят на едни безумни условия,а сега казва,че те щели да нападнат първи. На толкова плоски оправдания само заклети павета биха повярвали, но и за тях се съмнявам.

    21:15 03.03.2026

  • 113 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    Датисера нанатото😀🇧🇬🇷🇺

    21:16 03.03.2026