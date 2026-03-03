Тръмп за военните инсталации на Иран: Почти всичко е разрушено

Почти всичко в Иран е разрушено. Това обяви американският лидер Доналд Тръмп по време на срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом, пише Sky News.

"Те нямат флот, той е унищожен, нямат военновъздушни сили, унищожени са, нямат въздушно откриване, това е унищожено", добави Тръмп.

"Справяме се много добре, имаме страхотна армия и те вършат фантастична работа", подчерта президентът на САЩ, цитиран от "Фокус".

Президентът Тръмп оспори предположението, че плановете на Израел да атакува Иран са го подтикнали да нанесе удари, като заяви, че може би е "принудил действията", а не обратното.

"Щяха да нападнат, ако ние не го направим, те щяха да нападнат първи," каза той за Иран. "Чувствах се силно по този въпрос."

"Ако изобщо, може би бих принудил Израел да действа, но Израел беше готов, и ние бяхме готови, и имахме много, много силно въздействие, защото практически всичко, което имат, беше унищожено. Сега броят на ракетите им значително намалява," каза той в Овалния кабинет.