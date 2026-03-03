Силни експлозии бяха чути в Доха, Дубай и Абу Даби

Експлозии отекнаха днес в Доха, Абу Даби и Дубай, съобщиха журналисти на АФП от мястото на събитието и други очевидци. Това стана в момент, когато Иран продължава ударите си в Персийския залив в отговор на американските и израелските атаки, изброи БТА.
Журналисти на АФП чуха силни експлозии в катарската столица и в Дубай, докато жители на Абу Даби съобщиха за агенцията, че са чули взривове в столицата на ОАЕ.
1 Можете много повече и още по силно
Коментиран от #2, #4, #17
21:01 03.03.2026
2 Юрист
До коментар #1 от "Можете много повече и още по силно":Който има акции ,или играе на борсата да внимава.
Коментиран от #18
21:04 03.03.2026
3 бай Даньо
Коментиран от #5, #23
21:04 03.03.2026
4 Тоя па
До коментар #1 от "Можете много повече и още по силно":Едни чалми гърмят други чалми.
21:05 03.03.2026
5 Ъъъъъъъ
До коментар #3 от "бай Даньо":Ъъъъъъъъъ
21:06 03.03.2026
6 Гост
21:07 03.03.2026
7 Шопо
"Те нямат флот, той е унищожен, нямат военновъздушни сили, унищожени са, нямат въздушно откриване, това е унищожено"
21:08 03.03.2026
8 си дзън
21:08 03.03.2026
9 центаджия
Коментиран от #14, #16
21:09 03.03.2026
10 Тръмпоча
21:09 03.03.2026
11 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА
21:10 03.03.2026
12 Смех с ватенки
Коментиран от #15
21:10 03.03.2026
13 Сашо Македонеца
21:11 03.03.2026
14 Пригожин
До коментар #9 от "центаджия":Онзи ден покрай мен е небесата прелетя един Аятолах.
21:12 03.03.2026
16 Ха ха ха ха
До коментар #9 от "центаджия":САЩ са сила. Гледай, какво направиха армията на Аятолаха. Единствено им остана да брадатие да стрелят напосоки по цивилни градове, барем улучат нещо.
21:14 03.03.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "Можете много повече и още по силно":Е уж бай Дончо то Бора каза че всичко било унищожено в Ирак, чудя се вече на кого да вярвам..... А пък може и евреите да бомбит, по долни от тях няма......
21:15 03.03.2026
18 ПРОГРЕСИВЕН ЗАРЗАВАТЧИЯ
До коментар #2 от "Юрист":АЗ СИ ИГРАЯ САМО НА ЗЕЛЕНЧУКОВАТА БОРСА....НЕМА ПРОБЛЕМ С КОМПИPO...
21:15 03.03.2026
19 Последния Софиянец
21:15 03.03.2026
20 пиночет
21:15 03.03.2026
21 А ГДЕ
За 2 Дена служба и вече при Аятолаха.
Много бързо ще привършат
Ръководните Кадри на
Иранските Братюшки.
След това какво ще правят Чалмите ?
21:15 03.03.2026
22 Айдееее 💥💥💥
21:16 03.03.2026
23 Европеец
До коментар #3 от "бай Даньо":Съгласен съм с коментара ти, нещо подобно написах и аз.....
21:16 03.03.2026