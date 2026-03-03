Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Силни експлозии бяха чути в Доха, Дубай и Абу Даби

3 Март, 2026 20:52 1 231 23

Напрежение в Близкия изток

Силни експлозии бяха чути в Доха, Дубай и Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Експлозии отекнаха днес в Доха, Абу Даби и Дубай, съобщиха журналисти на АФП от мястото на събитието и други очевидци. Това стана в момент, когато Иран продължава ударите си в Персийския залив в отговор на американските и израелските атаки, изброи БТА.

Журналисти на АФП чуха силни експлозии в катарската столица и в Дубай, докато жители на Абу Даби съобщиха за агенцията, че са чули взривове в столицата на ОАЕ.


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Можете много повече и още по силно

    32 8 Отговор
    Подпалете краварите

    Коментиран от #2, #4, #17

    21:01 03.03.2026

  • 2 Юрист

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Можете много повече и още по силно":

    Който има акции ,или играе на борсата да внимава.

    Коментиран от #18

    21:04 03.03.2026

  • 3 бай Даньо

    27 8 Отговор
    По цивилните цели стрелят евреите за да настроят арабите против персите съвсем е ясно, освен това дори американците не са толкова подли ... По воените не знам дали е останало нещо за иранците да разчистват . Свършва се с американската хегемония.

    Коментиран от #5, #23

    21:04 03.03.2026

  • 4 Тоя па

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Можете много повече и още по силно":

    Едни чалми гърмят други чалми.

    21:05 03.03.2026

  • 5 Ъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "бай Даньо":

    Ъъъъъъъъъ

    21:06 03.03.2026

  • 6 Гост

    14 5 Отговор
    Това е шумът от разрушените обекти в Иран, за които спомена Дончо Перкото.

    21:07 03.03.2026

  • 7 Шопо

    9 8 Отговор
    Почти всичко в Иран е разрушено. Това обяви американският лидер Доналд Тръмп

    "Те нямат флот, той е унищожен, нямат военновъздушни сили, унищожени са, нямат въздушно откриване, това е унищожено"

    21:08 03.03.2026

  • 8 си дзън

    4 13 Отговор
    Колко ли руски денги изгоряха в ненужни сгради в Дубай ?

    21:08 03.03.2026

  • 9 центаджия

    16 1 Отговор
    А пък като бяхме в посолството, ни надуха главата, че САЩ били сила и щели да си защитят съюзниците

    Коментиран от #14, #16

    21:09 03.03.2026

  • 10 Тръмпоча

    9 2 Отговор
    - Ирански цели удряме, в Дубай се чуват гърмежи.

    21:09 03.03.2026

  • 11 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    9 2 Отговор
    Ще видим за 4 седмици дали ще има победа над Иран.

    21:10 03.03.2026

  • 12 Смех с ватенки

    3 5 Отговор
    След като спря единствената АЕЦ в Иран иранците се чудят как да евакуират работещите там ватенки.

    Коментиран от #15

    21:10 03.03.2026

  • 13 Сашо Македонеца

    3 1 Отговор
    Нашите момчета пак мачкат перси, тоя път не само с бради, а и с чалми.

    21:11 03.03.2026

  • 14 Пригожин

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "центаджия":

    Онзи ден покрай мен е небесата прелетя един Аятолах.

    21:12 03.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "центаджия":

    САЩ са сила. Гледай, какво направиха армията на Аятолаха. Единствено им остана да брадатие да стрелят напосоки по цивилни градове, барем улучат нещо.

    21:14 03.03.2026

  • 17 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Можете много повече и още по силно":

    Е уж бай Дончо то Бора каза че всичко било унищожено в Ирак, чудя се вече на кого да вярвам..... А пък може и евреите да бомбит, по долни от тях няма......

    21:15 03.03.2026

  • 18 ПРОГРЕСИВЕН ЗАРЗАВАТЧИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Юрист":

    АЗ СИ ИГРАЯ САМО НА ЗЕЛЕНЧУКОВАТА БОРСА....НЕМА ПРОБЛЕМ С КОМПИPO...

    21:15 03.03.2026

  • 19 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Самолетоносачът Джерълд Форд е разцепен от няколко хиперзвукови ракети, има пожар. Половината самолети са на дъното на Персийския залив.

    21:15 03.03.2026

  • 20 пиночет

    2 0 Отговор
    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    21:15 03.03.2026

  • 21 А ГДЕ

    1 0 Отговор
    Министърът на отбраната на Иран?

    За 2 Дена служба и вече при Аятолаха.

    Много бързо ще привършат
    Ръководните Кадри на
    Иранските Братюшки.

    След това какво ще правят Чалмите ?

    21:15 03.03.2026

  • 22 Айдееее 💥💥💥

    0 0 Отговор
    Още един руски танкер от сенчестият флот на ватенките отиде при крайцера Москва.Между Малта и Либия.

    21:16 03.03.2026

  • 23 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "бай Даньо":

    Съгласен съм с коментара ти, нещо подобно написах и аз.....

    21:16 03.03.2026