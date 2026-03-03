22 формации са подали документи в ЦИК за участие в изборите до момента

До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на дванадесет партии и десет коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г. Това съобщиха от ЦИК.
Това са:
* коалиция МОЯ БЪЛГАРИЯ
* коалиция ГЕРБ-СДС
* партия СЪПРОТИВА
* партия ИМА ТАКЪВ НАРОД
* партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
* партия ВЪЗРАЖДАНЕ
* партия ВЕЛИЧИЕ
* коалиция ТРЕТИ МАРТ
* партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ
* партия ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
* коалиция СИНЯ БЪЛГАРИЯ
* партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
* коалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
* партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
* коалиция ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
* партия БЪЛГАРИЯ МОЖЕ
* коалиция АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
* коалиция ВЪН ОТ ЕС И НАТО
* партия ПРАВОТО
* коалиция СИЯНИЕ
* партия НАЦИЯ
* коалиция АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК
Крайният срок, в който партиите и коалициите могат да подават заявление за регистрация изтича утре, 4 март, в 17:00 ч.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 на бас че
Коментиран от #6, #9
20:50 03.03.2026
2 Евгени от Алфапласт
20:51 03.03.2026
3 22 формации са подали документи
20:52 03.03.2026
4 Сатана Z
20:54 03.03.2026
5 марийке
20:56 03.03.2026
6 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #1 от "на бас че":
Гласува се веднъж на 4 години (най-често) - целта не е да е по-бързо, а максимално СИГУРНО и трудно за фалшифициране. Хартиените бюлетини много по-лесно могат да бъдат фалшифицирани, подменени или надраскани в края на изборния ден.
Пък и колко по-бързо да е? 5 секунди ли ще спести всеки човек? За 4 години какво са 5 секунди?
Ти да не подкрепяш "статуквото", че си написал подобен коментар?
🇧🇬🇪🇺
Коментиран от #11
20:57 03.03.2026
8 Пръц
Ама най-смешни ще са Президентските на есен,когато в изборната секция ще се влиза с права лопата или само с дръжката за честни избори
Коментиран от #10
20:58 03.03.2026
9 така
До коментар #1 от "на бас че":Ще се повиши активността на гласуване ако ЦИК разпореди опашките за хартиено гласуване са различни от опашките за машинно гласуване.
20:59 03.03.2026
10 🇪🇺€€€€€🇪🇺
До коментар #8 от "Пръц":
Този път не могат да ги обявят. Има и външно физическо присъствие в България. Този път изборите наистина ще са... конкурентни. Затова сега толкова се плюе от всяка страна, подкрепяща статуквото, срещу конкуренцията им.
21:03 03.03.2026
11 на бас че
До коментар #6 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":Много си е досадно като гласуващ седи пред екрана и се кокори, а никой от комисията не му помага, за да не наруши тайната на вота. В това време стаята с химикалка стои неизползвана , понеже този който му е дошъл реда чака също машината.
21:05 03.03.2026