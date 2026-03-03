Новини
22 формации са подали документи в ЦИК за участие в изборите до момента

3 Март, 2026 20:44

  • цик-
  • избори-
  • парламент

Крайният срок, в който партиите и коалициите могат да подават заявление за регистрация изтича утре, 4 март, в 17:00 ч.

22 формации са подали документи в ЦИК за участие в изборите до момента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на дванадесет партии и десет коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г. Това съобщиха от ЦИК.

Това са:
* коалиция МОЯ БЪЛГАРИЯ
* коалиция ГЕРБ-СДС
* партия СЪПРОТИВА
* партия ИМА ТАКЪВ НАРОД
* партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
* партия ВЪЗРАЖДАНЕ
* партия ВЕЛИЧИЕ
* коалиция ТРЕТИ МАРТ
* партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ
* партия ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
* коалиция СИНЯ БЪЛГАРИЯ
* партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
* коалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
* партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
* коалиция ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
* партия БЪЛГАРИЯ МОЖЕ
* коалиция АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
* коалиция ВЪН ОТ ЕС И НАТО
* партия ПРАВОТО
* коалиция СИЯНИЕ
* партия НАЦИЯ
* коалиция АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК

Крайният срок, в който партиите и коалициите могат да подават заявление за регистрация изтича утре, 4 март, в 17:00 ч.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на бас че

    1 2 Отговор
    Гласуване с хиксче на хартия ще става много по-бързо от машинното прелистване на екрана за 22 любими партии..

    Коментиран от #6, #9

    20:50 03.03.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Аз съм за оня гербер с изскубаните вежди,🤣 как му беше името, там... с умрялото дете.

    20:51 03.03.2026

  • 3 22 формации са подали документи

    6 0 Отговор
    бая мераклии за кьор софра и бъркане в кацата с меда ако се докопат до общ поръчки

    20:52 03.03.2026

  • 4 Сатана Z

    0 3 Отговор
    Партията ППдофили на Лама Калушев ще бие по популярност останалите демократични сили барабар с Турско-циганските патриотични формации.

    20:54 03.03.2026

  • 5 марийке

    3 3 Отговор
    да не са се отказали пп на аасан че не се виждат

    20:56 03.03.2026

  • 6 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "на бас че":



    Гласува се веднъж на 4 години (най-често) - целта не е да е по-бързо, а максимално СИГУРНО и трудно за фалшифициране. Хартиените бюлетини много по-лесно могат да бъдат фалшифицирани, подменени или надраскани в края на изборния ден.

    Пък и колко по-бързо да е? 5 секунди ли ще спести всеки човек? За 4 години какво са 5 секунди?

    Ти да не подкрепяш "статуквото", че си написал подобен коментар?



    🇧🇬🇪🇺

    Коментиран от #11

    20:57 03.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пръц

    3 1 Отговор
    ЦИК и сега може да съобщи резултатите от предстоящите избори,но трябва да има малко съспенс,драма и интрига.
    Ама най-смешни ще са Президентските на есен,когато в изборната секция ще се влиза с права лопата или само с дръжката за честни избори

    Коментиран от #10

    20:58 03.03.2026

  • 9 така

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "на бас че":

    Ще се повиши активността на гласуване ако ЦИК разпореди опашките за хартиено гласуване са различни от опашките за машинно гласуване.

    20:59 03.03.2026

  • 10 🇪🇺€€€€€🇪🇺

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пръц":



    Този път не могат да ги обявят. Има и външно физическо присъствие в България. Този път изборите наистина ще са... конкурентни. Затова сега толкова се плюе от всяка страна, подкрепяща статуквото, срещу конкуренцията им.

    21:03 03.03.2026

  • 11 на бас че

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    Много си е досадно като гласуващ седи пред екрана и се кокори, а никой от комисията не му помага, за да не наруши тайната на вота. В това време стаята с химикалка стои неизползвана , понеже този който му е дошъл реда чака също машината.

    21:05 03.03.2026

