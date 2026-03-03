22 формации са подали документи в ЦИК за участие в изборите до момента

До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на дванадесет партии и десет коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г. Това съобщиха от ЦИК.

Това са:

* коалиция МОЯ БЪЛГАРИЯ

* коалиция ГЕРБ-СДС

* партия СЪПРОТИВА

* партия ИМА ТАКЪВ НАРОД

* партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

* партия ВЪЗРАЖДАНЕ

* партия ВЕЛИЧИЕ

* коалиция ТРЕТИ МАРТ

* партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ

* партия ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

* коалиция СИНЯ БЪЛГАРИЯ

* партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

* коалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА

* партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

* коалиция ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ

* партия БЪЛГАРИЯ МОЖЕ

* коалиция АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

* коалиция ВЪН ОТ ЕС И НАТО

* партия ПРАВОТО

* коалиция СИЯНИЕ

* партия НАЦИЯ

* коалиция АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК

Крайният срок, в който партиите и коалициите могат да подават заявление за регистрация изтича утре, 4 март, в 17:00 ч.