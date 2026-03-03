Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Пловдив триумфира над Септември София с убедителна победа у дома

Ботев Пловдив триумфира над Септември София с убедителна победа у дома

3 Март, 2026 20:31 544 0

  • ботев пловдив-
  • септември софия-
  • първа лига-
  • футбол-
  • бг

Два гола през втората част донесоха успеха на "канарчетата"

Ботев Пловдив триумфира над Септември София с убедителна победа у дома - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив се наложи с 2:0 над гостуващия Септември София в среща от 24-ия кръг на Първа лига.

Първата част на двубоя премина под знака на пропуснатите възможности за пловдивчани. Най-яркият шанс се откри пред капитана Тодор Неделев малко преди почивката, но стражът на гостите Янко Георгиев се намеси блестящо и запази мрежата си суха.

След антракта обаче домакините вдигнаха оборотите и логично стигнаха до гол. В 58-ата минута Франклин Маскоти се възползва от груба грешка на халфа на Септември Йоан Бауренски и откри резултата, с което даде тон на пловдивската радост.

Само пет минути по-късно, в 63-ата, Педро Игор удвои преднината на "жълто-черните" след майсторско подаване от колумбийския полузащитник Емерсон Родригес, който бе сред най-активните на терена.

До последния съдийски сигнал Ботев продължи да атакува и пропусна да направи победата си още по-изразителна, като именно Родригес изпусна няколко отлични положения.

С този успех пловдивчани записаха осмата си победа за сезона и временно се изкачиха на деветата позиция в класирането на Първа лига. За Септември София поражението бе 14-о от началото на кампанията, като столичани остават на 14-о място.

Първа лига - 24 кръг:

Спартак Варна - Монтана 1:0
Берое Стара Загора - Славия 0:3
Ботев Пловдив - Септември София 2:0

4 март, сряда, 16:00
Черно море - Арда Кърджали

4 март, сряда, 18:30
ЦСКА - Ботев Враца

5 март, четвъртък, 13:15
Локомотив София - Добруджа Добрич

5 март, четвъртък, 15:45
Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948

5 март, четвъртък, 18:30
Лудогорец Разград - Левски


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове