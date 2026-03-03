Ботев Пловдив триумфира над Септември София с убедителна победа у дома

Ботев Пловдив се наложи с 2:0 над гостуващия Септември София в среща от 24-ия кръг на Първа лига.

Първата част на двубоя премина под знака на пропуснатите възможности за пловдивчани. Най-яркият шанс се откри пред капитана Тодор Неделев малко преди почивката, но стражът на гостите Янко Георгиев се намеси блестящо и запази мрежата си суха.

След антракта обаче домакините вдигнаха оборотите и логично стигнаха до гол. В 58-ата минута Франклин Маскоти се възползва от груба грешка на халфа на Септември Йоан Бауренски и откри резултата, с което даде тон на пловдивската радост.

Само пет минути по-късно, в 63-ата, Педро Игор удвои преднината на "жълто-черните" след майсторско подаване от колумбийския полузащитник Емерсон Родригес, който бе сред най-активните на терена.

До последния съдийски сигнал Ботев продължи да атакува и пропусна да направи победата си още по-изразителна, като именно Родригес изпусна няколко отлични положения.

С този успех пловдивчани записаха осмата си победа за сезона и временно се изкачиха на деветата позиция в класирането на Първа лига. За Септември София поражението бе 14-о от началото на кампанията, като столичани остават на 14-о място.

Първа лига - 24 кръг:

Спартак Варна - Монтана 1:0

Берое Стара Загора - Славия 0:3

Ботев Пловдив - Септември София 2:0

4 март, сряда, 16:00

Черно море - Арда Кърджали

4 март, сряда, 18:30

ЦСКА - Ботев Враца

5 март, четвъртък, 13:15

Локомотив София - Добруджа Добрич

5 март, четвъртък, 15:45

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948

5 март, четвъртък, 18:30

Лудогорец Разград - Левски