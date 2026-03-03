Новини
Свят »
Турция »
Фидан: Турция се опитва да предотврати по-нататъшна ескалация на иранската криза

Фидан: Турция се опитва да предотврати по-нататъшна ескалация на иранската криза

3 Март, 2026 21:35

Кризата може да бъде решена с формирането на новото ръководство на страната

Фидан: Турция се опитва да предотврати по-нататъшна ескалация на иранската криза - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Турция полага усилия да предотврати по-нататъшна ескалация на иранската криза. Това заяви външният министър Хакан Фидан в ефира на TRT Haber.

„Преживяваме критични времена. Войната не се ограничава само до Иран. Ситуацията е лоша. Колко дълго ще продължи войната все още е отворен въпрос. Притесняваме се от възможността конфликтът да се разпространи. Работим, за да предотвратим по-нататъшно влошаване“, каза Фидан.

Формирането на ново ръководство в Иран би могло да отвори прозорец с възможности за разрешаване на кризата е мнението на турският външен министър.

„Мисля, че новото ръководство би могло да бъде шанс за прекратяване на войната. В момента новата администрация се управлява от временна тройка. Механизмът им за вземане на решения преди избирането на нов лидер би могъл да отвори прозорец с възможности за прекратяване на войната“, каза Фидан.


Турция
