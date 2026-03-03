Фидан: Турция се опитва да предотврати по-нататъшна ескалация на иранската криза

Турция полага усилия да предотврати по-нататъшна ескалация на иранската криза. Това заяви външният министър Хакан Фидан в ефира на TRT Haber.
„Преживяваме критични времена. Войната не се ограничава само до Иран. Ситуацията е лоша. Колко дълго ще продължи войната все още е отворен въпрос. Притесняваме се от възможността конфликтът да се разпространи. Работим, за да предотвратим по-нататъшно влошаване“, каза Фидан.
Формирането на ново ръководство в Иран би могло да отвори прозорец с възможности за разрешаване на кризата е мнението на турският външен министър.
„Мисля, че новото ръководство би могло да бъде шанс за прекратяване на войната. В момента новата администрация се управлява от временна тройка. Механизмът им за вземане на решения преди избирането на нов лидер би могъл да отвори прозорец с възможности за прекратяване на войната“, каза Фидан.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #6, #12, #20
21:37 03.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #11
21:39 03.03.2026
3 Константинопол
Коментиран от #7, #15, #16
21:41 03.03.2026
4 Пич
21:42 03.03.2026
5 Гълабова
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Бе нали казах да ти спрат интернета в психодиспансера.
21:42 03.03.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "си дзън":Турците са умни, а не като теб.... Гледай да не се върнат и да си вземат вилиетите, че ще почнеш да ходиш епилиран....
Коментиран от #8
21:42 03.03.2026
7 681
До коментар #3 от "Константинопол":Да де ,ама когато е имало персийци османците не са били и по чукарите даже.
Коментиран от #9
21:44 03.03.2026
8 681
До коментар #6 от "Европеец":Я пак, кво да си заемат, освен да върнат древния град Визинтион, не на нас де.
21:45 03.03.2026
9 Константинопол
До коментар #7 от "681":Е то и хора не е имало когато е имало динозаври но не означава че сега като динозаврите са по стари ние да мрем ли, същото е и за Османстата империя спрямо твойта Персия от фанатици с чалми
Коментиран от #23
21:49 03.03.2026
10 Ъъъъ не!
Коментиран от #13
21:54 03.03.2026
11 Така ли е казал?🤣🤣🤣
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ами що не я разположиха в Бахрейн, да си защитят базата?
21:57 03.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шопо
До коментар #10 от "Ъъъъ не!":Ако Путин е продал ЯО на Иран може на пепел да стане Израел.
Коментиран от #24
22:00 03.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шопо
До коментар #3 от "Константинопол":Наистина добро решение е турската армия да влезе в Пловдив и южна България да стане провинция на Турция, възраждането на турската империя, трябва да започне от някъде
Коментиран от #19, #22, #26
22:05 03.03.2026
16 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
До коментар #3 от "Константинопол":Турците от векове се мъчиха да превземат Иран но не им се получи, и сега няма да стане Турция играе кючек по много тънък лед и е въпрос на време да бъде ударена и заличена всички мюсюлмански страни мразят Турция много от тях са били под турско робство да неговорим пък за Израел които пък бяха 400 год. под турско робство.
Коментиран от #21
22:08 03.03.2026
17 25566788
До коментар #12 от "В-к Стършел 🐝":В-К съселчо Турската армия никога не е войувала с никакви партизани а срещу организирани терористични организации сато арменски ассалла като терористи пкк които ятаци им бяха като държави ссср .гърбия .франция. германия българия сащ.белгия все спонсори на пкк терористи
22:14 03.03.2026
18 Ерсдухан от Анкара пряко
Лошо МИЕ
22:14 03.03.2026
19 Доктор по навътре
До коментар #15 от "Шопо":А най доброто решение е утре сутринта рано рано да отидеш на психолог, абе как на вас турците ви се въртят такива простотии под чалмите ?????
22:17 03.03.2026
20 Българин от Турски Произход
До коментар #1 от "си дзън":Техеран е Турция не го разбират някои. Техеран е Турция без Ататюрк.
Коментиран от #27
22:21 03.03.2026
21 Българин от Турски Произход
До коментар #16 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":Турция е е Иран отдавна. Турция е Иран. 40 милиона азерски турци управляват в Иран. В Израел също има голям процент Хазари. Турци евреи.
Коментиран от #29
22:23 03.03.2026
22 Статист
До коментар #15 от "Шопо":А най лошото решение през 1953 взе тогавашният ръководител на БКП Вълко Червенков, Сталин му беше предложил да изсели обратно в Турция всички турци, цигани татари и разни други етноси за да ги няма сега тия проблеми но Червенков не се
съгласи ...
Коментиран от #28, #31
22:26 03.03.2026
23 681
До коментар #9 от "Константинопол":Не моята, тяхната, а колкото до османците, да си погледнат Кюрдистана.
22:27 03.03.2026
24 .....
До коментар #13 от "Шопо":Я па ти, да не стане обратното обаче.
22:29 03.03.2026
25 Едва ли
22:31 03.03.2026
26 Ха,ха
До коментар #15 от "Шопо":Възраждането ще почне от Памукале до към кападокия.
22:31 03.03.2026
27 Българин от български произход
До коментар #20 от "Българин от Турски Произход":А какво ще кажеш за изказването на Торгут Юзал през 1989 по повод на изселването човека заяви офицяллно " В България турци няма ". То и затова като отидете в Турция ви викат българи.
22:33 03.03.2026
28 ....
До коментар #22 от "Статист":То Сталин по българин от тоя тъп комундел червенков
Коментиран от #30
22:34 03.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Статист
До коментар #28 от "....":Няма случайни неща и събития приятел, Сталин по народност е грузинец а Грузия също както България е била под турско робство това е връзката.
22:50 03.03.2026
31 Не питай
До коментар #22 от "Статист":Aко беше се съгласил щяхте от тогава да сте гладни и да ядете пластмаса... ти да не бидо мислиш че българите работеха в жп то в строителни войски или тютюна бе ... затова от 36 години сте гладни
22:51 03.03.2026