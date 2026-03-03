Новини
Изявление на Посланика на Ислямска република Иран в България

Изявление на Посланика на Ислямска република Иран в България

3 Март, 2026

Позиция на посланика на Ислямска република Иран относно военната агресия на САЩ и Израел: Днес сме изправени пред нова лъжа за нова война; война срещу Иран под претекст за ядрени оръжия, докато действителната цел очевидно не е просто достъп до петрол, а контрол върху условията и потока на световната енергия

Изявление на Посланика на Ислямска република Иран в България - 1
Снимка: Посолство на Иран
Позиция на Н.Пр. г-н Али Реза Ирваш, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Иран в Република България, относно военната агресия на САЩ и Израел срещу Иран

Докато Ислямска република Иран беше ангажирана в дипломатически процес и в хода на сериозни преговори със Съединените американски щати, и докато разговорите между двете страни се проведоха на 26 февруари в Женева, като следващият кръг от преговори беше планиран да се състои тази седмица във Виена, и като се има предвид, че според посредника — външния министър на Оман — в този процес е бил постигнат значителен напредък, на 28 февруари 2026 г. Съединените американски щати и Израел предприеха мащабни атаки срещу Ислямска република Иран. Тези атаки бяха насочени срещу цивилни обекти, включително училища, медицински центрове, инфраструктура и хуманитарен персонал, в резултат на които загинаха стотици невинни цивилни, включително жени и деца, а много други бяха ранени. Тази война беше наложена на Иран въпреки факта, че през последните дванадесет месеца Ислямска република Иран на два пъти е влизала в преговори със Съединените американски щати и и в двата случая по време на тези преговори бяха извършени атаки срещу Иран. През юни 2025 г., след като вече бяха проведени пет кръга от преговори и дори беше насрочен шести кръг за 15 юни, Израел започна атаки, към които впоследствие се присъединиха и Съединените американски щати. И в този случай Иран беше провел три кръга преговори с американската страна.

Оправдание на САЩ за нарушаването на суверенитета на независими държави;
Големите войни се основават на големи лъжи;

Днес сме изправени пред нова лъжа за нова война; война срещу Иран под претекст за ядрени оръжия, докато действителната цел очевидно не е просто достъп до петрол, а контрол върху условията и потока на световната енергия. Този контрол предоставя на Вашингтон мощен лост за влияние върху индустриалните съперници в Европа и Азия, зависими от тези ресурси, и гарантира, че държавите, богати на петрол, ще реинвестират своите „петродолари“ в САЩ.

Посочената причина за войната се вписва в дълга история на намеса на САЩ в други държави. Когато международното право или глобалните организации противоречат на интересите на САЩ, те често биват пренебрегвани. Твърдението, че войната е с цел предотвратяване на ядрено въоръжаване, е само извинение. В миналото са използвани подобни основания, като неверните твърдения за оръжия за масово унищожение в Ирак, измислените обвинения в трафик на наркотици срещу президента на Венецуела и други неоснователни обвинения срещу Либия, Колумбия, Никарагуа и други.

Ядрената бомба е забравена и днес вече не е истинският въпрос.

Много анализатори и историци смятат, че действителната цел е отстраняването на лидери, които се стремят да контролират ресурсите на собствените си държави по начин, който предизвиква американската власт. Това се е случвало и преди — от Иран през 1953 г. до Либия през 2011 г. Поддръжниците на настоящия конфликт го разглеждат като част от тази дългогодишна хегемонистична политика. Те вярват, че тя е необходима за запазване на влиянието на САЩ в света, дори ако това отслабва Организация на обединените нации и други международни организации. Според тях тази твърда и агресивна политика е оправдана, защото би могла да създаде Близък изток, който е по-политически ориентиран към Съединените американски щати и по-стабилен под тяхното лидерство. Те твърдят, че решителни действия срещу Иран биха премахнали предполагаемата ядрена заплаха и биха предупредили други съперничещи държави да не оспорват американската мощ. Според тях това би могло дори да допринесе за подобряване на регионалните отношения, включително евентуално по-близки връзки между Израел и Саудитска Арабия. САЩ се стремят също така да защитят икономиката си от внезапни увеличения на цените на петрола и да ограничат съперници като Китай, който е силно зависим от иранския петрол за своята индустрия.

Последните събития силно подкрепят твърдението, че демокрацията се разрушава и показват авторитарната власт на Доналд Тръмп. Макар Тръмп някога да се самоопределяше като „Президент на мира“, който ще сложи край на безкрайните войни на Америка, неговата администрация вместо това ръководеше значителни военни действия в чужбина. В началото на януари 2026 г. американски сили извършиха удар във Венецуела, довел до отвличането на Николас Мадуро, законния президент на независима държава и член на Организацията на обединените нации. В края на февруари 2026 г. съвместни удари на САЩ и Израел доведоха до убийството на върховния лидер на Иран, което представлява драматична ескалация на военния хаос.

Гледна точка на Израел

Участието на Израел в тази война също е забележимо и значимо. Бенямин Нетаняху, престъпният лидер на ционисткия режим, който е осъден от Международен наказателен съд и е отговорен за смъртта на 72 000 жители на Ивицата Газа, включително 16 500 деца, е посочен като основната фигура, насърчила Доналд Тръмп да започне атаки срещу Иран. Войната, водена от Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп срещу Иран, е напълно неоправдана, незаконна и нелегитимна. Тръмп е превърнал лозунга „Америка на първо място“ в „Израел на първо място“. За съжаление, президентът на САЩ Тръмп възприема Иран основно през призмата на Нетаняху и действа в услуга на целите на ционисткия режим. По този начин Нетаняху в крайна сметка успя да въвлече Съединените американски щати във война с Иран и днес сме свидетели на незаконната и нелегитимна агресия на САЩ и ционисткия режим срещу Иран.

Гледна точка на европейските държави към политиката на Тръмп

Европейските държави трябва да осъзнаят, че стратегията на умиротворяване се е доказала като контрапродуктивна. Политиката на умиротворяване, възприета от няколко европейски сили, особено от Обединеното кралство и Франция, спрямо Адолф Хитлер в годините преди Втората световна война, се основаваше на убеждението, че удовлетворяването на някои от териториалните искания на Германия ще предотврати по-голям конфликт. Вместо да осигури мир обаче, тази политика насърчи експанзионистичните амбиции на Хитлер. През 1939 г. Германия нахлу в Полша, което доведе до избухването на Втората световна война и доказа, че политиката на умиротворяване не е успяла да спре агресията. Приемането от Европа на американската хегемония не я е защитило. Вместо да осигури стабилност, тази позиция остави континента изложен на последиците от агресивните външнополитически авантюри на Вашингтон — особено в Близкия изток и Северна Африка — които предизвикаха вълни от миграция, чието бреме Европа понася сама.

През последните дни в Иран Съединените американски щати и Израел многократно са атакували цивилни обекти в цялата страна. Атака срещу начално училище в Минаб, малък град в южната част на Иран, доведе до смъртта на 175 невинни ученички. Подобни атаки в същия ден в други градове доведоха до смъртта на още ученици. Тази серия от широкообхватни и систематични нападения срещу цивилното население напълно попада в дефиницията за престъпления срещу човечеството. На 1 март 2026 г. бяха поразени сгради на Червения полумесец, както и три болници в Техеран, болница „Абу Зар“ в Ахваз и три спешни бази в градовете Сараб, Чабахар и Хамедан, заедно с множество жилищни сгради във всеки голям и малък град и село.

В светлината на продължаващите престъпления, извършвани в рамките на този агресивен и варварски акт от страна на Съединените американски щати и израелският режим, Ислямска република Иран настоятелно призовава международните и правозащитните органи, включително Генералния секретар на Организацията на обединените нации, Съвета за сигурност на ООН и други съответни международни институции, да предприемат незабавни, конкретни и ефективни мерки за осъждане на тези атаки, за предотвратяване на продължаването на подобни действия и за осигуряване на отговорност на виновните лица.

Самоотбрана като законно право на Иран

Въздушните атаки, извършени от ционисткия режим и Съединените американски щати срещу Иран, представляват нарушение на член 2, параграф 4 от Устава на Организацията на обединените нации и явен акт на агресия срещу Ислямска република Иран. В отговор на такава агресия Иран си запазва присъщото право на самоотбрана съгласно член 51 от Устава на Организацията на обединените нации. Въоръжените сили на Ислямска република Иран ще използват всички необходими средства и способности, за да противодействат на тази престъпна агресия и да отблъснат враждебните действия. Ислямска република Иран потвърждава готовността си да се защитава толкова дълго, колкото е необходимо.

Иран не е започвал нито една война през последните три века и неговите въоръжени сили никога не са предприемали настъпателни действия, освен за защита. Независимо от цената, Иран решително ще защитава себе си и своята шестхилядолетна цивилизация и ще накара враговете си да съжаляват за своите погрешни изчисления.

Снимки на болницата „Ганди“ и училището „Минаб“


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    58 4 Отговор
    Иранците са Арии като нас БолгАриите

    Коментиран от #8

    21:31 03.03.2026

  • 2 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    99 2 Отговор
    Моите съболезнования на народа на Иран.

    21:33 03.03.2026

  • 3 си дзън

    11 83 Отговор
    Да свалят оръжие иранците, докато е време, че съседите точат зъби...

    21:35 03.03.2026

  • 4 Сталин

    80 5 Отговор
    Българския народ иска да изрази своето възхищение от смелостта на великите перси които чистят света от ционистката чума ,и скоро време организираме въоръжени сили в България от фронта за освобождение на България от тиранията на жидомасоните и ще бъдем скоро рамо до рамо в борбата за освобождение на планетата от кошерната чума

    Коментиран от #30

    21:36 03.03.2026

  • 5 Българин

    81 6 Отговор
    Да живее Иран (Персия)!

    21:36 03.03.2026

  • 6 Пич

    65 4 Отговор
    Е...... същото ви го казах и аз !!! Само паветните липси на разум мислят, че петрола е най важен !!! Не бе, най важен е контрола на Ормузкия проток!!! Защото всички играчи в региона умират прави!!!

    Коментиран от #15

    21:37 03.03.2026

  • 7 Политкоректен

    43 3 Отговор
    Добре казано.

    Коментиран от #48

    21:37 03.03.2026

  • 8 Сталин

    46 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Недей да слагаш цървулите до великите перси,жалките и мизерни цървули дори ги е страх да напсуват Тиквата и Прасето

    Коментиран от #31

    21:38 03.03.2026

  • 9 Гай Турий

    48 3 Отговор
    Много добър дипломатически ход. Нашата ционистка марионетка от дъртешкия СДСарски обор трябва да му иска извинение заради мъртвешкото си отношение към тяхната болка и траур.

    21:38 03.03.2026

  • 10 Той каза

    48 3 Отговор
    Запрянов и Чумата Надя-Цел номер 1

    21:38 03.03.2026

  • 11 Налудник

    48 6 Отговор
    Кажи им на твоите хора, че външният ни министър, еврейката Нейнски и оня дедо са призовали Иран "да спре с атаките". Да знаят персите къде и по кои да гърмят първо.

    Коментиран от #16

    21:38 03.03.2026

  • 12 Госあ

    45 3 Отговор
    Точно и ясно са казани целите на нападението ! А починът на действие не е изненада за никой - масови убийства на цивилни.

    21:40 03.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 име

    41 5 Отговор
    Хитлеряху от 20 години ги обвинява, че правели ядрено оръжие, последно миналата година уж бяха обогатили уран до 90% и бяха на седмици от създаването на ядрено оръжие. И така вече 20г. Много ясно, че е за да се притисне Китай, щото краварите са понци схема, само балони с АИ, недвижими имоти и борси, и няма как да им се опрат в развитието. А бонуса за Хитлepяxy е че Иран останаха една от посредните мюсюлмански страна, която им се противопоставя. Сирия я разрушиха, Кадафи и Садам ги убиха, Египет и арабите си гледат кефа и си харчат парите от петрол, газ, туризъм и суецкия канал. Останаха само Иран и султана в Турция, който е не е нещо особенно, но и той е голяма глътка за Хитлеряху.

    21:41 03.03.2026

  • 15 си дзън

    10 36 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Божеее, какви гениални руски алгоритмични автомати има тук.

    Коментиран от #18, #25

    21:41 03.03.2026

  • 16 Сталин

    42 7 Отговор

    До коментар #11 от "Налудник":

    Персите са мъдри хора и знаят много добре кой са техните врагове ,скоро време пак ще бъдем приятели с великите перси както беше при великия Тодор Живков

    Коментиран от #27

    21:42 03.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А НА БАС👍

    6 20 Отговор
    ЧЕ КАТО СЕ СМЕНИ РЕЖИМА В КИЛИМАРИЯ
    ТОЗ ПРЪВ ЩЕ ИСКА ПОЛИТ.УБЕЖИЩЕ В БГ.😀

    21:44 03.03.2026

  • 20 Обичам когато

    9 0 Отговор
    Не ми изпълнявате командите-следва гър лен се к с за ре дак то ра

    21:44 03.03.2026

  • 21 Софиянец

    34 7 Отговор
    Българите сме с Иран 🇧🇬💪

    фащ и исраел са убийци и агресори

    Коментиран от #39

    21:44 03.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТРА ВЕС ТИ ти

    13 0 Отговор
    В ре дак ци я та-МО дде ра то р а

    21:45 03.03.2026

  • 24 Време е

    24 4 Отговор
    На ционистите да се потърси сметка за геноцида над палестинския народ!

    21:45 03.03.2026

  • 25 Пич

    16 5 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    Ако имаш мозък, опонирай по същество!!! Като разбираш от пасене на овце, не означава, че разбираш и от жени!!! Твоята те гълчи с - беееее!!!

    21:46 03.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКАДЖИЯ

    4 22 Отговор
    НАЧАЛНИК,
    Я СЕГА ШУБЛИКУВАЙ СНИМКИ
    ОТ СТОТИЦИТЕ БОЛНИЦИ
    ДЕТСКИ ГРАДИНИ..УЧИЛИЩА И Т.Н. ...
    ПОРАЗЕНИ И РАЗРУШЕНИ И УБИТИ
    ОТ ВАШИТЕ ДРОНОВЕ
    ПРЕДОСТАВЕНИ НА РФ!!!!
    АПРОПО....Е ВИДЯХТЕ ЧЕ ПАЛАЧИНКАТА
    СЕ ОБРЪЩА.......
    АПРОПО.....ЗАЩО НАПАДНАХТЕ
    ВСИЧКИ СЪСЕДИ ОКОЛО ВАС...ПОДЛEЦ....☝

    21:51 03.03.2026

  • 29 Надету

    8 2 Отговор
    КойМисраУкюлотити

    21:52 03.03.2026

  • 30 🤣......

    5 17 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Наистина копейките днес изплискахте легена🙈

    21:53 03.03.2026

  • 31 ....

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    За сметка на това комунделите ги попиляхнме от бъзик на връх Свети Никола.

    21:53 03.03.2026

  • 32 отстрани погледнато

    6 8 Отговор
    Петрола си е петрол от много десетилетия и цел за контрол, а 7 октомври извади на светло ирански проксита все с Х: хамас, хизбула, хуси, хути ... и катализира военното решаване на целите

    21:55 03.03.2026

  • 33 Карма

    10 19 Отговор
    Давахте дронове и ракети на кремълският убиец и терорист, да бомби, детски градини, училища, болници и театри, да избива невинни деца, жени, старци по автобусни спирки и смятахте че сте недосегаеми, е сега ви се стовари върху главите, сега как се чувствате?

    Коментиран от #34, #50

    21:57 03.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Българин от Турски Произход

    6 6 Отговор
    Ромът от България Копейкин заплашваше бъйгаритеус ирански ракети. Иран няма проблеми с нас. Не вярвайте на продажни роми чиято единствена цел е да си построят палат с вашите пари. Иран е хилядолетна държава много по стара от САЩ и други. Иран не застрашават никой. Бъдете спокойни.

    22:02 03.03.2026

  • 36 Ех да беше

    6 9 Отговор
    казал нещо и за руската агресия в Украйна

    Коментиран от #40

    22:02 03.03.2026

  • 37 Скоро Аятоласи

    3 8 Отговор
    Като този

    Иранския Народ ще ги беси по Крановете.

    Така правеше Режима на Ислямистите.

    Много ще им връщат на Тези Чалмари

    Коментиран от #55

    22:06 03.03.2026

  • 38 Българин

    11 1 Отговор
    Тръмп бил миротворец,дрън,дрън.САЩ искат да командват целия свят.Нещата не отиват на добре.Миграцията ще се засили и ще я отнесе най-врче Европа.

    22:07 03.03.2026

  • 39 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "Софиянец":

    И Фанатичната подкрепа за

    Разни Чалми и Ислямски Терористи

    Се превърна в Ежедневие на

    Русофилките и Купейките

    По нашите Територии.

    Коментиран от #43

    22:08 03.03.2026

  • 40 Да ама не....

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ех да беше":

    Стига ве....от това пoдлo плeме....

    22:09 03.03.2026

  • 41 Нека да пиша

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Лиз.ин пу.т.кин май.ка .ти .

    22:10 03.03.2026

  • 42 Иван

    12 2 Отговор
    Посланникът е напълно прав.Вдичко това е вярно.Съболезнования за иранския народ.Сега петролът ще скочи и то много.Вината е изцяло на САЩ,които подкрепят Израел.

    22:11 03.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Али Реза

    1 7 Отговор
    Е Наш ...

    Иранска Братюшка

    Сакън да не го върнете в Иран
    Че там много бързо ги
    Пращат при Върховния.

    22:13 03.03.2026

  • 45 1111

    10 2 Отговор
    България подкрепя Иран.Вън американските самолети от България,нямат място тук.

    22:13 03.03.2026

  • 46 Луд

    2 5 Отговор
    А кой финансираше бежанците по пътя им към Европа. А?

    22:13 03.03.2026

  • 47 Край

    7 2 Отговор
    Бог да е с иранския народ!

    22:16 03.03.2026

  • 48 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Политкоректен":

    да бяха казали на молеца, че е започнал непровокирана война

    22:19 03.03.2026

  • 49 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Изпитвайки уважение към военното и политическо ръководството на Иран и неговият народ е меко казано.Възхищение е точната дума ,с която да определим това,което Иран прави з ада защити правото си на съществуване!

    22:20 03.03.2026

  • 50 Хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Карма":

    Споко бе, Путин ще им прати ядрени атоми като отплата, които иранците ще ползват срещу враговете си, а Путин има доста от ядрените атоми !! Само гледай !!

    22:20 03.03.2026

  • 51 Вярвам Ви

    5 0 Отговор
    Да идеш при Гьобелс с декларация. Той ще я публикува само за подигравка, като си нагласи хранени хора да плюят. Българите, като стар народ, делил граница с персите, знаят, че такива подлости само англосаксите са способни да направят и разбира се под ръководство и контрол от самото зло!

    22:20 03.03.2026

  • 52 Лев Толстой

    1 5 Отговор
    този охранен чиновник, който няма собствено мнение скоро ще говори противоположни неща. Продажната костя-копейка демонстрираща приятелство с клетия посланик, до няколко седмици ще изглежда още по нелепо

    22:21 03.03.2026

  • 53 Хмм

    4 0 Отговор
    не им стига този ужасен режим, но и война, в която убиват децата им

    22:22 03.03.2026

  • 54 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    7 2 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС

    22:22 03.03.2026

  • 55 Клошар

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Скоро Аятоласи":

    Към днешна дата само агенти на Израел и местни жълтопаветници висят от стълбовете из цял Иран.Това е факт.Пожелателното мислене е еврейската пропаганда имаща за цел глупаците.

    22:23 03.03.2026

  • 56 Пълна солидарност с братският

    5 2 Отговор
    Ирански народ срещу агресора окупатор. Това е достойната позиция. Атлантическо ционистката ни сган не ни е важна. Доло атлантическите смотаняци
    и ционистките педофили. Долооо

    22:24 03.03.2026

  • 57 1111

    2 1 Отговор
    Ами така е - войната е за долара, петродолара, защото щатският дълг е космически, много страни се отказват от долара, като разплащателно средство, Щатите престъпно си го печатат, както им хрумне. Прави ли ви впечатление, че курсът на долара не е мръднал поне месец?
    А и Иран има лошия късмет да си направи държава върху американския петрол.

    22:24 03.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Иран и България

    6 2 Отговор
    Двете страни и народите им имат общи думи и това е така понеже в хилядолетията назад имаме общ корен на пра-деди.

    22:25 03.03.2026

  • 60 Абе не знам пичове

    6 2 Отговор
    Ама поне следете кой политици ще се докажат като ционистка гнусна сган и не гласувайте за тях. Поне това можете да направите хора. Водете си записки и мислете. Атлантик ли е или ционист просто го забравете. Тези хора са нищожества ампутирани от достойнство и морал. И си е точно така. И българите и целият свят трябва да изпитват "Епичен гняв“ към престъпниците САЩ и Израел които вероломно нападнаха Иран

    22:26 03.03.2026

  • 61 Абе избраха ли нов Аятолах?!

    1 6 Отговор
    Ако няма желаещи може да изпрати Костя Копанаркин.И той понамирисва.

    22:29 03.03.2026

  • 62 Изцяло подкрепяме

    7 1 Отговор
    Това изявление на Посланика на Ислямска република Иран в България ! На 100% българите сме с вас. Българите мразим ционистката нацистка сган. Българите в огромното си мнозинство мразим атлантизма, ционизма и НАТО ! Пълна солидарност с братският ирански народ срещу агресора окупатор.

    22:30 03.03.2026

  • 63 калушковци и атлантически извратеняци

    1 0 Отговор
    Налапайте патлака ! Направете поне едно добро дело за народа

    22:31 03.03.2026

  • 64 Дайте пълна свобода хора

    2 0 Отговор
    На "Епичният си гняв“ срщу престъпниците САЩ и Израел ! По всякакъв възможен начин. Бъдете достойни и морални хора

    22:32 03.03.2026

  • 65 Като всеки достоен българин

    3 0 Отговор
    И аз "Епичен гняв“ изпитвам към престъпниците САЩ и Израел

    22:33 03.03.2026

  • 66 Има ли хора със специални потребности

    3 0 Отговор
    На които трябва да им се обяснява защо трябва да изпитват "Епичен гняв“ към военнопрестъпниците, агресори и терористи САЩ и Израел които вероломно нападнаха Иран? Има ли атлантенца със специални потребности ?

    22:34 03.03.2026

  • 67 САЩ е нацистки коптор!

    3 1 Отговор
    Не го пиша аз, пише го сенатор от демократическата партия на САЩ и е публикувано в цялата му красота на сайта на WSWS ! (САЩ е нацистка държава хора)....
    От поне 10 години ... показателно е, че всичко което съдържа. Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появява никъде в американските и западните медии. Няма го и в изказа на политическата нацистка върхушка. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация.... Нима не сте го забелязали? А? Тези пропуски не са случайни. Те са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на нацистите,атлантиците и ционистите отрича.)....

    22:35 03.03.2026

  • 68 Света мрази евреите

    2 1 Отговор
    И има защо. Това са метастази на тумора наречен ционизъм, тумора наречен нацизъм

    22:36 03.03.2026

  • 69 когато влязохме в НАТО

    2 1 Отговор
    Още тогава приехме че сме смет. Атлантическа ционистка смет. Миризлива и токсична, самоунищожаваща се и лумпенизирана. В това ни превърнаха шепа продажни нищожества, най гнусната отайка на обществото.

    22:37 03.03.2026

  • 70 Представяте ли си извратеняци

    1 1 Отговор
    Каква гейска комуна е един самолетоносач? А? Само си представете какви извратенийки въртят в момента там

    22:38 03.03.2026

  • 71 Дали е чудно

    1 0 Отговор
    че от създаването на Израел до края на 2025 г. Общото събрание на ООН е приело над 500 резолюции, пряко или косвено свързани с Израел, като поне 300 от тях изрично осъждат или критикуват Израел. А Съветът за сигурност на ООН прие 260 резолюции, свързани с арабско-израелския конфликт, като 90 от тях изрично осъждат или критикуват еврейската нацистка държава.

    22:41 03.03.2026

  • 72 Не гласувайте

    1 1 Отговор
    За партии на атлантическите терористи

    22:42 03.03.2026

  • 73 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    1 1 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС!

    22:43 03.03.2026

  • 74 Вярно

    0 1 Отговор
    "За съжаление, президентът на САЩ Тръмп възприема Иран основно през призмата на Нетаняху и действа в услуга на целите на ционисткия режим.
    По този начин Нетаняху в крайна сметка успя да въвлече Съединените американски щати във война с Иран и днес сме свидетели на незаконната и нелегитимна агресия на САЩ и ционисткия режим срещу Иран"

    22:43 03.03.2026

  • 75 Дзак

    0 0 Отговор
    Сайта на Провокатора!

    22:48 03.03.2026

  • 76 Професор

    0 0 Отговор
    Вън "превъзходителството" от християнска България!

    22:51 03.03.2026