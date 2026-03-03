Вучич: Европа "отива по дяволите“ заради затварянето на Ормузкия проток

Сръбският президент Александър Вучич прогнозира тежки последици за Европа от продължаващата блокада на Ормузкия проток на фона на продължаващата ескалация в Близкия изток, съобщи телевизионният канал N1.

„Влизаме в невъзможна ситуация. Ако това продължи, всички в Европа буквално ще отидат по дяволите“, каза президентът по време на проверка на реконструирания контролен център на сръбската електропреносна мрежа. „Ако Ормузкият проток не бъде отворен, цените на петрола ще ни убият всички.“

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че над 3000 кораба чакат в пристанищата на Персийския залив, за да преминат през Ормузкия проток. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и оттам с Индийския океан. През него се транспортира приблизително една пета от световния износ на петрол.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.