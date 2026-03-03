Новини
Бизнес »
Вучич: Европа "отива по дяволите“ заради затварянето на Ормузкия проток

Вучич: Европа "отива по дяволите“ заради затварянето на Ормузкия проток

3 Март, 2026 21:43 1 719 26

  • алексадър вучич-
  • иран-
  • петрол-
  • европа-
  • цени

Ако той не бъде отворен, цените на петрола ще „убият всички“

Вучич: Европа "отива по дяволите“ заради затварянето на Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич прогнозира тежки последици за Европа от продължаващата блокада на Ормузкия проток на фона на продължаващата ескалация в Близкия изток, съобщи телевизионният канал N1.

Влизаме в невъзможна ситуация. Ако това продължи, всички в Европа буквално ще отидат по дяволите“, каза президентът по време на проверка на реконструирания контролен център на сръбската електропреносна мрежа. „Ако Ормузкият проток не бъде отворен, цените на петрола ще ни убият всички.“

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че над 3000 кораба чакат в пристанищата на Персийския залив, за да преминат през Ормузкия проток. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и оттам с Индийския океан. През него се транспортира приблизително една пета от световния износ на петрол.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...🥳

    17 2 Отговор
    А що бендзина у Сръпско е с левче по-скъп отколкото в България 😁

    21:47 03.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данко Харсъзина

    9 7 Отговор
    Докато персите не престанат да мятат дронове и ракети, проливът остава затворен.

    21:47 03.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    22 14 Отговор
    Вучич не гледа собствената си кочина, загрижил се за Европа. Очаквам и Мицко да изока.

    21:49 03.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    7 7 Отговор
    Анджък, хер Вучич !!! Я...... колко мулти - култи го казах ?! И овчарите ще го разберат , Урсулианците - никога !!! Хлебарката се трепе механично , иначе - не е сигурно!!!

    21:49 03.03.2026

  • 7 Копейкин Костя

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Слабо, ватенка.
    200 туби трябват!

    21:50 03.03.2026

  • 8 Може би

    11 2 Отговор
    Цялото изявление на Александър Дугин известен като "психолога на Путин" чийто дъщеря Дария Дугина преди 2 години беше взривена от Украинското контраразузнаване - "Унищожават нашите съюзници един по един и по план. Унищожиха Сирия ,Венецуела, сега Иран. Северна Корея мълчи и Ким-Чен -Ун защото се опасяват че са следващите. Дори и с декларация не осъдиха нападението над Иран. Следващите сме ние. Преди време Тръмп заяви че разполагат с такива оръжия за които никой не предполага че съществуват. Нашето външно министерство поиска повече информация и не получи. А повече от 4 години буксуваме в Украйна и сме толкова отслабени че нямаме сили да защитим нашите съюзници и пред очите ни ги унищожават"

    21:51 03.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Чака нафта от Орбан, но и за Орбан няма. Зеленски врътна крана на нефтопровода Дружба. Сега ще чака Мицко да му дава от петролопровода от Гърция. Ако гърците му продадат, че Мици е етнички македон.

    21:53 03.03.2026

  • 10 Пич

    6 1 Отговор
    Вучич пази култура!!! Аз ви го казах както требе - Ако допуснем че Тръмп и Нетаняху не са малоумнци, а имат цел , тази цел няма как да бъде друга , освен да Е.М. на Европа !!! Защото те постигнаха предварителните си цели, Европа да няма полезен ход !!! След като мехлюзите Урсулианци не си възстановиха газопроводите и петролопроводите , които евреите разрушиха, сега дори Русия да ги съжали и да реши да ги спасява, няма по какво да им прати спасение!!!

    Коментиран от #15

    21:55 03.03.2026

  • 11 А50

    1 1 Отговор
    Ами ще одите пеш, добре е за здравето, има и евтин кукуруз от Бразилия, кво се оплаквате. Ние сме се диверсифицирали отвсекъде.

    21:56 03.03.2026

  • 12 ,,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Грозната истина":

    Са или си комундел, или турчин, или шизо, нормален не си де.

    21:57 03.03.2026

  • 13 ЕСССР

    7 3 Отговор
    Санкциите на Другарката Урсула, ще сработят на нитро срещу ЕСССР! Кранче Русия затворено, кранче Ормуз затворено, кранче САЩ да го Д...!
    Трижди ура за акушерката гробокапачка!

    21:59 03.03.2026

  • 14 А50

    5 2 Отговор
    След зимата газта в европейските хранилища е на свършване, е сега ще ги пълнят на луди пазарни цени и ще си отвличат танкери и газовози като маски през Ковида. Сега ще видите евроатлантическа солидарност

    Коментиран от #19

    21:59 03.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Русия дори и да иска, не може да спаси никого. Дори Орбан. По голям клоун от Вучич е само Мицко Македонски. Дори нашите педофили, са 20 нива над тях.

    Коментиран от #16

    21:59 03.03.2026

  • 16 Ужасссс...

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Тебе менингит не може да те хване!!! Няма мозък за поразяване!!!

    22:05 03.03.2026

  • 17 Смешник

    0 2 Отговор
    Да ходят сега да се молят на Путин да им възобнови доставките

    22:06 03.03.2026

  • 18 Цвете

    2 1 Отговор
    ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕ ВУЧИЧ, КАК СЕ ИЗКАЗВА. ДУМИТЕ МУ ЗВУЧАТ ДОСТА ЗАПЛАШИТЕЛНО И НЕ Е В НЕГОВ ИНТЕРЕС.

    22:09 03.03.2026

  • 19 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "А50":

    Ей тъкмо написах и вече се е започнало. В Средиземно море са атакували с безпилотник и са запалили руски газовоз за Китай. Сатанистите ще подпалят света, Русия да не се прови че не я засяга, а открито да застане до Иран и да поведът довършваща битка на сатанистите

    Коментиран от #25

    22:11 03.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 За кой път вече...

    4 0 Отговор
    Апокалиптични Евразийски тъпотии не се сбъдват ?!?!?

    22:13 03.03.2026

  • 22 Време е

    2 1 Отговор
    Запада се разпада.Въпреки това Сърбия ще си остане аутсайдер,освен ако не разбере че е баш в Европа.

    22:24 03.03.2026

  • 23 Фори

    0 1 Отговор
    След като Украйна нападна Русия и Иран Америка двете страни произвеждащи най много петрол това може да се очаква!

    22:26 03.03.2026

  • 24 Ти ли си следващият,

    0 0 Отговор
    Бе муджихидин, тоталитарен диктатор си

    22:29 03.03.2026

  • 25 13675

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "А50":

    Е, защо пишеш тук звънни на Путин и му кажи какво да прави.... АМАН, от алтави хора!!!

    22:35 03.03.2026

  • 26 Един

    0 0 Отговор
    Тоя па! Ние взимаме петрол от Азербайджан през Чейхан Турция., от Либия, от Алжир, от Нигерия и други африкански държави, от САЩ и не на последно място от Норвегия. Няма да остане никой на сухо. Малко по-скъпо да, но не и без. Доставките от залива са главно за Азия. Вучич да си гледа неговата ситуация, че не изглежда много розова. Че без чебурашките ще го нагъъзят здраво.

    22:43 03.03.2026