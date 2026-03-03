Вучич: Европа "отива по дяволите“ заради затварянето на Ормузкия проток

Сръбският президент Александър Вучич прогнозира тежки последици за Европа от продължаващата блокада на Ормузкия проток на фона на продължаващата ескалация в Близкия изток, съобщи телевизионният канал N1.
„Влизаме в невъзможна ситуация. Ако това продължи, всички в Европа буквално ще отидат по дяволите“, каза президентът по време на проверка на реконструирания контролен център на сръбската електропреносна мрежа. „Ако Ормузкият проток не бъде отворен, цените на петрола ще ни убият всички.“
По-рано The Wall Street Journal съобщи, че над 3000 кораба чакат в пристанищата на Персийския залив, за да преминат през Ормузкия проток. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и оттам с Индийския океан. През него се транспортира приблизително една пета от световния износ на петрол.
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ...🥳
21:47 03.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Данко Харсъзина
21:47 03.03.2026
4 Данко Харсъзина
21:49 03.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
21:49 03.03.2026
7 Копейкин Костя
До коментар #2 от "Сталин":Слабо, ватенка.
200 туби трябват!
21:50 03.03.2026
8 Може би
21:51 03.03.2026
9 Данко Харсъзина
21:53 03.03.2026
10 Пич
Коментиран от #15
21:55 03.03.2026
11 А50
21:56 03.03.2026
12 ,,,,,,
До коментар #5 от "Грозната истина":Са или си комундел, или турчин, или шизо, нормален не си де.
21:57 03.03.2026
13 ЕСССР
Трижди ура за акушерката гробокапачка!
21:59 03.03.2026
14 А50
Коментиран от #19
21:59 03.03.2026
15 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Пич":Русия дори и да иска, не може да спаси никого. Дори Орбан. По голям клоун от Вучич е само Мицко Македонски. Дори нашите педофили, са 20 нива над тях.
Коментиран от #16
21:59 03.03.2026
16 Ужасссс...
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Тебе менингит не може да те хване!!! Няма мозък за поразяване!!!
22:05 03.03.2026
17 Смешник
22:06 03.03.2026
18 Цвете
22:09 03.03.2026
19 А50
До коментар #14 от "А50":Ей тъкмо написах и вече се е започнало. В Средиземно море са атакували с безпилотник и са запалили руски газовоз за Китай. Сатанистите ще подпалят света, Русия да не се прови че не я засяга, а открито да застане до Иран и да поведът довършваща битка на сатанистите
Коментиран от #25
22:11 03.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 За кой път вече...
22:13 03.03.2026
22 Време е
22:24 03.03.2026
23 Фори
22:26 03.03.2026
24 Ти ли си следващият,
22:29 03.03.2026
25 13675
До коментар #19 от "А50":Е, защо пишеш тук звънни на Путин и му кажи какво да прави.... АМАН, от алтави хора!!!
22:35 03.03.2026
26 Един
22:43 03.03.2026