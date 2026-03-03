Новини
Иран скоро ще обяви името на новия лидер на Ислямската република

3 Март, 2026 21:21

Израелските отбранителни сили потвърдиха удар по сграда в Иран, където е трябвало да бъде избран наследникът на Хаменей

Иран скоро ще обяви името на новия лидер на Ислямската република - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранското експертно събрание, което избира върховния лидер на Ислямската република, скоро ще обяви името на новия държавен глава, съобщи информационна агенция Fars.

Според нейни източници, заседанията на събранието протичат „както обикновено и в сигурна среда“ и са към своя край. Агенцията прогнозира, че резултатите от гласуването могат да бъдат обявени „в следващите дни или дори часове“.

Съобщава се също, че покойният върховен лидер на Иран Али Хаменей не е посочил потенциалния си наследник приживе и е делегирал въпроса на експертното събрание.

Израелските военновъздушни сили удариха сградата на експертното събрание, което избира върховния лидер на Иран, разположен в град Кум. Това беше потвърдено от говорителя на израелската армия, бригаден генерал Ефи Дефрин.

„Този ​​следобед ударихме сграда, където трябваше да се проведе заседанието на Експертния съвет в Кум. Планираше се да се избере наследник на Върховния лидер. Една от основните отговорности на Върховния лидер е управлението на системите за сигурност и ние няма да позволим на този режим да възстанови военната си мощ. Все още изучаваме резултатите от този удар и ще ги докладваме, когато знаем“, каза той на брифинг.


  • 1 Насралаа

    29 11 Отговор
    Бункера не спасява.

    21:22 03.03.2026

  • 2 Слава Украйна

    25 19 Отговор
    И скоро ше търсят но
    Както казва Тръмп ще живеят кратко

    Коментиран от #25, #28

    21:22 03.03.2026

  • 3 😁.........

    27 15 Отговор
    И докато го обявите, и пак нов трябва да избирате🤣.

    21:23 03.03.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    19 17 Отговор
    Междувременно Смотаняху обяви, че тая работа с Иран можело да се попроточи повечечко
    нямало да е 4 дена, нямало да е и 4 седмици щяло да отнеме време...

    Коментиран от #51

    21:23 03.03.2026

  • 5 Слава САщ

    26 23 Отговор
    Попиляха ги за 1 ден
    Не като Путин да реве за помощ на Северна корея и 5 години 3 села
    Хем са на сухопутна граница

    Коментиран от #34, #59, #67

    21:24 03.03.2026

  • 6 си дзън

    21 14 Отговор
    Новият е внукът на аятолаха. До кога ли?

    21:24 03.03.2026

  • 7 Колко чалми

    17 13 Отговор
    Са останали сираци след удара на събранието?

    21:24 03.03.2026

  • 8 Ариел

    27 10 Отговор
    Ако иска да поживее повече по добре е да не му съобщават името.

    21:24 03.03.2026

  • 9 Ако няма желаещи за президент

    20 16 Отговор
    Путин ще прати един Руснак
    Той не струва нищо поне

    Коментиран от #24

    21:25 03.03.2026

  • 10 Тити

    23 14 Отговор
    Новият лидер с некролог в джоба живота им е по къс от на мухите.

    21:25 03.03.2026

  • 11 Хе хе

    21 3 Отговор
    Аз знам кой ще е - нашият любим Последен Софиянец!

    21:25 03.03.2026

  • 12 по добре

    20 9 Отговор
    да не го обявяваче ще го затрият за 24 часа тоя новия

    21:25 03.03.2026

  • 13 Те днес бяха сабрани да избират

    17 12 Отговор
    Но Уви зградата им се срути на главите и Умряха 88 кандидат президента на веднъж Пак!

    Коментиран от #39

    21:26 03.03.2026

  • 14 Трябват нестандартни решения

    16 8 Отговор
    Обявяват всички 90 милиона за аятоласи, и като утрепят веднага новоизбрания, този който е най-наблизо става шеф, така няма да губят време за сбирки и избори.

    21:26 03.03.2026

  • 15 впечатляващи

    11 8 Отговор
    Заседанията също са в "сигурна среда" както и отведения на "сигурно" място аятолах.

    21:27 03.03.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    4 12 Отговор
    Гледай я безмозъчната плява бе - цитирам им Вожда им Ционист и ония вместо да славят дявола тръгнали червени палци да му слагат...

    21:27 03.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 българин

    13 15 Отговор
    ФАТАХ ЛЕТИ ОТ ИРАН ДО БЪЛГАРИЯ ЗА 8 МИНУТИ ....КОЙ ЩЕ Я СПРЕ ,ОНЯ С ПАМПЕРСА ИЛИ М@СТИЯТА НАДКА....РЕАЛНА ЦЕЛ СМЕ ,ЗА РАЗЛИКА ОТ ИСПАНИЯ И РУМЪНИЯ КОИТО ИЗГОНИХА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ КОГА ЩЕ НИ УДАРЯТ - ДО КРАЯ НА СЕДМИЦАТА ИЛИ УТРЕ

    Коментиран от #27, #33

    21:28 03.03.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    14 10 Отговор
    Наследникът колко дни ще изкара на поста преди да замине при Аллах? Питам, и отговор не искам.

    21:28 03.03.2026

  • 20 Милено Куха Картуно

    13 10 Отговор
    Още
    Ли си Русофилка ма?
    Не видя ли какво стана със Иран ?
    И Путин пак не чул не видял не разбрал че помощ чакат хората!!

    21:28 03.03.2026

  • 21 12...34

    11 7 Отговор
    Тоя ще трябва да много надрусан ако приеме

    21:28 03.03.2026

  • 22 пиночет

    14 10 Отговор
    Абе,те и Мадуро го пазеха уж, палячовския руски Спец Наз?

    21:29 03.03.2026

  • 23 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКАДЖИЯ

    10 7 Отговор
    НА ТЕЗИ МОЛЛИ
    ДОМОВАТА КНИГА
    СИГУРНО Е ПО ГОЛЯМА
    ОТ ДВА ТОМА НА....„ВОЙНА И МИР”...😀

    21:29 03.03.2026

  • 24 Европеец

    17 16 Отговор

    До коментар #9 от "Ако няма желаещи за президент":

    Какво да ти отговоря, освен Честит празник..... Слава на руските богатири паднали за освобождението на неблагодарна България от турско робство.... Слава на Русия - освободителката.....

    Коментиран от #36

    21:29 03.03.2026

  • 25 Путин днес със треперящ глас

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Е споменал че бункерът му не е достатъчно дълбоко!

    Коментиран от #32, #44

    21:29 03.03.2026

  • 26 Заседанието протича както обикновено

    17 9 Отговор
    Всички заседатели са вече при Хаменеи.

    21:29 03.03.2026

  • 27 си дзън

    14 7 Отговор

    До коментар #18 от "българин":

    Споко, той Фатаха вече те е ударил в главата.

    21:31 03.03.2026

  • 28 Тръмп каза 5 седмици но не му вярвам!

    14 11 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Като гледам къв тупаник ядът Иранците май ще приключат за 2 седмици

    21:31 03.03.2026

  • 29 Биби

    7 8 Отговор
    Ами аре ве.... какво се туткате, досега трябваше да сте го избрали, колко време ще ви чакаме?

    21:31 03.03.2026

  • 30 Ха-ха

    13 8 Отговор
    В момента най-рисковата длъжност в света е аятолах на Иран. Максимална преживяемост на тази длъжност - 24часа.!

    21:31 03.03.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    13 9 Отговор
    Израилтяните са изплющяли сградата където са се били събрали. Скоро ще разберем колко от тях са заминали при Аллах.

    21:32 03.03.2026

  • 32 Хеми значи бензин

    11 10 Отговор

    До коментар #25 от "Путин днес със треперящ глас":

    Най сетне дойде времето в което няма престъпник който да може да се укрие така че да се измъкне.

    21:32 03.03.2026

  • 33 иронията стефано 148

    9 8 Отговор

    До коментар #18 от "българин":

    Не се паникьосвай българино на националния си празник.
    Между Иран и страната ти е Ердо, който си пази небето от прелитащи НЛО.

    21:34 03.03.2026

  • 34 Да но Путин воюва със малоумни Прасета

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Слава САщ":

    И малоуни генерали к логично малоумна техника
    Макар че са 20 към 1 пак ще загуби

    21:34 03.03.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    14 7 Отговор
    Май, май, цялото "експертно събрание" е отлетяло при Аллах. Скоро ще разберем.

    Коментиран от #42

    21:35 03.03.2026

  • 36 Забравил си нещо

    14 10 Отговор

    До коментар #24 от "Европеец":

    Украинци са мрели в България

    Коментиран от #50

    21:35 03.03.2026

  • 37 Солидарен

    6 12 Отговор
    Някой,чувал ли е нещо от Натаняху тия дни?
    За едно приятелче питам,еврейче

    21:36 03.03.2026

  • 38 Георгиев

    4 16 Отговор
    Мосад е проникнал тотално в Иран. Затова са толкова успешни бомбардировките им. Но номбили избора на държавен глава. Убиха единия, пречат на избора на друг на неговото място. Пълна дивотия. Чудя се как още не са взели няколко ядрени бомби от Пакистан и да затрият Тел авив.

    Коментиран от #43

    21:37 03.03.2026

  • 39 Девица от екипа

    12 4 Отговор

    До коментар #13 от "Те днес бяха сабрани да избират":

    И тези 88те дойдоха при нас, само проблема е като при другите, сега им търсим инструментите из развалините.

    21:37 03.03.2026

  • 40 смешници

    15 1 Отговор
    един иракски самолет не се вдигна да се бори смешници долни

    Коментиран от #46

    21:37 03.03.2026

  • 41 Лорд дред

    11 3 Отговор
    Как да го изберат като всички са унищожени

    21:39 03.03.2026

  • 42 Тц...

    9 3 Отговор

    До коментар #35 от "Данко Харсъзина":

    Не е през май, днес са отпътували при девиците.

    21:39 03.03.2026

  • 43 А Бре Рубло Идиот

    15 2 Отговор

    До коментар #38 от "Георгиев":

    Кога Пакистан ще им даде Ядрено оръжие?

    Кой ги обича Иран и Аятоласите ?

    Само Купейките сте им фенове

    Бре Рубло Идиот.

    21:40 03.03.2026

  • 44 Витанов

    11 3 Отговор

    До коментар #25 от "Путин днес със треперящ глас":

    Начи за 4 години ако путин беше копал по един метър на ден вече да е към центъра на Земята .

    21:40 03.03.2026

  • 45 Спас

    11 3 Отговор
    Чакаме следващата изпържена чалма!

    21:41 03.03.2026

  • 46 Да, бе

    10 0 Отговор

    До коментар #40 от "смешници":

    И как да се вдигне като нямат никакъв контрол над въздушното си постранство още от първите 12 часа. В момента когато самолет се искара на писта бива бомбен преди да тръгне да излита.

    Коментиран от #47

    21:43 03.03.2026

  • 47 нали тва казвам

    9 0 Отговор

    До коментар #46 от "Да, бе":

    Смешници са .....

    Коментиран от #49

    21:45 03.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Такива

    13 1 Отговор

    До коментар #47 от "нали тва казвам":

    са, но още по смешни са месните копейки, които се пенят и потапят самолетоносачи

    Коментиран от #52

    21:48 03.03.2026

  • 50 Европеец

    2 8 Отговор

    До коментар #36 от "Забравил си нещо":

    Кои украинци.... Тия от Новорусия или Малорусия..... Вземи и по прочети малко, па не ми отговаряй....

    21:48 03.03.2026

  • 51 Мдаа!🤔

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Тъкмо персите извадиха новите ракети и САЩ искат да бягат!😂

    Коментиран от #58

    21:49 03.03.2026

  • 52 ааа ясно

    7 1 Отговор

    До коментар #49 от "Такива":

    Те се потят и на Кимчо даже и се възбуждат ама такива са си де.

    21:50 03.03.2026

  • 53 Баааааа

    1 1 Отговор
    Кво значи тоз син пушиляк?

    Коментиран от #55

    21:51 03.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 да си налягаш

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Баааааа":

    Парцалите .... тва значи.

    21:54 03.03.2026

  • 56 Гост

    7 0 Отговор
    Аве то днес щеше да го обяви ама нещо се случило там ,бомба паднала в конклава

    21:55 03.03.2026

  • 57 Ташаков

    7 1 Отговор
    Евала за коментарите пичове,утрепахте ги копеите

    21:55 03.03.2026

  • 58 Тошо С водката

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Мдаа!🤔":

    Пък Тошо С водката разправял на неговите зрители за 2 потопени самолетоносача .
    Пък то даже няма ударен самолетоносач.
    😆😆😆

    Коментиран от #61

    21:58 03.03.2026

  • 59 Град Козлодуй

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Слава САщ":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    21:59 03.03.2026

  • 60 Артилерист

    3 4 Отговор
    Американците са сбъркали, както по отношение на очаквани протести и бунтове, които да пометат "остатъка" от управленския режим на Иран, така и като не са отчели, че иранската управленска система не е строго по вертикала. Бунтове не настанаха, а вместо тях иранците се обединиха за защита на държавата си. Второ, иранската система за управление е по-сложна и като такава се явява по-демократична дори от американската. Низовите звена на управление притежават самостоятелност да вземат решения без да чакат указания "от горе". Това им позволява бързо да се самоорганизират и следващият да заема мястото на излезлия от строя незабавно. Затова и без забавяне Иран започна ракетни удари по военните бази на американския агресор. Анализаторите считат, че демографията, територията, икономиката, армията и съюзниците позволяват на Иран да води дълга война на изтощение, което не може да се твърди за САЩ. Отделно, че продължителното ангажиране на САЩ във войната тук ще намали, ако не и да спре, помощта за Украйна...

    Коментиран от #63, #64, #65

    22:00 03.03.2026

  • 61 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Тошо С водката":

    Те винаги така правят имат навик от войната в Украйна. Скоро ще обявят че вече САЩ са останали без никакви самолетоносащи и ще почнат да ги потапят повторно. Ще ги докарат до поне 25 потопени за повече тежест

    22:03 03.03.2026

  • 62 Изчакайте

    2 0 Отговор
    иначе често ще правите съобщения

    22:05 03.03.2026

  • 63 Бързаш

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Артилерист":

    Бунтовете яма как да има докато падат бомбите. Тяхното време е точно след като "дъжда" спре. Малко търпение прояви.

    22:06 03.03.2026

  • 64 Рано е още за изводи

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Артилерист":

    иранците през последните 50г. живеят в робство, репресии, убийства, липса на информация, забрана за протести. Хората, които живеят в нормални държави, трудно може да се поставим хипотетично на тяхно място и да гадаем как биха реагирали.

    22:06 03.03.2026

  • 65 ич не те четох

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Артилерист":

    Обесняваш се повече от първата ми любов бе.

    22:08 03.03.2026

  • 66 Гъгнир

    1 0 Отговор
    Да не вземат да бумнат сградата на Експертното събрание заедно с всички кандидати 😁

    22:18 03.03.2026

  • 67 Гого

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Слава САщ":

    Според Вас колко държави воюват срещу Иран? Дали е само САЩ и реално има ли военни и пълномащабно нахлуване в Иран? Има информация за ракетни удари при които е убит лидера на Иран и толкова. А в Украйна колко държави воюват срещу Русия, която е предприела пълномащабно нахлуване? Отговора е целия колективен запад! И дали ако желаеха руснаците не биха могли да убият Зеленски с ракетни удари при положение, че нанасят десетки удари по Киев всеки ден и противовъздушната отбрана не може да спре тези ракети! Поради тези причини не може да се прави сравнение между двата конфликта.

    Коментиран от #68

    22:18 03.03.2026

  • 68 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Гого":

    Воюват срещу всички е много различно от воюват само срещу Украйна, която е подкрепяна от почети всички, но в доста ограничен като количество и неподходящт като време начин. Жестоката истина е, че от самото начало до сега се помага само точно толкова и така, че Украйна само да може да подължи да се съпротивлява, но не и да победи. Просто Украйна, изпълнява ролята на съвременния "Авганистан" за Русия. И последствята от това са вече безпорен факт.
    Руската сфера на влияние системно и методично се премахва докато Русия гледа безпомощно и само осъжда остро. Именно това което се случва сега в Иран е поредния етап от това премахване.

    22:36 03.03.2026

  • 69 Безспорно

    0 0 Отговор
    Аятолах ще е,въпреки че си е чист македонец като цялото човечество.

    22:37 03.03.2026

