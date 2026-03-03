Иран скоро ще обяви името на новия лидер на Ислямската република

Иранското експертно събрание, което избира върховния лидер на Ислямската република, скоро ще обяви името на новия държавен глава, съобщи информационна агенция Fars.

Според нейни източници, заседанията на събранието протичат „както обикновено и в сигурна среда“ и са към своя край. Агенцията прогнозира, че резултатите от гласуването могат да бъдат обявени „в следващите дни или дори часове“.

Съобщава се също, че покойният върховен лидер на Иран Али Хаменей не е посочил потенциалния си наследник приживе и е делегирал въпроса на експертното събрание.

Израелските военновъздушни сили удариха сградата на експертното събрание, което избира върховния лидер на Иран, разположен в град Кум. Това беше потвърдено от говорителя на израелската армия, бригаден генерал Ефи Дефрин.

„Този ​​следобед ударихме сграда, където трябваше да се проведе заседанието на Експертния съвет в Кум. Планираше се да се избере наследник на Върховния лидер. Една от основните отговорности на Върховния лидер е управлението на системите за сигурност и ние няма да позволим на този режим да възстанови военната си мощ. Все още изучаваме резултатите от този удар и ще ги докладваме, когато знаем“, каза той на брифинг.