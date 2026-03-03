Иран скоро ще обяви името на новия лидер на Ислямската република

Иранското експертно събрание, което избира върховния лидер на Ислямската република, скоро ще обяви името на новия държавен глава, съобщи информационна агенция Fars.
Според нейни източници, заседанията на събранието протичат „както обикновено и в сигурна среда“ и са към своя край. Агенцията прогнозира, че резултатите от гласуването могат да бъдат обявени „в следващите дни или дори часове“.
Съобщава се също, че покойният върховен лидер на Иран Али Хаменей не е посочил потенциалния си наследник приживе и е делегирал въпроса на експертното събрание.
Израелските военновъздушни сили удариха сградата на експертното събрание, което избира върховния лидер на Иран, разположен в град Кум. Това беше потвърдено от говорителя на израелската армия, бригаден генерал Ефи Дефрин.
„Този следобед ударихме сграда, където трябваше да се проведе заседанието на Експертния съвет в Кум. Планираше се да се избере наследник на Върховния лидер. Една от основните отговорности на Върховния лидер е управлението на системите за сигурност и ние няма да позволим на този режим да възстанови военната си мощ. Все още изучаваме резултатите от този удар и ще ги докладваме, когато знаем“, каза той на брифинг.
1 Насралаа
21:22 03.03.2026
2 Слава Украйна
Както казва Тръмп ще живеят кратко
Коментиран от #25, #28
21:22 03.03.2026
3 😁.........
21:23 03.03.2026
4 ДрайвингПлежър
нямало да е 4 дена, нямало да е и 4 седмици щяло да отнеме време...
Коментиран от #51
21:23 03.03.2026
5 Слава САщ
Не като Путин да реве за помощ на Северна корея и 5 години 3 села
Хем са на сухопутна граница
Коментиран от #34, #59, #67
21:24 03.03.2026
6 си дзън
21:24 03.03.2026
7 Колко чалми
21:24 03.03.2026
8 Ариел
21:24 03.03.2026
9 Ако няма желаещи за президент
Той не струва нищо поне
Коментиран от #24
21:25 03.03.2026
10 Тити
21:25 03.03.2026
11 Хе хе
21:25 03.03.2026
12 по добре
21:25 03.03.2026
13 Те днес бяха сабрани да избират
Коментиран от #39
21:26 03.03.2026
14 Трябват нестандартни решения
21:26 03.03.2026
15 впечатляващи
21:27 03.03.2026
16 ДрайвингПлежър
21:27 03.03.2026
18 българин
Коментиран от #27, #33
21:28 03.03.2026
19 Данко Харсъзина
21:28 03.03.2026
20 Милено Куха Картуно
Ли си Русофилка ма?
Не видя ли какво стана със Иран ?
И Путин пак не чул не видял не разбрал че помощ чакат хората!!
21:28 03.03.2026
21 12...34
21:28 03.03.2026
22 пиночет
21:29 03.03.2026
23 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКАДЖИЯ
ДОМОВАТА КНИГА
СИГУРНО Е ПО ГОЛЯМА
ОТ ДВА ТОМА НА....„ВОЙНА И МИР”...😀
21:29 03.03.2026
24 Европеец
До коментар #9 от "Ако няма желаещи за президент":Какво да ти отговоря, освен Честит празник..... Слава на руските богатири паднали за освобождението на неблагодарна България от турско робство.... Слава на Русия - освободителката.....
Коментиран от #36
21:29 03.03.2026
25 Путин днес със треперящ глас
До коментар #2 от "Слава Украйна":Е споменал че бункерът му не е достатъчно дълбоко!
Коментиран от #32, #44
21:29 03.03.2026
26 Заседанието протича както обикновено
21:29 03.03.2026
27 си дзън
До коментар #18 от "българин":Споко, той Фатаха вече те е ударил в главата.
21:31 03.03.2026
28 Тръмп каза 5 седмици но не му вярвам!
До коментар #2 от "Слава Украйна":Като гледам къв тупаник ядът Иранците май ще приключат за 2 седмици
21:31 03.03.2026
29 Биби
21:31 03.03.2026
30 Ха-ха
21:31 03.03.2026
31 Данко Харсъзина
21:32 03.03.2026
32 Хеми значи бензин
До коментар #25 от "Путин днес със треперящ глас":Най сетне дойде времето в което няма престъпник който да може да се укрие така че да се измъкне.
21:32 03.03.2026
33 иронията стефано 148
До коментар #18 от "българин":Не се паникьосвай българино на националния си празник.
Между Иран и страната ти е Ердо, който си пази небето от прелитащи НЛО.
21:34 03.03.2026
34 Да но Путин воюва със малоумни Прасета
До коментар #5 от "Слава САщ":И малоуни генерали к логично малоумна техника
Макар че са 20 към 1 пак ще загуби
21:34 03.03.2026
35 Данко Харсъзина
Коментиран от #42
21:35 03.03.2026
36 Забравил си нещо
До коментар #24 от "Европеец":Украинци са мрели в България
Коментиран от #50
21:35 03.03.2026
37 Солидарен
За едно приятелче питам,еврейче
21:36 03.03.2026
38 Георгиев
Коментиран от #43
21:37 03.03.2026
39 Девица от екипа
До коментар #13 от "Те днес бяха сабрани да избират":И тези 88те дойдоха при нас, само проблема е като при другите, сега им търсим инструментите из развалините.
21:37 03.03.2026
40 смешници
Коментиран от #46
21:37 03.03.2026
41 Лорд дред
21:39 03.03.2026
42 Тц...
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":Не е през май, днес са отпътували при девиците.
21:39 03.03.2026
43 А Бре Рубло Идиот
До коментар #38 от "Георгиев":Кога Пакистан ще им даде Ядрено оръжие?
Кой ги обича Иран и Аятоласите ?
Само Купейките сте им фенове
Бре Рубло Идиот.
21:40 03.03.2026
44 Витанов
До коментар #25 от "Путин днес със треперящ глас":Начи за 4 години ако путин беше копал по един метър на ден вече да е към центъра на Земята .
21:40 03.03.2026
45 Спас
21:41 03.03.2026
46 Да, бе
До коментар #40 от "смешници":И как да се вдигне като нямат никакъв контрол над въздушното си постранство още от първите 12 часа. В момента когато самолет се искара на писта бива бомбен преди да тръгне да излита.
Коментиран от #47
21:43 03.03.2026
47 нали тва казвам
До коментар #46 от "Да, бе":Смешници са .....
Коментиран от #49
21:45 03.03.2026
49 Такива
До коментар #47 от "нали тва казвам":са, но още по смешни са месните копейки, които се пенят и потапят самолетоносачи
Коментиран от #52
21:48 03.03.2026
50 Европеец
До коментар #36 от "Забравил си нещо":Кои украинци.... Тия от Новорусия или Малорусия..... Вземи и по прочети малко, па не ми отговаряй....
21:48 03.03.2026
51 Мдаа!🤔
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Тъкмо персите извадиха новите ракети и САЩ искат да бягат!😂
Коментиран от #58
21:49 03.03.2026
52 ааа ясно
До коментар #49 от "Такива":Те се потят и на Кимчо даже и се възбуждат ама такива са си де.
21:50 03.03.2026
53 Баааааа
Коментиран от #55
21:51 03.03.2026
55 да си налягаш
До коментар #53 от "Баааааа":Парцалите .... тва значи.
21:54 03.03.2026
56 Гост
21:55 03.03.2026
57 Ташаков
21:55 03.03.2026
58 Тошо С водката
До коментар #51 от "Мдаа!🤔":Пък Тошо С водката разправял на неговите зрители за 2 потопени самолетоносача .
Пък то даже няма ударен самолетоносач.
😆😆😆
Коментиран от #61
21:58 03.03.2026
59 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Слава САщ":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
21:59 03.03.2026
60 Артилерист
Коментиран от #63, #64, #65
22:00 03.03.2026
61 Ами
До коментар #58 от "Тошо С водката":Те винаги така правят имат навик от войната в Украйна. Скоро ще обявят че вече САЩ са останали без никакви самолетоносащи и ще почнат да ги потапят повторно. Ще ги докарат до поне 25 потопени за повече тежест
22:03 03.03.2026
62 Изчакайте
22:05 03.03.2026
63 Бързаш
До коментар #60 от "Артилерист":Бунтовете яма как да има докато падат бомбите. Тяхното време е точно след като "дъжда" спре. Малко търпение прояви.
22:06 03.03.2026
64 Рано е още за изводи
До коментар #60 от "Артилерист":иранците през последните 50г. живеят в робство, репресии, убийства, липса на информация, забрана за протести. Хората, които живеят в нормални държави, трудно може да се поставим хипотетично на тяхно място и да гадаем как биха реагирали.
22:06 03.03.2026
65 ич не те четох
До коментар #60 от "Артилерист":Обесняваш се повече от първата ми любов бе.
22:08 03.03.2026
66 Гъгнир
22:18 03.03.2026
67 Гого
До коментар #5 от "Слава САщ":Според Вас колко държави воюват срещу Иран? Дали е само САЩ и реално има ли военни и пълномащабно нахлуване в Иран? Има информация за ракетни удари при които е убит лидера на Иран и толкова. А в Украйна колко държави воюват срещу Русия, която е предприела пълномащабно нахлуване? Отговора е целия колективен запад! И дали ако желаеха руснаците не биха могли да убият Зеленски с ракетни удари при положение, че нанасят десетки удари по Киев всеки ден и противовъздушната отбрана не може да спре тези ракети! Поради тези причини не може да се прави сравнение между двата конфликта.
Коментиран от #68
22:18 03.03.2026
68 Абе
До коментар #67 от "Гого":Воюват срещу всички е много различно от воюват само срещу Украйна, която е подкрепяна от почети всички, но в доста ограничен като количество и неподходящт като време начин. Жестоката истина е, че от самото начало до сега се помага само точно толкова и така, че Украйна само да може да подължи да се съпротивлява, но не и да победи. Просто Украйна, изпълнява ролята на съвременния "Авганистан" за Русия. И последствята от това са вече безпорен факт.
Руската сфера на влияние системно и методично се премахва докато Русия гледа безпомощно и само осъжда остро. Именно това което се случва сега в Иран е поредния етап от това премахване.
22:36 03.03.2026
69 Безспорно
22:37 03.03.2026