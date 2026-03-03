Новини
Люис Хамилтън навлиза в 20-ия си сезон във Формула 1: „Жаждата за победи не ме напуска“

3 Март, 2026 21:32 465 4

Пилотът на Ферари не пропуска да изрази признателност към всички, които са били част от неговото пътешествие

Люис Хамилтън навлиза в 20-ия си сезон във Формула 1: „Жаждата за победи не ме напуска“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

С настъпването на новия сезон във Формула 1, легендарният Люис Хамилтън отбелязва впечатляващ юбилей – 20 години на най-високото стъпало в моторните спортове. Британецът, който е седемкратен световен шампион, сподели вдъхновяващо послание в социалните мрежи, изпълнено с емоция, благодарност и непоколебима решимост.

След като първата му година с екипа на Ферари не донесе очакваните успехи и за първи път в кариерата си Хамилтън остана без подиум, пилотът е решен да обърне страницата. Преди старта на шампионата в Австралия, той демонстрира непоклатим дух и амбиция да се завърне сред най-добрите.

В своето послание Хамилтън разкрива, че пътят му е започнал с мечта, която мнозина са смятали за невъзможна. „Двадесет сезона във Формула 1 – трудно е да повярваш. Всичко тръгна от една мечта, която мнозина нарекоха безумна. Но аз никога не се отказах да я следвам“, споделя той. Той подчертава, че успехът изисква не само мечти, но и действия, постоянство и вяра, която не се разклаща дори пред най-големите предизвикателства. „Винаги ще има скептици и хора, които се опитват да те спрат, но борбата никога не трябва да спира“, категоричен е Хамилтън.

Пилотът на Ферари не пропуска да изрази признателност към всички, които са били част от неговото пътешествие – както подкрепящите, така и съмняващите се. „Двадесет години, изпълнени с върхове и падения, с грешки, които ме направиха по-силен. Всичко, от което се нуждаеш, за да успееш, е вътре в теб“, казва той. Хамилтън завършва с обещание към себе си и феновете: „Оставам благодарен за всеки урок, за всяка трудност и за всички, които ми помогнаха да стигна дотук. Двадесет години по-късно все още съм тук, все така гладен за победи и без никакви задръжки.“

Сезон 2026 обещава да бъде изпълнен с интрига, а Люис Хамилтън е готов да докаже, че страстта и амбицията му са по-силни от всякога. Феновете на Формула 1 по цял свят затаиха дъх в очакване на новите битки по пистите, където британецът ще се стреми да добави още успехи към легендарната си кариера.


  • 1 Сталин

    4 2 Отговор
    Абе факти света гори а вие ни занимавате с тоя шебек

    21:45 03.03.2026

  • 2 Не коректен мандрил

    2 2 Отговор
    Това мога да кажа за този индивид

    21:50 03.03.2026

  • 3 МП4

    1 1 Отговор
    Жажда за пенсия имаш аххахаха

    22:05 03.03.2026

  • 4 добър пилот

    0 0 Отговор
    Като човек нещо не ме кефи.Може и да бъркам ,за човека
    ,ама като състезател е супер.И да,съгласен с предните коментари,по-добре е да се пенсионира докато е все още велик.

    22:28 03.03.2026

