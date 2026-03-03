Новини
Над 9000 американци са напуснали Близкия изток

3 Март, 2026 22:55 786 13

Рубио: Няма жертви в консулството на САЩ в Дубай

Над 9000 американци са напуснали Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ съобщи, че през последните няколко дни над 9000 американци са напуснали Близкия изток във връзка с военната операция на Вашингтон срещу Иран. Това включва 300 души, които са били в Израел.

Администрацията на Вашингтон преди това обяви намерението си да организира евакуационни полети за американци в Близкия изток.

Няма жертви в консулството на САЩ в Дубай; удар с дрон е ударил паркинг. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви това, докато говори пред репортери на Капитолийския хълм.

„За съжаление, дрон е ударил паркинг в съседство със сградата на консулството, което е причинило пожар. Целият персонал е на място“, каза Рубио.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ам чи

    6 1 Отговор
    Къ...?! Куту граф Дракула - О кофчези ля...?!

    22:57 03.03.2026

  • 2 Абе

    6 2 Отговор
    Кога Иран ще ни думка здраво?

    Коментиран от #3, #6, #7

    22:57 03.03.2026

  • 3 Иранец

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Дай контакти да дойдем да те думкам!

    Коментиран от #5

    23:00 03.03.2026

  • 4 Мазню

    5 0 Отговор
    Янки го хоум!

    23:05 03.03.2026

  • 5 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Иранец":

    Ама,...да не стане както стана в иранското народно събрание-да ви думкат всички?

    23:06 03.03.2026

  • 6 Смешко

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Помиярчо да не пишеш от северна македония или турция а може и от москве, ей смешко

    Коментиран от #9

    23:07 03.03.2026

  • 7 Ха,ха

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Преди това ще мине ДАНС да те думка яко отзад.

    23:08 03.03.2026

  • 8 бибитков

    1 1 Отговор
    Що бе не ги ли ОбИчат там

    23:11 03.03.2026

  • 9 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Смешко":

    Ама нали ние си го заслужаваме заради самолетите, нали така казват???

    23:14 03.03.2026

  • 10 Коста

    3 0 Отговор
    Ама що бягат бе? Нали иранците трябваше да бягат а?

    23:41 03.03.2026

  • 11 удар с дрон е ударил

    1 0 Отговор
    Да те ударят с учебник по граматика

    23:51 03.03.2026

  • 12 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Щом американците бягат това означава, че бай Дончо ще хвърля атома за да остане в историята

    Коментиран от #13

    23:53 03.03.2026

  • 13 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Ще остане в историята като пишман кандидат за Нобеловата награда за мир.

    23:58 03.03.2026