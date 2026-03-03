Държавният департамент на САЩ съобщи, че през последните няколко дни над 9000 американци са напуснали Близкия изток във връзка с военната операция на Вашингтон срещу Иран. Това включва 300 души, които са били в Израел.
Администрацията на Вашингтон преди това обяви намерението си да организира евакуационни полети за американци в Близкия изток.
Няма жертви в консулството на САЩ в Дубай; удар с дрон е ударил паркинг. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви това, докато говори пред репортери на Капитолийския хълм.
„За съжаление, дрон е ударил паркинг в съседство със сградата на консулството, което е причинило пожар. Целият персонал е на място“, каза Рубио.
1 Ам чи
22:57 03.03.2026
2 Абе
Коментиран от #3, #6, #7
22:57 03.03.2026
3 Иранец
До коментар #2 от "Абе":Дай контакти да дойдем да те думкам!
Коментиран от #5
23:00 03.03.2026
4 Мазню
23:05 03.03.2026
5 Абе
До коментар #3 от "Иранец":Ама,...да не стане както стана в иранското народно събрание-да ви думкат всички?
23:06 03.03.2026
6 Смешко
До коментар #2 от "Абе":Помиярчо да не пишеш от северна македония или турция а може и от москве, ей смешко
Коментиран от #9
23:07 03.03.2026
7 Ха,ха
До коментар #2 от "Абе":Преди това ще мине ДАНС да те думка яко отзад.
23:08 03.03.2026
8 бибитков
23:11 03.03.2026
9 Абе
До коментар #6 от "Смешко":Ама нали ние си го заслужаваме заради самолетите, нали така казват???
23:14 03.03.2026
10 Коста
23:41 03.03.2026
11 удар с дрон е ударил
23:51 03.03.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #13
23:53 03.03.2026
13 Коста
До коментар #12 от "Сатана Z":Ще остане в историята като пишман кандидат за Нобеловата награда за мир.
23:58 03.03.2026