Държавният департамент на САЩ съобщи, че през последните няколко дни над 9000 американци са напуснали Близкия изток във връзка с военната операция на Вашингтон срещу Иран. Това включва 300 души, които са били в Израел.

Администрацията на Вашингтон преди това обяви намерението си да организира евакуационни полети за американци в Близкия изток.

Няма жертви в консулството на САЩ в Дубай; удар с дрон е ударил паркинг. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви това, докато говори пред репортери на Капитолийския хълм.

„За съжаление, дрон е ударил паркинг в съседство със сградата на консулството, което е причинило пожар. Целият персонал е на място“, каза Рубио.