Американските военни остават в Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц твърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп го е уверил в продължаващото американско военно присъствие в Германия.
„Президентът Тръмп също ме увери за пореден път, че САЩ ще запазят военното си присъствие в Германия“, каза той пред репортери по време на посещение във Вашингтон. „Това е добра новина; не очаквах нищо по-малко“, каза Мерц.
Около 35 000 американски войници в момента са разположени в Германия. Освен това, според непотвърдени данни, до 20 американски ядрени бойни глави са разположени в база близо до Бюхел в Рейнланд-Пфалц.
