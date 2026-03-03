Новини
Свят »
САЩ »
Американските военни остават в Германия

Американските военни остават в Германия

3 Март, 2026 23:53 607 7

  • рамщайн-
  • германия-
  • сащ-
  • военни-
  • присъствие-
  • фридрих мерц-
  • доналд тръмп

Американският президент увери в това германският канцлер

Американските военни остават в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц твърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп го е уверил в продължаващото американско военно присъствие в Германия.

„Президентът Тръмп също ме увери за пореден път, че САЩ ще запазят военното си присъствие в Германия“, каза той пред репортери по време на посещение във Вашингтон. „Това е добра новина; не очаквах нищо по-малко“, каза Мерц.

Около 35 000 американски войници в момента са разположени в Германия. Освен това, според непотвърдени данни, до 20 американски ядрени бойни глави са разположени в база близо до Бюхел в Рейнланд-Пфалц.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Тръмп побесня че испанците му изгониха самолетите в България и каза че САЩ ще прекъсне всякакви връзки с Испания.

    Коментиран от #2

    23:55 03.03.2026

  • 2 По-добре за нас,

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    сега ще ни ощастливи.

    00:01 04.03.2026

  • 3 Копейка

    4 4 Отговор
    На нас какъв ни е кяра.

    Коментиран от #6

    00:01 04.03.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    5 2 Отговор
    Германците по добре да се хващат и да правят атомни бомби щото лошо става.

    00:03 04.03.2026

  • 5 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Лъжат ги.Ще ги пратят или в Украйна или в Иран.Но така или иначе Роналд Рейгън ги чака

    00:05 04.03.2026

  • 6 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Копейка":

    просто няма да те плякат.Малко ли е??

    00:07 04.03.2026

  • 7 Докато не изпепелите

    2 1 Отговор
    Европа, няма да мирясате.

    00:07 04.03.2026