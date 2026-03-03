Генерал Каргар: Иран има достатъчно голям запас от ракети

Производството на балистични ракети от Иран не е спряло и Техеран не е загрижен за складирането на своите ракети, заяви иранският генерал Бахман Каргар.

„Наред с изстрелването на ракети, ние също така произвеждаме ракети и нямаме притеснения относно запасите си от военно оборудване“, цитира го информационната агенция Mehr.

В същото време израелските военни са засекли ракетна атака от Иран и са започнали да я прехващат, съобщи говорителят на израелските отбранителни сили (IDF). „Разгърнати са системи за противоракетна отбрана, за да се пресече заплахата“, добави пресслужбата на IDF.

„От началото на операция „Лъвски рев“ израелските военновъздушни сили са хвърлили 4000 боеприпаса върху иранска територия“, се казва в изявлението.

Пресслужбата добави, че израелските военновъздушни сили „са унищожили около 300 ирански ракетни установки“, отбелязвайки, че „това е резултат от над 1600 бойни излитания и систематични, денонощни операции за откриване и унищожаване на ракетни установки и ракетни складове с цел намаляване на обстрела на израелска територия“.