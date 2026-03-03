Генерал Каргар: Иран има достатъчно голям запас от ракети

Производството на балистични ракети от Иран не е спряло и Техеран не е загрижен за складирането на своите ракети, заяви иранският генерал Бахман Каргар.
„Наред с изстрелването на ракети, ние също така произвеждаме ракети и нямаме притеснения относно запасите си от военно оборудване“, цитира го информационната агенция Mehr.
В същото време израелските военни са засекли ракетна атака от Иран и са започнали да я прехващат, съобщи говорителят на израелските отбранителни сили (IDF). „Разгърнати са системи за противоракетна отбрана, за да се пресече заплахата“, добави пресслужбата на IDF.
Самолети на Израелските отбранителни сили са хвърлили 4000 боеприпаса по цели в Иран от началото на операция „Лъвски рев“ на 28 февруари.
„От началото на операция „Лъвски рев“ израелските военновъздушни сили са хвърлили 4000 боеприпаса върху иранска територия“, се казва в изявлението.
Пресслужбата добави, че израелските военновъздушни сили „са унищожили около 300 ирански ракетни установки“, отбелязвайки, че „това е резултат от над 1600 бойни излитания и систематични, денонощни операции за откриване и унищожаване на ракетни установки и ракетни складове с цел намаляване на обстрела на израелска територия“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честит празник българи
23:28 03.03.2026
2 Началото
Коментиран от #3, #6
23:28 03.03.2026
3 Честит празник
До коментар #2 от "Началото":Освободен от Копейки
23:29 03.03.2026
4 Тези лъжат
23:29 03.03.2026
5 СССРБарета
Коментиран от #7
23:29 03.03.2026
6 Голда
До коментар #2 от "Началото":Гобараш
23:30 03.03.2026
7 Много смешно
До коментар #5 от "СССРБарета":Сменям памперса
Коментиран от #9, #21
23:31 03.03.2026
8 СССРБарета
23:32 03.03.2026
9 СССРБарета
До коментар #7 от "Много смешно":Не просто си пий хапчетата!
Коментиран от #15
23:32 03.03.2026
10 Данко Харсъзина
23:33 03.03.2026
11 Ким40 КНДР
23:34 03.03.2026
12 Добре
Коментиран от #18, #20
23:34 03.03.2026
13 Горски
23:35 03.03.2026
14 СССРБарета
Коментиран от #24
23:35 03.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ивелин Михайлов
23:36 03.03.2026
17 Исторически парк
23:37 03.03.2026
18 Изтелваме
До коментар #12 от "Добре":По Две Телета на ден
23:37 03.03.2026
19 ДРУГАРИТЕ ОТ КНДР
23:37 03.03.2026
20 Балестични балерини
До коментар #12 от "Добре":Нямаме
23:38 03.03.2026
21 Хтдхйки
До коментар #7 от "Много смешно":баретката сам си говори,сам си отговоря, сам си се смее, не обръщай внимание, не му е лесно.
Коментиран от #25
23:39 03.03.2026
22 Евгени от Алфапласт
23:40 03.03.2026
23 Хахаха
23:40 03.03.2026
24 ....
До коментар #14 от "СССРБарета":Ще видиш кон боб яде ли
Коментиран от #26
23:40 03.03.2026
25 СССРБарета
До коментар #21 от "Хтдхйки":Като се събудиш и си заръпалал чаршафа с бузите отзад!
23:43 03.03.2026
26 СССРБарета
До коментар #24 от "....":Коня ще го види майка ти, ще ѝ го покажа!
Коментиран от #29
23:44 03.03.2026
27 РЕАЛИСТ
23:46 03.03.2026
28 Аятолах в хамак
Коментиран от #31
23:50 03.03.2026
29 Нав ри си палеца
До коментар #26 от "СССРБарета":Вгъза-Да не идвам аз......
23:52 03.03.2026
30 Па съм я бе
23:53 03.03.2026
31 Да, бе да
До коментар #28 от "Аятолах в хамак":Те да не са като некадърниците на Путин да не различават дърво от метал?
Коментиран от #34
23:53 03.03.2026
32 Умен по цялата глава
Коментиран от #35
23:54 03.03.2026
33 Сатана Z
"Колкото повече:толкова повече"
Коментиран от #40
23:56 03.03.2026
34 Аятолах в хамак
До коментар #31 от "Да, бе да":Главата ти е дървена,а фалшивите мишени ги правим от желязо.
Коментиран от #37
23:57 03.03.2026
35 Аха
До коментар #32 от "Умен по цялата глава":А от горе ги дебнат сумати сатилити и дронове. И веднага получават бомба
23:58 03.03.2026
36 Сатана Z
00:00 04.03.2026
37 Еврейски поп
До коментар #34 от "Аятолах в хамак":Правиш го желязо на Лама Калушев
00:01 04.03.2026
38 ...
00:04 04.03.2026
39 Генерал Каргар:
00:07 04.03.2026
40 Това че едните лъжат
До коментар #33 от "Сатана Z":Не означава че другите не лъжат. И Тръмп лъже и Иран лъже. Никой няма безкрайни запаси, иранските няма как да ги попълнят след като им сринаха военната индустрия. Американската си работи нормално.
00:13 04.03.2026
41 Фактолог
Един летателен час на ф35 30-40 хиляди долара, като една мисия трае около 3 часа, т.е. общо поне 100 хиляди долара;
Една ракета Asraam струва 250 хиляди долара, понякога трябват и повече;
Като включим и полета на въздушния танкер и самолета Ауакс общата стойност за унищожаването на 20 хиляди ирански долара възлиза на около 500 хиляди щатски минимум.
Иранците добре се справят. Давам на коалиция Епщайн още максимум седмица докато издъхнат откъм липса на боеприпаси и финансови ресурси.
Впрочем преди малко иранците свалиха още един ф15.
00:22 04.03.2026
42 Дядо Грую
00:22 04.03.2026
43 Тракиец 🇮🇷
00:24 04.03.2026