Генерал Каргар: Иран има достатъчно голям запас от ракети

3 Март, 2026 23:25

Израелските отбранителни сили са хвърлили 4000 боеприпаса по цели в Иран

Генерал Каргар: Иран има достатъчно голям запас от ракети - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Производството на балистични ракети от Иран не е спряло и Техеран не е загрижен за складирането на своите ракети, заяви иранският генерал Бахман Каргар.

„Наред с изстрелването на ракети, ние също така произвеждаме ракети и нямаме притеснения относно запасите си от военно оборудване“, цитира го информационната агенция Mehr.

В същото време израелските военни са засекли ракетна атака от Иран и са започнали да я прехващат, съобщи говорителят на израелските отбранителни сили (IDF). „Разгърнати са системи за противоракетна отбрана, за да се пресече заплахата“, добави пресслужбата на IDF.

Самолети на Израелските отбранителни сили са хвърлили 4000 боеприпаса по цели в Иран от началото на операция „Лъвски рев“ на 28 февруари.

„От началото на операция „Лъвски рев“ израелските военновъздушни сили са хвърлили 4000 боеприпаса върху иранска територия“, се казва в изявлението.

Пресслужбата добави, че израелските военновъздушни сили „са унищожили около 300 ирански ракетни установки“, отбелязвайки, че „това е резултат от над 1600 бойни излитания и систематични, денонощни операции за откриване и унищожаване на ракетни установки и ракетни складове с цел намаляване на обстрела на израелска територия“.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Честит празник българи

    25 5 Отговор
    Зарята започва.... От Иран

    23:28 03.03.2026

  • 2 Началото

    11 17 Отговор
    на края на копеките.

    Коментиран от #3, #6

    23:28 03.03.2026

  • 3 Честит празник

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "Началото":

    Освободен от Копейки

    23:29 03.03.2026

  • 4 Тези лъжат

    8 20 Отговор
    Повече и от Северна Корея и Русия:)))

    23:29 03.03.2026

  • 5 СССРБарета

    22 3 Отговор
    Много ясно бе! Всички доставки идват от Китай, Северна Корея, и Беларус! А Иран плаща солидно с петрол и газ! Бизнес бате нали помни рижия: ленд лийз по руски! 🤣🤣🤣🤣🤣 Чак и Ким Чен ун предложи на Иран само да поиска доставка на балистични ракети и дронове, като не пропусна да се изгаври че само една севернокорейска балистична ракета е достатъчна за да приключи Израел! Може би има предвид ядрена, щото тимчо е ядрено тунингован! 🤣🤣🤣🤣🤣 На краварника плановете съвсем се объркаха!

    Коментиран от #7

    23:29 03.03.2026

  • 6 Голда

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Началото":

    Гобараш

    23:30 03.03.2026

  • 7 Много смешно

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "СССРБарета":

    Сменям памперса

    Коментиран от #9, #21

    23:31 03.03.2026

  • 8 СССРБарета

    7 3 Отговор
    Въоръжение и муниции ще идват от Русия неограничено! Русия няма да дава, А ЩЕ ПРОДАВА! ВСИЧКО Е БИЗНЕС БАТЕ По американски!

    23:32 03.03.2026

  • 9 СССРБарета

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Много смешно":

    Не просто си пий хапчетата!

    Коментиран от #15

    23:32 03.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    3 28 Отговор
    Синовете и дъщерите Израилеви денонощно са в небето на Иран. Бият се за земята си и за правото си на съществуване.

    23:33 03.03.2026

  • 11 Ким40 КНДР

    2 3 Отговор
    $®\÷ ×||| $$÷×>™ \\|×÷\-разбрахте ли.... ако искате на Руски..

    23:34 03.03.2026

  • 12 Добре

    2 6 Отговор
    А колко установки за изтелване на балестични има още, защото без тях ракетите са безполезни?

    Коментиран от #18, #20

    23:34 03.03.2026

  • 13 Горски

    8 4 Отговор
    И за неспециалистите е ясно, че ПВО системите имат кодово опознаване "свой-чужд" точно да се избегне приятелския огън. Та в такъв случай възможностите са две: Или тази система е дефектирала или самолетите са думнати от иранците! И в двата случая е голям срам за краварите! Все пак аз мисля, че тройна грешка е практически изключена. Имайте в предвид, че системата С 300 и С400 могат да свамят самолети на 280 и 380 км от мястото и на позициониране! Украйна, както я нападнали, така можело и нас да нападнат, затова помощи, пари, оръжие и квот иска милата, щот ни била защитавала. Иран също го нападат и принудително трябвало да го накарат да се откаже от ядрената си програма, и в тоя случай се скача върху него, защита и помощ няма. Ами че утре могат и нас принудително да ни накарат много работи да свършим, ако се опъваме, къде е разликата? Как доказаха, че Иран има ядрена програма не за мирни цели, а за оръжие? И нали Тръмп я унищожи при предните бомбардировки. Всъщност, добре е Йотова и Радев да говорят, така ще ги разберем как мислят. Пък на изборите ще се види тя ли ще е президент, той ли ще е пръв.

    23:35 03.03.2026

  • 14 СССРБарета

    17 4 Отговор
    Скоро ще видим и противокорабните ракети от Китай дали вършат работа или ще трябва да се ползват руски, или севернокорейски! Трампозо има желание да влиза в Орумутския проток за да експортира танкери да видим! Иначе краварника стана за смях! Всичкото военно оборудване на Иран било унищожено а в същото време постоянно летят ракети и дронове!🤣🤣🤣

    Коментиран от #24

    23:35 03.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ивелин Михайлов

    13 5 Отговор
    ИРАН ПОБЕДА!

    23:36 03.03.2026

  • 17 Исторически парк

    10 3 Отговор
    ПОБЕДА НАД ХОМО ПЕДОСАТАНИСТИТЕ КАНИБАЛИ И ТЕХНИТЕ СЛУГИ ОТ ППДЕБЪ!

    23:37 03.03.2026

  • 18 Изтелваме

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Добре":

    По Две Телета на ден

    23:37 03.03.2026

  • 19 ДРУГАРИТЕ ОТ КНДР

    7 1 Отговор
    да им помогнат с някоя друга ракета, че ционистите много са се разпасали

    23:37 03.03.2026

  • 20 Балестични балерини

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Добре":

    Нямаме

    23:38 03.03.2026

  • 21 Хтдхйки

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Много смешно":

    баретката сам си говори,сам си отговоря, сам си се смее, не обръщай внимание, не му е лесно.

    Коментиран от #25

    23:39 03.03.2026

  • 22 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор
    Не е лошо генералът да вземе да бие една жица на Тръмп Всичкоунищожителя. Да се разберат последно имат ли иранците флот, ВВС и ПВО.😎

    23:40 03.03.2026

  • 23 Хахаха

    15 2 Отговор
    Най-неприятното за краварника е че Иран не може да бъде заобиколен от американски подлоги! Те са само от едната страна! Другото изключително неприятно е че Иран е огромна територия! Следващото неприятно е че Иран е с огромно население 90 милиона! Само Техеран е 8,9 милиона! Четвъртото не е приятно нещо за краварника е че дори със седен Ирак мрази до безобразие краварника и няма да сътрудничи пълноценно, като северен Ирак е под ирански контрол! Следващото неприятно нещо е че е афганистанските талибани мразят краварника до безобразие и ще помагат с каквото могат! Поредното неприятно нещо за краварника е че северен Иран има морска граница с Русия, Казахстан и оттам си върви търговски маршрут който краварника няма как да спре! А да спрем дотук че станаха много неприятните работи за краварника!

    23:40 03.03.2026

  • 24 ....

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "СССРБарета":

    Ще видиш кон боб яде ли

    Коментиран от #26

    23:40 03.03.2026

  • 25 СССРБарета

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хтдхйки":

    Като се събудиш и си заръпалал чаршафа с бузите отзад!

    23:43 03.03.2026

  • 26 СССРБарета

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "....":

    Коня ще го види майка ти, ще ѝ го покажа!

    Коментиран от #29

    23:44 03.03.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    9 2 Отговор
    Евреите са отмъстителен народ. От Старият завет е еврейското правило" Око за око, зъб за зъб" Не можаха да преглътнат, че предишният път Иран им наби канчето и тръгнаха да отмъщават. Сега пак си хапят задните части, щото мислеха, че като убият Аятолаха и game over , ама ядец. Пак се крият , като мишки.

    23:46 03.03.2026

  • 28 Аятолах в хамак

    6 2 Отговор
    "израелските военновъздушни сили „са унищожили около 300 ирански ракетни установки“ От които 295 бяха фалшиви мишени

    Коментиран от #31

    23:50 03.03.2026

  • 29 Нав ри си палеца

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "СССРБарета":

    Вгъза-Да не идвам аз......

    23:52 03.03.2026

  • 30 Па съм я бе

    6 1 Отговор
    Глупости.Ударили са макети.Я идете вижте тел афиф на какво прилича?Едва ли Израел ще оцелее след края на тази война

    23:53 03.03.2026

  • 31 Да, бе да

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Аятолах в хамак":

    Те да не са като некадърниците на Путин да не различават дърво от метал?

    Коментиран от #34

    23:53 03.03.2026

  • 32 Умен по цялата глава

    6 1 Отговор
    Иранските установки са мобилни и си стоят под земята.Пуцат и се прибират.

    Коментиран от #35

    23:54 03.03.2026

  • 33 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Днес Краварите повтарят една и съща лъжа поне 5 пъти във факти .Дори едноухият Доналд Тръмп се изцепи по икендия ,че САЩ имат от всичко по много.Както би казал мечето Пух:
    "Колкото повече:толкова повече"

    Коментиран от #40

    23:56 03.03.2026

  • 34 Аятолах в хамак

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Да, бе да":

    Главата ти е дървена,а фалшивите мишени ги правим от желязо.

    Коментиран от #37

    23:57 03.03.2026

  • 35 Аха

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Умен по цялата глава":

    А от горе ги дебнат сумати сатилити и дронове. И веднага получават бомба

    23:58 03.03.2026

  • 36 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Тази вечер евреите ще спят в Га-за ,вместо в Тел авив.Яко са ги запукали Иранците с ракети и Шахеди ,а Биби Хитлеряху още го търсят кучетата в развалините на собствения му бункер.

    00:00 04.03.2026

  • 37 Еврейски поп

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Аятолах в хамак":

    Правиш го желязо на Лама Калушев

    00:01 04.03.2026

  • 38 ...

    1 0 Отговор
    И като има достатъчно голям запас от ракети за какво ще ги използват? Срещу САЩ ли?...

    00:04 04.03.2026

  • 39 Генерал Каргар:

    2 0 Отговор
    Ще лъжем до последно. Няма как.

    00:07 04.03.2026

  • 40 Това че едните лъжат

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    Не означава че другите не лъжат. И Тръмп лъже и Иран лъже. Никой няма безкрайни запаси, иранските няма как да ги попълнят след като им сринаха военната индустрия. Американската си работи нормално.

    00:13 04.03.2026

  • 41 Фактолог

    0 0 Отговор
    Колко струва на коалицията Епщайн прихващането и неутрализирането на ирански дрон струващ 20 хиляди долара???

    Един летателен час на ф35 30-40 хиляди долара, като една мисия трае около 3 часа, т.е. общо поне 100 хиляди долара;
    Една ракета Asraam струва 250 хиляди долара, понякога трябват и повече;
    Като включим и полета на въздушния танкер и самолета Ауакс общата стойност за унищожаването на 20 хиляди ирански долара възлиза на около 500 хиляди щатски минимум.

    Иранците добре се справят. Давам на коалиция Епщайн още максимум седмица докато издъхнат откъм липса на боеприпаси и финансови ресурси.

    Впрочем преди малко иранците свалиха още един ф15.

    00:22 04.03.2026

  • 42 Дядо Грую

    1 0 Отговор
    Бой по еврейските псета!

    00:22 04.03.2026

  • 43 Тракиец 🇮🇷

    0 0 Отговор
    Тази вечер небето над телавив и Йерусалим ще е шарено .... другият месец ще гледате изравнени сгради в цял Израел щото до тогава всичко ще се прикрива а ционистките еврейски терористични медии като зелето бТВ нова и т н ще ви обясняват как Израел нанясал само той удари и ще ви показват как рижавия терорист се плюнчи

    00:24 04.03.2026