Тръмп говори 30 минути, а Мерц едва 3, по време на срещата им в Овалния кабинет

Тръмп говори 30 минути, а Мерц едва 3, по време на срещата им в Овалния кабинет

3 Март, 2026 23:15 1 194 17

  германия
  сащ
  фридрих мерц
  доналд тръмп
  пресконференция

Срещата с журналисти е била 35 минути

Тръмп говори 30 минути, а Мерц едва 3, по време на срещата им в Овалния кабинет - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц с журналисти в Белия дом продължи приблизително 35 минути, от които американският лидер прекара приблизително 30 минути в говорене, пише агенция DPA.

Както и по време на първата си двустранна среща с Тръмп преди близо 10 месеца, на германския премиер отново беше дадено малко време да изрази мнението си. Тогава Мерц говори само 3 минути и 50 секунди, докато американският лидер говори почти 36 минути. Този път канцлерът също успя да говори само малко над 3 минути.

Отговаряйки на въпроси на журналисти, президентът на САЩ обсъди операцията срещу Иран, ролята на европейските партньори, разходите за отбрана на НАТО, конфликта в Украйна, енергийната политика и търговските въпроси. Мерц обърна внимание на споделената позиция със САЩ по отношение на Иран, посочи негативните последици от конфликта и повдигна въпроса за Украйна. Той също така обеща да убеди Испания в необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана.

Това е третото посещение на Мерц в САЩ, откакто встъпи в длъжност като германски канцлер през май 2025 г.


САЩ
  • 1 ханс

    19 6 Отговор
    и двамата са глупаци

    Коментиран от #2, #9

    23:18 03.03.2026

  • 2 Ние

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "ханс":

    Води ни Путине през тази гъста мъгла!

    Коментиран от #6

    23:21 03.03.2026

  • 3 Дъръ Бъръ Дъръ Бъръ

    4 0 Отговор
    Годухаш Тъмнозелени те (ЮАР)

    23:21 03.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    11 3 Отговор
    Вермахта не е това, което беше. И Райха тоже не е това което беше.

    Коментиран от #8

    23:21 03.03.2026

  • 5 Мерц

    9 3 Отговор
    Искаме си Путин и Русия....

    23:23 03.03.2026

  • 6 Копейка

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ние":

    Вие сте си постоянно в мъглата

    23:25 03.03.2026

  • 7 Преразказ по картинки

    3 1 Отговор
    След малко шасеебат Сичките.... Пеерасииии

    23:25 03.03.2026

  • 8 Путриот

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Путлерсвера и той не е вече РККА.

    23:26 03.03.2026

  • 9 Най- глупав от всички

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "ханс":

    е Путин. Няма две мнения по въпроса :)))

    23:27 03.03.2026

  • 10 Горски

    10 3 Отговор
    И за неспециалистите е ясно, че ПВО системите имат кодово опознаване "свой-чужд" точно да се избегне приятелския огън. Та в такъв случай възможностите са две: Или тази система е дефектирала или самолетите са думнати от иранците! И в двата случая е голям срам за краварите! Все пак аз мисля, че тройна грешка е практически изключена. Имайте в предвид, че системата С 300 и С400 могат да свамят самолети на 280 и 380 км от мястото и на позициониране!

    23:28 03.03.2026

  • 11 Анонимен

    2 8 Отговор
    Само САЩ имат нужният ресурс да извършват промени в политическата карта на света.Никоя друга държава ,особенно съюзна,не е в състояние да го извърши.Те могат да се прицелват точно в неудобни политически лидери.Това е техен рядък специалитет.Сами може да видите техният капацитет и възможности.Когато фактите говорят германците имат правото да мълчат.

    23:29 03.03.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    И аз съм така. Като разговарям с шефа и той говори ли говори , а аз само мънкам от време на време. Германия е все още окупирана от САЩ държава и е ясно , кой е шефа. Само на нас се правят на началници и Бойко козируваше на Меркел, а сега се хвали , че разговарял 1 час с Мерц. Интересно е , на какъв език?

    23:34 03.03.2026

  • 13 Лека нощ!

    2 8 Отговор
    Руски sвине!

    Коментиран от #14, #15

    23:34 03.03.2026

  • 14 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Лека нощ!":

    Путин като дойде тука, както казват маленкия зеля и нато, да видим кво ще правиш и в ква миша дупка ша са криеш !!

    23:39 03.03.2026

  • 15 Насън

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Лека нощ!":

    Дагобараш

    23:43 03.03.2026

  • 16 И 3 минути

    2 0 Отговор
    са му много. Какво има да говори. Козирува и изпълнява. А щатите живи да ги оплачеш с тези президенти. Но май те разплакват нас.

    23:46 03.03.2026

  • 17 Съдията

    3 0 Отговор
    Тоест Мерц бе наритан като куче, а журналята тук от трите минути пет статии направиха. Жалка работа.😂

    23:58 03.03.2026