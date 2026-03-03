Тръмп говори 30 минути, а Мерц едва 3, по време на срещата им в Овалния кабинет

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц с журналисти в Белия дом продължи приблизително 35 минути, от които американският лидер прекара приблизително 30 минути в говорене, пише агенция DPA.

Както и по време на първата си двустранна среща с Тръмп преди близо 10 месеца, на германския премиер отново беше дадено малко време да изрази мнението си. Тогава Мерц говори само 3 минути и 50 секунди, докато американският лидер говори почти 36 минути. Този път канцлерът също успя да говори само малко над 3 минути.

Отговаряйки на въпроси на журналисти, президентът на САЩ обсъди операцията срещу Иран, ролята на европейските партньори, разходите за отбрана на НАТО, конфликта в Украйна, енергийната политика и търговските въпроси. Мерц обърна внимание на споделената позиция със САЩ по отношение на Иран, посочи негативните последици от конфликта и повдигна въпроса за Украйна. Той също така обеща да убеди Испания в необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана.

Това е третото посещение на Мерц в САЩ, откакто встъпи в длъжност като германски канцлер през май 2025 г.