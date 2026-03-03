В Иран не са открити ядрени оръжия

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е открила ядрени оръжия в Иран, но ограниченията за достъп на инспектори попречиха ядрената програма на страната да се счита за изцяло мирна. Това беше обявено от генералния директор на агенцията Рафаел Гроси.
„Бях изключително ясен и последователен в докладите си за ядрената програма на Иран: макар че няма доказателства, че Иран изгражда ядрена бомба, значителните му запаси от уран, обогатен до нива, близки до оръжейни, както и отказът му да предостави пълен достъп на моите инспектори, породиха сериозни опасения“, пише той в X.
Гроси обясни, че поради това в предишни доклади се посочва, че докато Техеран не сътрудничи за разрешаване на нерешените въпроси, свързани с гаранциите, МААЕ „няма да може да потвърди, че ядрената програма на Иран е изключително мирна“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти да видиш
Коалицията на Епщайн и на желаещите педоφили в момента търсят доказателства под разрушеното девическо училище в Иран с убитите 174 момиченца на 7 години. Сигурен съм че ще намерят.
23:07 03.03.2026
2 Пич
23:08 03.03.2026
3 Име
Коментиран от #16
23:08 03.03.2026
4 Мнение
Както на Кадафи не намериха био оръжия?!
И много други сходни примери!
Фащ и Израел казват, че еди кой си имал оръжия (био, ядрени и др) и хооп нападаме го "демократично", и нито една мисирка дето получава дехидратация при новините за Путин, НЕ казва и гък срещу фащ и Израел???
И тия ни разправят за неква демокрация?!
Пълна пародия!
23:10 03.03.2026
5 ОнЯ
23:10 03.03.2026
6 Рамбо
23:10 03.03.2026
7 мдаа
Коментиран от #22
23:11 03.03.2026
8 ВВП
23:11 03.03.2026
9 Евгени от Алфапласт
23:11 03.03.2026
10 Ядрени оръжия все още нямат
23:14 03.03.2026
11 Мда фалшива загриженост
23:14 03.03.2026
12 Любо
23:14 03.03.2026
13 Абе нали това е идеята
23:14 03.03.2026
14 факт
Коментиран от #15, #17
23:18 03.03.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "факт":Ама, то и снимки показаха, че на Натаняху семейството е в Маями. Крие ги там, а той самият в най-дълбокия бункер. Аяролахът не се е крил и е убит със семейството си. Бог вижда всичко.
23:22 03.03.2026
16 Ало ненормалник
До коментар #3 от "Име":Ти не си фактор
23:23 03.03.2026
17 Аятолаха е смел и горд човек
До коментар #14 от "факт":Иранците са смел народ, не са мишки да се крият
23:27 03.03.2026
18 РЕАЛИСТ
23:29 03.03.2026
19 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #25
23:30 03.03.2026
20 Горски
23:31 03.03.2026
21 Тракиец 🇮🇷
23:31 03.03.2026
22 Езоп Вълк и агне
До коментар #7 от "мдаа":Един вълк съгледал агне да пие вода в един поток и решил да се нагости с него под благовиден предлог. Като застанал по-горе по течението, започнал да обвинява агнето, че му мъти водата и не му позволява да пие. А то отговорило, че пие с върха на устните си и че освен това не е възможно, когато стои по-долу, да мъти водата по-нагоре. Вълкът, като не успял с този довод, казал:
— Но лани ти обиди моя баща.
А когато то отвърнало, че тогава още не е било родено, вълкът му рекъл:
— Това, че ти успяваш да се оправдаваш, не значи, че аз няма да те изям.
Баснята показва, че при онези, които имат намерение да вършат зло, справедливата защита не може да има успех.
23:32 03.03.2026
23 УРАН НЕ
23:39 03.03.2026
24 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
25 гост
До коментар #19 от "Тракиец 🇺🇦":Много правилно.Защо не бомбандират Северна Корея, нали палячо е много смел. Смешко.
23:44 03.03.2026
26 Израел
Искаш ли да дойдеш на гости?
Аз съм добрият евреин, който не ти дава достъп за проверка… ?!?
00:05 04.03.2026
27 Ударии
00:17 04.03.2026