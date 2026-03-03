Новини
В Иран не са открити ядрени оръжия

3 Март, 2026

В Иран не са открити ядрени оръжия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е открила ядрени оръжия в Иран, но ограниченията за достъп на инспектори попречиха ядрената програма на страната да се счита за изцяло мирна. Това беше обявено от генералния директор на агенцията Рафаел Гроси.

„Бях изключително ясен и последователен в докладите си за ядрената програма на Иран: макар че няма доказателства, че Иран изгражда ядрена бомба, значителните му запаси от уран, обогатен до нива, близки до оръжейни, както и отказът му да предостави пълен достъп на моите инспектори, породиха сериозни опасения“, пише той в X.

Гроси обясни, че поради това в предишни доклади се посочва, че докато Техеран не сътрудничи за разрешаване на нерешените въпроси, свързани с гаранциите, МААЕ „няма да може да потвърди, че ядрената програма на Иран е изключително мирна“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти да видиш

    40 5 Отговор
    Ама ние вярваме само на рижавият клоун психопат и педоφил ...той каза друго!
    Коалицията на Епщайн и на желаещите педоφили в момента търсят доказателства под разрушеното девическо училище в Иран с убитите 174 момиченца на 7 години. Сигурен съм че ще намерят.

    23:07 03.03.2026

  • 2 Пич

    39 6 Отговор
    Много ясно! Няма и да открият!!! Щелта на престъпниците сатанисти са убийства и грабежи, и изнудване на целият свят!!!

    23:08 03.03.2026

  • 3 Име

    8 3 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #16

    23:08 03.03.2026

  • 4 Мнение

    28 4 Отговор
    Звучи ли познато?!
    Както на Кадафи не намериха био оръжия?!
    И много други сходни примери!
    Фащ и Израел казват, че еди кой си имал оръжия (био, ядрени и др) и хооп нападаме го "демократично", и нито една мисирка дето получава дехидратация при новините за Путин, НЕ казва и гък срещу фащ и Израел???

    И тия ни разправят за неква демокрация?!
    Пълна пародия!

    23:10 03.03.2026

  • 5 ОнЯ

    20 3 Отговор
    САЩ и Израел са миротвореци... Нобелови лауреати

    23:10 03.03.2026

  • 6 Рамбо

    4 17 Отговор
    Тупин също не бе открит, понеже пак подви страхливо опашка и обърна гръб на поредния стратегически партньор след Сирия и Венецуела.

    23:10 03.03.2026

  • 7 мдаа

    20 3 Отговор
    МААЕ хем така, хем иначе. Значи не са открити доказателства зя ядрени оръжия, хем не е много сигурно, че Иран няма такива. Ами дано да има, че да се свърши веднъж завинаги с тази мъка. Кое нормално човешко същество иска да живее в свят на тероризъм, войни, несигурност и лицемерие? Кого да попитам - Израел, САЩ, Германия, Великобритания, Франция... - все надеждни и верни партньори когато трябва да ни поставят на амбразурата и истински врагове, когато сме в реална опасност. Винаги, когато България е заставала против истината, почтеността и морала, е била наказвана жестоко, и всеки път напълно заслужено. И този път ще е така.

    Коментиран от #22

    23:11 03.03.2026

  • 8 ВВП

    17 2 Отговор
    Рижия толуп, и неговия режим са уроди..

    23:11 03.03.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    21 1 Отговор
    Да, де, ама белята е станала. Ходи сега обяснявай, че нямаш сестра...

    23:11 03.03.2026

  • 10 Ядрени оръжия все още нямат

    3 14 Отговор
    но се подготвят да правят.

    23:14 03.03.2026

  • 11 Мда фалшива загриженост

    16 2 Отговор
    Значи искат да проучват за ядрено оръжие, нямало. Когато става за удари до съществуваща АЕЦ, мълчат. Корупция или мафия?

    23:14 03.03.2026

  • 12 Любо

    21 2 Отговор
    Всички ционисти на сапун !!

    23:14 03.03.2026

  • 13 Абе нали това е идеята

    2 19 Отговор
    Да нямат Америка ги спря ги навреме !

    23:14 03.03.2026

  • 14 факт

    26 3 Отговор
    Прави ми впечатление следното - Али Хаменей е убит от съюзниците, защото е отказал да се крие като мишка в бункер и останал в резизенцията си като е бил съвсем наясно, че ще бъде убит. Ястребът Нетаняху изчезна и никой не знае в коя част на света се намира и откъде точно нахъсва будалите да се бият с Иран. За достойнство и мъжество говоря, ако още не ви е станало ясно. Орел срещу лешояд.

    Коментиран от #15, #17

    23:18 03.03.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    23 1 Отговор

    До коментар #14 от "факт":

    Ама, то и снимки показаха, че на Натаняху семейството е в Маями. Крие ги там, а той самият в най-дълбокия бункер. Аяролахът не се е крил и е убит със семейството си. Бог вижда всичко.

    23:22 03.03.2026

  • 16 Ало ненормалник

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    Ти не си фактор

    23:23 03.03.2026

  • 17 Аятолаха е смел и горд човек

    17 1 Отговор

    До коментар #14 от "факт":

    Иранците са смел народ, не са мишки да се крият

    23:27 03.03.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    12 1 Отговор
    Де же ву. В далечната 2003 държавния секретар Колин Пауъл размахваше една епруветка с бял прах и твърдеше, че това е сибирска язва от Ирак. Това беше поводът да се разсипе една държава. Сега Израел и САЩ бомбят Иран, а МААЕ казва , че ядрени оръжия няма.

    23:29 03.03.2026

  • 19 Тракиец 🇺🇦

    12 1 Отговор
    Поредната еврейска мъ рша.....я кажи Израел има ли ядрени оръжия и защо инспекторите на МААЕ не са допускани никога в Израел да инспектират техния атом ? Защо Иран да не обогатява атом ? Защо Иран да няма атомна електроцентрала и енергия? Защо Иран да няма ядрено оръжие?? За да може разни терористи като Израел и САЩ да е бомбят нон стоп когато им щъкне ли ? За да може евреите да избиват момичета и деца в училищата им ли ? Терористичния режим на Израел доказа през последните дни че Иран е задължена да има всички ядрени оръжия и най вече водородни такива

    Коментиран от #25

    23:30 03.03.2026

  • 20 Горски

    7 1 Отговор
    И за неспециалистите е ясно, че ПВО системите имат кодово опознаване "свой-чужд" точно да се избегне приятелския огън. Та в такъв случай възможностите са две: Или тази система е дефектирала или самолетите са думнати от иранците! И в двата случая е голям срам за краварите! Все пак аз мисля, че тройна грешка е практически изключена. Имайте в предвид, че системата С 300 и С400 могат да свамят самолети на 280 и 380 км от мястото и на позициониране!

    23:31 03.03.2026

  • 21 Тракиец 🇮🇷

    8 2 Отговор
    Ако Иран имаше ядрени оръжия никога подобни мизерници с тяхните терористични режими като сащ и Израел нямаше да избиват иранския народ масово...а те го правят без причина само защото Иран е последния бастион на планетата Земя който не е отровен от еврейската отрова

    23:31 03.03.2026

  • 22 Езоп Вълк и агне

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "мдаа":

    Един вълк съгледал агне да пие вода в един поток и решил да се нагости с него под благовиден предлог. Като застанал по-горе по течението, започнал да обвинява агнето, че му мъти водата и не му позволява да пие. А то отговорило, че пие с върха на устните си и че освен това не е възможно, когато стои по-долу, да мъти водата по-нагоре. Вълкът, като не успял с този довод, казал:
    — Но лани ти обиди моя баща.
    А когато то отвърнало, че тогава още не е било родено, вълкът му рекъл:
    — Това, че ти успяваш да се оправдаваш, не значи, че аз няма да те изям.
    Баснята показва, че при онези, които имат намерение да вършат зло, справедливата защита не може да има успех.

    23:32 03.03.2026

  • 23 УРАН НЕ

    6 1 Отговор
    обаче нефт да. Тръмп подушва от хиляди километри мириса на нефт

    23:39 03.03.2026

  • 24 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 25 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тракиец 🇺🇦":

    Много правилно.Защо не бомбандират Северна Корея, нали палячо е много смел. Смешко.

    23:44 03.03.2026

  • 26 Израел

    0 0 Отговор
    Хахахахахаха!!!!

    Искаш ли да дойдеш на гости?

    Аз съм добрият евреин, който не ти дава достъп за проверка… ?!?

    00:05 04.03.2026

  • 27 Ударии

    0 0 Отговор
    Аз не мога да разбера, какви хора коментират тука. Застъпници за иранският режим на аятуласите, и руският репресивен строй. Вие, точно вие сте освободени от Роналд Рейгън 1989 година, от същият този съвецки репресивен строй, и имате свободата да пишете глупости тука. Вие заслужавате севернокорейският режим, да не знаете какво е интернет, и да пукнете в невежеството си.

    00:17 04.03.2026

