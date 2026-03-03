В Иран не са открити ядрени оръжия

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е открила ядрени оръжия в Иран, но ограниченията за достъп на инспектори попречиха ядрената програма на страната да се счита за изцяло мирна. Това беше обявено от генералния директор на агенцията Рафаел Гроси.

„Бях изключително ясен и последователен в докладите си за ядрената програма на Иран: макар че няма доказателства, че Иран изгражда ядрена бомба, значителните му запаси от уран, обогатен до нива, близки до оръжейни, както и отказът му да предостави пълен достъп на моите инспектори, породиха сериозни опасения“, пише той в X.

Гроси обясни, че поради това в предишни доклади се посочва, че докато Техеран не сътрудничи за разрешаване на нерешените въпроси, свързани с гаранциите, МААЕ „няма да може да потвърди, че ядрената програма на Иран е изключително мирна“.