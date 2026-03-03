Иранското експертно събрание се среща виртуално, за да избере нов върховен лидер

Иранското експертно събрание - органът, натоварен с избора на следващия върховен лидер на страната, се събира виртуално, според иранската информационна агенция Fars.
Избраният орган от 88 висши духовници провежда дистанционни срещи, след като Израел удари комплекси, принадлежащи на събранието, тази седмица.
Държавните медии съобщиха, че американско-израелските удари са ударили комплекса на Събранието на експертите в Техеран в понеделник, а във вторник израелският военен говорител Ефи Дефрин потвърди удар по комплекса в Кум.
„Резултатите от удара все още се разглеждат. Ако има потвърдени резултати, ще предоставим съответната актуализация“, каза Дефрин на брифинг.
По време на удара в сградата не се е провеждало заседание на събранието, според Fars.
Ударите идват, когато Fars твърди, че събранието е в „последните етапи“ на избора на нов върховен лидер, въпреки че не е ясно кога точно ще бъде обявен той. Според запознати, това няма да се случи преди 6 март.
Аятолах Али Хаменей няма официално обявен наследник. След оттеглянето на Хаменей, неговите правомощия бяха временно прехвърлени на тричленен съвет, състоящ се от президента, ръководителя на съдебната система и висш духовник от Съвета на пазителите, докато не бъде избран нов върховен лидер. Съветът на пазителите е орган от 12 юристи, който наблюдава дейността на иранския парламент.
1 Сила
Коментиран от #4, #11
22:34 03.03.2026
2 Ха-ха
22:36 03.03.2026
3 ....
22:37 03.03.2026
4 Евала
До коментар #1 от "Сила":Евала
22:37 03.03.2026
5 Ние
Коментиран от #13
22:39 03.03.2026
6 Перде кириз
Коментиран от #14
22:40 03.03.2026
7 Хеми значи бензин
22:40 03.03.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:40 03.03.2026
9 Амадор Ривас
22:42 03.03.2026
10 Абе изпратете Костя копанара
22:42 03.03.2026
11 Гост
До коментар #1 от "Сила":Това беше много яко
22:43 03.03.2026
12 Освалдо Риас
22:43 03.03.2026
13 Кухоглава копейка
До коментар #5 от "Ние":Къде бе?
Коментиран от #15
22:43 03.03.2026
14 Новичок
До коментар #6 от "Перде кириз":Копи-пейста им е избирателен ,много истини ги крият.Галя от посолство-ТО не им позволява,а те горките трият коментари.Чудят се как да лъжат ,абе " Пунта Мара " отвсякъде.Пфу...
22:46 03.03.2026
15 Ние
До коментар #13 от "Кухоглава копейка":Към Берлин, Париж и др.
Коментиран от #17
22:46 03.03.2026
16 Данко Харсъзина
22:47 03.03.2026
17 Оня с парчето
До коментар #15 от "Ние":Путин може да ви заведе само в някой трап без обозначителни знаци.
22:50 03.03.2026
18 хаха🤣
22:50 03.03.2026