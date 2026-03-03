Иранското експертно събрание се среща виртуално, за да избере нов върховен лидер

Иранското експертно събрание - органът, натоварен с избора на следващия върховен лидер на страната, се събира виртуално, според иранската информационна агенция Fars.

Избраният орган от 88 висши духовници провежда дистанционни срещи, след като Израел удари комплекси, принадлежащи на събранието, тази седмица.

Държавните медии съобщиха, че американско-израелските удари са ударили комплекса на Събранието на експертите в Техеран в понеделник, а във вторник израелският военен говорител Ефи Дефрин потвърди удар по комплекса в Кум.

„Резултатите от удара все още се разглеждат. Ако има потвърдени резултати, ще предоставим съответната актуализация“, каза Дефрин на брифинг.

По време на удара в сградата не се е провеждало заседание на събранието, според Fars.

Ударите идват, когато Fars твърди, че събранието е в „последните етапи“ на избора на нов върховен лидер, въпреки че не е ясно кога точно ще бъде обявен той. Според запознати, това няма да се случи преди 6 март.

Аятолах Али Хаменей няма официално обявен наследник. След оттеглянето на Хаменей, неговите правомощия бяха временно прехвърлени на тричленен съвет, състоящ се от президента, ръководителя на съдебната система и висш духовник от Съвета на пазителите, докато не бъде избран нов върховен лидер. Съветът на пазителите е орган от 12 юристи, който наблюдава дейността на иранския парламент.