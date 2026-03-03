Новини
Мерц не е сигурен, че властта в Техеран ще бъде сменена в резултат на ударите по Иран

3 Март, 2026 23:55, обновена 3 Март, 2026 23:39 714 7

САЩ и Израел не са искали военна подкрепа от Германия за операцията

Мерц не е сигурен, че властта в Техеран ще бъде сменена в резултат на ударите по Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Все още не знаем дали планът на САЩ ще проработи, дали военните удари отвън ще доведат до политически промени у дома“, каза германският канцлер Фридрих Мерц пред репортери по време на посещение във Вашингтон. „Този ​​план не е без рискове и ние също ще трябва да се изправим пред неговите последици“, добави Мерц. „Ето защо казах по време на разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп, че има редица въпроси“.

Трябва да мислим и за деня, който идва след това“, отбеляза канцлерът, призовавайки за разработването на стратегия за бъдещето на Иран и региона, „в която всички съседи, без изключение, да признаят правото на Израел на съществуване и сигурност“.

САЩ и Израел не са искали военна подкрепа от Германия за операцията си срещу Иран, заяви германският канцлер Фридрих Мерц пред репортери след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

„Това беше много хипотетична дискусия. Тя не беше свързана с никакви конкретни искания. Казах на Тръмп, че нашата Конституция ни позволява да участваме във военни операции само за защита на страната и Алианса, а иначе само в рамките на системата за колективна сигурност“, отбеляза Мерц. „Това изисква решение на германския Бундестаг и в момента не се обсъжда“, подчерта той, съобщавайки, че целият диалог по тази тема е продължил около две минути.

„Не, към този момент наистина няма искания нито от американците, нито от израелците“, заяви канцлерът, отговаряйки на уточняващ въпрос на репортери.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 И ТРЪМП НЕ Е СИГУРЕН

    6 0 Отговор
    затова се прави на наперен петел

    23:42 03.03.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    5 7 Отговор
    Стотици руснаци бягат от Иран!
    Струпаха се на границата с Азербайджан!
    Ще трябва да живеят във великата матушка!
    Стратегическият договор с Иран вече е невалиден!

    23:43 03.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Ако не е сигурен мога да го успокоя - НЯМА да бъде сменена!

    Освен, че самия удар беше грешка, още по-голяма грешка, даже чиста ненормалщина беше да ударят по време на Рамандан, сега даже сунитите, които по принцип не се дишат със шиитите ги подкрепят. Ходят да протестират с тях, ходят да палят и трошат с тях.

    А цялата далаверка се очертава да струва на грингосите по милиард на ден... а принтера и без това прегрява!

    23:44 03.03.2026

  • 4 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Сигурен може да бъде само Адолф,чиято семенна течност е вкарана в хиляди семитски жени им витро по настояване на доктор Менгеле.

    00:03 04.03.2026

  • 5 Шперц

    2 0 Отговор
    Най-некадърния канцлер след Шолц. Въобще започвайки от Шрьодер нататъка всеки следващ е по-зле и поз-зле.

    00:08 04.03.2026

  • 6 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Тръмп затъна в тази война, както Путин...
    Заради Путин умряха милиони хора, заради Тръмп - ?...

    00:08 04.03.2026

  • 7 Горски

    2 0 Отговор
    Украйна, както я нападнали, така можело и нас да нападнат, затова помощи, пари, оръжие и квот иска милата, щот ни била защитавала. Иран също го нападат и принудително трябвало да го накарат да се откаже от ядрената си програма, и в тоя случай се скача върху него, защита и помощ няма. Ами че утре могат и нас принудително да ни накарат много работи да свършим, ако се опъваме, къде е разликата? Как доказаха, че Иран има ядрена програма не за мирни цели, а за оръжие? И нали Тръмп я унищожи при предните бомбардировки. Всъщност, добре е Йотова и Радев да говорят, така ще ги разберем как мислят. Пък на изборите ще се види тя ли ще е президент, той ли ще е пръв.

    00:16 04.03.2026

