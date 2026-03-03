Мерц не е сигурен, че властта в Техеран ще бъде сменена в резултат на ударите по Иран

„Все още не знаем дали планът на САЩ ще проработи, дали военните удари отвън ще доведат до политически промени у дома“, каза германският канцлер Фридрих Мерц пред репортери по време на посещение във Вашингтон. „Този ​​план не е без рискове и ние също ще трябва да се изправим пред неговите последици“, добави Мерц. „Ето защо казах по време на разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп, че има редица въпроси“.

„Трябва да мислим и за деня, който идва след това“, отбеляза канцлерът, призовавайки за разработването на стратегия за бъдещето на Иран и региона, „в която всички съседи, без изключение, да признаят правото на Израел на съществуване и сигурност“.

САЩ и Израел не са искали военна подкрепа от Германия за операцията си срещу Иран, заяви германският канцлер Фридрих Мерц пред репортери след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

„Това беше много хипотетична дискусия. Тя не беше свързана с никакви конкретни искания. Казах на Тръмп, че нашата Конституция ни позволява да участваме във военни операции само за защита на страната и Алианса, а иначе само в рамките на системата за колективна сигурност“, отбеляза Мерц. „Това изисква решение на германския Бундестаг и в момента не се обсъжда“, подчерта той, съобщавайки, че целият диалог по тази тема е продължил около две минути.

„Не, към този момент наистина няма искания нито от американците, нито от израелците“, заяви канцлерът, отговаряйки на уточняващ въпрос на репортери.