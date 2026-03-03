Мерц не е сигурен, че властта в Техеран ще бъде сменена в резултат на ударите по Иран

„Все още не знаем дали планът на САЩ ще проработи, дали военните удари отвън ще доведат до политически промени у дома“, каза германският канцлер Фридрих Мерц пред репортери по време на посещение във Вашингтон. „Този план не е без рискове и ние също ще трябва да се изправим пред неговите последици“, добави Мерц. „Ето защо казах по време на разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп, че има редица въпроси“.
„Трябва да мислим и за деня, който идва след това“, отбеляза канцлерът, призовавайки за разработването на стратегия за бъдещето на Иран и региона, „в която всички съседи, без изключение, да признаят правото на Израел на съществуване и сигурност“.
САЩ и Израел не са искали военна подкрепа от Германия за операцията си срещу Иран, заяви германският канцлер Фридрих Мерц пред репортери след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.
„Това беше много хипотетична дискусия. Тя не беше свързана с никакви конкретни искания. Казах на Тръмп, че нашата Конституция ни позволява да участваме във военни операции само за защита на страната и Алианса, а иначе само в рамките на системата за колективна сигурност“, отбеляза Мерц. „Това изисква решение на германския Бундестаг и в момента не се обсъжда“, подчерта той, съобщавайки, че целият диалог по тази тема е продължил около две минути.
„Не, към този момент наистина няма искания нито от американците, нито от израелците“, заяви канцлерът, отговаряйки на уточняващ въпрос на репортери.
1 И ТРЪМП НЕ Е СИГУРЕН
23:42 03.03.2026
2 Ганя Путинофила
Струпаха се на границата с Азербайджан!
Ще трябва да живеят във великата матушка!
Стратегическият договор с Иран вече е невалиден!
23:43 03.03.2026
3 ДрайвингПлежър
Освен, че самия удар беше грешка, още по-голяма грешка, даже чиста ненормалщина беше да ударят по време на Рамандан, сега даже сунитите, които по принцип не се дишат със шиитите ги подкрепят. Ходят да протестират с тях, ходят да палят и трошат с тях.
А цялата далаверка се очертава да струва на грингосите по милиард на ден... а принтера и без това прегрява!
23:44 03.03.2026
4 Сатана Z
00:03 04.03.2026
5 Шперц
00:08 04.03.2026
6 Хохо Бохо
Заради Путин умряха милиони хора, заради Тръмп - ?...
00:08 04.03.2026
7 Горски
00:16 04.03.2026