Франция свали ирански дронове в небето над приятелски страни

Френските въоръжени сили участват в отблъскването на ирански удари срещу приятелски страни в Близкия изток от самото начало и ще продължат да ги подкрепят. Френският президент Еманюел Макрон обяви това по време на телевизионно обръщение към нацията, излъчено от пресслужбата на Елисейския дворец.

„Реагирахме незабавно и в първите часове на конфликта свалихме безпилотни летателни апарати в самозащита, за да защитим въздушното пространство на нашите съюзници“, каза Макрон.

Президентът припомни, че Франция има споразумения за взаимна отбрана с Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Той също така обеща да „прояви солидарност“ с Йордания и Ирак. „В допълнение към вече наличните активи, през последните часове бяха разположени изтребители Rafale, системи за противовъздушна отбрана и въздушни радари и ние ще продължим тези усилия толкова дълго, колкото е необходимо“, каза Макрон.