Новини
Свят »
Франция »
Франция свали ирански дронове в небето над приятелски страни

Франция свали ирански дронове в небето над приятелски страни

3 Март, 2026 23:43 902 12

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • иран-
  • оае-
  • дронове-
  • свалени-
  • катар-
  • кувейт

Макрон припомни, че страната има споразумения за взаимна отбрана с Катар, Кувейт и ОАЕ

Франция свали ирански дронове в небето над приятелски страни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френските въоръжени сили участват в отблъскването на ирански удари срещу приятелски страни в Близкия изток от самото начало и ще продължат да ги подкрепят. Френският президент Еманюел Макрон обяви това по време на телевизионно обръщение към нацията, излъчено от пресслужбата на Елисейския дворец.

Реагирахме незабавно и в първите часове на конфликта свалихме безпилотни летателни апарати в самозащита, за да защитим въздушното пространство на нашите съюзници“, каза Макрон.

Президентът припомни, че Франция има споразумения за взаимна отбрана с Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Той също така обеща да „прояви солидарност“ с Йордания и Ирак. „В допълнение към вече наличните активи, през последните часове бяха разположени изтребители Rafale, системи за противовъздушна отбрана и въздушни радари и ние ще продължим тези усилия толкова дълго, колкото е необходимо“, каза Макрон.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Дания подписа договор с Франция за ядрена защита.

    23:46 03.03.2026

  • 2 Пустиня(к)

    9 4 Отговор
    Дедо ти пак ше те шамаросва, че си буташ дирника сред шпековете.

    23:46 03.03.2026

  • 3 Иран нюз

    7 2 Отговор
    Положението е тежко, заяви иранският бригаден генерал Мусаеба-Маата.

    23:49 03.03.2026

  • 4 Карго 200

    4 5 Отговор
    Така че операция „Епична ярост“ не е война, а „специална бойна операция“, защото е „твърде ограничена по обхват“. „Специалната военна операция“ не е нашествие, а отстъплението по време на нея е „жест на добра воля“.

    Ерата след истината се превърна в ерата след сатирата

    23:49 03.03.2026

  • 5 А дали

    6 1 Отговор
    има перси у френско?

    23:56 03.03.2026

  • 6 Джи

    8 4 Отговор
    Мале тоя смешник ако знае колко араби мюсюлмани шийти има в Париж? Французите там са малцинство и ще направи безредици във Франция та няма да може да ги оправи после!

    23:58 03.03.2026

  • 7 Така се прави ❤️

    2 7 Отговор
    А джуджето оказва морална подкрепа на съюзниците си!

    00:01 04.03.2026

  • 8 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Френската военноморска база в Абу Даби сутринта още догаряше.Какви дронове ,кви пет лева е свалил люнетеля-геронтофил?

    Коментиран от #12

    00:09 04.03.2026

  • 9 Фалиралите франсета

    0 1 Отговор
    До там ли я докараха? За някой долар и на арабските шейхове почнаха да слугуват ? А?

    00:12 04.03.2026

  • 10 Пълни смешки

    1 2 Отговор
    Макрон обявил това по време на телевизионно обръщение към нацията... коя нация? Алжирската, марокоанската, нацията на Марсилия ? .....

    00:16 04.03.2026

  • 11 А тази мишка Макрон

    0 2 Отговор
    За Ливан нещо да е споделил случайно ?

    00:18 04.03.2026

  • 12 Жоель

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Ти там ли спа?

    00:21 04.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания