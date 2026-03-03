Франция свали ирански дронове в небето над приятелски страни

Френските въоръжени сили участват в отблъскването на ирански удари срещу приятелски страни в Близкия изток от самото начало и ще продължат да ги подкрепят. Френският президент Еманюел Макрон обяви това по време на телевизионно обръщение към нацията, излъчено от пресслужбата на Елисейския дворец.
„Реагирахме незабавно и в първите часове на конфликта свалихме безпилотни летателни апарати в самозащита, за да защитим въздушното пространство на нашите съюзници“, каза Макрон.
Президентът припомни, че Франция има споразумения за взаимна отбрана с Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Той също така обеща да „прояви солидарност“ с Йордания и Ирак. „В допълнение към вече наличните активи, през последните часове бяха разположени изтребители Rafale, системи за противовъздушна отбрана и въздушни радари и ние ще продължим тези усилия толкова дълго, колкото е необходимо“, каза Макрон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
23:46 03.03.2026
2 Пустиня(к)
23:46 03.03.2026
3 Иран нюз
23:49 03.03.2026
4 Карго 200
Ерата след истината се превърна в ерата след сатирата
23:49 03.03.2026
5 А дали
23:56 03.03.2026
6 Джи
23:58 03.03.2026
7 Така се прави ❤️
00:01 04.03.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #12
00:09 04.03.2026
9 Фалиралите франсета
00:12 04.03.2026
10 Пълни смешки
00:16 04.03.2026
11 А тази мишка Макрон
00:18 04.03.2026
12 Жоель
До коментар #8 от "Сатана Z":Ти там ли спа?
00:21 04.03.2026