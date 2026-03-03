На ход е най-големият Москвич

Москвич M90, който се подготвя да оглави моделната гама на бранда, бе представен в пълния си блясък, а първите реални кадри на интериора и техническите възли вече са факт благодарение на колегите от „За рулем“. Огромният кросоувър не просто впечатлява с внушителните си габарити, но и дава ясна заявка, че епохата на спартанското оборудване в руското производство окончателно е в миналото. Но..., отново е китайски клонинг.

Под ламарините на този седемместен гигант с дължина почти пет метра се крие добре позната архитектура. Всъщност, Moskvich M90 е директен наследник на китайската технологична мисъл на концерна SAIC, познат на глобалните пазари като Roewe RX9 или под името MG QS. С междуосие от 2 915 мм, автомобилът обещава завиден комфорт и пространство, които биха задоволили дори най-взискателните фамилни пътешественици.

Вътре в купето ни посреща истински технологичен десант. Макар финалните спецификации за местния пазар все още да се пазят в тайна, неговият източен първообраз разполага с всичко, което съвременният шофьор може да си пожелае: от тризонов климатроник и аудио система с дузина високоговорители, до вентилирани седалки с памет и панорамен покрив, който вкарва небето директно в салона. Шумоизолираното предно стъкло и камерите за 360-градусов обзор подсказват, че тук е търсено премиум усещане, далеч над базовите стандарти.

Сърцето на Moskvich M90 е 2-литров турбоагрегат SAIC 20A4E, който генерира мощност от 200 к.с. Интересен детайл за техническите ентусиасти е, че този двигател има благородно потекло – той е еволюция на фамилията GM MGE, захранвала навремето модели като Opel Astra. Цялата тази мощ се предава към пътя чрез модерна 9-степенна автоматична трансмисия, като клиентите ще могат да избират между предно предаване или система 4x4 за по-тежки терени.

Производственият процес на кросоувъра по метода на едрогабаритното сглобяване стартира в края на 2025 г., а първите бройки се очаква да се появят в шоурумите през март 2026 г. Остава само един голям въпрос, който вълнува бъдещите купувачи – дали цената ще бъде толкова впечатляваща, колкото и списъкът с екстри.