Германският канцлер Фридрих Мерц твърди, че европейците няма да приемат споразумение за Украйна, сключено без тяхно участие. Той каза това пред репортери по време на посещение във Вашингтон.

„Искаме да постигнем решения тук, но решения, които включват европейците. Не сме готови да приемем споразумение, което ще бъде сключено зад гърба ни“, заяви Мерц. Според съобщенията той е заявил това на президента на САЩ Доналд Тръмп. „Казах също, че няма да има споразумение без участието на европейците“, добави канцлерът. „Оставам с впечатлението, че президентът на САЩ сега разбира по-добре какво е заложено на карта и какви са мненията на европейците“, заяви Мерц.

Руската страна многократно е подчертавала, че европейците няма да могат да внесат никакъв конструктивен дневен ред в процеса на преговори, тъй като те на практика са страна в украинския конфликт.