Мерц: Европа няма да приеме споразумение за Украйна, сключено без нейно участие

Германският канцлер Фридрих Мерц твърди, че европейците няма да приемат споразумение за Украйна, сключено без тяхно участие. Той каза това пред репортери по време на посещение във Вашингтон.
„Искаме да постигнем решения тук, но решения, които включват европейците. Не сме готови да приемем споразумение, което ще бъде сключено зад гърба ни“, заяви Мерц. Според съобщенията той е заявил това на президента на САЩ Доналд Тръмп. „Казах също, че няма да има споразумение без участието на европейците“, добави канцлерът. „Оставам с впечатлението, че президентът на САЩ сега разбира по-добре какво е заложено на карта и какви са мненията на европейците“, заяви Мерц.
Руската страна многократно е подчертавала, че европейците няма да могат да внесат никакъв конструктивен дневен ред в процеса на преговори, тъй като те на практика са страна в украинския конфликт.
1 ЧЕ КОЙ Я ПИТА ЕВРОПАТА
23:35 03.03.2026
2 Баба Мара
Коментиран от #6, #14
23:37 03.03.2026
3 ДрайвингПлежър
Европише капутише както самия той би казал на чист швабски!
И още си пробутват утопиите и още не могат да си отворят очите
Това идеологическото промиване на мозъци е нещо много много страшно!
23:38 03.03.2026
4 Горски
23:39 03.03.2026
5 Ганя Путинофила
Във великата матушка?
23:39 03.03.2026
6 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Баба Мара":Оти па ти обуждуваш листо бе?! Оно си читаво животно! нега кат тва...
23:40 03.03.2026
7 ТОЯ Е КАНДИДАТ ЗА СТАЛИНГРАД
23:41 03.03.2026
8 Скоро нема да има нито хора в охрайна
23:42 03.03.2026
9 Какво става
23:43 03.03.2026
10 Последния софиянец
23:53 03.03.2026
11 А Путин
Коментиран от #16
23:54 03.03.2026
12 Съдията
Коментиран от #18
23:55 03.03.2026
13 ООрана държава
23:55 03.03.2026
14 Горски
До коментар #2 от "Баба Мара":Така е, фашиста от кремль трябва да е в.чувал, куопейките му тожи.
23:55 03.03.2026
15 Хо-ха-ха
23:56 03.03.2026
16 ООрана държава
До коментар #11 от "А Путин":Мести го от фостатъ в калния ауспух до като се крие зад Урал в мазето, все па план!
23:57 03.03.2026
17 Нешанъл Жеографик
Коментиран от #21
23:58 03.03.2026
18 Атина Палада
До коментар #12 от "Съдията":Да, разбраха се и за сирия, карабах, венецуела, сега и за иран, хахааа
Жалки гладни и глуповати благни роби
Коментиран от #23
23:59 03.03.2026
19 Путин
Украйна няма да я има скоро!
Коментиран от #22
00:00 04.03.2026
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
00:01 04.03.2026
21 История
До коментар #17 от "Нешанъл Жеографик":А умените казват ли нещо, за народ който може да живее 500 години без държава, и после още 150 години под икономическо владичество?
00:01 04.03.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Путин":Така беше и с мадуро и аятолаха, асад тоже!
00:02 04.03.2026
23 Съдията
До коментар #18 от "Атина Палада":Леко да не се задавиш. Знам, боли, но ще ти се наложи да приемеш реалностите.😂
Коментиран от #24
00:02 04.03.2026
24 Последния Софиянец
До коментар #23 от "Съдията":А каква е реалноста блатни рабе, замина всичко при крайцера!
Коментиран от #26
00:03 04.03.2026
25 Съдията
00:06 04.03.2026
26 Съдията
До коментар #24 от "Последния Софиянец":Реалността е Украйна засега 20% териториално смалена и 20 милиона човека по-малко население. Повтарям, засега. Колкото повече се дърпа, толкова повече ще намалява. Но така е, като се слушат рижави турци и Западна(ли) политикани.😂
00:07 04.03.2026
27 Сатана Z
00:08 04.03.2026
28 Пука му на някой
00:21 04.03.2026
29 Още един побърканяк
00:22 04.03.2026