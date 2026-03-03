Новини
Мерц: Европа няма да приеме споразумение за Украйна, сключено без нейно участие

3 Март, 2026 23:33 751 29

  • фридрих мерц-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • сащ-
  • германия-
  • европа-
  • споразумение

Германският канцлер е информирал за това президента на САЩ

Мерц: Европа няма да приеме споразумение за Украйна, сключено без нейно участие - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц твърди, че европейците няма да приемат споразумение за Украйна, сключено без тяхно участие. Той каза това пред репортери по време на посещение във Вашингтон.

Искаме да постигнем решения тук, но решения, които включват европейците. Не сме готови да приемем споразумение, което ще бъде сключено зад гърба ни“, заяви Мерц. Според съобщенията той е заявил това на президента на САЩ Доналд Тръмп. „Казах също, че няма да има споразумение без участието на европейците“, добави канцлерът. „Оставам с впечатлението, че президентът на САЩ сега разбира по-добре какво е заложено на карта и какви са мненията на европейците“, заяви Мерц.

Руската страна многократно е подчертавала, че европейците няма да могат да внесат никакъв конструктивен дневен ред в процеса на преговори, тъй като те на практика са страна в украинския конфликт.


САЩ
  • 1 ЧЕ КОЙ Я ПИТА ЕВРОПАТА

    18 1 Отговор
    Особено деца на нацисти да си мълчат

    23:35 03.03.2026

  • 2 Баба Мара

    15 1 Отговор
    Да дуя супата нацискийо глист.

    Коментиран от #6, #14

    23:37 03.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    15 2 Отговор
    Болен мозък! Германия умря! Единствения издъхнал двигател на еврото!
    Европише капутише както самия той би казал на чист швабски!
    И още си пробутват утопиите и още не могат да си отворят очите
    Това идеологическото промиване на мозъци е нещо много много страшно!

    23:38 03.03.2026

  • 4 Горски

    10 3 Отговор
    Украйна, както я нападнали, така можело и нас да нападнат, затова помощи, пари, оръжие и квот иска милата, щот ни била защитавала. Иран също го нападат и принудително трябвало да го накарат да се откаже от ядрената си програма, и в тоя случай се скача върху него, защита и помощ няма. Ами че утре могат и нас принудително да ни накарат много работи да свършим, ако се опъваме, къде е разликата? Как доказаха, че Иран има ядрена програма не за мирни цели, а за оръжие? И нали Тръмп я унищожи при предните бомбардировки. Всъщност, добре е Йотова и Радев да говорят, така ще ги разберем как мислят. Пък на изборите ще се види тя ли ще е президент, той ли ще е пръв.

    23:39 03.03.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    5 1 Отговор
    Сега 3 милиона наташки в Израел къде ще бягат?
    Във великата матушка?

    23:39 03.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Баба Мара":

    Оти па ти обуждуваш листо бе?! Оно си читаво животно! нега кат тва...

    23:40 03.03.2026

  • 7 ТОЯ Е КАНДИДАТ ЗА СТАЛИНГРАД

    2 2 Отговор
    Обаче Путин ще почне от БЕРЛИН

    23:41 03.03.2026

  • 8 Скоро нема да има нито хора в охрайна

    8 2 Отговор
    Нито такава държава и ше остане само територията дето ше е населена с руснаци

    23:42 03.03.2026

  • 9 Какво става

    4 5 Отговор
    с рузкия танкер между Либия и Малта, остана ли нещо от него

    23:43 03.03.2026

  • 10 Последния софиянец

    2 3 Отговор
    Реват гладни копейки по бунищата, на ботокдахи лаксеите му идва края!

    23:53 03.03.2026

  • 11 А Путин

    3 1 Отговор
    ще си го премести.

    Коментиран от #16

    23:54 03.03.2026

  • 12 Съдията

    3 2 Отговор
    Споразумение няма да има, Украйна трябва да развее бялото знаме. САЩ и Русия се разбраха, вас никой не ви пита.

    Коментиран от #18

    23:55 03.03.2026

  • 13 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Време няма и пари няма така че се ориентирайте към подписване, натискайте зелката и да се приключва, утре ще тръгнат и бежанци и кво праим след това?

    23:55 03.03.2026

  • 14 Горски

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Баба Мара":

    Така е, фашиста от кремль трябва да е в.чувал, куопейките му тожи.

    23:55 03.03.2026

  • 15 Хо-ха-ха

    5 0 Отговор
    Мерц да не се безпокои, може и да няма никакво спорозумение. Два оъти Иран беше нападнат докато се водиха преговори. Резиденцията на Путин беше нападната пак по време на преговори. Едва ли някой ще иска да преговаря пак още по-малко пък да вярва на някакви споразумения. Всичко върви към капитулация на Украйна, още повече след затварянето на Ормуския пролив и слупващото се в Близкия Изток. Там нещата няма да приклюпат с вероятното падане на Иран. Изразходваните муниции на Израел ще трябва да се въстановяват.

    23:56 03.03.2026

  • 16 ООрана държава

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "А Путин":

    Мести го от фостатъ в калния ауспух до като се крие зад Урал в мазето, все па план!

    23:57 03.03.2026

  • 17 Нешанъл Жеографик

    1 3 Отговор
    Учени установиха,че една хлебарка може да живее до 10 дни без глава.Русофилът-цял живот.

    Коментиран от #21

    23:58 03.03.2026

  • 18 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Съдията":

    Да, разбраха се и за сирия, карабах, венецуела, сега и за иран, хахааа
    Жалки гладни и глуповати благни роби

    Коментиран от #23

    23:59 03.03.2026

  • 19 Путин

    2 1 Отговор
    Какво споразумение, Хер Мерц?

    Украйна няма да я има скоро!

    Коментиран от #22

    00:00 04.03.2026

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    1 2 Отговор
    Где моча, где аятоласи 88 броя, где ботокс❗

    00:01 04.03.2026

  • 21 История

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нешанъл Жеографик":

    А умените казват ли нещо, за народ който може да живее 500 години без държава, и после още 150 години под икономическо владичество?

    00:01 04.03.2026

  • 22 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    Така беше и с мадуро и аятолаха, асад тоже!

    00:02 04.03.2026

  • 23 Съдията

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Леко да не се задавиш. Знам, боли, но ще ти се наложи да приемеш реалностите.😂

    Коментиран от #24

    00:02 04.03.2026

  • 24 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Съдията":

    А каква е реалноста блатни рабе, замина всичко при крайцера!

    Коментиран от #26

    00:03 04.03.2026

  • 25 Съдията

    1 1 Отговор
    Путин обеща да помага на аятолахя, сега тж чака у казана!

    00:06 04.03.2026

  • 26 Съдията

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Реалността е Украйна засега 20% териториално смалена и 20 милиона човека по-малко население. Повтарям, засега. Колкото повече се дърпа, толкова повече ще намалява. Но така е, като се слушат рижави турци и Западна(ли) политикани.😂

    00:07 04.03.2026

  • 27 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Коя Европа бе,Фриц? Вие сте следващите,да не мислите ,че само Иранският народ ще страда?

    00:08 04.03.2026

  • 28 Пука му на някой

    0 0 Отговор
    Какво Европа нямала да приеме.... И какво ще направи ? Ще плаща още 100 години ?

    00:21 04.03.2026

  • 29 Още един побърканяк

    0 0 Отговор
    Взел от името на цяла Европа да говори

    00:22 04.03.2026