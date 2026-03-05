Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран заплаши да удари израелския ядрен реактор в Димона, не планира да преговаря със САЩ

5 Март, 2026 03:21, обновена 5 Март, 2026 04:35 1 415 11

Ирак "няма да позволи" да бъде въвлечен във войната. Нямало кюрдско нахлуване в Иран, военните контролират границите на страната

Иран заплаши да удари израелския ядрен реактор в Димона, не планира да преговаря със САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран заплаши да удари израелския ядрен реактор в Димона, ако еврейската държава и Съединените щати се опитат да свалят Ислямската република, съобщи информационната агенция ISNA, позовавайки се на военен източник.

„Ако Съединените щати и Израел се опитат да сменят режима в Иран, Техеран ще удари ядрения реактор в Димона в Израел“, се казва в изявлението.

Иран не се е опитал да се свърже със САЩ и няма планове да преговаря с тях, съобщи Tasnim.

Иранските въоръжени сили имат пълен контрол над ситуацията по границите, заяви Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, на фона на съобщения за предполагаемо кюрдско нашествие от Ирак.

Иран е изстреля пореден ракетен залп по Израел, гласи информация държавната телевизия на Ислямската република. Съобщава се и за залп по позиции на кюрдските милиции, а броят на изстреляните ракети по цели в региона е достигнал 40 за един ден.

Източници от Tasnim отрекоха съобщенията за предполагаемо кюрдско нахлуване в Иран от Ирак.

Иракските власти няма да позволят страната да бъде въвлечена във война, заяви премиерът Мохамед ал-Судани.

Кюрдската демократична партия отрече съобщенията за нападение срещу Иран.

В същото време мощни експлозии са регистрирани в Западен Иран, съобщи Ал Араби.

Административна сграда в иранския град Бокан беше нападната, при атаката има жертви, съобщава Tasnim.

Иракски радикали твърдят, че са унищожили американски дрон MQ-9 Reaper.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 да ваШИБАМвъвГЪЗАдрислиф сорооосиии

    6 1 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #3

    03:51 05.03.2026

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "да ваШИБАМвъвГЪЗАдрислиф сорооосиии":

    много сте точен приятел

    шибъии ги навсякъде , те това им харесва ха ха ха

    03:52 05.03.2026

  • 4 Ххххххххххххх

    4 2 Отговор
    Правилно прави Иран - САЩ не искат преговори.

    03:55 05.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    " ИРАНСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР В РАЗГОВОР С КОЛЕГИТЕ СИ ОТ СТРАНИТЕ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ ГИ УВЕРИ ЧЕ ИРАН НЕ ВОЮВА С ТЯХ, А СЪЩО ТАКА
    ИМ КАЗА ЧЕ ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАВАТ ОТ СТРАНИТЕ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ"
    ... ДЕМЕК " ЯНКИ ГО ХОУМ " :)
    .....

    04:01 05.03.2026

  • 6 Мурка

    5 1 Отговор
    вървели през пустинята Адам и Моше и си приказвали за пари и бизнес ДОХОДИЛО ИМ СЕ ПО НУЖДА и клекнали от двете страни на скала напъвали 10на минути и Адам пита Моше а бе моше това ходенето по ГОЛЯМА нужда физически ТРУД ли е или ИНТЕЛЕКТУАЛЕН, Моше отговорил след КРАТКО ЗАМИСЛЯНЕ -трябва да е ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ---щото щяхме да го ВЪЗЛОЖИМ на НЯКОГО

    04:01 05.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ТРЪМП ПРЕДВИДЛИВО ЗАПОЧНА РЕМОНТ
    НА ЗАТВОРА АЛ КАТРАС ,
    АМА БОЙКО ОТ СИК БУДАЛА - ЖЕЛЯЗКО НЕ РЕМОНТИРА СОФИЙСКИЯ ЦЕНТРАЛЕН ЗАТВОР :)
    .......
    НАЙ - ХУБАВОТО В ТАЯ ВОЙНА - МУТРИТЕ НЕ МОГАТ ДА ИЗБЯГАТ В АБУ ДАБИ - НЯМА ПОЛЕТИ :)

    04:04 05.03.2026

  • 8 Над деветдесет процента

    7 1 Отговор
    От всичко написано са измислици и откровени лъжи. Най много се лъже след лов и пи време на война! Тръмп лъже най много в момента, защото е притиснат от всички страни, както заради безумните си решения, така и поради скандала Епстийн. Поради това си измисли повод да нападне Иран, така както си измислиха повод да нападнат Ирак през деветдесете години. Историята се повтаря. Нападение срещу суверенна държава, за отвличане на вниманието от вътрешните проблеми на Щатите.

    04:12 05.03.2026

  • 9 Само питам

    5 1 Отговор
    Защо му е на побеждаващия да преговаря?!

    04:15 05.03.2026

  • 10 Добрутро

    0 0 Отговор
    Карлуковоо....

    04:43 05.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Пустите копейки, сложили чалми и в петък ще ходят на джамия.

    04:48 05.03.2026

