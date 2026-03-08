Иран избра нов лидер: Има съгласие кой ще наследи Али Хаменей

Съветът на експертите в Иран е постигнал мнозинство при избора на нов върховен лидер, предаде Reuters. Член на органа, който трябва да определи наследника на убития аятолах Али Хаменей, посочва, че вероятно това ще бъде вторият му син, Моджтаба Хаменей. Все още не е обявено официално решение, а остават нерешени процесуални въпроси, като дали избора да бъде оповестен без физическото събиране на съвета, пише БНТ.
Събранието на Съвета в момента е невъзможно, след като Израел е ударил две от сградите на органа в Техеран и Кум. Членът на Съвета посочва, че новият върховен лидер е избран по препоръката на Хаменей и трябва да бъде „мразен от врага“. В същото време размяната на удари продължава.
Правителствена сграда в Кувейт е унищожена след ирански удари с дронове и ракети, при което загиват двама полицаи, а трима са ранени при нападение в град Мухарак, Бахрейн. Обединените арабски емирства също съобщиха за атаки и обявиха състояние на война. Израел удари петролна рафинерия и четири склада за гориво в Техеран и околностите, както и командири на Иранската революционна гвардия „Ал Кудс“ в хотел в центъра на Ливан, при което загиват четирима, а десет души са ранени.
В този контекст членовете на Съвета се страхуват да се съберат лично, за да потвърдят избора на нов лидер. Израел повтори заплахата си, че ще се опита да ликвидира всеки новоизбран наследник на Хаменей и също насочи предупреждения към Съвета.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че възможността за преговори с Иран може да стане безпредметна, ако бъде елиминирано ръководството на страната. „Вече многократно сме елиминирали тяхното ръководство. Така че въпросът е дали ще се предадат или дали ще има кой да се предаде. Но от военна гледна точка са свършени“, каза той.
Междувременно в САЩ нараства общественото недоволство от действията на Вашингтон и Израел. Хиляди се включиха в протести във Вашингтон и Ню Йорк. Участници като Нсеар Садуин и Кахра Аманпур призоваха за мир и за възможността иранският народ сам да определи бъдещето си. Според последни проучвания около 60% от американците са против военните действия на САЩ в Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЪХЪ
12:30 08.03.2026
2 Българин
Коментиран от #14, #45
12:30 08.03.2026
3 Грозната истина
Коментиран от #16
12:31 08.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Омазана ватенка
12:32 08.03.2026
6 Следващият гръмнат
12:32 08.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Саймън каза
12:32 08.03.2026
9 хаха
Коментиран от #17
12:33 08.03.2026
10 Zaxaрова
12:33 08.03.2026
11 Синоптик
12:33 08.03.2026
12 ТОЗИ ДА ГО СКРИЯТ
12:35 08.03.2026
13 Погребението
12:35 08.03.2026
14 Моча в калта
До коментар #2 от "Българин":Само руската армия е по-зле от иранската.
12:36 08.03.2026
15 Моджтаба
12:37 08.03.2026
16 Българин
До коментар #3 от "Грозната истина":Голям праз. После ще сложат нов аятолах. Като убият и него, пак ще сложат нов. И така вечно ще играят на котка и мишка.
12:37 08.03.2026
17 Кеца
До коментар #9 от "хаха":До утре вечер в другият спектакъл.
12:37 08.03.2026
18 Иран е
12:37 08.03.2026
19 Петко Бочаров
12:38 08.03.2026
20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #24
12:39 08.03.2026
21 Съветът на експертите
12:39 08.03.2026
22 Защо нямаме
12:40 08.03.2026
23 Пурко
12:41 08.03.2026
24 ЪХЪ
До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ще му намерят сандалите като на предишният.
12:41 08.03.2026
25 Колко дами
12:42 08.03.2026
26 Ганчев
12:42 08.03.2026
27 ЛОШО ТРЪМП ЛОШО.
12:43 08.03.2026
28 Румен
12:46 08.03.2026
29 В Иран
Коментиран от #32
12:47 08.03.2026
30 Иван
12:47 08.03.2026
31 В САЩ
12:48 08.03.2026
32 Иван
До коментар #29 от "В Иран":Жените са хора в Сауд Арабел, Туркието и Катър.
12:49 08.03.2026
33 ФСБ
12:49 08.03.2026
34 Ха ха ха
12:49 08.03.2026
35 Иранска мечта
12:51 08.03.2026
36 Ццц
Коментиран от #41
12:51 08.03.2026
37 Съвета
12:52 08.03.2026
38 Моджтаба
12:53 08.03.2026
39 Какво
Талмудът ли ще налагат?
12:53 08.03.2026
40 Копейкин
12:54 08.03.2026
41 Иван
До коментар #36 от "Ццц":Ционистките сатанисти-мерзавци Джо Байден и Доналд Тръмп избраха сегашните президенти на Румъния и Полска К..
12:55 08.03.2026
42 Днешните удари
12:56 08.03.2026
43 Може би
12:57 08.03.2026
44 Северодвинск
13:05 08.03.2026
45 Българка
До коментар #2 от "Българин":Оказа се, че Русия не е никакъв фактор, помогна на най-близкия си военен съюзник Иран в критичен момент. С Декларация и Изказване на съболезнования.
13:06 08.03.2026
46 Подлога на блатото просия и с чалма
13:10 08.03.2026
47 Хмм
13:11 08.03.2026
48 Израелски самолети летят над цял Иран
13:13 08.03.2026