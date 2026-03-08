Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран избра нов лидер: Има съгласие кой ще наследи Али Хаменей

Иран избра нов лидер: Има съгласие кой ще наследи Али Хаменей

8 Март, 2026 12:23, обновена 8 Март, 2026 12:30 1 513 48

Съветът на експертите е постигнал мнозинство за наследник на аятолах Али Хаменей, докато региона остава в хаос от взаимни удари и международни реакции

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът на експертите в Иран е постигнал мнозинство при избора на нов върховен лидер, предаде Reuters. Член на органа, който трябва да определи наследника на убития аятолах Али Хаменей, посочва, че вероятно това ще бъде вторият му син, Моджтаба Хаменей. Все още не е обявено официално решение, а остават нерешени процесуални въпроси, като дали избора да бъде оповестен без физическото събиране на съвета, пише БНТ.

Събранието на Съвета в момента е невъзможно, след като Израел е ударил две от сградите на органа в Техеран и Кум. Членът на Съвета посочва, че новият върховен лидер е избран по препоръката на Хаменей и трябва да бъде „мразен от врага“. В същото време размяната на удари продължава.

Правителствена сграда в Кувейт е унищожена след ирански удари с дронове и ракети, при което загиват двама полицаи, а трима са ранени при нападение в град Мухарак, Бахрейн. Обединените арабски емирства също съобщиха за атаки и обявиха състояние на война. Израел удари петролна рафинерия и четири склада за гориво в Техеран и околностите, както и командири на Иранската революционна гвардия „Ал Кудс“ в хотел в центъра на Ливан, при което загиват четирима, а десет души са ранени.

В този контекст членовете на Съвета се страхуват да се съберат лично, за да потвърдят избора на нов лидер. Израел повтори заплахата си, че ще се опита да ликвидира всеки новоизбран наследник на Хаменей и също насочи предупреждения към Съвета.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че възможността за преговори с Иран може да стане безпредметна, ако бъде елиминирано ръководството на страната. „Вече многократно сме елиминирали тяхното ръководство. Така че въпросът е дали ще се предадат или дали ще има кой да се предаде. Но от военна гледна точка са свършени“, каза той.

Междувременно в САЩ нараства общественото недоволство от действията на Вашингтон и Израел. Хиляди се включиха в протести във Вашингтон и Ню Йорк. Участници като Нсеар Садуин и Кахра Аманпур призоваха за мир и за възможността иранският народ сам да определи бъдещето си. Според последни проучвания около 60% от американците са против военните действия на САЩ в Иран.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 3.4 от 14 гласа.
  • 1 ЪХЪ

    9 12 Отговор
    Питаха ли Израел?

    12:30 08.03.2026

  • 2 Българин

    17 10 Отговор
    Оказа се, че Иран не е Венецуела. Дискомбобулаторът (тайното оръжие) на Тръмп нещо не работи в Иран.

    Коментиран от #14, #45

    12:30 08.03.2026

  • 3 Грозната истина

    16 8 Отговор
    Двамата убийци рижавия и циониста ще изкат да го трепат

    Коментиран от #16

    12:31 08.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Омазана ватенка

    10 7 Отговор
    За колко?

    12:32 08.03.2026

  • 6 Следващият гръмнат

    16 15 Отговор
    Ще е Моджтаба Хаменей. И така докато този ислямистки режим не падне. Колко жени пребиха тези екстремисти само защото отказват да носят скафандри.

    12:32 08.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Саймън каза

    11 11 Отговор
    Иран приключи.

    12:32 08.03.2026

  • 9 хаха

    11 9 Отговор
    Хайде на залаганията колко ще изкара новия н@кендзан брадат пислямист.

    Коментиран от #17

    12:33 08.03.2026

  • 10 Zaxaрова

    10 6 Отговор
    Приготвила съм два карамфила.

    12:33 08.03.2026

  • 11 Синоптик

    12 7 Отговор
    Утре ще търсят нов 😂

    12:33 08.03.2026

  • 12 ТОЗИ ДА ГО СКРИЯТ

    5 5 Отговор
    По-добре

    12:35 08.03.2026

  • 13 Погребението

    6 4 Отговор
    кога ще е?

    12:35 08.03.2026

  • 14 Моча в калта

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Само руската армия е по-зле от иранската.

    12:36 08.03.2026

  • 15 Моджтаба

    8 3 Отговор
    Аз не исках,амааа...

    12:37 08.03.2026

  • 16 Българин

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Грозната истина":

    Голям праз. После ще сложат нов аятолах. Като убият и него, пак ще сложат нов. И така вечно ще играят на котка и мишка.

    12:37 08.03.2026

  • 17 Кеца

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    До утре вечер в другият спектакъл.

    12:37 08.03.2026

  • 18 Иран е

    9 4 Отговор
    80 старчока !

    12:37 08.03.2026

  • 19 Петко Бочаров

    6 1 Отговор
    Да ама не….аятолах….не са добре нещата!!!!

    12:38 08.03.2026

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 2 Отговор
    И на този ще му търсят главата.

    Коментиран от #24

    12:39 08.03.2026

  • 21 Съветът на експертите

    7 0 Отговор
    :)))))

    12:39 08.03.2026

  • 22 Защо нямаме

    5 1 Отговор
    съвет на експертите?

    12:40 08.03.2026

  • 23 Пурко

    5 0 Отговор
    Господин Пурко!

    12:41 08.03.2026

  • 24 ЪХЪ

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ще му намерят сандалите като на предишният.

    12:41 08.03.2026

  • 25 Колко дами

    9 3 Отговор
    има в съвета?

    12:42 08.03.2026

  • 26 Ганчев

    7 3 Отговор
    Както отбелязах на чалмар повече от Калашников не трябва да се дава

    12:42 08.03.2026

  • 27 ЛОШО ТРЪМП ЛОШО.

    1 6 Отговор
    КОГА ЧУЕШ ХАМЕНЕЙ ТИ СЕ ДЕМЕНТНИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЛАВАТА. ЧУВСТВАМ ОТМЪЩЕНИЕТО ЩЕ ДОЙДЕ.

    12:43 08.03.2026

  • 28 Румен

    3 2 Отговор
    Да въведем иранското устройство!

    12:46 08.03.2026

  • 29 В Иран

    3 0 Отговор
    жените хора ли са?

    Коментиран от #32

    12:47 08.03.2026

  • 30 Иван

    3 6 Отговор
    Нацисткият сатанински Израел иска гнусните евреи Стив Уитков и Джеред Кушнер да изберат новия лидер на Иран.

    12:47 08.03.2026

  • 31 В САЩ

    3 5 Отговор
    няма подкрепа за тази война, освен разбира се от ционистите и техните марионетки в Конгреса.

    12:48 08.03.2026

  • 32 Иван

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "В Иран":

    Жените са хора в Сауд Арабел, Туркието и Катър.

    12:49 08.03.2026

  • 33 ФСБ

    2 2 Отговор
    Знаем координатите му!

    12:49 08.03.2026

  • 34 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Започнаха да приемат залози за това, колко ще остане на поста и кой ще е следващият.

    12:49 08.03.2026

  • 35 Иранска мечта

    0 0 Отговор
    (Прогресивна България)

    12:51 08.03.2026

  • 36 Ццц

    3 3 Отговор
    Даже и в Иран избират лидер. Само в ЕС ни се назначава. Сигурно защото функциите му са сведени до това да прави срещи на високо равнище, да кандидатства за кредит за финансиране на американските производители на демократични оръжия и да набеждава в престъпления всички без истинските престъпници. За това и няма особени изисквания за поста. Достатъчно е едно полувисше за акушерка, а за по-ниските позиции като външната политика дори не се иска и образование, а само да умееш да преглъщаш и да мразиш Русия.

    Коментиран от #41

    12:51 08.03.2026

  • 37 Съвета

    1 0 Отговор
    има ли кворум?

    12:52 08.03.2026

  • 38 Моджтаба

    1 2 Отговор
    пази се от Путин!

    12:53 08.03.2026

  • 39 Какво

    2 1 Отговор
    смятат да правят с Иран когато го победят, каквото и да означава това.
    Талмудът ли ще налагат?

    12:53 08.03.2026

  • 40 Копейкин

    3 0 Отговор
    Ен дъ НЮ върховен лидер мистър Джаред Къшнер

    12:54 08.03.2026

  • 41 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ццц":

    Ционистките сатанисти-мерзавци Джо Байден и Доналд Тръмп избраха сегашните президенти на Румъния и Полска К..

    12:55 08.03.2026

  • 42 Днешните удари

    3 0 Отговор
    се усетиха в Гърция с магнитут 5,3!

    12:56 08.03.2026

  • 43 Може би

    1 1 Отговор
    искат да турят Джаред Кушнер за върховен аятолах и после той да проведе демократични реформи за налагане на талмуда, меката дрога за свободна консумация и хеви метъл музиката в свободното време.

    12:57 08.03.2026

  • 44 Северодвинск

    0 0 Отговор
    Този ше изкара повече от предишния

    13:05 08.03.2026

  • 45 Българка

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Оказа се, че Русия не е никакъв фактор, помогна на най-близкия си военен съюзник Иран в критичен момент. С Декларация и Изказване на съболезнования.

    13:06 08.03.2026

  • 46 Подлога на блатото просия и с чалма

    1 0 Отговор
    За колко часа ши бъде жив тоя нов аятолахин, Израел ги мачка кат муи, 70% коефицент давам,че до събале вече нема да мърда?! 😂😂😂😂

    13:10 08.03.2026

  • 47 Хмм

    0 0 Отговор
    Че те не го ли взривиха вече този снощи?! Пишеше, че е ранен.

    13:11 08.03.2026

  • 48 Израелски самолети летят над цял Иран

    0 0 Отговор
    В честа на новия аятолах, Изарел владеят 80% от иранското въздушно пространство.

    13:13 08.03.2026

