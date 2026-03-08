Иран избра нов лидер: Има съгласие кой ще наследи Али Хаменей

Съветът на експертите в Иран е постигнал мнозинство при избора на нов върховен лидер, предаде Reuters. Член на органа, който трябва да определи наследника на убития аятолах Али Хаменей, посочва, че вероятно това ще бъде вторият му син, Моджтаба Хаменей. Все още не е обявено официално решение, а остават нерешени процесуални въпроси, като дали избора да бъде оповестен без физическото събиране на съвета, пише БНТ.

Събранието на Съвета в момента е невъзможно, след като Израел е ударил две от сградите на органа в Техеран и Кум. Членът на Съвета посочва, че новият върховен лидер е избран по препоръката на Хаменей и трябва да бъде „мразен от врага“. В същото време размяната на удари продължава.

Правителствена сграда в Кувейт е унищожена след ирански удари с дронове и ракети, при което загиват двама полицаи, а трима са ранени при нападение в град Мухарак, Бахрейн. Обединените арабски емирства също съобщиха за атаки и обявиха състояние на война. Израел удари петролна рафинерия и четири склада за гориво в Техеран и околностите, както и командири на Иранската революционна гвардия „Ал Кудс“ в хотел в центъра на Ливан, при което загиват четирима, а десет души са ранени.

В този контекст членовете на Съвета се страхуват да се съберат лично, за да потвърдят избора на нов лидер. Израел повтори заплахата си, че ще се опита да ликвидира всеки новоизбран наследник на Хаменей и също насочи предупреждения към Съвета.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че възможността за преговори с Иран може да стане безпредметна, ако бъде елиминирано ръководството на страната. „Вече многократно сме елиминирали тяхното ръководство. Така че въпросът е дали ще се предадат или дали ще има кой да се предаде. Но от военна гледна точка са свършени“, каза той.

Междувременно в САЩ нараства общественото недоволство от действията на Вашингтон и Израел. Хиляди се включиха в протести във Вашингтон и Ню Йорк. Участници като Нсеар Садуин и Кахра Аманпур призоваха за мир и за възможността иранският народ сам да определи бъдещето си. Според последни проучвания около 60% от американците са против военните действия на САЩ в Иран.