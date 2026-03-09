Иранската революционна гвардия подкрепя новия върховен лидер, в Катар се чувстват "предадени" след ударите на Техеран

От ръководството на иранската революционна гвардия изразиха подкрепа за новия върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей, предаде Ройтерс.

Той е син на убития Али Хаменей и по-рано вчера беше избран от Съвета на експертите, въпреки предупреждението на Доналд Тръмп, че лидер, който е избран без "без позволението" на Вашингтон, няма да изтрае дълго.



Ислямската революционна гвардия има централна роля в отбраната на Иран срещу ударите на САЩ и Израел. През изминалите дни те извършват обстрел по израелска територия и по точки в държави от Близкия изток, за които твърдят, че са свързани със САЩ.



Освен това гвардията контролира важния за търговията с петрол Ормузки проток.

Иран „ни предаде“, но всички страни трябва да намалят напрежението, заяви премиерът на Катар Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в интервю за Скай нюз.

Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани определи ударите на Иран срещу страните от Персийския залив като „опасна грешка в преценката“, предупреждавайки, че ескалацията рискува да дестабилизира региона и да изпрати “ударни вълни” в световната икономика.



Говорейки пред медиите за първи път, откакто Катар е подложен на многократни ракетни атаки и атаки с дронове, премиерът заяви, че страната е навлязла в „много труден период“, но похвали професионализма на нейните сили за отбрана и сигурност. Ал Тани не скри, че е гневен от действията на Иран. Катар традиционно се представя като глобален посредник, способен да говори с всички. Сега отношенията с Техеран изглеждат обтегнати. Той отбеляза, че никога не е очаквал от Иран да нападне съседите си в Персийския залив и определи действията на Техеран като „предателство“, защото биват поразявани и цивилни обекти. Въпреки че осъди ударите, премиерът на Катар многократно подчерта, че военната ескалация само ще задълбочи кризата и че отговорността да се направи крачка назад е на всички страни.



Продължаваме да се стремим към деескалация. Иранците са наши съседи - това е нашата съдба, каза Ал Тани. Той обаче призова и Съединените щати да намалят напрежението, предупреждавайки за риска целият регион да пламне във война. Според него, дипломацията остава единственият жизнеспособен път за излизане от кризата.

Началникът на израелската армия Еял Замир предупреди, че извънредното положение в страната може да продължи „много по-дълго“, заради конфликта, който разтърсва Близкия изток.



"Вече две години Израел е в извънредно положение. Трябва да проявим постоянство и търпение, ще отнеме много време, затова трябва да сме подготвени. Колкото време отнеме, толкова", каза Еял Замир.



След началото на ударите на Израел и САЩ срещу Иран, Израел обяви извънредно положение - затвори училищата и забрани събиранията заради ответните ирански удари.



Армията нареди на гражданите да следват указанията за поведение при извънредни ситуации.

Киър Стармър и Доналд Тръмп разговаряха за първи път, след като американският президент гневно разкритикува бавната реакция на Обединеното кралство за Иран. Външният министър Ивет Купър защити премиера, че по отношение на интересите на Великобритания само британските политици са тези, които могат да вземат решения.



От "Даунинг стрийт" 10 публикуваха ограничени подробности за разговора, като става ясно, че двамата лидери са обсъдили ситуацията в Близкия изток и военното сътрудничество между Обединеното кралство и САЩ.



В събота Тръмп заяви, че Обединеното кралство обмисля изпращането на самолетоносачи в Близкия изток, но отхвърли тази възможност, като написа в социалните медии „не ни трябват хора, които се присъединяват към войни, които вече сме спечелили“. Стармър вече бе заявил, че Обединеното кралство няма да се присъедини към офанзивни действия, но се е съгласил да позволи на САЩ да използват британски бази за отбранителни удари по ирански ракетни обекти.



Също днес в интервю за Би Би Си министърът на външните работи Ивет Купър заяви, че Киър Стармър е „прав да отстоява интересите на Великобритания“ и че правителството на Обединеното кралство не може да се съгласи с Доналд Тръмп „по всеки въпрос“.



“Президентът на САЩ трябва да реши какво според него е в национален интерес на САЩ и това е негова работа. Но наша работа като правителство на Обединеното кралство е да решим какво е в национален интерес на Обединеното кралство и това не означава просто да се съгласяваме с други държави или да възлагаме външната си политика на други държави“, изтъкна Купър.



Лидерът на либералдемократите в опозиця Ед Дейви пък призова Киър Стармър да посъветва краля да отмени държавното си посещение в САЩ.



„В момент, когато Тръмп започна незаконна война, която опустошава Близкия изток и увеличава сметките за енергия за британските семейства, е ясно, че това посещение не трябва да се състои“, посочи Дейви.

Киър Стармър е получил писмо от депутати от Лейбъристката партия, с което те призовават Обединеното кралство да плати репарации на Палестина за „военни престъпления“, които според тях са извършили британските сили през първата половина на XX век, съобщи „Таймс“.



18 депутати от Камарата на общините и един лейбъристки благородник от Камарата на лордовете настояват да се поднесе извинение за решението на Великобритания да се изтегли от Палестина, което доведе до създаването на Израел. Това е част от кампания на „Британия дължи на Палестина“ - организация, която през септември подаде правна петиция от 400 страници до правителството, в която твърди, че има „неопровержими доказателства“, че Обединеното кралство е нарушило международното право, когато е контролирало Палестина по време на британския мандат.



Правителството все още не е отговорило на правната петиция и, ако продължи да отказва да се ангажира, може да се изправи пред съдебно производство във Върховния съд. В писмото депутатите твърдят, че британските сили са убивали и измъчвали палестинци, докато територията е била под техен контрол между 1917 и 1948 г., и Стармър трябва да се извини, „за да можем да продължим към изцелението на тази отворена рана“.