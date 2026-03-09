Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Италия »
Италия е в 24-часова национална стачка в обществения и частния сектор

Италия е в 24-часова национална стачка в обществения и частния сектор

9 Март, 2026 05:09, обновена 9 Март, 2026 05:15 710 2

  • италия-
  • стачка-
  • испания-
  • протест-
  • жени-
  • труд

Хиляди жени излязоха по улиците на редица градове в Испания в Международния ден на жената

Италия е в 24-часова национална стачка в обществения и частния сектор - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

В Италия за днес, 9-и март, е обявена 24-часова обща национална стачка в обществения и частния сектор.

Акцията е в подкрепа на Международния ден на жената. Организирана е от различни базови синдикати и и засяга работниците публични и частни сектори. Заявената цел на стачкуващите е борбата срещу мъжкото насилие над жените и равнопоставеност в заплащането между двата пола.

Към тази стачка се присъединиха и от Федерация на работниците на знанието (FLC CGIL) с искане за по-ефективно образование в училищата. Стачката ще засегне детските градини, училищата и университетите.

В здравеопазването и спешната помощ стачката включва медицински сестри, социални здравни работници, акушерки, рехабилитационен персонал и други здравни специалисти, както медицински, здравен и ветеринарен управленски и технически професионален и административен персонал.

Основните услуги ще бъдат гарантирани както е изисквано от закона, но могат да възникнат проблеми при планирани и неспешни прегледи.

Секторът транспорт няма да бъде засегнат, а стачката на пожарникарите е от 9 ч. до 13 ч.

Хиляди жени излязоха по улиците на редица градове в Испания в Международния ден на жената.

Демонстрациите бяха в защита на равенството и срещу насилието по полов признак. Шествия, посветени на правата на жените се проведоха в Мадрид, Барселона, Валенсия, Севиля, Гранада, Билбао, Сан Себастиан и много други градове.

Протестиращите призоваха за истинско равенство между мъжете и жените, осъдиха насилието, основано на пола, призоваха феминизма да „спре фашизма“ и осъдиха случаите на злоупотреба с власт срещу жени. Лозунги и манифести се фокусираха и върху други искания, свързани с имиграционните политики и режимите, които поробват жените и момичетата и потискат правата им.

За пета поредна година на много места в Испания протестиращите бяха разделени на две: част от хората демонстрираха в защита на правата на транссексуалните, а другите искаха узаконяване или регулиране на проституцията. Въпреки това голяма част от протестиращите споделяха общи теми – войните в Иран и Украйна и правата на палестинския народ. Премиерът Педро Санчес подкрепи демонстрациите със съобщение в социалните мрежи. "Няма да позволим омразата да замести правата и няма да нормализираме неравенството", написа министър-председателят.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама

    3 0 Отговор
    ние пък сме си доволни от леврото !

    05:44 09.03.2026

  • 2 педроси

    0 0 Отговор
    Карл !

    06:11 09.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания