Италия е в 24-часова национална стачка в обществения и частния сектор

В Италия за днес, 9-и март, е обявена 24-часова обща национална стачка в обществения и частния сектор.

Акцията е в подкрепа на Международния ден на жената. Организирана е от различни базови синдикати и и засяга работниците публични и частни сектори. Заявената цел на стачкуващите е борбата срещу мъжкото насилие над жените и равнопоставеност в заплащането между двата пола.



Към тази стачка се присъединиха и от Федерация на работниците на знанието (FLC CGIL) с искане за по-ефективно образование в училищата. Стачката ще засегне детските градини, училищата и университетите.



В здравеопазването и спешната помощ стачката включва медицински сестри, социални здравни работници, акушерки, рехабилитационен персонал и други здравни специалисти, както медицински, здравен и ветеринарен управленски и технически професионален и административен персонал.



Основните услуги ще бъдат гарантирани както е изисквано от закона, но могат да възникнат проблеми при планирани и неспешни прегледи.



Секторът транспорт няма да бъде засегнат, а стачката на пожарникарите е от 9 ч. до 13 ч.



Хиляди жени излязоха по улиците на редица градове в Испания в Международния ден на жената.

Демонстрациите бяха в защита на равенството и срещу насилието по полов признак. Шествия, посветени на правата на жените се проведоха в Мадрид, Барселона, Валенсия, Севиля, Гранада, Билбао, Сан Себастиан и много други градове.



Протестиращите призоваха за истинско равенство между мъжете и жените, осъдиха насилието, основано на пола, призоваха феминизма да „спре фашизма“ и осъдиха случаите на злоупотреба с власт срещу жени. Лозунги и манифести се фокусираха и върху други искания, свързани с имиграционните политики и режимите, които поробват жените и момичетата и потискат правата им.



За пета поредна година на много места в Испания протестиращите бяха разделени на две: част от хората демонстрираха в защита на правата на транссексуалните, а другите искаха узаконяване или регулиране на проституцията. Въпреки това голяма част от протестиращите споделяха общи теми – войните в Иран и Украйна и правата на палестинския народ. Премиерът Педро Санчес подкрепи демонстрациите със съобщение в социалните мрежи. "Няма да позволим омразата да замести правата и няма да нормализираме неравенството", написа министър-председателят.