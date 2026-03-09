"Алтернатива за Германия" взе 19% на вота в провинция Баден-Вюртемберг

"Алтернатива за Германия" печели близо 19 процента от гласовете на проведените в неделя регионални избори в германската федерална провинция Баден-Вюртемберг, сочат последните данни на телевизия А Ер Де.
Формацията се нарежда на трето място след Зелените и християндемократите, които си поделят 60 процента от вота. Маркус Фронмайер, водещият кандидат на партията, обяви резултата за голям успех на формацията.
"Помислете само откъде тръгнахме - от около 9,7 процента. Гордея се, че в най-кратък срок се превърнахме в най-голямата и най-силната опозиционна партия в тази федерална провинция. Погледнете само към някога гордата народна Социалдемократическа партия или към либералите. Сега всички те треперят да видят дали ще влязат в ландтага", каза Фронмайер.
Първи са "Зелените", втори християндемократите
1 Гошо
05:17 09.03.2026
2 Време е
Коментиран от #5
05:37 09.03.2026
3 На вниманието на зелените в Европа
Борете се за мир, не поддържайте и не финасирайте войната.
На вниманието на зелените в Европа. Знете ли за какво се борите?
Коментиран от #4, #6
05:50 09.03.2026
4 Зелените
До коментар #3 от " На вниманието на зелените в Европа":Знаем! За париииииии!
05:52 09.03.2026
5 Време е
До коментар #2 от "Време е":Да влязат в политиката българофили , а не поредният фалшив "месия" зелен чорап назначен от чуждо разузнаване и представляващ друг олигархичен кръг чакащ да се докопа до държавната софра.
Орбан е пътник докарал Унгария до последните места по иконом.развитие.
Полша най добрата икономика в ЕС управлявана от полякофили трябва да ни е пример за развитие.
Но за съжаление в България все още нямаме българофили .
06:09 09.03.2026
6 Кажи го на Путин...
До коментар #3 от " На вниманието на зелените в Европа":Дето почна войната
06:15 09.03.2026
