"Алтернатива за Германия" взе 19% на вота в провинция Баден-Вюртемберг

"Алтернатива за Германия" взе 19% на вота в провинция Баден-Вюртемберг

9 Март, 2026 05:00, обновена 9 Март, 2026 05:04 995 7

Първи са "Зелените", втори християндемократите

"Алтернатива за Германия" взе 19% на вота в провинция Баден-Вюртемберг - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

"Алтернатива за Германия" печели близо 19 процента от гласовете на проведените в неделя регионални избори в германската федерална провинция Баден-Вюртемберг, сочат последните данни на телевизия А Ер Де.

Формацията се нарежда на трето място след Зелените и християндемократите, които си поделят 60 процента от вота. Маркус Фронмайер, водещият кандидат на партията, обяви резултата за голям успех на формацията.

"Помислете само откъде тръгнахме - от около 9,7 процента. Гордея се, че в най-кратък срок се превърнахме в най-голямата и най-силната опозиционна партия в тази федерална провинция. Погледнете само към някога гордата народна Социалдемократическа партия или към либералите. Сега всички те треперят да видят дали ще влязат в ландтага", каза Фронмайер.


  • 1 Гошо

    22 0 Отговор
    " Първи са "Зелените" Германците уж поумняват ама още не съвсем

    05:17 09.03.2026

  • 2 Време е

    15 1 Отговор
    за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Джорджеску !

    Коментиран от #5

    05:37 09.03.2026

  • 3  На вниманието на зелените в Европа

    12 0 Отговор
    А взривените снаряди, бомби и ракети не замразяват ли атмосферата?

    Борете се за мир, не поддържайте и не финасирайте войната.

     На вниманието на зелените в Европа. Знете ли за какво се борите?

    Коментиран от #4, #6

    05:50 09.03.2026

  • 4 Зелените

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от " На вниманието на зелените в Европа":

    Знаем! За париииииии!

    05:52 09.03.2026

  • 5 Време е

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Време е":

    Да влязат в политиката българофили , а не поредният фалшив "месия" зелен чорап назначен от чуждо разузнаване и представляващ друг олигархичен кръг чакащ да се докопа до държавната софра.
    Орбан е пътник докарал Унгария до последните места по иконом.развитие.
    Полша най добрата икономика в ЕС управлявана от полякофили трябва да ни е пример за развитие.
    Но за съжаление в България все още нямаме българофили .

    06:09 09.03.2026

  • 6 Кажи го на Путин...

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от " На вниманието на зелените в Европа":

    Дето почна войната

    06:15 09.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

