Сграда рухна след пожар на гарата в Глазгоу ВИДЕО

Сграда рухна след пожар на гарата в Глазгоу ВИДЕО

9 Март, 2026 02:18, обновена 9 Март, 2026 02:25 727 2

Сграда рухна след пожар на гарата в Глазгоу ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев

Голям пожар на централната железопътна гара в най-големия шотландски град Глазгоу е причинил частичното срутване на сграда, съобщи Ройтерс, като се позовава на Би Би Си.

Десетки влакове от гарата са отменени, а гарата ще остане затворена до второ нареждане, обяви британската железопътна асоциация „Нешънъл Рейл“ (National
Rail).

Няма данни за пострадали хора при пожара.

Огънят е започнал от магазин за продукти за вейпинг близо до гарата в събота следобед.

Части от метеорит са нанесли щети на покриви и на къщи в западната част на Германия тази вечер, съобщи ДПА.

Полицията обяви, че е получила сигнали са щети в град Кобленц и околните райони около 19 ч. местно време (20 ч. българско).

„Около 19 ч. тази вечер обгорено небесно тяло е ударило покрива на жилищна сграда в квартала Гюлс в Кобленц. Никой не е пострадал“, заяви говорител на полицията.

Полицейски части са били изпратени на място заради безпокойство и объркване сред населението, причинени от мистериозни светлини. Снимки на явлението са били публикувани в социалните мрежи от провинциите Северен Рейн – Вестфалия, Хесе, Рейнланд – Пфалц, Заарланд и Баден – Вюртемберг.

Според полицията в Кайзерслаутерн очевидци са съобщили за „ярко осветен обект с кратко огнено припламване“ или „огнена топка в небето“.

Някои са предположили, че става въпрос за ракета. Според полицията обаче „няма данни за свързан със сигурността инцидент“.


Великобритания
