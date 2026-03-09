Зеленски: Възпрепятстваме успешно плановете на руското командване за настъпление в Южна Украйна

Украинските войски противодействат успешно на плановете на руското командване за настъпление в Южна Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски. Той посочи успешното контранастъпление в Днепропетровска и Запорожка област, започнало в края на януари.



"В южната част на нашата държава през последния месец и половина те проведоха ред важни действия за отбрана, а в някои направления и за настъпление. Тези действия имаха за цел да бъдат провалени плановете на Руската федерация. И това според нас се получи достатъчно успешно - възстановихме контрола си върху 400 - 435 квадратни километра досега", каза Зеленски.



Към днешна дата Русия окупира около 75 процента от Запорожка област, която обяви за своя през 2022 година.



На днешния си брифинг Зеленски изказа мнението си, че Източна Украйна с Донецка област остава основната цел на руснаците тази пролет.



Представители на администрацията на президента Доналд Тръмп защитиха решението му да позволи временно на Индия да купува руски петрол, след като месеци наред оказваше натиск върху Делхи да съкрати покупките.



Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц бе принуден да отговаря на въпроса на журналистка от Ен Би Си защо администрацията на Тръмп подпомага Русия да финансира войната си в Украйна.



"Става дума за 30-дневна пауза в ограниченията - напълно разумна стъпка, която ще позволи на милиони барели, които сега са в кораби в морето да отидат в индийските рафинерии. Това ще е краткосрочна болка в името на дългосрочна придобивка, защото Иран няма да може да държи за заложници всички в света, които разчитат на енергийни доставки от Персийския залив", каза Уолц.



Министърът на енергетиката Крис Райт обясни пред Си Ен Ен, че промяна в политиката за изолиране на Русия от енергийните пазари няма.



"Огромно количество петрол плава към или чака да бъде разтоварено в китайските рафинерии. Вместо да го чакаме шест седмици да бъде разтоварено там, нека го издърпаме напред към Индия и това да потиснем този страх от недостиг на петрол, да потиснем цените и притесненията на пазара. Това е прагматична стъпка с краткосрочно действие", каза Райт.



За седмица след като Тръмп нападна Иран, цените на бензина в Съединените щати скочиха с 11 процента, а на дизела - с 15 процента, влошавайки още повече изненадващата загуба на 92 хиляди работни места през февруари.

