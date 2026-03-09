САЩ признаха за седми загинал американски войник. Израел убил петима от КГИР при удара срещу хотела в Бейрут

Броят на убитите американски войници в конфликта срещу Иран достигна седем души, съобщи американската армия, цитирана от Ройтерс.



„Миналата нощ военнослужещ от САЩ почина от раните си, получени в резултат на първоначалните ответни удари на Иран“, съобщи военното командване на САЩ в социалната мрежа Екс. „Това е седмият военен, загинал в бой, по време на операция „Епична ярост“, добавиха военните.



Убитият е бил част от подразделение, разположено в Саудитска Арабия и е бил тежко ранен на 1 март.



Междувременно говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф днес заяви, че Техеран не се стреми към спиране на огъня и добави, че „агресорите“ трябва да бъдат наказани.



„Ако врагът ни атакува от някоя страна, Техеран ще отговори решително“, заяви той пред иранската държавна телевизия.



Израелската армия заяви, че при удара срещу хотел в Бейрут са убити петима членове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), включително трима командири от силите „Кудс“, предаде Франс прес.



„През нощта израелските военноморски сили, подпомагани с прецизна разузнавателна информация, извършиха насочен удар в Бейрут срещу петима командири от ливански и палестински клонове на КГИР, които се срещнаха в хотел в Бейрут“, съобщи армията в изявление.



„Може да потвърдим, че трима високопоставени командири на силите „Кудс“ – крилото за чуждестранни операции на КГИР – „бяха елиминирани при удара“, добави армията.



В изявлението се посочват имената на Маджид Хасини – отговорен за трансфера на средства за финансиране на дейностите на „Хизбула“, Али Реза Би-Азар – ръководител на разузнавателното звено на ливанския клон на силите „Кудс“ и Ахмад Расули – отговорен за събирането на разузнавателна информация за „палестински терористични организации в Ливан и ивицата Газа“.



„Миналата нощ предприехме действия срещу командири на иранските сили „Кудс“ и ги атакувахме“, каза началникът на израелския Генерален щаб ген. Еял Замир. „Мога да ви кажа, че няма безопасно място за иранската ос на злото никъде в Близкия изток, нито в Бейрут, нито другаде“, добави той.



САЩ и Иран си размениха обвинения, че се използват населени райони за извършване на атаки срещу обекти на другата страна, предадоха Ройтерс и ТАСС.



Иранските сили използват населени райони, за да изстрелват балистични ракети и дронове, заяви американската армия, цитирана от Ройтерс.



Същото обвинение отправи и говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи, който заяви, че територията на жилищни райони в съседни на Иран страни се използва за нанасяне на ракетни удари срещу Иран.



„За тези, които упорито игнорират причините за нашите ответни удари по американски военни бази/съоръжения в региона - ракети се изстрелват към Иран от жилищни райони в съседни страни, а американските изтребители използват въздушното пространство на съседни държави, за да ударят Иран, което застрашава сигурността в региона“, написа дипломатът на страницата си в социалната мрежа Екс.



Междувременно британското Министерство на отбраната написа в Екс, че миналата нощ британските сили успешно са отбили атака с еднопосочен дрон, насочен от Иран към Ирак.



Началникът на Генералния щаб на Израел ген. Еял Замир днес от своя страна заяви във видео, публикувано от армията, че войната ще продължи „дълго време“.



„Израел е в извънредно положение вече две години, очаква се, че (войната) ще отнеме много време, трябва да бъдем търпеливи“, каза Замир, обръщайки се към военнослужещите.

