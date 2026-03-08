Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Неспокойна нощ в Персийския залив: Иран нанесе удари по цели в пет съседни страни ВИДЕО

Неспокойна нощ в Персийския залив: Иран нанесе удари по цели в пет съседни страни ВИДЕО

8 Март, 2026 05:32, обновена 8 Март, 2026 07:00 3 480 40

  • иран-
  • удари-
  • персийски залив

Германия евакуира дипломатите си от Техеран. В Англия готвят бомбардировачи B-1 Lancer за по-нататъшни удари срещу Иран,

Неспокойна нощ в Персийския залив: Иран нанесе удари по цели в пет съседни страни ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Радикални групировки, действащи на иракска територия, твърдят, че са извършили над 20 военни операции срещу американски военни бази както в Ирак, така и в чужбина през последните 24 часа.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия обяви днес, че е унищожило 14 дрона, включително няколко източно от столицата Рияд, без да споменава за пострадали и щети, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Осем дрона бяха прехванати и унищожени след навлизане във въздушното пространство на страната, а шест бяха неутрализирани „източно от столицата Рияд“, съобщи говорител на ведомството в социалната платформа "Екс".

Един от дроновете е бил предназначен да удари дипломатическия квартал в Рияд

Ирански дронове атакуваха резервоари за гориво на международното летище в Кувейт, съобщи армията на емирството.

„Кувейтските въоръжени сили реагираха на вълна от вражески дронове, които проникнаха във въздушното пространство на страната. Резервоари за гориво на международното летище на Кувейт бяха атакувани от дронове“, написа говорител на министерството в "Екс", цитиран от БТА, осъждайки военната операция срещу „стратегическа инфраструктура“.

Няколко минути по-късно армията на Кувейт заяви в същата социална мрежа, че се опитва да възпре атаки с „ракети и дронове“, без да уточнява броя им, посочва АФП.

Пожар избухна в пристанището Салман в Бахрейн, съобщава ISNA. Системите за противовъздушна отбрана на Бахрейн са унищожили 92 ракети и над 150 дрона, изстреляни от Иран към кралството от началото на ескалацията на напрежението в региона, съобщи главното командване на бахрейнската армия.

Системите за противовъздушна отбрана на Катар прихванаха десет балистични ракети и две крилати ракети, идващи от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирството.

Ведомството добави, че осем от ракетите са били прехванати.

„Катарските въоръжени сили, с Божията милост, успешно прехванаха шест балистични ракети“, както и двете крилати ракети, се казва в изявление на министерството, разпространено днес.

Две балистични ракети „паднаха в катарски води“, а две - „в необитаем район, без да причинят жертви“, добавя министерството, цитирано от АФП и БТА.

Бившата централа на ООН в иракския град Сулеймания беше атакувана два пъти от дрон през последния час, съобщи порталът Shafaq News.

Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че израелските военновъздушни сили са атакували няколко хранилища за гориво в Техеран.

Четири стратегически бомбардировача B-1 Lancer на американските военновъздушни сили са разположени във военновъздушната база Феърфорд в югозападна Англия в подготовка за по-нататъшни удари срещу Иран, съобщи The Guardian.

Германското правителство временно евакуира служителите на посолството си в Техеран, съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на германското външно министерство.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    28 13 Отговор
    Персийците рано или късно ще ударят летище София,АЕЦ козлодуй.лукойр Бургас и т.н и т.н.....

    Коментиран от #4

    05:45 08.03.2026

  • 2 Хаха

    9 43 Отговор
    От къде гърмят тези пижами толкова ли ЦРУ и МОСАД не могат да идентифицират бърлогите им ?

    Коментиран от #5

    05:45 08.03.2026

  • 3 Само питам

    21 4 Отговор
    Колко далече е военновъздушната база Феърфорд в югозападна Англия от Иран?

    Коментиран от #6, #7

    05:48 08.03.2026

  • 4 Копейкин Костя

    6 26 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъ":

    Това е толкова сигурно, колкото е сигурно, че извършихме мобилизация и изпратихме войски в Украйна !!!

    Коментиран от #16

    05:49 08.03.2026

  • 5 коко

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Всичко знаят но се правят че незнаят.

    05:50 08.03.2026

  • 6 Ъхъъъъ

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Само на 10-12 минути

    05:50 08.03.2026

  • 7 Българин

    1 28 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Щом и безаналоговите оружия на крепостните не могат да я стигнат, значи е далече...

    05:50 08.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бой по сатанистите!

    42 6 Отговор
    Иран прави на пух и прах коалиция "Епщайн"! Скоро и нашите сатанисти ще ги застигне възмездието! Базите на САЩ и летищата в България които се ползват за удари срещу Иран също са цел! Посолството на САЩ вече се хвана за колесниците!

    05:55 08.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    38 2 Отговор
    Иран направи попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    06:12 08.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    27 2 Отговор
    КРАВИТЕ МАЙ СЕ НАЙГРАХА!ЖАЛКО,ЧЕ НЕ СЕ ДУМКАТ КРАВАРСКИ ГРАДОВЕ В СЕВЕРНА АМЕРИКА,А ВСЕ ДРУГИ ГО ОТНАСЯТ КОЙТО ИМ СЕ ВОДЯТ ПО АКЪЛА!

    06:14 08.03.2026

  • 12 Шишилатора

    18 1 Отговор
    Бай-бай Дубай!

    06:21 08.03.2026

  • 13 Терапевтична безпощадност

    12 4 Отговор
    Страхът е най-силният инструмент. Дезинформацията почти винаги използва:
    • страх
    • гняв
    • заплаха за идентичността
    Това активира емоционалната част на мозъка, а не рационалната.Изследвания показват, че целта на модерната пропаганда не е да накара всички да вярват в една лъжа. Целта е да създаде хаос и недоверие към всяка информация. Тогава обществото се парализира. А Ганя обича да валят страхове от Азиатският Рай.

    Коментиран от #24

    06:28 08.03.2026

  • 14 Kaлпазанин

    23 1 Отговор
    Светът пламна ,и на кого да благодарим е напълно ясно

    Коментиран от #17

    06:38 08.03.2026

  • 15 Мнение

    23 2 Отговор
    Коя ли нощ ще ни забърсат и нас? От 1.00 до 3,30 часа летяха и беше направо зловещо. Все едно, че са над главите на софиянци. Щом като сме прости и избираме "правилните" управляващи, нека ни е. Светът се управлява от напълно луди хора.

    06:45 08.03.2026

  • 16 Мурка

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Копейкин Костя":

    А ДИСКОМБОБУЛАТОРА изглежда работи но само в ПРАЗНИТЕ КРАТУНИ

    Коментиран от #18, #19

    06:57 08.03.2026

  • 17 Б Машалов

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Kaлпазанин":

    На ИМПЕРИЯТА НА ДОБРОТО

    06:59 08.03.2026

  • 18 Копейкин Костя

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Мурка":

    Така е мурзилаж, твоя е направо перпетум мобиле!!!

    Коментиран от #20, #25

    07:06 08.03.2026

  • 19 Въпросче

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мурка":

    Какво е това дискомбобулатор?

    А днес отново ще има дискотека с много заря в небето над изcраeл.

    07:06 08.03.2026

  • 20 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкин Костя":

    ТРОЛОВЕТЕ НА ОЗЕМПИКА И ПОСОЛСТВОТО СТЕ ПЪЛЕН TAЛАШ!

    Коментиран от #27

    07:07 08.03.2026

  • 21 Мишел

    9 0 Отговор
    Иран бе наясно, че ще бъде нападнат и се подготви добре с отговора си. Иран атакува Израел, затвори Ормузкия проток, нанася болезнени удари по военните бази на САЩ и по нефтогазодобива и опреснителните инсталации на съюзниците на САЩ в Близкия Изток. Иран цели да предизвика световна криза с горивата и криза за прясна вода в Близкия Изток.

    07:10 08.03.2026

  • 22 Кукуруку

    10 0 Отговор
    Тръмп е за психодиспансер.

    Коментиран от #38

    07:12 08.03.2026

  • 23 Преместете проклетите самолети от София

    13 1 Отговор
    Незабавна оставка и затвор за проклетия дъртофелник и за лидера на неговата партия .Какво се прави че като живее на село и не го засяга. Вчера и акъли дава , а всъщност кой но набута в това сътрудничество с САЩ?

    07:13 08.03.2026

  • 24 Читател

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Терапевтична безпощадност":

    "Целта е да създаде хаос и недоверие към всяка информация"

    Каква "информация" те гони когато евреите масово арестуват журналисти и публикуването на снимки се наказва със затвор. По нашите медии освен лъжи друго не виждам.

    Абе еска ви се май да има "министерство на информацията" по Оруел и само господарите ви да определят кое е лъжа и кое истина.

    07:14 08.03.2026

  • 25 Галя

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкин Костя":

    Браво - вече има за баничка

    Коментиран от #28

    07:17 08.03.2026

  • 26 Кукуруку

    8 0 Отговор
    Тръмп се н@@ка и омаза здраво като започна тази война

    07:17 08.03.2026

  • 27 Копейкин Костя

    0 6 Отговор

    До коментар #20 от "ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА":

    Крепостните тролове сте все орденоносци...

    Коментиран от #31

    07:18 08.03.2026

  • 28 Копейкин Костя

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Галя":

    Лариса, дорогая , след колко хиляди поста ще събереш за баничка?

    Коментиран от #32

    07:20 08.03.2026

  • 29 Кукуруку

    8 0 Отговор
    Наглостта на Тръмп достига завидни висоти, щом каза че Иран виновен за училището и убитите деца

    07:20 08.03.2026

  • 30 Гориил

    4 0 Отговор
    Само страна с големи сателитни съзвездия е способна да поразява цел в страните от Персийския залив толкова бързо и с такава невероятна точност, с диаметър до 3-5 метра.В същото време всички глобални играчи отричат ​​​​и най-малкото участие в подпомагането на Техеран.В същото време всички глобални играчи отричат ​​​​и най-малкото участие в подпомагането на Техеран.

    07:20 08.03.2026

  • 31 Галя

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Копейкин Костя":

    Остави ги копейките - те да тролят без пари - за вас ще има даже и за пица днес.

    Коментиран от #35

    07:21 08.03.2026

  • 32 Галя

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Копейкин Костя":

    Не съм лариса - аз съм Галя от посолството която на вас дава да има за банички.

    07:24 08.03.2026

  • 33 В другия форум пише че самолетите

    6 0 Отговор
    Цяла нощ са излитали и са се връщали. Вие тука си пишете като че ли нищо не е станало. Станало е това че за кой ли не пореден път сме на грешната страна. Военния министър запази поста си от предното правителство въпреки че най малко заслужаваше това.

    07:25 08.03.2026

  • 34 ха ха

    3 0 Отговор
    147 под железния купол заминали при рогатия

    07:26 08.03.2026

  • 35 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Галя":

    Днес Русия има достатъчно пари за пица с три или четири плънки и дебел слой масло върху бял хляб. Утре Москва ще намаже това масло с черен хайвер, а вдругиден ще сложи отгоре огромно парче месо. Благодаря за европейската шизофрения и наглостта на Тръмп.

    07:29 08.03.2026

  • 36 хихи

    4 0 Отговор
    Иран свърши ракетите. Така каза Тръмп...

    Коментиран от #39

    07:29 08.03.2026

  • 37 Кукуруку

    4 0 Отговор
    Иран показва зъби

    07:30 08.03.2026

  • 38 Не е достатъчно

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кукуруку":

    По сто камшика на голо всеки ден това заслужава. Отнемане на имуществото и авоарите на цялото семейство за дето потопиха света в тая противна война на страната на агресора ционист.

    Коментиран от #40

    07:33 08.03.2026

  • 39 Кукуруку

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "хихи":

    Тръмп ако ти каже добро утро трябва да видиш къде е слънцето. Той лъже с г@з@ си

    07:34 08.03.2026

  • 40 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не е достатъчно":

    Късно е, вече е късно.

    07:36 08.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания