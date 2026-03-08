Неспокойна нощ в Персийския залив: Иран нанесе удари по цели в пет съседни страни ВИДЕО

Радикални групировки, действащи на иракска територия, твърдят, че са извършили над 20 военни операции срещу американски военни бази както в Ирак, така и в чужбина през последните 24 часа.
Министерството на отбраната на Саудитска Арабия обяви днес, че е унищожило 14 дрона, включително няколко източно от столицата Рияд, без да споменава за пострадали и щети, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Осем дрона бяха прехванати и унищожени след навлизане във въздушното пространство на страната, а шест бяха неутрализирани „източно от столицата Рияд“, съобщи говорител на ведомството в социалната платформа "Екс".
Един от дроновете е бил предназначен да удари дипломатическия квартал в Рияд
Ирански дронове атакуваха резервоари за гориво на международното летище в Кувейт, съобщи армията на емирството.
„Кувейтските въоръжени сили реагираха на вълна от вражески дронове, които проникнаха във въздушното пространство на страната. Резервоари за гориво на международното летище на Кувейт бяха атакувани от дронове“, написа говорител на министерството в "Екс", цитиран от БТА, осъждайки военната операция срещу „стратегическа инфраструктура“.
Няколко минути по-късно армията на Кувейт заяви в същата социална мрежа, че се опитва да възпре атаки с „ракети и дронове“, без да уточнява броя им, посочва АФП.
Пожар избухна в пристанището Салман в Бахрейн, съобщава ISNA. Системите за противовъздушна отбрана на Бахрейн са унищожили 92 ракети и над 150 дрона, изстреляни от Иран към кралството от началото на ескалацията на напрежението в региона, съобщи главното командване на бахрейнската армия.
Системите за противовъздушна отбрана на Катар прихванаха десет балистични ракети и две крилати ракети, идващи от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирството.
Ведомството добави, че осем от ракетите са били прехванати.
„Катарските въоръжени сили, с Божията милост, успешно прехванаха шест балистични ракети“, както и двете крилати ракети, се казва в изявление на министерството, разпространено днес.
Две балистични ракети „паднаха в катарски води“, а две - „в необитаем район, без да причинят жертви“, добавя министерството, цитирано от АФП и БТА.
Бившата централа на ООН в иракския град Сулеймания беше атакувана два пъти от дрон през последния час, съобщи порталът Shafaq News.
Израелските отбранителни сили (IDF) съобщиха, че израелските военновъздушни сили са атакували няколко хранилища за гориво в Техеран.
Четири стратегически бомбардировача B-1 Lancer на американските военновъздушни сили са разположени във военновъздушната база Феърфорд в югозападна Англия в подготовка за по-нататъшни удари срещу Иран, съобщи The Guardian.
Германското правителство временно евакуира служителите на посолството си в Техеран, съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на германското външно министерство.
