САЩ заплашиха с нови удари Иран след категоричния отказ за безусловна капитулация

Американският президент Доналд Тръмп заплаши с нови удари Иран, след като иранският президент Масуд Пезешкиан категорично отхвърли американското искане за безусловна капитулация.
Въпреки обещанието на иранския президент, че атаките срещу съседните страни ще спрат, Бахрейн и Обединените арабски емирства съобщиха за нови нападения в последните часове.
Доналд Тръмп заплаши, че Иран ще бъде ударен "много силно" като американските атаки ще включат и нови цели.
"Сериозно обмисляме да унищожим райони и убием групи хора, които досега не бяха сред мишените ни, заради лошото поведение на Иран," написа Тръмп в социалната си мрежа.
По-късно в изказване пред държавници от Латинска Америка Тръмп заяви, че Съединените щати са унищожили 42 ирански кораба за три дни и оцени операцията с петнайсет точки в скала до десет:
"Бих дал петнайсет, ако десет е най-доброто. Това трябваше да се направи и ние го правим добре."
По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че искането на Съединените щати за безусловна капитулация е "мечта, която трябва да отнесат в гроба си".
1 Сатана Z
Коментиран от #7, #12, #24
18:22 07.03.2026
2 Баи
Коментиран от #36, #67
18:22 07.03.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #41, #54
18:23 07.03.2026
4 Само питам
Коментиран от #90
18:23 07.03.2026
5 Дориана
18:23 07.03.2026
6 си дзън
18:24 07.03.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Сатана Z":ще..ще..
18:24 07.03.2026
8 Българин
18:24 07.03.2026
9 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !
Коментиран от #117
18:24 07.03.2026
10 Реалист
18:24 07.03.2026
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #44
18:24 07.03.2026
12 .....
До коментар #1 от "Сатана Z":Иранците са в гражданска война, не го ли виждаш, аман тъпи пропаганди.
Коментиран от #40
18:24 07.03.2026
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #83
18:26 07.03.2026
14 Бесен - Язовец
Коментиран от #22
18:26 07.03.2026
15 А50
18:26 07.03.2026
16 Аятолах в хамак
18:27 07.03.2026
17 САЩ е Паразит, Вирус, Смърт
18:27 07.03.2026
18 Саймън каза
Коментиран от #33
18:28 07.03.2026
19 Хахаха хахаха
18:28 07.03.2026
20 Марко
18:28 07.03.2026
21 Директора👨✈️
Е това е висша форма на демокрация!!!
Коментиран от #38
18:28 07.03.2026
22 Данко Харсъзина
До коментар #14 от "Бесен - Язовец":Освен урана, ще получи и нефта и природния газ. Предлагаше сделка. Иранците я отхвърлиха. Сега ще загубят всичко. Включително и главите си.
Коментиран от #31, #55, #73
18:29 07.03.2026
23 Сатана Z
18:29 07.03.2026
24 Европеец
До коментар #1 от "Сатана Z":Хубаво си го написал, ама ще видим.... Не забравяй, че краварите подкупват яко и в Иран също се намери някой продажник като нашите управляващи... Все си мислих,,, че по нахални и нагли от украинците няма, ама винаги забравям за краварите...... Много хора мразят краварите, с тези глупости и престъпления на бай Дончо във Венецуела и Иран още повече ще ги намразят....
18:30 07.03.2026
25 Демократ
Коментиран от #96
18:31 07.03.2026
26 Беларус
18:31 07.03.2026
27 Вашето мнение
Коментиран от #58
18:32 07.03.2026
28 Здравей
18:32 07.03.2026
29 Данко Харсъзина
18:32 07.03.2026
30 ФЕЙК
18:32 07.03.2026
31 Бесен - Язовец
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Един по дебеееел ще вземат от Иран обаче и ще си носят у ФАЩ да го кльопат
18:32 07.03.2026
32 хъхъ
18:32 07.03.2026
33 (Иран приключи.)
До коментар #18 от "Саймън каза":А защо трябва да приключи? Някой формулирал ли е точно причината и целта на тази престъпна война ? Или ти ще си първият може би ? Чудя се само дали в действително сте толкова сбъркани или сте само подлоги готови да оправдаете всяко престъпление на господаря
Коментиран от #61
18:33 07.03.2026
34 Ще стане
18:33 07.03.2026
35 Кога ще капитулират краварите?
Коментиран от #43
18:33 07.03.2026
36 Наблюдател
До коментар #2 от "Баи":Деца, чиито животи ... "нямат значение"...
Ето снимки на всички ирански деца и техните учители, които починаха на 28.02.26 само в едно училище от "хуманитарния удар" на американските Томахавки (според източници на американските медии, провеждащи съответното разследване).
Общо 171 души (включително учители).
18:33 07.03.2026
37 Данко Харсъзина
Украйна - население 40 млн. Унижи раша 4 години и 1 месец и уби и осакати 2 млн.орки.
Е кАпеи коя е великата държава?
18:34 07.03.2026
38 Вашето мнение
До коментар #21 от "Директора👨✈️":Дори козила от ппдб петрохан вече е поръчала торта с ирански детски главички, с които да почерпят сектата на ламите.
18:35 07.03.2026
39 ЕСССР
18:35 07.03.2026
40 Европеец
До коментар #12 от ".....":А ти откъде разбра и видя, че Иран е в гражданска война..... Голям "разбирач" си явно....
18:35 07.03.2026
41 Хаген Дас
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Бай ти Донча вече загуби и го знае! Загуби бази, влияние и много ама страшно много пари! Ще има трагично изтегляне както от Афганистан, на колесниците на самолетите! Това искане е за пред конгреса да не го линчуват!
18:35 07.03.2026
42 Да бе!
Коментиран от #52, #71
18:35 07.03.2026
43 Болен мозък
До коментар #35 от "Кога ще капитулират краварите?":Когато капитулират и СВИНАРИТЕ....от Русия де.
Коментиран от #66
18:35 07.03.2026
44 Соня
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Не знам за Иран, ама тебе ако те докопам, ще цвилиш като магарица.
Коментиран от #53
18:35 07.03.2026
45 гост
18:36 07.03.2026
46 А възстановиха ли МОЧАТА?А?
18:36 07.03.2026
47 Тръмчоча
18:36 07.03.2026
48 Възмутен
Само срещу цивилни сте много велики - то нищо друго не сте правили във войните си - помним още Мосул и Ракка.
18:37 07.03.2026
50 Биби
18:38 07.03.2026
51 Съвета на старейшини
18:38 07.03.2026
52 Абе
До коментар #42 от "Да бе!":Каква космическа, козарите ги биха после гиеваха😀
18:38 07.03.2026
53 Оня с парчето
До коментар #44 от "Соня":Ако ти го намаам в ауспуха оченцата ти ще изхвръкнат като на настъпен жабок.
18:38 07.03.2026
54 Бай Дън
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Напъните на Тръмп да въвлече и други страни в неговия конфликт се оказаха напразни! Европа ги е страх а другите му нямат доверие!
18:38 07.03.2026
55 Глупости Данко
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Нито урана ще получи САЩ, нито нефта и природния газ. По вероятно е всички находища в региона да горят 5 години като факли. Ако Иран атакува например производството на петрол в Азербайджан, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства или производството на газ в Катар, крайният резултат ще бъде глобална енергийна криза - колапс на световната икономика. Това ще бъде катастрофално и за Иран но ще срине всички заедно с Иран, ще опустоши петролната икономика и ще доведе до регионален хаос и анархия. САЩ създават хаос и никой никъде не е прокопсал от действията му
18:39 07.03.2026
56 Путин
18:39 07.03.2026
57 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !
Коментиран от #63, #68
18:39 07.03.2026
58 Геноцида на Путин
До коментар #27 от "Вашето мнение":Е ненадминат. Изби над два МИЛИОНА славяни. Спрямо него, Тръмп.е хуманист.
18:39 07.03.2026
59 Фъргай атома бай Дончо!
18:39 07.03.2026
60 Ае копейките
18:40 07.03.2026
61 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #33 от "(Иран приключи.)":Подлогата си ти и други като тебе защитаващи режим който бие затваря и убива жени защото не се обличат като нинджи (само един пример
18:40 07.03.2026
62 Биби
18:40 07.03.2026
63 Болен мозък
До коментар #57 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":Путин изби над два милиона славяни ...нещо да кажеш....
Коментиран от #72
18:40 07.03.2026
64 Герги
18:41 07.03.2026
65 Василеску
18:41 07.03.2026
66 Изв
До коментар #43 от "Болен мозък":Минус по погрешка ти сложих
18:41 07.03.2026
68 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #57 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":Ша им затрият държавата заради аятоласите....
18:42 07.03.2026
69 Пътя на парите
Коментиран от #75
18:42 07.03.2026
70 Мунчо
Коментиран от #74
18:43 07.03.2026
71 Зевзек
До коментар #42 от "Да бе!":"че феодален Иран ще победи Космическата армия на Пентагона"
А за феодален Виетнам или пък за феодален Афганистан нищо не казваш.
18:43 07.03.2026
72 Путин
До коментар #63 от "Болен мозък":Как го обичаш, мит или с повечко сирене?
18:43 07.03.2026
73 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Второто предложение на американците винаги е най-доброто
Коментиран от #78
18:44 07.03.2026
74 Учуден
До коментар #70 от "Мунчо":"Иран не трябваше да започва война"
От посолството те увериха че Иран е започнал войната - така ли?
18:44 07.03.2026
75 Учуден
До коментар #69 от "Пътя на парите":"води към Кремъл!"
Ами нали Русия всеки момент ще фалира и ще се разпадне бе - за какви пари от Кремъл говориш. Или тази опорка беше за друг случай.
18:47 07.03.2026
76 Половината газ и петрол на САЩ
Коментиран от #92
18:47 07.03.2026
77 Хъм
Коментиран от #79, #80, #81
18:48 07.03.2026
78 Запознат
До коментар #73 от "статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬":"Второто предложение на американците"
И дведесет и второто да е щом е на краварите никога не е добро.
18:49 07.03.2026
79 Не могат а е
До коментар #77 от "Хъм":Абсолютно сигурно както и да минират Урмузкият и съвсем да се приключи с него. И е абсолютно реално. Не с ракети а с 25 000 морски мини
18:51 07.03.2026
80 Запознат
До коментар #77 от "Хъм":"Иранците, каквито са фанатици"
По големи фанатици от евреите няма пък ми се вижда че не на иранците а техния край е наблизо.
18:51 07.03.2026
81 Въх
До коментар #77 от "Хъм":Не думай бе, има да ги гасят с месеци и това ще срине световната икономика.
А също така пепел и сажди в атмосферата мини ядрена зима.
18:52 07.03.2026
82 УдоМача
18:52 07.03.2026
83 Опаа ,
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":леко ,ще се секнеш от тази поза ,партер ...
18:52 07.03.2026
84 Никой
18:53 07.03.2026
85 Някой
Трябват си санкции и военна операция срещу терориста.
Коментиран от #89
18:53 07.03.2026
86 Зеленски
18:53 07.03.2026
87 Саймън каза
Коментиран от #95
18:54 07.03.2026
88 И какво ще стане
18:54 07.03.2026
89 От редакцията
До коментар #85 от "Някой":Оплачи се на арменският поп.
Коментиран от #93
18:54 07.03.2026
90 Някой
До коментар #4 от "Само питам":Те така и украинците и ЕС. Искат Русия да капитулира, нищо че печели войната срещу тях
Явно така е модерно в западния свят -губещия призовава печелещия да се предаде безусловно. Сбърканяци някакви..
18:55 07.03.2026
91 Обама
18:56 07.03.2026
92 Помнещ
До коментар #76 от "Половината газ и петрол на САЩ":"и въпроса е според вас Европа от кой по дебел ще го изяде? А?"
Ами Европа я докараха до това положение наведените евроатлантици. Защо Европа не гледаше собствения си интерес а слугува на интересите на краварите. Какво им беше на Европа докато краварите не направиха Майдана в Украйна. Ама не те решиха да си разполагат ракетите на 600 км от Москва и да превърнат Русия в колония.
18:56 07.03.2026
93 Някой
До коментар #89 от "От редакцията":Абе, гледам Тръмп как реве по медите, че печелели войната. Обикновено така се прави, когато не вървят добре нещата, но искаш да създадеш обратното впечатление. Тъй че, да не дойде време бай то Дончо да се оплаква на арменския поп. Че му е и далеч...
А такива като теб, ще ронят сълзи и сополи на улицата .
18:57 07.03.2026
94 Някой
Коментиран от #99
18:58 07.03.2026
95 Ти що повтаряш едно и също
До коментар #87 от "Саймън каза":Мал.оум.ен ли си?
Коментиран от #98
18:58 07.03.2026
96 Звездоброец
До коментар #25 от "Демократ":Основна демократични ценности са - родител 1 и 2 , изнасилване на деца , хапване на човешко месо , брак м/ у мъж и мъж , смяна на пола , 72 пола , робовладелство и търговия с човешки органи ....и не мога да ги изредя всички ....
Коментиран от #101
18:58 07.03.2026
97 Това е нетърпимо варварство
18:58 07.03.2026
98 Саймън каза
До коментар #95 от "Ти що повтаряш едно и също":Иран приключи.
Коментиран от #102
18:58 07.03.2026
99 Питащ
До коментар #94 от "Някой":Можеш ли ми каза кой ги плаща тези снаряди - разбрахме какво пишело ама кой ги плаща.
Коментиран от #103, #106
18:59 07.03.2026
100 Обама
18:59 07.03.2026
101 Руската пропаганда
До коментар #96 от "Звездоброец":Има за цел глупака.
Коментиран от #105, #113
18:59 07.03.2026
102 Явно си малоумен
До коментар #98 от "Саймън каза":щом повтаряш едно и също
Коментиран от #111
19:00 07.03.2026
103 Саймън каза
До коментар #99 от "Питащ":Иран приключи.
Коментиран от #108
19:00 07.03.2026
104 Мухахаха
19:01 07.03.2026
105 Ти защо повтаряш едно и също
До коментар #101 от "Руската пропаганда":Мал.оум.ен ли си?
19:01 07.03.2026
106 Рублевка
До коментар #99 от "Питащ":На юнашка вересия. Фабриките теглят заеми, ще ги плати бюджета.
19:01 07.03.2026
107 САЩ "позволили" на Индия
19:02 07.03.2026
108 САЩ и Ираел
До коментар #103 от "Саймън каза":приключиха - голям резил.
19:03 07.03.2026
109 БеГемот
19:03 07.03.2026
110 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА
19:03 07.03.2026
111 на атлантенцето
До коментар #102 от "Явно си малоумен":Не му обръщай внимание. Само му слагай едно ту-тууу
19:04 07.03.2026
112 Чёрная армия всех сильней
19:05 07.03.2026
113 Звездоброец
До коментар #101 от "Руската пропаганда":Каква руска пропаганда , бе ? Помагам ти да си подредиш ценностите
Коментиран от #120
19:06 07.03.2026
114 Кой предаде Исус?
19:07 07.03.2026
115 Козячета
19:07 07.03.2026
116 Синеокия шейх
19:07 07.03.2026
117 стоян
До коментар #9 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":До 9 ком - много писане бе другар -явно е че си четирихилядник или пишеш от ленградската централа за тролене дето я даваха по дискавъри
19:07 07.03.2026
118 Омазана ватенка
Коментиран от #122, #124
19:08 07.03.2026
119 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС
Коментиран от #123
19:09 07.03.2026
120 Запознат
До коментар #113 от "Звездоброец":"Помагам ти да си подредиш ценностите"
Няма да стане те от посолството ги подбират с конкурс - трябва да имат максимум две мозъчни клетки а които нямат нито една ползват предимство. Не виждаш ли че едно изречение не могат да съставят а всичкото е копи-пейст от флашката.
19:10 07.03.2026
121 А възстановиха ли МОЧАТА?А?
Коментиран от #127
19:10 07.03.2026
122 Ами
До коментар #118 от "Омазана ватенка":Ако ми сторгаш нанет може и да умиргам
19:10 07.03.2026
123 Пригожин
До коментар #119 от "ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС":Е това не е като Киев за два дня.
Коментиран от #132
19:11 07.03.2026
124 А Где
До коментар #118 от "Омазана ватенка":силното и сплотено НАТО, где "най-великия самолетоносач".
Коментиран от #129
19:11 07.03.2026
125 Данко харсъзина
19:11 07.03.2026
126 Страшна работа
19:12 07.03.2026
127 Рублевка
До коментар #121 от "А възстановиха ли МОЧАТА?А?":Паметник чёрный армии ли ще правим? А? Обама?
19:12 07.03.2026
128 В следващия епизод очаквайте
19:12 07.03.2026
129 Казах
До коментар #124 от "А Где":Ли ви, че НАто едно несоносче
19:13 07.03.2026
132 Зевзек
До коментар #123 от "Пригожин":Е как да не е - точно същото е - даже е по лошо че Путин е срещу "великото НАТО" а краварите са срещу аятоласите и няма да издържат и месец даже пък да не говорим за 4 години.
19:14 07.03.2026