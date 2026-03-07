Новини
САЩ заплашиха с нови удари Иран след категоричния отказ за безусловна капитулация

7 Март, 2026 18:15

Сериозно обмисляме да унищожим райони и убием групи хора, които досега не бяха сред мишените ни, заяви американският президент

САЩ заплашиха с нови удари Иран след категоричния отказ за безусловна капитулация - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Американският президент Доналд Тръмп заплаши с нови удари Иран, след като иранският президент Масуд Пезешкиан категорично отхвърли американското искане за безусловна капитулация.

Въпреки обещанието на иранския президент, че атаките срещу съседните страни ще спрат, Бахрейн и Обединените арабски емирства съобщиха за нови нападения в последните часове.

Доналд Тръмп заплаши, че Иран ще бъде ударен "много силно" като американските атаки ще включат и нови цели.

"Сериозно обмисляме да унищожим райони и убием групи хора, които досега не бяха сред мишените ни, заради лошото поведение на Иран," написа Тръмп в социалната си мрежа.

По-късно в изказване пред държавници от Латинска Америка Тръмп заяви, че Съединените щати са унищожили 42 ирански кораба за три дни и оцени операцията с петнайсет точки в скала до десет:

"Бих дал петнайсет, ако десет е най-доброто. Това трябваше да се направи и ние го правим добре."

По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че искането на Съединените щати за безусловна капитулация е "мечта, която трябва да отнесат в гроба си".


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    55 8 Отговор
    Иран никога няма да падне на колене.Ще се ние докато краварите не напуснат близкия изток

    Коментиран от #7, #12, #24

    18:22 07.03.2026

  • 2 Баи

    49 4 Отговор
    Ха ха ха само България ви слуша Братя Американци.

    Коментиран от #36, #67

    18:22 07.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    8 60 Отговор
    Пълна и безусловна капитулация. Бай Дончо им го каза, но тези не разбират от дума. Явно Техеран ще бъде разрушен, като Берлин.

    Коментиран от #41, #54

    18:23 07.03.2026

  • 4 Само питам

    60 6 Отговор
    Защо Иран да капитолира като печели?

    Коментиран от #90

    18:23 07.03.2026

  • 5 Дориана

    42 5 Отговор
    Ама няма как да има безусловна капитулация и Тръмп би трябвало да го знае . Предизвикаха с Израел Трета етническа Световна война и икономическа криза. Така, че сега ще ги оставим да се избият взаимно.

    18:23 07.03.2026

  • 6 си дзън

    25 6 Отговор
    По Первий вече обявиха победата на Иран над САЩ с решаващата помощ на русията.

    18:24 07.03.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ще..ще..

    18:24 07.03.2026

  • 8 Българин

    46 3 Отговор
    Тръмп казва, че няма да праща сухопътни войски в Иран, но това е лъжа. Ще ги прати, защото такава е заповедта на евреите. След това Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    18:24 07.03.2026

  • 9 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !

    39 5 Отговор
    В резултат на Агресията на САЩ, и Израел срещу ИРАН,с безсмисленни удари- като този по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна Светкавично ,с тежки балистични ракети 👌,и порази всички 27 американски бази,в Близкия Изток,както се оказа,са и беззащитни,вкл.Френска база в Абу Даби,в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар.Унищож.са Америк.бази в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле,и Виктория в Ирак.Ударена е и Натовска база в Кувейт с 310 итал.военни.Унищож.е друга Америк.база в Али Салейм в Кувейт.Поразен е Глав.Център на 5-ти Америк.Флот в Бахрейн.Поразени са 7 америк.РЛС (=4 млрд $).Вкл. FPS-132.в Катар с обсег=5000км.Само там убитите америк.военни са=570. Изнасят се с вертолети.Има и видеа.Унищожена е америк.стратегич..ПРО с-ма "THAAD" в Йордания-показано и в репортаж на CNN.Поразени са Ком.пунктове в Йерусалим,и Тел Авив .Израелските ПРО се оказаха неефективни!Свалени са 5 F-15Иран започна втора вълна обстрели по всички бази на САЩ с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км.и тежките"Khorramshahr-4" с 1,5 т.БЧ,с обсег =2600 км.КВО=до 10м.Убити са високопост.Амер.офицери в унищожения Център на ЦРУ в Дубай.Поразен е Ген.Щаба на Израелската армия,и Летище Бен-Гурион ,а също и Президенството-канцеларията на Бенямин Нетаняху.На 04.03 е ударен и Израелския Авио-Космическия Център.

    Коментиран от #117

    18:24 07.03.2026

  • 10 Реалист

    44 5 Отговор
    ФАЩ И Моше не са в позиция на силния за да искат от Техеран да капитолира. Нещо май новините не са ви точни от случващото се в Близкия Изток

    18:24 07.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    6 35 Отговор
    Иран ще бъде унищожен.

    Коментиран от #44

    18:24 07.03.2026

  • 12 .....

    6 27 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Иранците са в гражданска война, не го ли виждаш, аман тъпи пропаганди.

    Коментиран от #40

    18:24 07.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    7 39 Отговор
    България е благословена, че е лоялен съюзник на най великата държава в света, Съединените американски щати.

    Коментиран от #83

    18:26 07.03.2026

  • 14 Бесен - Язовец

    32 4 Отговор
    Фашиста иска да убие групи хора за да получи чуждия уран за да си зареди АЕЦ във ФАЩ.

    Коментиран от #22

    18:26 07.03.2026

  • 15 А50

    37 1 Отговор
    Всъщност агресора сащ трябва да изтегли военните си от региона , за да настъпи мир. Ако шейховете не ги изгонят, след 10тина дена ще настъпи хуманитарна криза в емирствата им. Сащ не са в състояние да защитят "партньорите" си.

    18:26 07.03.2026

  • 16 Аятолах в хамак

    28 2 Отговор
    Дончо е в паника и безизходица затова плаши цивилните

    18:27 07.03.2026

  • 17 САЩ е Паразит, Вирус, Смърт

    26 3 Отговор
    Доналд Тръмп обяви наскоро, седнал до главния геноциден маниак Бенямин Нетаняху в Белия дом, че следващият бюджет на САЩ ще отпусне рекорден трилион долара за военните. Това е повече от три пъти военните разходи на Китай и приблизително десет пъти повече от тези на Русия. Междувременно САЩ имат над 800 чуждестранни военни бази, запас от около 5500 ядрени бойни глави и огромно разполагане на войски и оръжия по целия свят, все по-концентрирани в съседните на Китай райони.Военните приготовления, включително AUKUS, превъоръжаването на Япония и новите американски бази във Филипините, отразяват нарастващия двупартиен консенсус във Вашингтон в полза на планирането на войната.

    18:27 07.03.2026

  • 18 Саймън каза

    6 21 Отговор
    Иран приключи.

    Коментиран от #33

    18:28 07.03.2026

  • 19 Хахаха хахаха

    29 3 Отговор
    Соросите си мислят, че четем и гледаме само техните сороски пропагандни канали. Има и друга информация която е достоверна /истинска , а тя е, че САЩ и Израел губят в момента.

    18:28 07.03.2026

  • 20 Марко

    12 0 Отговор
    Разбрах за тоягата, моркова не видях!

    18:28 07.03.2026

  • 21 Директора👨‍✈️

    27 2 Отговор
    Къде са псевдо демократите от Европа, които са радетели за мир? Защо всички мълчат и никой не смее да каже и думичка? Няма такова лицемери. Това е срам за целият свят, какво остава за Европа. Да излиза един човек и просто да казва, че ще убива хора, докато другите не кажат, че ще му бъдат роби и ще му се одчиняват безусловно.
    Е това е висша форма на демокрация!!!

    Коментиран от #38

    18:28 07.03.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    7 23 Отговор

    До коментар #14 от "Бесен - Язовец":

    Освен урана, ще получи и нефта и природния газ. Предлагаше сделка. Иранците я отхвърлиха. Сега ще загубят всичко. Включително и главите си.

    Коментиран от #31, #55, #73

    18:29 07.03.2026

  • 23 Сатана Z

    4 6 Отговор
    Днес Тръмп е обещал да нанесе на Иран мощен удар по цивилни обекти какъвто Света ме е виждал за да сломи духът на Аятоласите.

    18:29 07.03.2026

  • 24 Европеец

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Хубаво си го написал, ама ще видим.... Не забравяй, че краварите подкупват яко и в Иран също се намери някой продажник като нашите управляващи... Все си мислих,,, че по нахални и нагли от украинците няма, ама винаги забравям за краварите...... Много хора мразят краварите, с тези глупости и престъпления на бай Дончо във Венецуела и Иран още повече ще ги намразят....

    18:30 07.03.2026

  • 25 Демократ

    4 15 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат русофилите за иzроди.

    Коментиран от #96

    18:31 07.03.2026

  • 26 Беларус

    1 2 Отговор
    защо получи ТЯО от Путин, а Иран не? Путин ги накисна!

    18:31 07.03.2026

  • 27 Вашето мнение

    23 2 Отговор
    Дони заплашва, че ще избие още деца в Иран, ако властите не капитулират, а нашите безполови цвилят от възторг. Явно това общество е пропаднало до степен, от която връщане назад няма.

    Коментиран от #58

    18:32 07.03.2026

  • 28 Здравей

    18 3 Отговор
    Започва да прилича на Зельо. Те ги бият ,они викат печелим. Удрят ви базите наред. Дори и да сте по добри във въздуха ,вкараните войска да свали режима. Стиска ли ви? След тая война колкото и да е дълга,кой ще иска бази на територията си? Освен бг? За САЩ загубите са големи. Дори само имиджовите. Всеки който се интересува ,а не гледа само националните ТВ вижда какво става в Израел . Щитът е като решето. Онея смята в бункерите. И се молят на Иран да спре с бомбите. Но те били печелили:) . Печелят пропагандната война. Истинската не .

    18:32 07.03.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    4 11 Отговор
    Бай Дончо прави показно на Путин как се прави СВО.

    18:32 07.03.2026

  • 30 ФЕЙК

    14 3 Отговор
    Този бивш рижав с уста на кокошо..........започна да ги плещи хептен през просото.

    18:32 07.03.2026

  • 31 Бесен - Язовец

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Един по дебеееел ще вземат от Иран обаче и ще си носят у ФАЩ да го кльопат

    18:32 07.03.2026

  • 32 хъхъ

    13 3 Отговор
    Адолф Тръмп - нов Хитлер!

    18:32 07.03.2026

  • 33 (Иран приключи.)

    12 6 Отговор

    До коментар #18 от "Саймън каза":

    А защо трябва да приключи? Някой формулирал ли е точно причината и целта на тази престъпна война ? Или ти ще си първият може би ? Чудя се само дали в действително сте толкова сбъркани или сте само подлоги готови да оправдаете всяко престъпление на господаря

    Коментиран от #61

    18:33 07.03.2026

  • 34 Ще стане

    2 3 Отговор
    като в Сирия! Запомнете!

    18:33 07.03.2026

  • 35 Кога ще капитулират краварите?

    17 5 Отговор
    Краварите са убийци

    Коментиран от #43

    18:33 07.03.2026

  • 36 Наблюдател

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Баи":

    Деца, чиито животи ... "нямат значение"...

    Ето снимки на всички ирански деца и техните учители, които починаха на 28.02.26 само в едно училище от "хуманитарния удар" на американските Томахавки (според източници на американските медии, провеждащи съответното разследване).

    Общо 171 души (включително учители).

    18:33 07.03.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    7 16 Отговор
    Иран - население 93 млн.768 хиляди. САЩ ги смазва тотално с жертви под 10 военнослужещи.
    Украйна - население 40 млн. Унижи раша 4 години и 1 месец и уби и осакати 2 млн.орки.
    Е кАпеи коя е великата държава?

    18:34 07.03.2026

  • 38 Вашето мнение

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "Директора👨‍✈️":

    Дори козила от ппдб петрохан вече е поръчала торта с ирански детски главички, с които да почерпят сектата на ламите.

    18:35 07.03.2026

  • 39 ЕСССР

    13 2 Отговор
    Тръмп бомби Иран за да спаси милионите американци живущи в Иран ха-ха !!!

    18:35 07.03.2026

  • 40 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от ".....":

    А ти откъде разбра и видя, че Иран е в гражданска война..... Голям "разбирач" си явно....

    18:35 07.03.2026

  • 41 Хаген Дас

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Бай ти Донча вече загуби и го знае! Загуби бази, влияние и много ама страшно много пари! Ще има трагично изтегляне както от Афганистан, на колесниците на самолетите! Това искане е за пред конгреса да не го линчуват!

    18:35 07.03.2026

  • 42 Да бе!

    4 13 Отговор
    Човек трябва да е много просД, за да мисли, че феодален Иран ще победи Космическата армия на Пентагона...

    Коментиран от #52, #71

    18:35 07.03.2026

  • 43 Болен мозък

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "Кога ще капитулират краварите?":

    Когато капитулират и СВИНАРИТЕ....от Русия де.

    Коментиран от #66

    18:35 07.03.2026

  • 44 Соня

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Не знам за Иран, ама тебе ако те докопам, ще цвилиш като магарица.

    Коментиран от #53

    18:35 07.03.2026

  • 45 гост

    12 2 Отговор
    Този призив много напомня на призива на брюкселските луди жаби Русия да капитулира, че и да плати репарации.

    18:36 07.03.2026

  • 46 А възстановиха ли МОЧАТА?А?

    4 8 Отговор
    Възстановиха ли я?

    18:36 07.03.2026

  • 47 Тръмчоча

    7 2 Отговор
    Се оказа просто парче утре като заваля ракети в сащ ще го линчуват в кравария.

    18:36 07.03.2026

  • 48 Възмутен

    10 3 Отговор
    "Сериозно обмисляме да унищожим райони и убием групи хора"

    Само срещу цивилни сте много велики - то нищо друго не сте правили във войните си - помним още Мосул и Ракка.

    18:37 07.03.2026

  • 50 Биби

    5 11 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    18:38 07.03.2026

  • 51 Съвета на старейшини

    3 2 Отговор
    е КГБ!

    18:38 07.03.2026

  • 52 Абе

    7 4 Отговор

    До коментар #42 от "Да бе!":

    Каква космическа, козарите ги биха после гиеваха😀

    18:38 07.03.2026

  • 53 Оня с парчето

    0 4 Отговор

    До коментар #44 от "Соня":

    Ако ти го намаам в ауспуха оченцата ти ще изхвръкнат като на настъпен жабок.

    18:38 07.03.2026

  • 54 Бай Дън

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Напъните на Тръмп да въвлече и други страни в неговия конфликт се оказаха напразни! Европа ги е страх а другите му нямат доверие!

    18:38 07.03.2026

  • 55 Глупости Данко

    14 2 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Нито урана ще получи САЩ, нито нефта и природния газ. По вероятно е всички находища в региона да горят 5 години като факли. Ако Иран атакува например производството на петрол в Азербайджан, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства или производството на газ в Катар, крайният резултат ще бъде глобална енергийна криза - колапс на световната икономика. Това ще бъде катастрофално и за Иран но ще срине всички заедно с Иран, ще опустоши петролната икономика и ще доведе до регионален хаос и анархия. САЩ създават хаос и никой никъде не е прокопсал от действията му

    18:39 07.03.2026

  • 56 Путин

    1 3 Отговор
    се кефи в бункера!

    18:39 07.03.2026

  • 57 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !

    6 2 Отговор
    В резултат на Агресията на САЩ, и Израел срещу ИРАН,с безсмисленни удари- като този по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна Светкавично ,с тежки балистични ракети 👌,и порази всички 27 американски бази,в Близкия Изток,както се оказа,са и беззащитни,вкл.Френска база в Абу Даби,в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар.Унищож.са Америк.бази в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле,и Виктория в Ирак.Ударена е и Натовска база в Кувейт с 310 итал.военни.Унищож.е друга Америк.база в Али Салейм в Кувейт.Поразен е Глав.Център на 5-ти Америк.Флот в Бахрейн.Поразени са 7 америк.РЛС (=4 млрд $).Вкл. FPS-132.в Катар с обсег=5000км.Само там убитите америк.военни са=570. Изнасят се с вертолети.Има и видеа.Унищожена е америк.стратегич..ПРО с-ма "THAAD" в Йордания-показано и в репортаж на CNN.Поразени са Ком.пунктове в Йерусалим,и Тел Авив .Израелските ПРО се оказаха неефективни!Свалени са 5 F-15Иран започна втора вълна обстрели по всички бази на САЩ с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км.и тежките"Khorramshahr-4" с 1,5 т.БЧ,с обсег =2600 км.КВО=до 10м.Убити са високопост.Амер.офицери в унищожения Център на ЦРУ в Дубай.Поразен е Ген.Щаба на Израелската армия,и Летище Бен-Гурион ,а също и Президенството-канцеларията на Бенямин Нетаняху.На 04.03 е ударен и Израелския Авио-Космическия Център.

    Коментиран от #63, #68

    18:39 07.03.2026

  • 58 Геноцида на Путин

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Вашето мнение":

    Е ненадминат. Изби над два МИЛИОНА славяни. Спрямо него, Тръмп.е хуманист.

    18:39 07.03.2026

  • 59 Фъргай атома бай Дончо!

    3 5 Отговор
    Атома!!!

    18:39 07.03.2026

  • 60 Ае копейките

    3 3 Отговор
    Тръмп наш?

    18:40 07.03.2026

  • 61 К ПЕЙКИ с чалми

    4 7 Отговор

    До коментар #33 от "(Иран приключи.)":

    Подлогата си ти и други като тебе защитаващи режим който бие затваря и убива жени защото не се обличат като нинджи (само един пример

    18:40 07.03.2026

  • 62 Биби

    5 2 Отговор
    Пич къде ми са ушите?

    18:40 07.03.2026

  • 63 Болен мозък

    4 6 Отговор

    До коментар #57 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    Путин изби над два милиона славяни ...нещо да кажеш....

    Коментиран от #72

    18:40 07.03.2026

  • 64 Герги

    3 2 Отговор
    Някой ще я отнесе мечтата,като гледам Пезешкиан да не получи телеграма от Али Хаменей......чакам те спешно..

    18:41 07.03.2026

  • 65 Василеску

    3 4 Отговор
    Американците не са нищо друго, освен гадни и нагли античовеци и антихристи.

    18:41 07.03.2026

  • 66 Изв

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Болен мозък":

    Минус по погрешка ти сложих

    18:41 07.03.2026

  • 68 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    4 4 Отговор

    До коментар #57 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    Ша им затрият държавата заради аятоласите....

    18:42 07.03.2026

  • 69 Пътя на парите

    2 3 Отговор
    води към Кремъл!

    Коментиран от #75

    18:42 07.03.2026

  • 70 Мунчо

    2 4 Отговор
    Иран не трябваше да започва война,която ще загуби.Няма карти.

    Коментиран от #74

    18:43 07.03.2026

  • 71 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Да бе!":

    "че феодален Иран ще победи Космическата армия на Пентагона"

    А за феодален Виетнам или пък за феодален Афганистан нищо не казваш.

    18:43 07.03.2026

  • 72 Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Болен мозък":

    Как го обичаш, мит или с повечко сирене?

    18:43 07.03.2026

  • 73 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Второто предложение на американците винаги е най-доброто

    Коментиран от #78

    18:44 07.03.2026

  • 74 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Мунчо":

    "Иран не трябваше да започва война"

    От посолството те увериха че Иран е започнал войната - така ли?

    18:44 07.03.2026

  • 75 Учуден

    4 3 Отговор

    До коментар #69 от "Пътя на парите":

    "води към Кремъл!"

    Ами нали Русия всеки момент ще фалира и ще се разпадне бе - за какви пари от Кремъл говориш. Или тази опорка беше за друг случай.

    18:47 07.03.2026

  • 76 Половината газ и петрол на САЩ

    5 1 Отговор
    И половината газ и петрол на Русия... и въпроса е според вас Европа от кой по дебел ще го изяде? А?

    Коментиран от #92

    18:47 07.03.2026

  • 77 Хъм

    6 1 Отговор
    Иранците, каквито са фанатици, могат да запалят петролните кладенци в залива като усетят че краят е неизбежен

    Коментиран от #79, #80, #81

    18:48 07.03.2026

  • 78 Запознат

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬":

    "Второто предложение на американците"

    И дведесет и второто да е щом е на краварите никога не е добро.

    18:49 07.03.2026

  • 79 Не могат а е

    5 0 Отговор

    До коментар #77 от "Хъм":

    Абсолютно сигурно както и да минират Урмузкият и съвсем да се приключи с него. И е абсолютно реално. Не с ракети а с 25 000 морски мини

    18:51 07.03.2026

  • 80 Запознат

    8 2 Отговор

    До коментар #77 от "Хъм":

    "Иранците, каквито са фанатици"

    По големи фанатици от евреите няма пък ми се вижда че не на иранците а техния край е наблизо.

    18:51 07.03.2026

  • 81 Въх

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Хъм":

    Не думай бе, има да ги гасят с месеци и това ще срине световната икономика.
    А също така пепел и сажди в атмосферата мини ядрена зима.

    18:52 07.03.2026

  • 82 УдоМача

    2 1 Отговор
    Който са фали не пали!!

    18:52 07.03.2026

  • 83 Опаа ,

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    леко ,ще се секнеш от тази поза ,партер ...

    18:52 07.03.2026

  • 84 Никой

    0 0 Отговор
    И какво ще стане.

    18:53 07.03.2026

  • 85 Някой

    5 1 Отговор
    Тръмп разкри, че САЩ са терористичен режим.
    Трябват си санкции и военна операция срещу терориста.

    Коментиран от #89

    18:53 07.03.2026

  • 86 Зеленски

    5 0 Отговор
    Ако трябва сме готови да помогнем на САЩ финасово и военно.

    18:53 07.03.2026

  • 87 Саймън каза

    2 4 Отговор
    Иран приключи.

    Коментиран от #95

    18:54 07.03.2026

  • 88 И какво ще стане

    4 1 Отговор
    След "безусловната капитулация" ? Цар Зетя на Тръмп аятолах Простоманий ?

    18:54 07.03.2026

  • 89 От редакцията

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Някой":

    Оплачи се на арменският поп.

    Коментиран от #93

    18:54 07.03.2026

  • 90 Някой

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Те така и украинците и ЕС. Искат Русия да капитулира, нищо че печели войната срещу тях
    Явно така е модерно в западния свят -губещия призовава печелещия да се предаде безусловно. Сбърканяци някакви..

    18:55 07.03.2026

  • 91 Обама

    0 1 Отговор
    Чёрная армия взех сильней!

    18:56 07.03.2026

  • 92 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Половината газ и петрол на САЩ":

    "и въпроса е според вас Европа от кой по дебел ще го изяде? А?"

    Ами Европа я докараха до това положение наведените евроатлантици. Защо Европа не гледаше собствения си интерес а слугува на интересите на краварите. Какво им беше на Европа докато краварите не направиха Майдана в Украйна. Ама не те решиха да си разполагат ракетите на 600 км от Москва и да превърнат Русия в колония.

    18:56 07.03.2026

  • 93 Някой

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "От редакцията":

    Абе, гледам Тръмп как реве по медите, че печелели войната. Обикновено така се прави, когато не вървят добре нещата, но искаш да създадеш обратното впечатление. Тъй че, да не дойде време бай то Дончо да се оплаква на арменския поп. Че му е и далеч...
    А такива като теб, ще ронят сълзи и сополи на улицата .

    18:57 07.03.2026

  • 94 Някой

    0 4 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    Коментиран от #99

    18:58 07.03.2026

  • 95 Ти що повтаряш едно и също

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Саймън каза":

    Мал.оум.ен ли си?

    Коментиран от #98

    18:58 07.03.2026

  • 96 Звездоброец

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Демократ":

    Основна демократични ценности са - родител 1 и 2 , изнасилване на деца , хапване на човешко месо , брак м/ у мъж и мъж , смяна на пола , 72 пола , робовладелство и търговия с човешки органи ....и не мога да ги изредя всички ....

    Коментиран от #101

    18:58 07.03.2026

  • 97 Това е нетърпимо варварство

    3 0 Отговор
    Все едно САЩ да ни избият Светият Синод а Израел атлантическите ни министърчета безценни

    18:58 07.03.2026

  • 98 Саймън каза

    0 4 Отговор

    До коментар #95 от "Ти що повтаряш едно и също":

    Иран приключи.

    Коментиран от #102

    18:58 07.03.2026

  • 99 Питащ

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Някой":

    Можеш ли ми каза кой ги плаща тези снаряди - разбрахме какво пишело ама кой ги плаща.

    Коментиран от #103, #106

    18:59 07.03.2026

  • 100 Обама

    3 1 Отговор
    САЩ: Съединени африкански щати..

    18:59 07.03.2026

  • 101 Руската пропаганда

    1 4 Отговор

    До коментар #96 от "Звездоброец":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #105, #113

    18:59 07.03.2026

  • 102 Явно си малоумен

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "Саймън каза":

    щом повтаряш едно и също

    Коментиран от #111

    19:00 07.03.2026

  • 103 Саймън каза

    0 6 Отговор

    До коментар #99 от "Питащ":

    Иран приключи.

    Коментиран от #108

    19:00 07.03.2026

  • 104 Мухахаха

    3 0 Отговор
    Тръмпата и нитаняхуй си намериха майстора 🤣

    19:01 07.03.2026

  • 105 Ти защо повтаряш едно и също

    3 0 Отговор

    До коментар #101 от "Руската пропаганда":

    Мал.оум.ен ли си?

    19:01 07.03.2026

  • 106 Рублевка

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "Питащ":

    На юнашка вересия. Фабриките теглят заеми, ще ги плати бюджета.

    19:01 07.03.2026

  • 107 САЩ "позволили" на Индия

    4 0 Отговор
    Да купуват руски газ и петрол. А Индия молила Русия но тя нещо не била съгласна. Че сещайте се пък за Европа кво ще е

    19:02 07.03.2026

  • 108 САЩ и Ираел

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "Саймън каза":

    приключиха - голям резил.

    19:03 07.03.2026

  • 109 БеГемот

    3 0 Отговор
    Както за войната в Украйна и тук не получаваме пълна информация....предимно пропаганда...

    19:03 07.03.2026

  • 110 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    4 0 Отговор
    ционизма потъна в блато няма излизане от там

    19:03 07.03.2026

  • 111 на атлантенцето

    4 0 Отговор

    До коментар #102 от "Явно си малоумен":

    Не му обръщай внимание. Само му слагай едно ту-тууу

    19:04 07.03.2026

  • 112 Чёрная армия всех сильней

    3 0 Отговор
    Съединените африкански щати и Юдея нападнаха древна Персия.

    19:05 07.03.2026

  • 113 Звездоброец

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Руската пропаганда":

    Каква руска пропаганда , бе ? Помагам ти да си подредиш ценностите

    Коментиран от #120

    19:06 07.03.2026

  • 114 Кой предаде Исус?

    3 1 Отговор
    Юда искариотски!

    19:07 07.03.2026

  • 115 Козячета

    4 1 Отговор
    А где самъй болшой самолетоносач в мире Абвраам Линкълн.

    19:07 07.03.2026

  • 116 Синеокия шейх

    4 1 Отговор
    Ако Тръмп удари цивилното население, става зле за Дубай, Абу Даби, Бахрейн, Кувейт, където населението е силно концентрирано и ако почнат да ги бомбата ще настане небивал хаос. Чужденците ще се разбягат, храната ще свърши за една седмица ако затворят пристанищата и аерогарите, местните без слуги умират, не могат едни яйца да си изпържат и ще стане страшно

    19:07 07.03.2026

  • 117 стоян

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    До 9 ком - много писане бе другар -явно е че си четирихилядник или пишеш от ленградската централа за тролене дето я даваха по дискавъри

    19:07 07.03.2026

  • 118 Омазана ватенка

    1 4 Отговор
    Абе копейките нали щяха да умир.ат за лева?Гледам две,три още мърдат.

    Коментиран от #122, #124

    19:08 07.03.2026

  • 119 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    2 1 Отговор
    Май се отлага.

    Коментиран от #123

    19:09 07.03.2026

  • 120 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Звездоброец":

    "Помагам ти да си подредиш ценностите"

    Няма да стане те от посолството ги подбират с конкурс - трябва да имат максимум две мозъчни клетки а които нямат нито една ползват предимство. Не виждаш ли че едно изречение не могат да съставят а всичкото е копи-пейст от флашката.

    19:10 07.03.2026

  • 121 А възстановиха ли МОЧАТА?А?

    1 2 Отговор
    За МОЧАТА питам..

    Коментиран от #127

    19:10 07.03.2026

  • 122 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Омазана ватенка":

    Ако ми сторгаш нанет може и да умиргам

    19:10 07.03.2026

  • 123 Пригожин

    3 2 Отговор

    До коментар #119 от "ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС":

    Е това не е като Киев за два дня.

    Коментиран от #132

    19:11 07.03.2026

  • 124 А Где

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Омазана ватенка":

    силното и сплотено НАТО, где "най-великия самолетоносач".

    Коментиран от #129

    19:11 07.03.2026

  • 125 Данко харсъзина

    3 2 Отговор
    В момента столицата на Иран - Техеран с население 8 млн.и 700 хиляди човека ,Машхад и Табриз са засипани с огнени килими от Американските бомбардировачи. Над 2 хиляди иранци са изгорени живи от ударите. 54 големи военни ирански кораби са вдигнати във въздуха. За първи път от Втората световна война Американска подводница с торпедо потопи най големия ирански кораб и издави 218 моряци на него. Ето така се води истинска война а не като клетите раши които ги избиват жестоко в Украйна!

    19:11 07.03.2026

  • 126 Страшна работа

    3 1 Отговор
    (САЩ заплашиха с нови удари Иран след категоричния отказ за безусловна капитулация) и са казали че ако България им изгони самалйотите щели да ни избият Светият Синод а Израел щял да избие атлантическите ни министърчета безценни и псевдокултурничетата от ВИТИЗ

    19:12 07.03.2026

  • 127 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "А възстановиха ли МОЧАТА?А?":

    Паметник чёрный армии ли ще правим? А? Обама?

    19:12 07.03.2026

  • 128 В следващия епизод очаквайте

    1 0 Отговор
    Иран почва да гърми танкери в пристанищата. Тръмп засилва бомбите.

    19:12 07.03.2026

  • 129 Казах

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "А Где":

    Ли ви, че НАто едно несоносче

    19:13 07.03.2026

  • 132 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Пригожин":

    Е как да не е - точно същото е - даже е по лошо че Путин е срещу "великото НАТО" а краварите са срещу аятоласите и няма да издържат и месец даже пък да не говорим за 4 години.

    19:14 07.03.2026