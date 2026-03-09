Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Първи жертви на войната и в Саудитска Арабия - ракетен удар е убил двама души от Индия и Бангладеш

9 Март, 2026 05:33, обновена 9 Март, 2026 04:39 433 1

  • иран-
  • война-
  • саудитска арабиа-
  • загинали-
  • азербайджан-
  • дронове

Президентът на Иран уверил азербайджанския си колега, че Техеран не е отговорен за навлизането на дронове в Азербайджан миналия четвъртък

Първи жертви на войната и в Саудитска Арабия - ракетен удар е убил двама души от Индия и Бангладеш - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

За първи път от началото на военните действия между Иран, от една страна, и Израел и САЩ – от друга, Саудитска Арабия съобщи за смъртни случаи, за които се смята, че са свързани с иранска атака, съобщи ДПА.

Двама души са били убити при ракетен удар по жилищна сграда в провинцията Ал Харж югоизточно от Рияд, съобщи говорител на саудитската гражданска защита.

Според информацията жертвите са граждани на Индия и на Бангладеш.

При нападението са били ранени още 12 бангладешки граждани.

Говорителят определи нападенията срещу цивилна инфраструктура като открито нарушение на международното хуманитарно право, но не уточни кой е източникът на ракетния удар.

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че са били прехванати два дрона, насочени към петролното поле Шайба.

Междувременно Държавният департамент на САЩ обяви, че е разпоредил персоналът на американското посолство в Саудитска Арабия, който не е свързан с основната работа на дипломатическата мисия, както и семействата на служителите на посолството, да напуснат страната, предаде Ройтерс.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан е уверил азербайджанския си колега Илхам Алиев, че Техеран не е отговорен за навлизането на дронове в Азербайджан миналия четвъртък.

Той е добавил, че инцидентът ще бъде разследван, съобщи Ройтерс, като се позовава на кабинета на Алиев.

„Като отбеляза, че инцидентът, свързан с въздушен удар срещу Нахичеван, няма връзка с Иран, президентът Масуд Пезешкиан подчерта, че случаят ще бъде разследван“, се казва в съобщението.

Според властите на Азербайджан четири ирански дрона са пресекли границата и са ранили четирима души в ексклава Нахичеван в четвъртък. Същия ден Баку изрази раздразнение, че Техеран не пое отговорност за инцидента.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Набутаха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    04:43 09.03.2026

Новини по държави:
