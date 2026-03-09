Тръмп твърди, че е унищожена "цялата защита" на Иран. 32-ма оцелели от торпилирания кораб се лекували в Шри Ланка

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за телевизия Ей Би Си днес, че американската армия е унищожила иранския военен флот, предаде ДПА.



САЩ потопиха 44 от техните кораби, „целия им флот“, каза Тръмп.



Тази информация не може да бъде потвърдена по независим път, отбелязва ДПА.



Парализирането на целия ирански флот е една от обявените цели на американската армия във войната ѝ срещу Иран.



САЩ също така парализираха иранските военновъздушни сили, заяви Тръмп.



„Унищожихме цялата им авиация. Противовъздушните им системи са унищожени. Те нямат абсолютно никаква защита“, добави той.



Иранската агенция „Тасним“, близка до елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че 104 членове на екипажа са загинали при американската атака срещу фрегатата "ИРИС Дена" (IRIS Dena) в Индийския океан на 19 морски мили от бреговете на Шри Ланка, а други 20 души се водят изчезнали.



Според съобщението 32 оцелели членове на екипажа се лекуват от раните си в болница в Шри Ланка. По данни на медиите корабът е бил обстрелян и потопен от подводница на американските военноморски сили миналата седмица.



Френският президент Еманюел Макрон проведе в неделя телефонни разговори с американския си колега Доналд Тръмп и с иранския държавен глава Масуд Пезешкиан, преди пътуването си до Кипър в понеделник, за да „засили сигурността“ около тази страна членка на ЕС в Източното Средиземноморие, предаде Франс прес.



„Подчертах необходимостта Иран незабавно да прекрати атаките си срещу страните в региона“, заяви френският президент – първият западен лидер, който разговаря с иранския си колега след избухването на войната.



„Иран трябва освен това да гарантира свободата на корабоплаването, като прекрати фактическото затваряне на Ормузкия проток“, добави той.



Двамата държавни глави се договориха да продължат да поддържат контакт, съобщи ТАСС.



След разговора Макрон написа в социалната мрежа Екс, че е изразил пред Пезешкиан „сериозното си безпокойство за развитието на ядрената и ракетната програма на Иран, както и дестабилизиращите му действия в региона, които лежат в основата на сегашния конфликт“.



„Дипломатическо решение днес е необходимо както никога, за да се отговори на тези ключови предизвикателства, да се сложи край на ескалацията и да се запази мира“, е добавил френският президент.



До момента няма подробности за естеството на проведения разговор с Тръмп, отбелязва АФП.



Министрите на външните работи на Русия и на Обединените арабски емирства Сергей Лавров и Абдулла бин Зайед ал Нахаян са провели телефонен разговор и са се обявили за незабавна деескалация на военните действия в Близкия изток, като са обърнали внимание на необходимостта от прекратяване на атаките срещу граждански обекти, съобщи руското външно министерство, цитирано от ТАСС.



„Министрите изразиха дълбоко безпокойство от ситуацията около Иран и се изказаха в полза на незабавни стъпки за деескалация на военните действия. Беше обърнато внимание на необходимостта от спиране на атаките, които водят до жертви сред гражданското население и нанасят щети на гражданската инфраструктура както в арабските страни от Персийския залив, така и в Иран“, се казва в съобщението.



В него се допълва, че двамата са се съгласили за значението на подновяването на политическите и дипломатическите усилия за координиране на договореностите за осигуряване на трайна сигурност в региона.



Според съобщението на руското министерство външните министри на Русия и на ОАЕ са се съгласили да останат в контакт и да излизат със съгласувани позиции в ООН и на други международни платформи.

