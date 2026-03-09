Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп твърди, че е унищожена "цялата защита" на Иран. 32-ма оцелели от торпилирания кораб се лекували в Шри Ланка

Тръмп твърди, че е унищожена "цялата защита" на Иран. 32-ма оцелели от торпилирания кораб се лекували в Шри Ланка

9 Март, 2026 02:12, обновена 9 Март, 2026 02:17 812 14

  • тръмп-
  • война-
  • сащ-
  • макрон-
  • иран-
  • лавров

Макрон разговаря с президентите на САЩ и Иран, Лавров се чу с външния министър на ОАЕ Абдулла бин Зайед ал Нахаян

Тръмп твърди, че е унищожена "цялата защита" на Иран. 32-ма оцелели от торпилирания кораб се лекували в Шри Ланка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за телевизия Ей Би Си днес, че американската армия е унищожила иранския военен флот, предаде ДПА.

САЩ потопиха 44 от техните кораби, „целия им флот“, каза Тръмп.

Тази информация не може да бъде потвърдена по независим път, отбелязва ДПА.

Парализирането на целия ирански флот е една от обявените цели на американската армия във войната ѝ срещу Иран.

САЩ също така парализираха иранските военновъздушни сили, заяви Тръмп.

„Унищожихме цялата им авиация. Противовъздушните им системи са унищожени. Те нямат абсолютно никаква защита“, добави той.

Иранската агенция „Тасним“, близка до елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че 104 членове на екипажа са загинали при американската атака срещу фрегатата "ИРИС Дена" (IRIS Dena) в Индийския океан на 19 морски мили от бреговете на Шри Ланка, а други 20 души се водят изчезнали.

Според съобщението 32 оцелели членове на екипажа се лекуват от раните си в болница в Шри Ланка. По данни на медиите корабът е бил обстрелян и потопен от подводница на американските военноморски сили миналата седмица.

Френският президент Еманюел Макрон проведе в неделя телефонни разговори с американския си колега Доналд Тръмп и с иранския държавен глава Масуд Пезешкиан, преди пътуването си до Кипър в понеделник, за да „засили сигурността“ около тази страна членка на ЕС в Източното Средиземноморие, предаде Франс прес.

„Подчертах необходимостта Иран незабавно да прекрати атаките си срещу страните в региона“, заяви френският президент – първият западен лидер, който разговаря с иранския си колега след избухването на войната.

„Иран трябва освен това да гарантира свободата на корабоплаването, като прекрати фактическото затваряне на Ормузкия проток“, добави той.

Двамата държавни глави се договориха да продължат да поддържат контакт, съобщи ТАСС.

След разговора Макрон написа в социалната мрежа Екс, че е изразил пред Пезешкиан „сериозното си безпокойство за развитието на ядрената и ракетната програма на Иран, както и дестабилизиращите му действия в региона, които лежат в основата на сегашния конфликт“.

„Дипломатическо решение днес е необходимо както никога, за да се отговори на тези ключови предизвикателства, да се сложи край на ескалацията и да се запази мира“, е добавил френският президент.

До момента няма подробности за естеството на проведения разговор с Тръмп, отбелязва АФП.

Министрите на външните работи на Русия и на Обединените арабски емирства Сергей Лавров и Абдулла бин Зайед ал Нахаян са провели телефонен разговор и са се обявили за незабавна деескалация на военните действия в Близкия изток, като са обърнали внимание на необходимостта от прекратяване на атаките срещу граждански обекти, съобщи руското външно министерство, цитирано от ТАСС.

„Министрите изразиха дълбоко безпокойство от ситуацията около Иран и се изказаха в полза на незабавни стъпки за деескалация на военните действия. Беше обърнато внимание на необходимостта от спиране на атаките, които водят до жертви сред гражданското население и нанасят щети на гражданската инфраструктура както в арабските страни от Персийския залив, така и в Иран“, се казва в съобщението.

В него се допълва, че двамата са се съгласили за значението на подновяването на политическите и дипломатическите усилия за координиране на договореностите за осигуряване на трайна сигурност в региона.

Според съобщението на руското министерство външните министри на Русия и на ОАЕ са се съгласили да останат в контакт и да излизат със съгласувани позиции в ООН и на други международни платформи.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    8 17 Отговор
    В такъв случай защо Ормузкия проток е все още затворен!? 🤬

    Коментиран от #2

    02:20 09.03.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    4 18 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Тръмпоча се постави във същото положение като Путин и запопна да лъже повече и от него.

    Всеки ден побеждава и сразява Иран, а ний гледаме нови клипове на горящи небостъргачи в Дубай, исраел, Кувейт. И протока е заторен, 110$ за барел нефт и так дале...

    02:22 09.03.2026

  • 3 Кироо Сводникъъ от село Павел

    1 17 Отговор
    АбонирайтИ се за моя Патреон за да ви каа кога ша свърши войната. Не теглитИ кредитИ и гласувайтИ за величии

    02:28 09.03.2026

  • 4 Ъъъъ

    9 15 Отговор
    "Тръмп твърди, че е унищожена "цялата защита" на Иран."

    Ми той твърди, че за 1 година царуване бил спрял 8 войни, но това не означава, че е вярно......🤣

    02:33 09.03.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    12 15 Отговор
    Тръмп е като маймуна с картечница. Кой даде такава власт на такъв глупак. Байдън имаше старческа деменция, ама тоя си е просто тъп по природа.

    02:34 09.03.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    7 15 Отговор
    Навремето Чарли Чаплин изигра пародията " Великия диктатор" . Сега няма ли някой да покаже , какво всъщност е Тръмп. " Царят е гол" . Не вижда ли Света. 21-ви век сме. Капаци ли имат хората на очите.

    02:38 09.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 15 Отговор
    ПРЕДИ МАЛКО ИЗЛЕЗЕ ВИДЕО
    . ПВО ПЕЙТРИЪТ ПАК УНИЩОЖИ КЪЩИ В БАХРЕЙН
    ...
    ИСТОРИИ ОТ 404 :)

    02:52 09.03.2026

  • 8 Американската пропаганда

    5 15 Отговор
    намира глупаците.

    02:55 09.03.2026

  • 9 Фактолог

    6 14 Отговор
    Боже какви нелепости от рижавият педофил слушаме всеки ден. Тази нощ Иран направо разсипа Израел с хиперзвукови клъстърни ракети, включи се и Хизбула от Ливан. Хизбула свали още един хеликоптер с еврейски спецназ. В Тел авив вече няма ток. В Хайфа рафинерията гори.
    В Бахрейн рафинерията и петролните складове горят кралят е избягал, а мостът към Саудитска Арабия е обстрелян.
    В Ирак край Багдад краварските бази и те горят горят.
    Кувейтските бази също.
    Тази нощ братята иранци празнуват Хаменей младши.

    Краварите им избраха нов аятолах със същото име, да са живи и здрави. Млад, енергичен, служил във военен спецназ, бил в републиканската ислямка армия, честито на печелившите!
    Младият аятолах веднага се захвана сериозно с работата. Цената на петрола надхвърли 110 долара вече. Браво!
    До краят на следващата седмица апокалипсиса за коалиция Епщайн в която е и България ще е пълен.

    03:07 09.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    4 1 Отговор
    Путилифона Пундю каза каде Долен Тъп се е учил од помагалата за шпиони на КГБ и фнимателно е бил селекциониран и сервиран за президенд на США. Фатмашките наведенаци немали права за възмощение и трагикомично одвръщение.

    Коментиран от #14

    03:14 09.03.2026

  • 12 Мирослав

    2 0 Отговор
    Някой трябва да спре психопатът Тръмп докато не е станало твърде късно. Тази нощ Иран разбомби и попиля целия залив заради него и както се прогнозира петрол няма да има в близката една година т.е. задава се огромно бедствие за половината свят , очаквам даже да се стигне и до атом от безсилие да пречупят коравите иранци. Американците изпращат трети самолетоносач, французите още един, британците също , явно Иран добре се справя, но ситуацията излиза от контрол и паниката взе да обхваща както фондовите пазари така и хората по света.

    03:19 09.03.2026

  • 13 Накъде върви светът?

    0 1 Отговор
    Издига се нов свят. Пълен с жалки древни обичаи и още по-лоши навици. Правото на наследяване на властта, независимо дали си крал, генерален секретар, диктатор, политик или върховен жрец, е едно и също. Детето ти ще заеме мястото ти и наивните хора ще празнуват.

    03:22 09.03.2026

  • 14 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Трябва да се явиш на изпит по БГ ПРАВОПИС!!!!!!!!!!!!!!! АКО ВЪОБЩЕ ГО ЗНАЕШ.

    03:24 09.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания