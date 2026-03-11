Иран прати нов залп ракети по Израел, съобщава се за пострадали в Тел Авив и Йерусалим ВИДЕО

Израелската армия съобщи, че е засякла нов ракетен залп, изстрелян от територията на Иран срещу Израел. Задействани бяха системите за противовъздушна отбрана, съобщиха агенциите.

"Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) засякоха изстрелване на ракети от Иран срещу Израел. Системите за противовъздушна отбрана са в готовност да отразят заплахата", посочи ЦАХАЛ в Телеграм.

Журналисти на Франс прес чуха вой на сирени в Йерусалим и взривове, а ЦАХАЛ съобщиха, че са започнали да прехващат ракетите.

Малко по-късно израелската армия разреши на хората да излязат от бомбоубежищата.

"Маген Давид Адом", израелският еквивалент на Червения кръст, съобщи, че оказва помощ на "малък брой хора, пострадали, докато са тичали към защитените зони".

Израелският Канал 12 съобщи, че няколко души са ранени при ирански удари в района на Тел Авив.

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е предприел ракетна атака срещу Израел, както и американски цели в Близкия изток, включително базата на Пети флот в Бахрейн и обекти в Иракски Кюрдистан.

Израелската армия съобщи, че е започнала "вълна от удари" по Техеран, малко след като в иранската столица отекнаха нови взривове, предаде Франс прес.

"Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) предприеха нова вълна удари по цели на терористичния ирански режим в Техеран", посочиха ЦАХАЛ в официалния си профил в Телеграм.

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е атакувал американски бази в Бахрейн и Иракски Кюрдистан, съобщиха ирански медии.

Според комюнике, разпространено от иранската агенция Тасним, гвардейците посочват, че са изстреляли голям брой ракети срещу базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ в Бахрейн и по три обекта в Иракски Кюрдистан.